حرائق السفن تتواصل في «هرمز» رغم آمال التهدئة

أعلن «الحرس الثوري»، الأربعاء، انفجار ناقلتَي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز. وقالت بحرية الجيش الإيراني إن ناقلة ثالثة اشتعلت فيها النيران شرق المضيق. ويأتي ذلك غداة إعلان «الحرس» إصابة ثلاث ناقلات، وعلى الرغم من رهان الأسواق على تراجع حدة الحرب.

وقالت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، إن الناقلتين «المخالفتين» حاولتا ليل الثلاثاء الخروج «سراً» عبر «المسار غير المسموح به والخطِر» في المضيق، «بحماية مقاتلات الجيش الأميركي الناهب والمعتدي»، فاصطدمتا بألغام بحرية و«انفجرتا انفجاراً مهيباً».

وأوضح البيان أن الناقلتين «متروكتان وتحترقان بشدة»، رغم محاولات «المتواطئين» مع الجيش الأميركي إخماد النيران. وقال إنهما أطفأتا أنظمة الملاحة والتعريف، وكانتا تعبران «بتوجيه من ضابط في الجيش الأميركي». ورأى البيان أن الحادث أضاف «صفحة أخرى إلى السجل الأسود» لقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر.

وخاطب البيان المسؤولين الأميركيين بالقول إنهم ليسوا بحاجة إلى «استعراض إعلامي» على متن مروحية خارج المضيق «لإثبات أكاذيبهم»، لأن «الصور الجوية لمضيق هرمز تكشف القصة كاملة من دون رقابة».

وفي بيان منفصل قالت بحرية الجيش الإيراني إن «ناقلة نفط مخالفة» اشتعلت فيها النيران فجر الأربعاء «في المنطقة المحظورة وغير الآمنة» شرق مضيق هرمز، بعد اصطدامها بلغم بحري، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت وسائل إعلام إيرانية أوردت خبراً مماثلاً عن إصابة ناقلة بلغم بحري في وقت متأخر الثلاثاء.

ولم يكشف البيانان أسماء الناقلات ولا أعلامها، ولم يقدّما معلومات عن طواقمها. ولم يتضح ما إذا كانت ناقلة الجيش واحدة من ناقلتَي «الحرس» أم حادثاً منفصلاً.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة في مضيق هرمز، وإن حالة الطاقم وحجم الأضرار والأثر البيئي «غير معروفة حتى الآن». ولم تربط الهيئة بلاغها بما أعلنته طهران.

حصيلة متصاعدة

وكان «الحرس الثوري» قد أعلن، الثلاثاء، اشتعال النيران في ناقلتين سلكتا «مساراً غير مسموح به». وقال إن إحداهما اصطدمت بلغم، وإن الثانية كانت «تحت حماية مقاتلات الجيش الأميركي»، ثم أعلن لاحقاً انفجار ناقلة ثالثة بلغم بحري.

وفي اليوم نفسه، قالت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية إن إحدى سفنها تضررت إثر هجوم في المياه الإقليمية للإمارات.

وأفادت الهيئة البريطانية بإصابة ناقلة بـ«مقذوف غير محدد» قبالة الساحل العُماني قرب المضيق، وبتعرض ناقلة أخرى لهجوم شمال شرقي ليما في سلطنة عُمان. ولم يتضح ما إذا كانت هذه السفن من بين الناقلات التي تحدثت عنها طهران.

وأظهرت مقاطع مصورة ناقلة المنتجات النفطية «نافيج8 ميسي»، التي ترفع علم سنغافورة، مشتعلة قرب ساحل عُمان الأحد، وفقاً لوكالة «رويترز».

صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)

وفي اليوم نفسه، التقط القمر الاصطناعي الأوروبي «كوبرنيكوس سنتينل-2» صورة لسحابة كثيفة من الدخان الأسود في الموقع.

وقالت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» إن الناقلة واحدة من ثلاث استُهدفت ذلك اليوم لسلوكها «مسارات غير مسموح بها». وتدير السفينة شركة «نافيج8»، التي تملك «أدنوك للإمداد والخدمات» حصة الأغلبية فيها.

وأظهرت بيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن الهجمات لم تتراجع في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد استهداف 37 سفينة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء الحرب. وأحصت المنظمة البحرية الدولية 130 واقعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب، معظمها هجمات، قُتل فيها 25 بحاراً على الأقل.

ووصل تسرب نفطي ناجم عن الهجمات إلى الشواطئ العُمانية، بحسب مقطع تحققت منه «رويترز»، وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية بقعاً نفطية قبالة سواحل عُمان والإمارات.

روايتان متضاربتان

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أخيراً إزالة جميع الألغام من الممر المائي. ونفى المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي ذلك، وقال إنه «لم يُطهَّر أي لغم حربي في مضيق هرمز».

وتفرض طهران منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط) قيوداً مشددة على الملاحة في المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس النفط العالمي، وتشترط أن تسلك السفن مساراً تحدده هي. وتعدّ المسار الجنوبي قرب السواحل العُمانية، الذي تحمي فيه الولايات المتحدة السفن، غير قانوني.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية. وقالت «سنتكوم» إن طائرة تابعة لها أطلقت النار السبت على سفينة شحن ترفع علم سانت كيتس وعطّلتها، بعدما حاولت مغادرة المياه الإقليمية عقب رسوها في ميناء إيراني.

صورة لمضيق هرمز التُقطت من الجانب العُماني في 3 نوفمبر (رويترز)

وكانت القيادة قد أعلنت الشهر الماضي أنها ساعدت دول الخليج العربي على تصدير 1.5 مليار برميل من النفط عبر هرمز منذ الصيف.

وتراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في شهرين، بعدما قلل مسؤولون أميركيون من الحاجة إلى عمل عسكري جديد ضد إيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الحملة الاقتصادية على إيران «مدمّرة» إلى حد لا تستدعي معه حالياً «عمليات قتالية كبرى». وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات».

وحذّرت الخارجية القطرية، الثلاثاء، من أن اقتراب الشتاء مع استمرار إغلاق مضيق هرمز يفاقم أزمة الطاقة العالمية.