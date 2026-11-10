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شؤون إقليمية

سفن مختفية وبحارة مفقودون... الكلفة الإنسانية لحرب إيران في البحر

مقتل ما لا يقل عن 25 ‌بحاراً جراء هجمات أميركية وإيرانية على سفن

سفن مختفية وبحارة مفقودون... الكلفة الإنسانية لحرب إيران في البحر
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سفن مختفية وبحارة مفقودون... الكلفة الإنسانية لحرب إيران في البحر

سفن مختفية وبحارة مفقودون... الكلفة الإنسانية لحرب إيران في البحر

لا تزال الهندية في. بانديسيلفي، والدة البحار نافين كومار، تتشبث بالأمل في عودة ابنها الذي لم تسمع أي أخبار عنه منذ أكثر من ستة أشهر، وتبكي وهي تعيد تشغيل رسائله الصوتية القديمة.

كان كومار واحداً من ستة أفراد من طاقمي سفينتي شحن مرتبطتين بطهران، شوهدتا آخر مرة في المياه الإيرانية في مايو (أيار) قبل اختفائهما. ولا يزال مصير السفينتين مجهولاً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتعرضت سفن تجارية لهجمات منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط). وهاجمت طهران سفناً لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، كما ردت الولايات المتحدة بدورها باستهداف سفن مرتبطة بإيران لفرض حصار على موانئ إيران.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة حدوث 130 «واقعة» - معظمها هجمات - في المنطقة منذ اندلاع الصراع، مما أسفر عن مقتل 25 بحاراً على الأقل.

وفي منزلها المكون من غرفة واحدة في مدينة دينديجول بولاية تاميل نادو جنوب الهند، قالت بانديسيلفي البالغة من العمر 45 عاماً لـ«رويترز» وهي تحاول بالكاد التماسك: «لا نستطيع تحمل هذا الألم... لا يحتاج المرء لمن يخبره بما يمر به أحد الوالدين إذا فقد الابن. نناشد جميع المعنيين التقدم ومساعدتنا».

وتحدثت «رويترز» إلى مصادر في قطاع الشحن ومسؤولين عراقيين وعائلات البحارة المفقودين في البصرة بالعراق وولاية تاميل نادو بالهند للكشف عن الخسائر البشرية لهجمات مضيق ‌هرمز.

تحملت عائلة كومار (23 عاماً) ‌ديوناً ثقيلة ليتمكن من إكمال دورة بحرية وتحقيق حلمه بالعمل بحاراً، وبعدها سافر للعمل لمدة ستة أشهر بحاراً. وبعد أسبوع واحد فقط، وجد نفسه في إيران، مما أثار استياء عائلته.

«كل دقيقة هي عذاب»

كانت عائلة كومار تبذل محاولات يائسة لإعادته إلى الوطن، ثم انقطعت الاتصالات اللاسلكية.

وقالت بانديسيلفي: «تدهورت حالتي النفسية إلى حد الجنون، وأرسلت رسائل يائسة»، مضيفة أنها كانت ترسل له رسائل صوتية من دون أن تتلقى أي ردود على رقم حفظته باسم «البحار نافين» مع رمز تعبيري لمرساة.

ولا تزال العائلة تبقي على الخط مفتوحاً على أمل أن يرد ابنهم. وقالت إحدى الجارات إن الأم كانت تستمع إلى الرسائل مراراً وهي تبكي.

قالت بانديسيلفي: «هناك علامة استفهام مرعبة حول مصيره: هل ما زال على متن تلك السفينة، أم أن شيئاً فظيعاً قد حدث له؟ إنها تسبب الكثير من الارتباك. كل دقيقة تمر هي عذاب».

كان كومار قد أُوفد للعمل على السفينتين (بريدج 1) و(بريدج 2)، اللتين اختفيتا في التاسع من مايو تقريباً. والسفينتان ليستا مدرجتين على قائمة الوقائع المسجلة لدى المنظمة البحرية الدولية.

وأعلن العراق ⁠في مايو أنه يتابع مسألة اختفاء السفينتين اللتين كانتا ترفعان العلم البوليفي. ولم يتم تلقي أي إشارات استغاثة.

وقال خالد سعد الطالبي، رئيس المؤسسة البحرية العراقية في البصرة، ‌لـ«رويترز» إن آخر المعلومات المتاحة تشير إلى أن نظام التعريف الآلي للسفينتين أرسل آخر موقع معروف لهما على بعد نحو ثمانية أميال بحرية من جزيرة كيش الإيرانية في التاسع من ‌مايو الساعة 4:50 مساء.

وأضاف من مكتبه في البصرة: «اتصلنا بالوكيل في إيران لكنه أخبرنا بأنه لا يعرف شيئاً عن الحادث، وفي اليوم التالي حاولت فرق البحث ‌والإنقاذ الإيرانية البحث عن السفينتين لكنها لم تعثر على شيء».

وأفاد: «لا نعلم ما إذا كانت السفينتان قد غرقتا أم احتجزتهما دولة ما».

أما بقية أفراد الطاقمين المفقودين فهم ثلاثة عراقيين وباكستاني واحد وهندي واحد.

وقالت مصادر مطلعة إن السفينتين كانتا تشاركان في أنشطة تجارية إيرانية وتحملان الصلب.

لا إجابات

ذكر يوسف عبد الرحمن المياحي أن شقيقه البحار العراقي حيدر المياحي (22 عاماً) كان ضمن أفراد الطاقمين.

وقال لـ«رويترز» وهو ينهار بالبكاء: «لقد ترك وراءه طفلة يبلغ عمرها عاماً واحداً، وأباً أصيب بسكتة دماغية من شدة الحزن على اختفائه».

وسافرت عائلة المياحي إلى إيران بحثاً عن إجابات. وعثروا على مالك السفينتين، الذي لم يعرفوا ‌عنه سوى أنه إيراني، وأخبرهم بأنه لا يملك أي معلومات عنهما.

وتلقت العائلة روايات متضاربة حول مصير السفينتين. فقد ذكرت بعض مصادر الشحن أنهما ربما تعرضتا لهجوم من الولايات المتحدة وغرقتا في الحال، بينما تكهنت مصادر أخرى بأن الطاقمين احتجزا ⁠من قبل إحدى الدول.

واقترضت عائلة كومار نحو 1.5 مليون روبية هندية (16 ألف دولار) ليكمل الشاب دورة التدريب البحري، وهي الآن تعاني من ضائقة مالية.

وتواصلت العائلة مع الوكالة المحلية التي عينت كومار، وهي شركة لاسكار مارين التي تتخذ من مومباي مقراً، وتلقت في البداية تأكيدات بأنه سيعود قريباً. لكن لاحقاً، أبلغ موظفو الوكالة العائلة بعدم وجود أي معلومات لديهم. وذكرت العائلة أنه بعد ذلك، لم يتم الرد على اتصالاتها.

وأظهر أمر صادر بتاريخ 22 مايو، ونشر على موقع حكومي، أن مكتب توظيف البحارة في الهند سحب ترخيص التوظيف لشركة لاسكار للخدمات البحرية ومنع مديريها السابقين والحاليين من العمل في مجال الأعمال البحرية لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى إخفاقات متكررة في إعادة البحارة إلى وطنهم - بمن فيهم كومار - أو دفع أجورهم.

وعادة ما يتم التعاقد مع أفراد طواقم السفن من قبل وكلاء مثل شركة لاسكار مارين، ويتم توظيفهم بعقود مدتها ستة أشهر. ومنذ اندلاع حرب إيران، ارتفعت تكاليف توظيف البحارة إلى ثلاثة أمثال، إذ يعمل الكثير منهم لرحلة واحدة فقط مع تزايد المخاطر.

وقال أحد أصحاب شركات الشحن لـ«رويترز» إن أي بحار ينضم إلى الطواقم قد يكسب في شهرين فقط ما كان من المعتاد أن يحققه في سبعة أشهر، ثم يختار العودة إلى بلاده. أما قبطان السفينة، وهو أعلى أفراد الطاقم أجرا، فكان يتقاضى ما بين ثمانية آلاف و13 ألف دولار شهرياً قبل الحرب، لكنه الآن يمكن أن يكسب ثلاثة أمثال ذلك.

وأضاف: «إنهم يطلبون عن كل شهر أجر ثلاثة أشهر، ولكن بعد أن يروا ما تنطوي عليه الرحلة يستقيلون أحياناً بعد رحلة واحدة».بالنسبة لبانديسيلفي، والدة كومار، لم يعد لإغراء الأجر الجيد أي معنى.

وقالت: «عملنا بلا كلل لتأمين مستقبل أبنائنا ووظائفهم. والآن، بعد أن رأينا كل ما حدث، نتساءل إلى أين وصلت حياتنا؟!».

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آيزنكوت يصف خطاب نتنياهو في مراسم تنصيب الكنيست بـ«المُخزي» و«المثير للكراهية»

زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت يتحدث للصحافيين قبيل اجتماع لحزبه في الكنيست بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت يتحدث للصحافيين قبيل اجتماع لحزبه في الكنيست بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
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آيزنكوت يصف خطاب نتنياهو في مراسم تنصيب الكنيست بـ«المُخزي» و«المثير للكراهية»

زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت يتحدث للصحافيين قبيل اجتماع لحزبه في الكنيست بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت يتحدث للصحافيين قبيل اجتماع لحزبه في الكنيست بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)

وصف غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، خلال بدء أعمال الكنيست الجديد، الثلاثاء، بـ«المُخزي» و«المثير للكراهية»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال آيزنكوت، في بيان صادر عن مكتبه: «استمعتُ بعناية إلى الخطاب المضلّل، والمثير للفتنة والكراهية، والمُخزي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي استغلّ حدثاً رسمياً... لأغراض سياسية».

وعدّ أنّ «استمرار نتنياهو في السلطة يقسِّم إسرائيل ويعرِّض أمنها للخطر»، مضيفاً: «أنا الآن على اقتناع أكثر بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة».

وفي خطابه، اتهم نتنياهو القائمة المشتركة التي يقودها العرب وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالسعي إلى «تدمير الدولة اليهودية»، بينما دعا إلى تشكيل «حكومة وحدة».

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بنيامين نتنياهو غادي آيزنكوت أخبار إسرائيل إسرائيل
شؤون إقليمية

إيران تتصدر اجتماعات «السبع»… وروبيو يستبعد اختراقاً وشيكاً

وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)
وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)
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إيران تتصدر اجتماعات «السبع»… وروبيو يستبعد اختراقاً وشيكاً

وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)
وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

إذا كان وزراء خارجية «مجموعة السبع»، الذين التقوا في باريس ليومين، يرغبون في التعرف إلى التغيرات المحتملة للسياسة الخارجية الأميركية بعد الانتخابات النصفية من نظيرهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فإن الأخير لم يتأخر في الاستجابة لطلبهم، ولم يفعل ذلك داخل قاعة الاجتماعات في مقر وزارة الخارجية الفرنسية فحسب، بل أيضاً مباشرة أمام الصحافة.

وأفاد أكثر من مصدر بوجود تباينات جدية في وجهات النظر بين روبيو والوزراء الآخرين. لكن الوزير الأميركي تبنى مقاربة مفادها أن الهزيمة السياسية التي لحقت بالرئيس ترمب في الانتخابات النصفية لن يكون لها تأثير في النهج الذي اتبعه حتى الآن في السياسة الخارجية.

واعترف روبيو بأن «للكونغرس دوراً في رسم سياستنا الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل وممارسة الرقابة»، إلا أنه سارع إلى إضافة أن «العامل الأول في تحديد السياسة الخارجية كان دائماً وسيظل رئيس الولايات المتحدة».

اجتماع مشترك بين وزراء خارجية السعودية وقطر وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في باريس الثلاثاء (أ.ب)

وأضاف روبيو بشكل قاطع أن الرئيس ترمب سيحدد السياسات الأميركية وفقاً لما يراه مناسباً، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الأخيرة. وأشار إلى أن رئيسه عازم على إنهاء الصراعات مع إيران، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل اتباع نهج «أميركا أولاً» على الساحة الدولية.

مصير الحرب «المجمدة» بين واشنطن وطهران

في اليوم الثاني من اجتماعات «السبع» في باريس، كانت ملفات الشرق الأوسط حاضرة على طاولة المباحثات. وأبرزها مصير الحرب «المجمدة» بين الولايات المتحدة وإيران والمسائل المرتبطة بها، سواء كانت أمن إمدادات الطاقة، أو حرية الإبحار في مضيقي هرمز وباب المندب، أو اليمن والمسارات البديلة للطاقة، إضافة إلى الملفين اللبناني والسوري.

والمهم أن المباحثات جرت بينما تهب رياح إيجابية مصدرها واشنطن، عنوانها التصريحات المتفائلة للرئيس ترمب؛ فقد نوّه ترمب، الاثنين، بوجود «دفع (جديد) في اتجاه إنهاء هذا النزاع، وأعتقد أنه سينتهي قريباً». وبنظره، «فإن العمل العسكري لا يبدو اليوم ضرورياً، لكننا جاهزون ومجهزون للقيام به إذا تغيّرت الأمور».

وجاء توقف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس، عائداً من واشنطن، ليوفر عنصراً إضافياً للمناقشات. وكان قد عقد في واشنطن مجموعة من الاجتماعات حول الملف الإيراني، عدها الجانبان الأميركي والقطري «إيجابية».

وفي هذا السياق، عقد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اجتماع عمل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، ووزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقالت «الخارجية الفرنسية»، في بيان، إن الوزراء بحثوا الأزمة الإيرانية وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية على المنطقة والمجتمع الدولي. ودعوا إلى منع أي تصعيد عسكري جديد، والتوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع، وأعلنوا دعمهم لجهود الوساطة الجارية، «لا سيما الجهود التي تبذلها دولة قطر»، وحثّوا جميع الأطراف على مواصلة محادثاتها «بروح بنّاءة».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث إلى الصحافيين في ختام اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ف.ب)

واتفق الوزراء على ضرورة ضمان «عدم امتلاك إيران السلاح النووي أبداً»، ووضع حد لـ«جميع أنشطتها المزعزعة للاستقرار» عبر الوسائل الدبلوماسية، ودعوا إلى «التحرك العاجل لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز»، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي، وقرروا مواصلة التنسيق الوثيق بينهم.

كذلك، عُقد اجتماع في قصر الإليزيه بين الرئيس ماكرون والشيخ محمد بن عبد الرحمن، خُصص لتطورات الأوضاع في الخليج. وكتب الأخير في تغريدة على منصة «إكس» أنه بحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن هناك «ردود فعل إيجابية» من قبل طرفي الأزمة، وأن اجتماع وزير الخارجية مع الرئيس ترمب اتسم بالإيجابية.

وبحسب مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية، وفرت لقاءات باريس فرصة للضغط على واشنطن من أجل تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحرب مع إيران. ويشمل هذا التوجه الدول الخليجية والأوروبية التي تدعم الوساطتين الباكستانية والقطرية، وتشدد على فائدة لقاء إسطنبول الذي ضم «الرباعي الأوروبي» ودول اتفاقية مكة.

لكن المفارقة أن روبيو جاء إلى باريس مع تحفظات بشأن إحراز تقدم في الملف الإيراني؛ إذ رأى أن الأطراف «ليست على وشك تحقيق اختراق في المناقشات». ورمى المسؤولية على إيران ومطالبها التي وصفها بأنها «ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، مُبالغ فيها وسخيفة وبالفعل غير واقعية»، بيد أن روبيو امتنع عن توفير تفاصيل عما يعنيه تحديداً.

وحتى اليوم، كانت طهران متمسكة بشروطها السبعة، ومنها إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على كل الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، ورفع العقوبات عنها، ووقف الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية. وكرر وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء، موقف بلاده بتأكيد أن «الحل الوحيد يكمن في اعتماد لغة الاحترام والانخراط في الدبلوماسية، والتعامل مع طلبات إيران وشروطها الواردة في مقترح اليومين الذي لا يزال مطروحاً».

«نتائج مدمرة»

رغم العناصر الإيجابية التي حملها رئيس الوزراء القطري، أو تلك التي بدت من خلال تصريحات ترمب، لا يبدو أن ذلك قد طمأن وزراء «مجموعة السبع» والوزراء الضيوف الآخرين إلى أن الحرب ليست عائدة.

فوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اعتبر، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع انتهاء اجتماعات باريس، أن «خطر استئناف الضربات العسكرية وحدوث مزيد من التصعيد لا يزال قائماً، ولم يُستبعد بشكل كامل، وإلا لما كنا قد خصصنا كل هذا الوقت والجهد، على مدى هذين اليومين، لمناقشة هذه المسائل مع نظيرنا الأميركي، ثم مع رئيس الوزراء القطري».

واستطرد بارو قائلاً: «لكننا ندعم الجهود المبذولة، لا سيما تلك التي تقودها دول المنطقة، من أجل إيجاد مخرج يتيح تحرير مضيق هرمز أو إعادة فتحه، والتوصل إلى حل سياسي يحول دون استئناف الضربات العسكرية».

ومن جانبه، قال روبيو للصحافيين عقب انتهاء الاجتماعات إن الحملة الاقتصادية ضد إيران «مدمرة إلى درجة أنه لا توجد حاجة، في الوقت الحالي، إلى تنفيذ عمليات قتالية كبرى»، مضيفاً: «هذا ما قلته لحلفائنا هنا اليوم».

بيد أن روبيو سارع إلى توجيه تحذير إلى إيران بقوله: «من الواضح أنه إذا تجاوزت إيران بعض الخطوط الحمراء، أو إذا أقدم نظامها على القيام بأمور لا ينبغي أن تحدث (...) فإن الجيش الأميركي، الذي يُعد القوة العسكرية الأكثر قدرة في العالم، مستعد للرد». وبذلك استعاد اللغة التي يلجأ إليها الرئيس الأميركي في كل مناسبة. والأمر نفسه ينطبق على قوله إن لا حاجة إلى عمليات قتالية كبيرة ضد إيران مع الحملة الاقتصادية.

وفي السياق عينه، نُقل عن مصادر دبلوماسية من «مجموعة السبع» في باريس أن روبيو أبلغ نظراءه، الثلاثاء، أن بلاده ستواصل فرض تكاليف اقتصادية «مدمّرة» على إيران. وأضاف أن واشنطن تمتلك خيارات أخرى غير العودة إلى الحرب أو القبول بالمطالب الإيرانية التي وصفها مجدداً بأنها «لا يمكن قبولها».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين خلال اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

ووفق روبيو، تراهن واشنطن على فاعلية العقوبات الاقتصادية الصارمة على إيران، وترى أنها تحقق نتائج، وتحدّ من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية والجهات الحليفة لها. ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر أن روبيو وصف المسؤولين الإيرانيين بـ«المجانين».

بيد أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، العائد من واشنطن، كانت له وجهة نظر مختلفة نوعاً ما عما صدر عن روبيو. ووفق ما نُقل عنه خلال اجتماعه مع الوزراء الخمسة لإطلاعهم على نتائج مهمته في واشنطن، أعلن تفاؤله، ولكن بحذر، إزاء إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.

وليس سراً أن أركان الإدارة الأميركية لا يتبنون الرؤية نفسها لكيفية إنهاء النزاع مع إيران. فهناك من يدفع نحو حل دبلوماسي - سياسي، وعلى رأسهم نائب الرئيس جي دي فانس، وهناك من يرى وجوب استمرار الضغوط الاقتصادية مع إبقاء سيف اللجوء إلى الضربات العسكرية مسلطاً فوق رؤوس الإيرانيين.

ومن هنا، يأتي تذبذب مواقف ترمب، المتأرجحة بين القول إن الاتفاق قريب من جهة، والتهديد بضربات ماحقة من جهة ثانية.

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شؤون إقليمية

نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الإيراني

رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» خلال اليوم الافتتاحي للبرلمان الجديد في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» خلال اليوم الافتتاحي للبرلمان الجديد في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الإيراني

رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» خلال اليوم الافتتاحي للبرلمان الجديد في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» خلال اليوم الافتتاحي للبرلمان الجديد في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجدداً، الثلاثاء، عقب أداء نواب الكنيست الجديد اليمين الدستورية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الذي تمثّله إيران للدولة العبرية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال نتنياهو، في خطاب أمام الكنيست: «تعمل إيران على إعادة بناء التهديد النووي... وفي المستقبل القريب جداً، سنواجه ضغوطاً دولية للقبول بإيران مسلَّحة نووياً».

وأضاف: «في مواجهة هذه التهديدات، لا بد لنا من القيام بأمر واحد فقط تحت هذه القبة: تنحية كل الاعتبارات الأخرى جانباً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية»، واصفاً التهديد الإيراني بأنه «وجودي».

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