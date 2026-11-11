رضائي: إيران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة

قال محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن بلاده لن تسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة من البلاد وإن تعرضت لأي هجمات أميركية جديدة سيكون له عواقب، مؤكداً أن طهران وواشنطن لا تجريان أي مفاوضات في الوقت الحالي.

جاءت تصريحات رضائي بعد تقليل مسؤولين أميركيين من أهمية الحاجة إلى تنفيذ أي عمل عسكري إضافي على إيران، ومع إشارة محللين إلى أن لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصبحت أقل حدة في هذا الصدد منذ هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال رضائي: «أي هجمات جديدة من الولايات المتحدة ستقابل أيضا باستهداف قواعد أميركية بعيدة»، وفق ما نقلته «رويترز».

وأفاد مصدران إيرانيان كبيران في مايو (أيا) بأن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بعدم إرسال اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء مرتفعة، أي أقرب لدرجة تسمح بصنع سلاح نووي، إلى الخارج.

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهو مستوى أعلى بكثير من المطلوب للأغراض المدنية، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في 2025. ولم تتضح الكمية المتبقية من ذلك.

ومنذ فترة طويلة، تتهم إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران بالسعي إلى حيازة أسلحة نووية. وتنفي إيران هذه الاتهامات.

وتصر الولايات المتحدة على أن تكون القضايا النووية جزءا من أي مفاوضات أولية مع إيران تهدف إلى إنهاء الحرب.

وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن إيران أرسلت إلى الولايات المتحدة مقترحاً يتعلق بالملف النووي عبر قطر على أن تتم مناقشته فقط بعد أن تلبي واشنطن سبعة مطالب قدمتها طهران.

إلى ذلك، ندّدت إيران الأربعاء بعرض الولايات المتحدة مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات عن برنامجها النووي، واصفة الخطوة بأنها «بغيضة ومؤسفة».

ودعا وزير الخارجية عباس عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة المكافأة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.

وكان الجيش الأميركي أعلن الجمعة رصد مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع «إمكان الانتقال إلى مكان آخر»، لمن يقدّم معلومات عن «منشآت» البرنامج و«معدّاته والأفراد المرتبطين به».

وكتب عراقجي «تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة هذا الإعلان البغيض صراحة وبشكل لا لبس فيه»، في رسالة وجّهها إلى الجهات الثلاث.

وجدّد التأكيد على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي.