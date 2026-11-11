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الرياضة رياضة عالمية

«دوري الأمم الأوروبية»: مبابي «قيد العلاج» عشية مواجهة إيطاليا

كيليان مبابي (أ.ف.ب)
كيليان مبابي (أ.ف.ب)
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«دوري الأمم الأوروبية»: مبابي «قيد العلاج» عشية مواجهة إيطاليا

كيليان مبابي (أ.ف.ب)
كيليان مبابي (أ.ف.ب)

لم يشارك قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم المهاجم كيليان مبابي، الذي ما زال «قيد العلاج»، في التدريبات الجماعية لفريقه، عشية المواجهة المرتقبة أمام إيطاليا في ميلانو، ضِمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وفق ما أعلن، الأربعاء، الجهاز الفني لأبطال العالم مرتين.

ولم يقدّم الطاقم التدريبي لمنتخب «الزرق» أي تفاصيل إضافية حول الحالة البدنية لمهاجم ريال مدريد الإسباني.

ويشهد هذا التجمع عودة مبابي (27 عاماً) إلى صفوف أبطال العالم في عاميْ 1998 و2018، بعدما غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لفرنسا بسبب الإصابة.

وكان مبابي، الهدّاف التاريخي للمنتخب الفرنسي (107 مباريات دولية، 67 هدفاً)، قد سجل هدف الفوز أمام تركيا 1-0 في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي في تركيا، ضِمن المسابقة، وكانت المباراة الأولى التي قاد فيها زين الدين زيدان المنتخب مدرباً، خلفاً لديدييه ديشان.

واضطر حينها مبابي لمغادرة الملعب بسبب آلام في ركبته اليسرى، ما أدى إلى غيابه عن المباريات الثلاث التالية.

وبعد تحقيق 3 انتصارات وتعادل في 4 مباريات، يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى ويقترب بقوة من التأهل إلى ربع النهائي، وذلك قبل خوض الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات، أمام إيطاليا في ميلانو الخميس، ثم تركيا على أرضه في بوردو الأحد.

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إقالة كارّيك تثير الجدل... راتكليف يحمّله مسؤولية فشل مانشستر يونايتد

تغيير المدرب لن يكون كافياً لإعادة مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح ما لم تمتد المراجعة إلى الإدارة (أ.ب)
تغيير المدرب لن يكون كافياً لإعادة مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح ما لم تمتد المراجعة إلى الإدارة (أ.ب)
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إقالة كارّيك تثير الجدل... راتكليف يحمّله مسؤولية فشل مانشستر يونايتد

تغيير المدرب لن يكون كافياً لإعادة مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح ما لم تمتد المراجعة إلى الإدارة (أ.ب)
تغيير المدرب لن يكون كافياً لإعادة مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح ما لم تمتد المراجعة إلى الإدارة (أ.ب)

ترك مايكل كاريك مركز تدريب مانشستر يونايتد في كارينغتون صباح الثلاثاء، من دون أن يعرف ما إذا كان سيظل في منصبه مع نهاية اليوم، في مشهد يعكس حجم الارتباك الذي يعيشه النادي الإنجليزي، وسط ترقب قرار إقالته من جانب المالك المشارك السير جيم راتكليف وإدارته. وتتصاعد الانتقادات لطريقة تعامل إدارة النادي مع مستقبل المدرب، في وقت تبدو فيه المسؤولية عن التراجع أوسع من الجهاز الفني، وتمتد إلى أصحاب القرار الذين لا يواجهون ضغوطاً مماثلة.

ورغم أن إقالة كاريك ستكون ضربة لكبريائه، فإن مغادرته قد تكون فرصة للخروج من منظومة إدارية تعاني الفوضى، وسوء التخطيط. فقد وجد المدرب نفسه مراراً مضطراً للدفاع عن قرارات يصعب تبريرها، ومحاولة إظهار قدر من الاستقرار وسط الاضطرابات، بينما يلتزم راتكليف والرئيس التنفيذي عمر برادة ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس الصمت إزاء الانتقادات المتصاعدة.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، لا يبدو كاريك المشكلة الكبرى في مانشستر يونايتد، خصوصاً أن الفريق أظهر في الآونة الأخيرة مؤشرات على التمسك بمدربه، بعدما نجح لاعبوه في العودة من التأخر بفارق هدفين خلال مباراتين في غضون أسبوع واحد. ومع ذلك، يجد المدرب نفسه مهدداً بالإقالة، في وقت لا يواجه فيه ويلكوكس أي عواقب تذكر، رغم الانتقادات الموجهة إلى قراراته في سوق الانتقالات، ودورها في تفاقم المشكلات الدفاعية للفريق.

وتتحمل الإدارة مسؤولية الإخفاق في استثمار المركز الثالث الذي حققه يونايتد الموسم الماضي، وتعزيز صفوف الفريق استعداداً للمنافسة، خصوصاً أن مهمة ويلكوكس خلال الصيف كانت تدعيم التشكيلة بعدد من الصفقات النوعية، تشمل ظهيراً أيسر، وقلب دفاع، ومهاجماً. لكن النادي اتجه بدلاً من ذلك إلى إنفاق نحو 145 مليون جنيه إسترليني على ثلاثة لاعبين في خط الوسط، في ظل سياسة انتقالات تقوم على معالجة منطقة واحدة من الفريق في كل فترة، بدلاً من بناء تشكيلة متوازنة.

وتبدو نتائج تلك القرارات واضحة في بداية الموسم الحالي، بعدما وجد مانشستر يونايتد نفسه في المركز الثامن عشر بعد عشر جولات فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل برايتون المركز الثاني. ولا يمكن تفسير هذا التراجع بأخطاء المدرب وحده، خصوصاً أن يونايتد جمع 47 نقطة منذ تعيين كاريك مدرباً مؤقتاً في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولم يتفوق عليه في هذه الفترة سوى آرسنال، ومانشستر سيتي، وإن كانت 83 في المائة من تلك النقاط قد تحققت في الموسم الماضي.

وتتزايد التساؤلات أيضاً بشأن دور الرئيس التنفيذي عمر برادة، الذي سبق له العمل في مانشستر سيتي، ومدى مسؤوليته عن إدارة المشروع الرياضي للنادي. كما تعود إلى الواجهة وعود راتكليف باستقطاب أفضل الكفاءات لشغل المناصب الرئيسة، وهي الوعود التي تحولت إلى مادة لسخرية جماهير يونايتد خلال الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بورنموث، عندما هتفت: «أفضل الكفاءات؟ أنتم تمزحون».

وتثير مؤهلات ويلكوكس تساؤلات بشأن قدرته على قيادة مشروع إعادة بناء مانشستر يونايتد، إذ إن أبرز إنجازاته لاعباً كان الفوز بالدوري الإنجليزي مع بلاكبيرن روفرز عام 1995، فيما كانت تجربته الإدارية السابقة مديراً تقنياً في ساوثهامبتون، وهي تجربة لا تقارن بحجم الضغوط والتوقعات المحيطة بالعمل في أولد ترافورد.

وفي مفارقة لافتة، يجد ويلكوكس نفسه في موقع المسؤول عن اتخاذ القرار بشأن مستقبل كاريك، الذي يمثل أحد الروابط المهمة مع حقبة المجد تحت قيادة السير أليكس فيرغسون. وكان كاريك لاعباً أساسياً في خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا، كما نجح خلال تجربته التدريبية في قيادة يونايتد إلى انتصارات على مانشستر سيتي، وآرسنال، وتشيلسي، وليفربول في موسمه الأول مدرباً دائماً.

ولا تتوقف أسباب الأزمة عند الإدارة التنفيذية، بل تمتد إلى راتكليف نفسه، الذي يواجه انتقادات بسبب اعتقاده أن التغييرات التي أجراها نجحت في بناء ثقافة قائمة على التميز، فضلاً عن ابتعاد عائلة غليزر، المالكة للأغلبية، عن إدارة النادي بصورة مباشرة. كما أسهم الاستحواذ على يونايتد عبر الديون -وتقديم المصالح التجارية على النجاح الرياضي- في استمرار حالة التراجع، والابتعاد عن المكانة التي اعتاد النادي احتلالها.

وفي ظل هذه الظروف، تبرز تساؤلات بشأن المدرب الذي قد يقبل تولي المهمة خلفاً لكاريك، رغم ارتباط اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بالمنصب. ورغم ما يمتلكه من خبرة وقدرات تدريبية، فإن استمرار المشكلات الإدارية قد يجعل مهمته محفوفة بالمخاطر، مع احتمال أن يجد نفسه مضطراً إلى الرحيل بعد 18 شهراً فقط، مقابل تعويض مالي ضخم.

وتبقى إقالة كاريك، إذا حدثت، قراراً لن يعالج جذور الأزمة، إذ إن تغيير المدرب لن يكون كافياً لإعادة مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح ما لم تمتد المراجعة إلى الإدارة التي تتحمل مسؤولية التعاقدات، والتخطيط، وبناء المشروع الرياضي للنادي.

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كورتوا حارس الريال: إقالة ألونسو غير عادلة... ومورينيو أصبح أكثر هدوءاً ونضجاً

تيبو كورتوا (إ.ب.أ)
تيبو كورتوا (إ.ب.أ)
TT
TT

كورتوا حارس الريال: إقالة ألونسو غير عادلة... ومورينيو أصبح أكثر هدوءاً ونضجاً

تيبو كورتوا (إ.ب.أ)
تيبو كورتوا (إ.ب.أ)

دافع تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن مدربه السابق تشابي ألونسو، معرباً عن اعتقاده بأن قرار إقالته من منصبه لم يكن عادلاً.

كما كشف حارس المرمى البلجيكي الدولي عن قصة طريفة حدثت خلف الكواليس، تتعلق بتجاهله لرسالة من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي للفريق الملكي، مدة أسبوعين.

وأثنى كورتوا على العمل الذي قدمه تشابي ألونسو، مؤكداً أنه مدرب ممتاز، وأنه تابع بإعجاب ما حققه مع باير ليفركوزن الألماني، قبل رحيله عن الريال لتدريب تشيلسي الإنجليزي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية، أشار كورتوا إلى أن ألونسو يمتلك قدرات تدريبية كبيرة، متوقعاً نجاحه مع النادي اللندني، ولكنه -مع ذلك- أقر بأن علاقة المدرب الإسباني ببعض لاعبي ريال مدريد لم تكن مثالية في مواقف معينة.

وأضاف كورتوا أن ألونسو كان على وفاق مع كثير من أفراد الفريق، وأن قرار إقالته بعد 34 مباراة رسمية مع ريال مدريد لم يكن قراراً عادلاً، موضحاً أن المدرب غالباً ما يكون أول من يدفع ثمن النتائج السلبية، حتى وإن لم يكن هو السبب الوحيد في تراجع أداء الفريق.

وفيما يخص جوزيه مورينيو، أبدى كورتوا سعادته بعودة المدرب المخضرم؛ مشيراً إلى أنه كان يتطلع لرؤيته يعود إلى مجال التدريب.

وكشف كورتوا عن واقعة طريفة حدثت خلال كأس العالم الأخيرة في صيف العام الحالي؛ حيث أرسل له مورينيو رسالة، ولكن حارس منتخب بلجيكا تجاهلها مدة أسبوعين، ظناً منه في البداية أنها ليست من المدرب البرتغالي.

وأوضح حارس الريال أنه كان على متن طائرة تفتقر لخدمة الإنترنت، ولم يكن لديه رقم هاتف مورينيو، ولم يكتشف هوية المرسل إلا لاحقاً، بعد أن استفسر داخل النادي عما إذا كان الرقم يعود لمدربه السابق.

وفي حديثه عن شخصية مورينيو، قارن كورتوا بين المدرب الذي عمل معه في تشيلسي قبل نحو 12 عاماً وبين نسخته الحالية؛ حيث يرى أنه أصبح أكثر هدوءاً ونضجاً، وأقل حدة في طباعه.

ورغم ذلك، أكد كورتوا أن الحضور القوي للمدرب لم يتغير على الإطلاق، معرباً عن سعادته البالغة بعودته.

كما خص كورتوا النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، زميله في الفريق الإسباني، بعبارات الإشادة؛ حيث وصفه بأنه شخص رائع وصديق جيد ولاعب ممتاز؛ مشيراً إلى قيمته الكبيرة للريال، سواء من حيث تعامله مع الكرة أو تحركاته وأدواره الدفاعية.

أما فيما يتعلق بمستقبله مع المنتخب البلجيكي، فقد اعترف كورتوا بأنه فكر في الاعتزال دولياً عقب نهائيات كأس العالم، ولكنه أكد أنه استمتع بالبطولة، وأحب ارتداء قميص بلاده، وأنه على استعداد للعودة إذا رغب مدرب الفريق في ذلك خلال تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وشدد كورتوا على أن مكانه في منتخب بلجيكا ليس مضموناً، مؤكداً أنه يتعين عليه إثبات استحقاقه للوجود كحارس مرمى أساسي.

وأوضح الحارس أن غيابه عن منافسات دوري الأمم الأوروبية كان بسبب ضغط جدول المباريات والحاجة للراحة، إلى جانب تعرضه لإصابات وظروف عائلية، من بينها حفل زفاف والده في سبتمبر (أيلول) الماضي.

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بوكتينيو مستعد لقبول عرض مانشستر يونايتد لخلافة كاريك

ماوريسيو بوكتينيو (أ.ب)
ماوريسيو بوكتينيو (أ.ب)
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بوكتينيو مستعد لقبول عرض مانشستر يونايتد لخلافة كاريك

ماوريسيو بوكتينيو (أ.ب)
ماوريسيو بوكتينيو (أ.ب)

أبدى ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، استعداده لقبول عرض من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتولي منصب المدير الفني للفريق، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم (الأربعاء).

وبدأت إدارة مانشستر يونايتد مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني بشأن إمكانية توليه المسؤولية خلفاً لمايكل كاريك، الذي من المتوقع أن يتم إعفاؤه من منصبه خلال الساعات الـ48 القادمة.

وذكرت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بوكتينيو يرغب في تولي المهمة بمجرد حسم مصير كاريك.

ويحرص المدرب السابق لفريق توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين على إبداء الاحترام للاتحاد الأميركي لكرة القدم، وسينتظر تقديم عرض رسمي من جانب مانشستر يونايتد.

وسيتعين على مانشستر يونايتد دفع 10 ملايين دولار (5.‏7 مليون جنيه إسترليني) لفسخ عقد بوكتينيو، الذي وقعه في أغسطس (آب) الماضي فقط.

ويستعد المنتخب الأميركي لخوض مواجهتَي الذهاب والإياب في دور الثمانية لدوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، ضد منتخب هايتي خلال الأسبوع المقبل.

وهذا يعني أن توقيت التطورات في «أولد ترافورد» ربما يخلق وضعاً حساساً، لا سيما إذا رحل بوكتينيو (54 عاماً) عن منصبه في منتصف المعسكر التدريبي الحالي للمنتخب الأميركي.

ومع ذلك، يرى بوكتينيو في تدريب مانشستر يونايتد فرصة جادة، ومن المتوقع أن يقبل المنصب في حال تقديمه له بشكل رسمي، وفقاً لـ«بي بي سي».

وبدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني الحالي للمنتخب الأميركي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً لمايكل كاريك، الذي من المتوقع أن يرحل عن منصبه هذا الأسبوع، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم (الأربعاء).

ويعاني مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز بالاشتراك مع ليفربول برصيد 20 لقباً، من انطلاقة كارثية في المسابقة هذا الموسم؛ حيث يقبع في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بترتيب البطولة، برصيد 8 نقاط فقط، بعد خوضه مبارياته العشر الأولى بالبطولة العريقة؛ حيث حقق انتصاراً وحيداً مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

ويعتبر هذا هو أدنى مركز يصل إليه مانشستر يونايتد في هذه المرحلة من موسم الدوري الإنجليزي منذ موسم 1986-1987، حين كان يحتل المركز العشرين، قبل مجيء السير أليكس فيرغسون ليتولى تدريب الفريق.

وسبق لمانشستر يونايتد أن تواصل مع المدافع الأرجنتيني السابق بشأن تولي منصب المدير الفني في 3 مناسبات سابقة؛ حيث كانت الأولى عند إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2018، والثانية عام 2022 قبل تعيين إريك تين هاغ، والثالثة عقب إقالة المدرب الهولندي في عام 2024.

وسيتم حسم مستقبل كاريك مع مانشستر يونايتد خلال اجتماع يُعقد في موناكو اليوم (الأربعاء)، بحضور الرئيس التنفيذي عمر برادة، والمدير الرياضي جيسون ويلكوكس، وأحد المالكين المشاركين، السير جيم راتكليف.

وسافر كل من برادة وويلكوكس إلى موناكو لعقد أحد اجتماعاتهما الدورية المخطط لها، لمناقشة استراتيجية النادي، وفي هذه المرة، تتمحور القضية الرئيسية التي يتعين حسمها حول مستقبل كاريك والخطوات التي ينبغي اتخاذها تالياً.

ومن المتوقع أن تتضمن توصية برادة وويلكوكس إنهاء مهام المدير الفني الحالي.

وشوهد كاريك (45 عاماً) وهو يصل إلى مركز تدريبات النادي في كارينغتون اليوم.

وبدأ بوكتينيو مسيرته التدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ساوثهامبتون في يناير (كانون الثاني) عام 2013؛ حيث أعقب ذلك فترة امتدت خمس سنوات مع توتنهام بدأت في عام 2014، وشهدت وصول الفريق للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2019.

كما تولى بوكتينيو تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة من يناير 2021 إلى يوليو (تموز) 2022، قبل أن يقضي موسم 2023-2024 على رأس الجهاز الفني لنادي تشيلسي.

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2024، انتقل بوكتينيو لمجال التدريب الدولي بتوليه قيادة المنتخب الأميركي؛ حيث قاد الفريق، الذي شارك في استضافة كأس العالم 2026، لبلوغ دور الـ16 في المونديال.

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