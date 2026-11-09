ترمب يرى «زخماً إيجابياً» لإنهاء الحرب مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن إيران «انتهت عسكرياً فعلياً»، وإن واشنطن ترى «زخماً إيجابياً» نحو إنهاء الحرب، مستبعداً الحاجة إلى عمل عسكري جديد «في هذه المرحلة»، بعد ساعات من لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «نرى زخماً إيجابياً نحو إنهاء هذا النزاع، وسنحرص على أن تكون مصالح الولايات المتحدة محمية طوال الوقت». وقال إن ضربات جديدة على إيران «مستبعدة إلى حد كبير»، رغم جاهزية واشنطن لشنها.

وقال ترمب إنه أجرى «حواراً ممتازاً مع رئيس وزراء قطر»، وإن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الضربات العسكرية على إيران «إذا لزم الأمر». لكنه قال إنه ليس في عجلة من أمره، وإنه راضٍ عن الحصار البحري المفروض على إيران، مضيفاً: «سنرى إلى أين ستؤول الأمور. أنا مستعد».

وأضاف أن دول عدة «تفضّل الإبقاء على الوضع الراهن»، أي «مواصلة أعظم حصار بحري في التاريخ، وعملية البوابة الحديدية الجديدة».

وزار ترمب، على نحو مفاجئ، قاعة الإحاطة الصحافية في البيت الأبيض عقب اجتماعه برئيس الوزراء القطري، وقال: «إيران، عسكرياً، انتهت فعلياً. نحن نُبقي على الوضع القائم فقط»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف: «في هذه المرحلة... لا يبدو اتخاذ إجراء عسكري أمراً ضرورياً للغاية. لكننا مستعدون تماماً، وجاهزون للتحرك في حال تغير الوضع لأي سبب من الأسباب». وتابع: «أعتقد أن الأمر سينتهي قريباً إلى حد ما»، وقال إن حاملة طائرات أخرى وصلت «محمّلة حتى آخرها بمعدات جديدة».

وقال إن امتلاك إيران سلاحاً نووياً «نقطة غير قابلة للتفاوض». وأضاف: «إنهم يفهمون ذلك ويقبلونه. لا يعترفون بأنهم يقبلونه، وسيقولون لكم إنهم لا يقبلونه، لكنهم يقبلونه 100 في المائة».

وسُئل عن سبب عدم إعلانه نهاية الصراع، فأجاب بأن على واشنطن أن تتأكد من أن جيران إيران «لن يتضرروا». وقال إنهم «أكثر أماناً بكثير مما كانوا عليه قبل ستة أشهر، لأن إيران قُطع رأسها إلى حد كبير، لكنها لا تزال متنمّر الشرق الأوسط قليلاً». وأضاف: «نريد حلاً طويل الأمد، لا قصير الأمد»، في إشارة إلى ضمان تحييد البرنامج النووي الإيراني.

ووصف ترمب إيران بأنها «دولة فاشلة» يبلغ التضخم فيها 301 في المائة، و«لا تدفع رواتب جيشها وحرسها». وقال إن قواتها البحرية والجوية «انتهت»، وإن قدرتها على التصنيع العسكري «زالت بنحو 85 في المائة»، رغم أنها لا تزال تنتج «أعداداً محدودة» من الصواريخ والمسيّرات.

وقال: «إنهم يتحدثون إلينا، ويتحدثون بأدب شديد... هناك فرصة جيدة لأن ينتهي ذلك». وتابع: «لا أضمن شيئاً، لكن إذا اضطررنا إلى العودة، فنحن جاهزون».

وأفاد موقع «أكسيوس» أن ترمب لم يصل إلى حد إعلان انتهاء الحرب، لكن تصريحاته كانت «الأكثر تقدماً» في هذا الاتجاه منذ فبراير (شباط).

وكان ترمب قد قال لشبكة «سي إن إن»، الأحد، إن استئناف الضربات «مستبعد جداً» إذا أحرزت المفاوضات تقدماً ووقّعت إيران «اتفاقاً قوياً»، لكنه أشار إلى أن واشنطن حددت أهدافاً في البنية التحتية الإيرانية، بينها 38 جسراً، ستضربها إذا استؤنفت العمليات.

ونفذ الجيش الأميركي، خلال الأسبوع الماضي، ضربات محدودة على إيران مرتين على الأقل، شملت الدفاعات الجوية، وعطّل السبت سفينة تجارية قال إنها حاولت خرق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

«مباحثات إيجابية»

واستمر لقاء ترمب ورئيس الوزراء القطري نحو 45 دقيقة، وتركّز على «المفاوضات مع إيران»، بحسب «أكسيوس». وانضم إليه نائب الرئيس جي دي فانس.

وكتب الشيخ محمد بن عبد الرحمن على منصة «إكس»: «أثمّن المناقشات الإيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة».

It was great meeting with President @realDonaldTrump and Vice President @VP in Washington. We discussed the situation in the region and ways to progress the US-Iran talks. Grateful for the positive discussions on reaching a deal and bringing peace to the region. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 9, 2026

وفي باريس، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بعد محادثات مع نظرائه في «مجموعة السبع»، إن خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية لن تغير السياسة الخارجية للإدارة، وإن ترمب عازم على إنهاء النزاعين مع إيران وبين روسيا وأوكرانيا. وكان روبيو قد قال، الأحد، إن الطرفين ليسا «على وشك تحقيق اختراق».

تشكيك إيراني

وفي طهران، كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي على منصة «إكس» بالإنجليزية: «الحرب على إيران حطّمت الحكومة الأميركية بالفعل. لكن واشنطن تتخبط كمقامر يائس. ألقِ أوراقك. توقفوا عن اختلاق أخبار زائفة حول محادثات وهمية. توقفوا عن إنكار النظام الجديد في غرب آسيا. حان وقت الرضوخ للشروط السبعة التي حددتها إيران مراراً».

The war on Iran has already wrecked the US government. But Washington flails like a desperate gambler. FOLD YOUR HAND. STOP manufacturing FAKE NEWS about imaginary talks. Stop denying the West Asian NEW ORDER. Time to SURRENDER to the seven conditions Iran has repeatedly set out. — محسن رضایی (@ir_rezaee) November 9, 2026

وكتب مصطفى نجفي، مستشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، على منصة «إكس»، أنه رغم الجهود «الواسعة والمكثفة وغير المسبوقة» للوسطاء، «لم تُحسم حتى الآن أي خطة أو جدول زمني محدد أو جلسة» للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف أن أي اتفاق محتمل «لن يتحقق إلا بقبول شروط إيران ومطالبها المعلنة، ومنها الحفاظ على حقوقها النووية».

وتساءل نجفي، في تغريدة أخرى، عن سبب استعداد ترمب الآن لتقديم تنازلات رفضها سابقاً، «بعدما خسر الانتخابات». ورأى أن «الفرض المتفائل» أن واشنطن تخشى تبعات استمرار الحرب، وأن ترمب يبحث عن اتفاق يسوّقه انتصاراً.

لكنه قال إن «الفرض المتشائم، وربما الواقعي»، هو أن ترمب «يشتري الوقت» لاستكمال جاهزيته العسكرية وخفض أسعار النفط «قبل بدء جولة أخرى من الحرب». وأضاف: «إذا تحقق اتفاق جيد فيجب الترحيب به، لكن تجربة الحربين الأخيرتين تفرض تقييم التطورات بحذر».