رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة

رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340103-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8%D8%A9
محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران (رويترز)
قال محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن بلاده لن تسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة من البلاد وإن تعرضت لأي هجمات أميركية جديدة سيكون له عواقب، مؤكداً أن طهران وواشنطن لا تجريان أي مفاوضات في الوقت الحالي.
جاءت تصريحات رضائي بعد تقليل مسؤولين أميركيين من أهمية الحاجة إلى تنفيذ أي عمل عسكري إضافي على إيران، ومع إشارة محللين إلى أن لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصبحت أقل حدة في هذا الصدد منذ هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال رضائي: «أي هجمات جديدة من الولايات المتحدة ستقابل أيضا باستهداف قواعد أميركية بعيدة»، وفق ما نقلته «رويترز».
وأفاد مصدران إيرانيان كبيران في مايو (أيا) بأن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بعدم إرسال اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء مرتفعة، أي أقرب لدرجة تسمح بصنع سلاح نووي، إلى الخارج.
وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهو مستوى أعلى بكثير من المطلوب للأغراض المدنية، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في 2025. ولم تتضح الكمية المتبقية من ذلك.
ومنذ فترة طويلة، تتهم إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران بالسعي إلى حيازة أسلحة نووية. وتنفي إيران هذه الاتهامات.
وتصر الولايات المتحدة على أن تكون القضايا النووية جزءا من أي مفاوضات أولية مع إيران تهدف إلى إنهاء الحرب.
وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن إيران أرسلت إلى الولايات المتحدة مقترحاً يتعلق بالملف النووي عبر قطر على أن تتم مناقشته فقط بعد أن تلبي واشنطن سبعة مطالب قدمتها طهران.
إلى ذلك، ندّدت إيران الأربعاء بعرض الولايات المتحدة مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات عن برنامجها النووي، واصفة الخطوة بأنها «بغيضة ومؤسفة».
ودعا وزير الخارجية عباس عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة المكافأة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.
وكان الجيش الأميركي أعلن الجمعة رصد مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع «إمكان الانتقال إلى مكان آخر»، لمن يقدّم معلومات عن «منشآت» البرنامج و«معدّاته والأفراد المرتبطين به».
وكتب عراقجي «تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة هذا الإعلان البغيض صراحة وبشكل لا لبس فيه»، في رسالة وجّهها إلى الجهات الثلاث.
وجدّد التأكيد على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي.
توسّع واشنطن جهودها لتعطيل إمدادات إيران عبر بحر قزوين، مستندةً إلى التنسيق بين مؤسساتها الحكومية، وسط تحديات جغرافية وحسابات إقليمية معقّدة.
شادي عبد الساتر (بيروت)
رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340103-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8%D8%A9
محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران (رويترز)
قال محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن بلاده لن تسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة من البلاد وإن تعرضت لأي هجمات أميركية جديدة سيكون له عواقب، مؤكداً أن طهران وواشنطن لا تجريان أي مفاوضات في الوقت الحالي.
جاءت تصريحات رضائي بعد تقليل مسؤولين أميركيين من أهمية الحاجة إلى تنفيذ أي عمل عسكري إضافي على إيران، ومع إشارة محللين إلى أن لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصبحت أقل حدة في هذا الصدد منذ هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال رضائي: «أي هجمات جديدة من الولايات المتحدة ستقابل أيضا باستهداف قواعد أميركية بعيدة»، وفق ما نقلته «رويترز».
وأفاد مصدران إيرانيان كبيران في مايو (أيا) بأن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بعدم إرسال اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء مرتفعة، أي أقرب لدرجة تسمح بصنع سلاح نووي، إلى الخارج.
وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهو مستوى أعلى بكثير من المطلوب للأغراض المدنية، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في 2025. ولم تتضح الكمية المتبقية من ذلك.
ومنذ فترة طويلة، تتهم إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران بالسعي إلى حيازة أسلحة نووية. وتنفي إيران هذه الاتهامات.
وتصر الولايات المتحدة على أن تكون القضايا النووية جزءا من أي مفاوضات أولية مع إيران تهدف إلى إنهاء الحرب.
وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن إيران أرسلت إلى الولايات المتحدة مقترحاً يتعلق بالملف النووي عبر قطر على أن تتم مناقشته فقط بعد أن تلبي واشنطن سبعة مطالب قدمتها طهران.
إلى ذلك، ندّدت إيران الأربعاء بعرض الولايات المتحدة مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات عن برنامجها النووي، واصفة الخطوة بأنها «بغيضة ومؤسفة».
ودعا وزير الخارجية عباس عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة المكافأة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.
وكان الجيش الأميركي أعلن الجمعة رصد مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع «إمكان الانتقال إلى مكان آخر»، لمن يقدّم معلومات عن «منشآت» البرنامج و«معدّاته والأفراد المرتبطين به».
وكتب عراقجي «تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة هذا الإعلان البغيض صراحة وبشكل لا لبس فيه»، في رسالة وجّهها إلى الجهات الثلاث.
وجدّد التأكيد على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي.
حرائق السفن تتواصل في «هرمز» رغم آمال التهدئةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339994-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9
لقطة جوية تُظهر سفناً بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
أعلن «الحرس الثوري»، الأربعاء، انفجار ناقلتَي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز. وقالت بحرية الجيش الإيراني إن ناقلة ثالثة اشتعلت فيها النيران شرق المضيق. ويأتي ذلك غداة إعلان «الحرس» إصابة ثلاث ناقلات، وعلى الرغم من رهان الأسواق على تراجع حدة الحرب.
وقالت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، إن الناقلتين «المخالفتين» حاولتا ليل الثلاثاء الخروج «سراً» عبر «المسار غير المسموح به والخطِر» في المضيق، «بحماية مقاتلات الجيش الأميركي الناهب والمعتدي»، فاصطدمتا بألغام بحرية و«انفجرتا انفجاراً مهيباً».
وأوضح البيان أن الناقلتين «متروكتان وتحترقان بشدة»، رغم محاولات «المتواطئين» مع الجيش الأميركي إخماد النيران. وقال إنهما أطفأتا أنظمة الملاحة والتعريف، وكانتا تعبران «بتوجيه من ضابط في الجيش الأميركي». ورأى البيان أن الحادث أضاف «صفحة أخرى إلى السجل الأسود» لقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر.
وخاطب البيان المسؤولين الأميركيين بالقول إنهم ليسوا بحاجة إلى «استعراض إعلامي» على متن مروحية خارج المضيق «لإثبات أكاذيبهم»، لأن «الصور الجوية لمضيق هرمز تكشف القصة كاملة من دون رقابة».
وفي بيان منفصل قالت بحرية الجيش الإيراني إن «ناقلة نفط مخالفة» اشتعلت فيها النيران فجر الأربعاء «في المنطقة المحظورة وغير الآمنة» شرق مضيق هرمز، بعد اصطدامها بلغم بحري، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت وسائل إعلام إيرانية أوردت خبراً مماثلاً عن إصابة ناقلة بلغم بحري في وقت متأخر الثلاثاء.
ولم يكشف البيانان أسماء الناقلات ولا أعلامها، ولم يقدّما معلومات عن طواقمها. ولم يتضح ما إذا كانت ناقلة الجيش واحدة من ناقلتَي «الحرس» أم حادثاً منفصلاً.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة في مضيق هرمز، وإن حالة الطاقم وحجم الأضرار والأثر البيئي «غير معروفة حتى الآن». ولم تربط الهيئة بلاغها بما أعلنته طهران.
حصيلة متصاعدة
وكان «الحرس الثوري» قد أعلن، الثلاثاء، اشتعال النيران في ناقلتين سلكتا «مساراً غير مسموح به». وقال إن إحداهما اصطدمت بلغم، وإن الثانية كانت «تحت حماية مقاتلات الجيش الأميركي»، ثم أعلن لاحقاً انفجار ناقلة ثالثة بلغم بحري.
وفي اليوم نفسه، قالت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية إن إحدى سفنها تضررت إثر هجوم في المياه الإقليمية للإمارات.
وأفادت الهيئة البريطانية بإصابة ناقلة بـ«مقذوف غير محدد» قبالة الساحل العُماني قرب المضيق، وبتعرض ناقلة أخرى لهجوم شمال شرقي ليما في سلطنة عُمان. ولم يتضح ما إذا كانت هذه السفن من بين الناقلات التي تحدثت عنها طهران.
وأظهرت مقاطع مصورة ناقلة المنتجات النفطية «نافيج8 ميسي»، التي ترفع علم سنغافورة، مشتعلة قرب ساحل عُمان الأحد، وفقاً لوكالة «رويترز».
وفي اليوم نفسه، التقط القمر الاصطناعي الأوروبي «كوبرنيكوس سنتينل-2» صورة لسحابة كثيفة من الدخان الأسود في الموقع.
وقالت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» إن الناقلة واحدة من ثلاث استُهدفت ذلك اليوم لسلوكها «مسارات غير مسموح بها». وتدير السفينة شركة «نافيج8»، التي تملك «أدنوك للإمداد والخدمات» حصة الأغلبية فيها.
وأظهرت بيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن الهجمات لم تتراجع في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد استهداف 37 سفينة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء الحرب. وأحصت المنظمة البحرية الدولية 130 واقعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب، معظمها هجمات، قُتل فيها 25 بحاراً على الأقل.
ووصل تسرب نفطي ناجم عن الهجمات إلى الشواطئ العُمانية، بحسب مقطع تحققت منه «رويترز»، وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية بقعاً نفطية قبالة سواحل عُمان والإمارات.
روايتان متضاربتان
وكان الجيش الأميركي قد أعلن أخيراً إزالة جميع الألغام من الممر المائي. ونفى المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي ذلك، وقال إنه «لم يُطهَّر أي لغم حربي في مضيق هرمز».
وتفرض طهران منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط) قيوداً مشددة على الملاحة في المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس النفط العالمي، وتشترط أن تسلك السفن مساراً تحدده هي. وتعدّ المسار الجنوبي قرب السواحل العُمانية، الذي تحمي فيه الولايات المتحدة السفن، غير قانوني.
وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية. وقالت «سنتكوم» إن طائرة تابعة لها أطلقت النار السبت على سفينة شحن ترفع علم سانت كيتس وعطّلتها، بعدما حاولت مغادرة المياه الإقليمية عقب رسوها في ميناء إيراني.
وكانت القيادة قد أعلنت الشهر الماضي أنها ساعدت دول الخليج العربي على تصدير 1.5 مليار برميل من النفط عبر هرمز منذ الصيف.
وتراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في شهرين، بعدما قلل مسؤولون أميركيون من الحاجة إلى عمل عسكري جديد ضد إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الحملة الاقتصادية على إيران «مدمّرة» إلى حد لا تستدعي معه حالياً «عمليات قتالية كبرى». وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات».
وحذّرت الخارجية القطرية، الثلاثاء، من أن اقتراب الشتاء مع استمرار إغلاق مضيق هرمز يفاقم أزمة الطاقة العالمية.
الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام الاجتماعات الوزارية لدول «مجموعة السبع» في باريس أمس، بأن الحملة الاقتصادية على إيران «مدمّرة»، ولا تستدعي حالياً «عمليات قتالية كبرى»، واصفاً شروط طهران بـ«السخيفة». وبدت هذه التصريحات بمثابة مراهنة أميركية على الحصار والعقوبات لكسر الشروط الإيرانية.
وتصدرت الأزمة الإيرانية اجتماعات باريس، في حين دعا وزراء أوروبيون وخليجيون إلى منع أي تصعيد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أرجأ، بعد لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضربات جديدة، وأبقى على الحصار البحري، متحدثاً عن «زخم إيجابي» لإنهاء الحرب. وأبدت الدوحة تفاؤلاً حذراً.
وفي طهران رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات». ونفى ترتيب لقاء بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. ودعا رضائي واشنطن إلى «الرضوخ» للشروط السبعة.
وبثَّ «الحرس الثوري» مشاهد لـ«مدينة صاروخية» تحت الأرض، ومن هناك، قال رئيس الأركان علي عبد اللهي، إن إيران ستدمِّر إسرائيل «حتماً». ووصف رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الموقع بأنه «رسالة إيران الواضحة إلى الأعداء».