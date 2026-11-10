استطلاع: أغلب الأميركيين يريدون من الكونغرس الجديد إنهاء حرب إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339725-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
استطلاع: أغلب الأميركيين يريدون من الكونغرس الجديد إنهاء حرب إيران
عمال يقومون بفرز آلاف بطاقات الاقتراع التي لم يتم مسحها من قبل بمراكز الاقتراع في مقاطعة ويستشستر بعد أعطال بأجهزة التصويت خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نيويورك (رويترز)
أظهر استطلاع جديد لـ«رويترز/إبسوس» أن غالبية الأميركيين يريدون أن يعمل الكونغرس المنتخب حديثاً، ويتمتع الديمقراطيون فيه بالأغلبية، على إنهاء الحرب مع إيران، وإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، مما يشير إلى مطالب باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأظهر الاستطلاع، الذي استمر أربعة أيام وانتهى الاثنين، أن 71 في المائة من الأميركيين يريدون أن يقر الكونغرس تشريعاً ينهي الصراع الذي بدأه ترمب وإسرائيل مع إيران في 28 فبراير (شباط). وتشمل هذه النسبة 93 في المائة من الديمقراطيين و51 في المائة من الجمهوريين.
وحقق الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي أكبر أغلبية لهم في مجلسي الشيوخ والنواب منذ عام 2008 على الأقل، في صفعة قوية للجمهوريين الموالين لترمب، وذلك على خلفية ارتفاع التكاليف والحرب التي تلقى معارضة شعبية واسعة. وسيسيطر الديمقراطيون على المجلسين عندما يؤدي الكونغرس الجديد اليمين في الثالث من يناير (كانون الثاني).
وقال 62 في المائة، وهي نسبة أصغر من بين المشاركين في الاستطلاع لكنها لا تزال مهمة، إنهم سيدعمون أي جهود لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات.
وتعهد قادة الحزب الديمقراطي بمعالجة المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة، وقالوا إنهم سيحاولون إنهاء الحرب الأميركية على إيران. وتعهد عدد من أعضاء الحزب أيضاً بوقف العمل بالرسوم الجمركية.
وقال تسعة من كل عشرة مشاركين في الاستطلاع إن قضايا تكاليف المعيشة يجب أن تكون محور اهتمام الكونغرس خلال أول 100 يوم من عمله. وتريد نسبة أقل التركيز على قضايا، مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي، وإصلاح قوانين الهجرة، وتغير المناخ.
لكن يبدو أن كثيراً من الأميركيين يشعرون بالقلق من أن يستخدم الديمقراطيون سلطتهم الجديدة لبدء إجراءات قانونية ضد ترمب. وقال حوالي 42 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن محاولة الكونغرس الجديد محاسبة ترمب تمهيداً لعزله ستكون «سيئة على البلاد»، بينما قال 33 في المائة إنها ستكون جيدة للبلاد. أما الباقون فلم يكونوا متأكدين أو لم يجيبوا على السؤال.
والديمقراطيون في الكونغرس منقسمون حول كيفية خفض تكاليف الرعاية الصحية، وحول مدى الحزم في استهداف ترمب، بما يتضمن ما إذا كان ينبغي عزله هو أو أعضاء من حكومته. ومن المتوقع أن يجرى تصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع على محاسبة وزير الدفاع بيت هيغسيث؛ تمهيداً لعزله بعد تحرك من أحد المشرعين الجمهوريين.
وأظهر الاستطلاع أن شعبية ترمب عند 32 في المائة وهي نسبة قريبة من أدنى مستوى لها في مسيرته السياسية، لكنه أظهر أيضاً أن الديمقراطيين لا يحظون بشعبية كبيرة.
وينظر حوالي 45 في المائة من الأميركيين بشكل إيجابي للديمقراطيين، بينما ينظر 51 في المائة بشكل سلبي لهم.
وينظر حوالي 35 في المائة للجمهوريين نظرة إيجابية، بينما ينظر إليهم 60 في المائة نظرة سلبية.
وجمع استطلاع «رويترز/إبسوس»، الذي أجري عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد، ردود 1705 من البالغين الأميركيين. ويبلغ هامش الخطأ فيه نحو نقطتين مئويتين.
كيف تحصل الصين على رقائق «إنفيديا» التي تحتاج إليها لتطوير الذكاء الاصطناعي في ظل قيود أميركية؟
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
عائلة جينسن هوانغ في قلب «إنفيديا»... فهل يصبح أحد أفرادها الرئيس المقبل للشركة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339761-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
عائلة جينسن هوانغ في قلب «إنفيديا»... فهل يصبح أحد أفرادها الرئيس المقبل للشركة؟
جينسن هوانغ مؤسس شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي (في الوسط) وابنه وابنته سبنسر وماديسون (إنفيديا)
تتجاوز صلة عائلة جينسن هوانغ بشركة «إنفيديا» حدود الملكية العائلية أو الظهور في المناسبات العامة؛ فابنتُه ماديسون، وابنُه سبنسر، وزوجُ ابنته نيكو كابريز، يشغلون مناصب إدارية في الشركة التي شارك في تأسيسها عام 1993، وأصبحت إحدى أهم القوى في صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي عالمياً.
ومع تصاعد الجدل المحيط بهوانغ، بعد اعترافه في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه خان زوجته لوري، وإعلان مجلس الإدارة فتح تحقيق مستقل في احتمال تعرضه لمحاولة استهداف استخباراتي أجنبي، عادت إلى الواجهة أسئلة عن طبيعة حضور أفراد عائلته داخل الشركة، ومدى استعدادهم لتولي مسؤوليات أكبر، ومَن يمكن أن يَخلفه إذا غادر منصبه.
وفي حين لم تعلن «إنفيديا» عن خطة لخلافة هوانغ، ولم يُرشّح الأخير أياً من أبنائه لتولي منصب الرئيس التنفيذي، يبرز أفراد عائلته في مواقع إدارية داخل الشركة. فمن هي زوجته لوري، وابناه سبنسر وماديسون، وصهره نيكو كابريز؟
لوري هوانغ... شريكة حياة جينسن والواجهة الخيرية للعائلة
تزوج جينسن هوانغ من لوري هوانغ، واسمها قبل الزواج لوري ميلز، عام 1985، بعد تعارفهما في جامعة ولاية أوريغون، حيث كانا يدرسان الهندسة الكهربائية وعُيّنا شريكين في مختبر جامعي. وكان جينسن في الـ17، بينما كانت لوري في الـ19.
وفي مقابلة مع مجلة «نيويوركر» عام 2023، روى هوانغ أنه حاول لفت انتباهها على مدى نحو 6 أشهر، وعرض مساعدتها في الحصول على درجات مرتفعة إذا شاركته إنجاز الواجبات الدراسية كل يوم أحد.
وبعد التخرج، انتقل الزوجان إلى وادي السيليكون وعمل كلاهما في تصميم الرقائق الإلكترونية، وقال هوانغ إن زوجته كانت تتقاضى راتباً أعلى منه في تلك المرحلة.
غادرت لوري سوق العمل بعد سنوات من الزواج للتفرغ لتربية طفليهما، وحافظت على حضور إعلامي محدود مقارنة بزوجها، ولا تُعرف لها وظيفة تنفيذية في «إنفيديا».
لكن نشاطها العام ارتبط بالعمل الخيري؛ إذ أسس الزوجان عام 2007 مؤسسة «جينسن ولوري هوانغ»، المعنية بدعم التعليم والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وفي عام 2022، تبرعا بـ50 مليون دولار لجامعة ولاية أوريغون للمساعدة في إنشاء مركز للأبحاث والابتكار، إلى جانب كومبيوتر فائق من «إنفيديا» قُدّرت قيمته بنحو 25 مليون دولار. كما تعهدا بتقديم 75 مليون دولار لجامعة فاندربيلت دعماً لمشروع حَرَمِها الجامعي المزمع افتتاحه في سان فرنسيسكو عام 2027.
وترافق لوري زوجها في مناسبات عامة بارزة، فيما اعتاد هوانغ المزاح بأن زوجته وابنته تختاران ملابسه، بما فيها سترته الجلدية السوداء التي أصبحت جزءاً من صورته المعروفة.
ماديسون هوانغ... الابنة الأوسع ظهوراً داخل «إنفيديا»
تُعدّ ماديسون هوانغ، ابنة جينسن ولوري، أوسع أفراد العائلة ظهوراً في فعاليات «إنفيديا». لكن مسارها المهني لم يبدأ في قطاع التكنولوجيا؛ فقد درست الطهي والحلويات في معهد «لو كوردون بلو» بفرنسا، وعملت طاهية في نيويورك وسان فرنسيسكو، كما خاضت تجربة في قطاع السلع الفاخرة، قبل حصولها على ماجستير إدارة الأعمال من «كلية لندن للأعمال».
ووفق المعلومات التي أوردتها مجلة «بيبول»، فقد انضمت ماديسون إلى «إنفيديا» عام 2020، بعد مرحلة تدريب، وعملت في تسويق المنتجات، قبل أن تتولى منصب مديرة أولى لتسويق المنتجات والتقنيات.
وارتبط عملها بمنصة «أومني فيرس» التابعة للشركة، التي تُستخدم في المحاكاة الصناعية والتوائم الرقمية، ثم انتقلت إلى مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، الذي يركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الروبوتات والآلات العاملة في العالم الحقيقي.
ووفق ما أوردته «فيرست بوست»، فقد رُقّيت في مارس (آذار) 2026 إلى منصب مديرة أولى لتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. كما أشارت بيانات «التعويضات» للسنة المالية 2025 إلى أن إجمالي ما تقاضته بلغ نحو 1.1 مليون دولار، شاملاً الراتب والمكافآت والمزايا.
وأثارت ترقياتها السريعة ومستوى تعويضاتها وميزاتها تساؤلات بشأن احتمال وجود محاباة عائلية، خصوصاً أنها تعمل في مجال التسويق، بعيداً عن نشاط الرقائق الذي يشكل المصدر الأساسي لإيرادات الشركة. ومع ذلك، فلا يوجد إعلان رسمي بأنها مرشحة لخلافة والدها.
سبنسر هوانغ... الابن الذي يعمل في منتجات الروبوتات
أما سبنسر هوانغ، ابن جينسن ولوري، فيعمل في مجال تطوير منتجات الروبوتات، لكنه أقل ظهوراً في المناسبات العامة من شقيقته.
قبل انضمامه إلى «إنفيديا»، خاض تجربة في مجال الضيافة والمشروبات في تايبيه، كما درس اللغة الصينية في جامعة تايوان الوطنية، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة نيويورك.
انضم سبنسر إلى الشركة عام 2022، وعمل في فريق أدوات المحاكاة السحابية المخصصة لتطوير الروبوتات، قبل أن يتدرج في مناصب إدارة المنتجات. ويشغل حالياً منصب مدير إدارة منتجات الروبوتات، وفق ما أوردته «فورتشن» و«رويترز».
وأشارت بيانات الرواتب والمميزات والتعويضات للسنة المالية 2025 إلى أن إجمالي ما تقاضاه بلغ نحو 530 ألف دولار. وعلى غرار شقيقته، يرتبط عمله بالروبوتات والمحاكاة، وليس مباشرة بقطاع وحدات معالجة الرسومات الذي يدر الجزء الأكبر من إيرادات «إنفيديا».
نيكو كابريز... الصهر الذي يتولى ملفاً استراتيجياً
لا تقتصر المناصب القيادية التي يشغلها أفراد العائلة على الابنين؛ فنيكو كابريز، زوجُ ماديسون، يشغل منصب نائب رئيس «إنفيديا» لشؤون نمو البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، وأصبح كابريز صهرَ هوانغ في سبتمبر (أيلول) 2026.
كابريز، البالغ 35 عاماً، رياضي سويسري سابق في التزلج الأَلْبِيّ، وعمل بعد اعتزاله مستشاراً إدارياً بشركة «بوسطن كونسلتينغ غروب» في زيوريخ، ثم درس في «كلية لندن للأعمال»، حيث التقى ماديسون. وبعد حصوله على شهادته عام 2021، عمل محللاً استثمارياً بشركة لإدارة الأصول في زيوريخ، قبل انتقاله إلى وادي السيليكون.
انضم إلى «إنفيديا» في فبراير (شباط) 2024 مديراً للتطوير المؤسسي، ثم تولى مسؤوليات متصلة بتمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى شركاء الحوسبة السحابية، قبل ترقيته مباشرة إلى منصب نائب الرئيس في يناير (كانون الثاني) 2026.
وتتمثل إحدى مهامه الرئيسية في إدارة علاقات الشركة بمشغلي مراكز البيانات وشركات الحوسبة السحابية الناشئة التي تشتري رقائق «إنفيديا» بكميات كبيرة. كما شارك، وفقاً للتقارير، في ترتيبات تمويلية واستثمارات للشركة، من بينها مساعٍ لتأمين اتفاق تمويل للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار مع مؤسسات استثمارية كبرى، وترتيب دعم ائتماني لشركة «فيرموس» الأسترالية المرتبطة بشراء ما يصل إلى 170 ألف شريحة.
هل يَخلف أحد أفراد العائلة جينسن هوانغ؟
أعاد وجود 3 من أقارب هوانغ في مناصب قيادية داخل «إنفيديا» طرح تساؤلات بشأن المحاباة العائلية، خصوصاً مع سرعة الترقيات وحجم المميزات المالية. وفي المقابل، دافع هوانغ عن مسارات ابنيه المهنية، قائلاً إنهما خضعا لإجراءات التوظيف المعتادة وكان عليهما إثبات جدارتهما.
وفي مقابلة مع «بلومبرغ»، رفض هوانغ القول إنه يريد أن ترث ابنته منصبه، مؤكداً أن ماديسون أو سبنسر، إذا أراد أي منهما قيادة الشركة، فعليه اكتساب ذلك بالعمل الشاق. وشدد على أن مسؤولية الرئيس التنفيذي لا تقتصر على عائلته، بل تشمل آلاف الموظفين، والشركات، والصناعة بأكملها.
وكان هوانغ قد قال إنه يأمل أن يكون الرئيس التنفيذي المقبل موجوداً بالفعل داخل الشركة، لكنه لم يحدد هوية هذا الشخص. كما أشار إلى أنه يريد الاستمرار في منصبه ما دام يستحقه، من دون أن يكشف عن خطة رسمية للخلافة.
ويرى محللون أن اعتماد «إنفيديا» بدرجة كبيرة على شخصية هوانغ وأسلوبه القيادي يجعل مسألة انتقال السلطة أعقد. ونقل موقع «فورتشن» عن رئيس مجموعة «فيوتشرم»، دانيال نيومان، تقديره أن الشركة قد تُدار مستقبلاً بواسطة فريق قيادي، لا عبر وريث واحد.
وفي الوقت الراهن، لا توجد مؤشرات معلنة على أن أحد أفراد العائلة سيتولى المنصب. لكن التحقيق المستقل الذي أعلنه مجلس الإدارة، والضغوط المرتبطة بالدعوى التي رفعها أحد المساهمين، سيُبقيان أدوار أفراد العائلة تحت التدقيق، في وقت تؤكد فيه الشركة أن هوانغ مستمر في منصبه وأن عملياتها تسير بصورة طبيعية.
الجيش الأميركي يسحب طائرات من قاعدة جوية بريطانية جراء التهديد الإيرانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339751-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF
الجيش الأميركي يسحب طائرات من قاعدة جوية بريطانية جراء التهديد الإيراني
عسكريون يقفون بجوار طائرة تزوُّد بالوقود تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز «كيه سي-135» في قاعدة ميلدنهال البريطانية بمقاطعة سوفولك ببريطانيا يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، أنه يتخذ تدابير أمنية «منسقة ومناسبة»، بعد أن أظهرت بيانات تتبُّع الرحلات الجوية سحبه ما لا يقل عن اثنتي عشرة طائرة من قاعدة جوية بريطانية ثانية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها مطّلعة، إن سحب طائرات التزوّد بالوقود الأميركية من قاعدة ميلدنهول، التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في شرق إنجلترا، جرى بعد ظهور تهديد من إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن «الطبيعة الدقيقة» للخطر الإيراني ما زالت موضع نقاش بين المسؤولين الأميركيين.
من جهته، رفض متحدث باسم القيادة الأميركية في أوروبا «يوكوم» مناقشة «تدابير محددة لحماية القوات»، مشيراً إلى أن هناك عوامل متنوعة قد تؤثر على هذه القرارات.
وأضاف المتحدث: «بالشراكة الوثيقة مع حلفائنا من الدولة المضيفة، تظل كل من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني (ميلدنهول) وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني (ليكنهيث) في حالة تأهب»، والأخيرة قاعدة جوية بريطانية أخرى قريبة.
وتابع: «نتخذ معاً إجراءات منسقة ومناسبة لضمان سلامة وأمن أفراد القوات المسلحة الأميركية، والمدنيين الأميركيين ومدنيي الدول المضيفة، والمتعاقدين، وجميع عائلاتنا».
يأتي ذلك بعد أسابيع من سحب الولايات المتحدة قاذفات من قاعدة جوية بريطانية أخرى هي فيرفورد، بسبب ما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها تهديدات مرتبطة بإيران.
وجاء ذلك عقب حادث أمني وقع في القاعدة الواقعة بجنوب غربي إنجلترا في سبتمبر (أيلول) الماضي، رجّح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أن يكون «الحرس الثوري» الإيراني وراءه.
وأُوقف سبعة أشخاص؛ بينهم بريطاني إيراني، على خلفية ما يُشتبه بأنه مخطط لاستهداف القاعدة، وجرى توجيه اتهامات لاثنين منهم بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.
بايدن في مذكراته: ترمب قاد تمرداً وألحق أضراراً جسيمة بأميركا والعالم
الرئيسان بايدن وترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 13 نوفمبر 2024 (أ.ب)
كتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مذكراته عن فترة وجوده في البيت الأبيض أن دونالد ترمب، الذي خلفه في الرئاسة ثم عاد ليتولى المنصب بعده، ألحق أضراراً جسيمة بالولايات المتحدة والعالم من خلال إدارة مصممة على «هدم المؤسسات وإشعال الكراهية»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
وقال بايدن، البالغ من العمر 83 عاماً، إن ما وصفها بسنوات «الأكاذيب» التي روج لها ترمب، البالغ من العمر 80 عاماً، بشأن خسارته انتخابات عام 2020 أمام بايدن، والهجمات التي استهدفت مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني)، يجب أن «تلاحقه» حتى وفاته.
وجاء هذا الاتهام الشامل في أول مقتطف من كتاب بايدن «عِديني يا أميركا» (Promise Me, America)، الذي نشرته مجلة «ذا أتلانتيك» يوم الاثنين. ومن المقرر صدور المذكرات الكاملة للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة في 17 نوفمبر.
وقال بايدن إن الأطباء يشعرون بالتفاؤل إزاء استجابته للعلاج من السرطان، لكن مشاركته في الأنشطة الترويجية للكتاب ستكون محدودة بسبب حالته الصحية.
بايدن: ترمب قاد تمرداً
كتب بايدن، متحدثاً عن الهجوم الذي شنه أنصار ترمب أثناء انعقاد الكونغرس الأميركي للتصديق على نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها المرشح الديمقراطي: «لقد قاد دونالد ترمب تمرداً. وكان هدفه البقاء في السلطة بعدما صوّت الشعب الأميركي لإخراجه من منصبه».
وأضاف: «لم يكن مثيرو الشغب مجرد محتجين سلميين، بل جاؤوا مسلحين لمنع التصديق الرسمي على انتخابات شرعية».
وانتقد بايدن ترمب بسبب إصداره لاحقاً أكثر من 1500 عفو عن المتورطين في تلك الأحداث.
وكتب بايدن: «حتى يومنا هذا، لا يزال ترمب وأنصاره يتباهون ويتظاهرون بأنهم داعمون لتطبيق القانون. وهذا هو موقفي: لا يمكنك أن تغض الطرف عن رجال الشرطة وهم يتعرضون للضرب والطعن والرش بالمواد المؤذية والتعنيف، ثم تصف نفسك بأنك صديق لأجهزة إنفاذ القانون. ما فعله ترمب في 6 يناير 2021 يجب ألا يُنسى أبداً. ويجب أن يلاحقه» حتى وفاته.
كما انتقد بايدن وزارة كفاءة الحكومة التي أنشأها ترمب، وتراجعه الحاد عن العديد من السياسات التي اعتمدتها إدارة بايدن، ولا سيما السياسات الرامية إلى مواجهة تغير المناخ.
وكتب: «يتعين على جميع الرؤساء مواجهة شعور بأن إرثهم السياسي معرض لتقلبات السياسة وأهواء خلفائهم. وفي حالتي، تضاعف هذا الشعور بسبب الطبيعة التحقيرية والتدميرية لدونالد ترمب، الذي بدا عاجزاً عن تقبل فكرة أن إنجازات شخص آخر قد تستحق البناء عليها بدلاً من هدمها».
الديمقراطيون يحققون مكاسب كبيرة، لكن شعبية بايدن لا تزال متراجعة
وأشارت أسوشيتد برس في تقريرها إلى أن إصدار المذكرات يأتي عقب تحقيق الديمقراطيين، وهم رفاق بايدن في الحزب، فوزاً كبيراً على الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، حيث حصلوا على أغلبية واسعة ومفاجئة في مجلسي النواب والشيوخ، وانتزعوا السيطرة على عدد من المجالس التشريعية في الولايات، في ما اعتُبر رفضاً واسعاً لفترة رئاسة ترمب الثانية.
لكن عودة ترمب إلى السلطة قبل ذلك بعامين كانت بحد ذاتها رفضاً لفترة بايدن الرئاسية التي استمرت أربع سنوات، ولا يزال كثير من الناخبين يحملون آراء متشككة بشأن رئاسته وحزبه.
وفي منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، قدّم بايدن مذكراته باعتبارها أفضل وسيلة يستطيع من خلالها شرح فترة رئاسته، قائلاً إنها تتناول «التحديات التي واجهناها، والقرارات التي اتخذتها، والأسباب التي دفعتني إلى اتخاذها».
وخلال سنواته الأربع في المنصب، واجه بايدن جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية، وعمل على إعادة بناء التحالفات الدولية التي أضعفها ترمب.
لكنه واجه مخاوف واسعة بشأن تقدمه في السن، واضطر إلى الانسحاب من سباق إعادة انتخابه بعد مناظرة كارثية مع ترمب في يونيو (حزيران) 2024.
ومع استمرار التضخم ومخاوف اقتصادية أخرى، خسرت نائبة الرئيس في عهده، كامالا هاريس، أمام ترمب في انتخابات نوفمبر من العام نفسه.
وبعد أشهر من مغادرته البيت الأبيض، أعلن بايدن إصابته بسرطان البروستاتا.
وتحدث عن حالته الصحية في منشوره يوم الأحد، قائلاً إنه «لن يتمكن من إجراء العدد الذي كان يأمله من اللقاءات والحوارات حول كتابه»، ودعا الناس إلى ترك الكتاب يتحدث نيابة عنه.
وقال بايدن إن أطباءه «لا يزالون يشعرون بالتفاؤل إزاء مدى استجابتي للعلاج».
لكنه أقر قائلاً: «بعض الأيام أفضل من غيرها. هذا الأمر لم يوقفني، لكنه يبطئني أحياناً».
بايدن يروي لقاءً غير معتاد مع ترمب اتسم بالمجاملة
في المقتطف المنشور، يستعيد بايدن لقاءً غير مألوف جمعه بترمب في المكتب البيضاوي بعد أيام من انتخابات عام 2020، أي قبل أحداث الشغب في 6 يناير بفترة طويلة.
وبحسب رواية بايدن، قال ترمب له: «كما تعلم يا جو، لولا السياسة، أعتقد أننا كنا سنصبح صديقين جيدين».
وأضاف بايدن أن ترمب علّق أيضاً قائلاً إنه شعر بالارتياح لأنه لم يكن مضطراً لخوض الانتخابات ضده.
وكانت استطلاعات الرأي التي أُجريت عندما أعلن بايدن انسحابه من سباق إعادة انتخابه تشير إلى تأخره أمام ترمب، كما مارس الديمقراطيون ضغوطاً عليه للتنحي خوفاً من عدم قدرته على الفوز.
وقال بايدن إنه استغل ذلك الاجتماع ليقدم لترمب «جولة حول العالم»، شملت الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وتحالفات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإسرائيل وغزة، والعلاقات بين الصين والولايات المتحدة.
وأضاف أن ترمب «ركز على شخصيات» قادة العالم بدلاً من التركيز على جوهر العلاقات الدولية.
وقال بايدن إن الاجتماع، الذي استمر ساعتين، ترك لديه مخاوف من أن ترمب سيعمل بالفعل على تفكيك جزء كبير من إرث رئاسته.
وكتب أن الأسابيع الأولى من ولاية ترمب، بدءاً من الأوامر التنفيذية التي أصدرها في اليوم الأول، وصولاً إلى القرارات التي تلتها، أكدت مخاوفه بشأن قيام «حكومة أكثر قسوة» تسعى إلى «هدم المؤسسات وإشعال الكراهية»، ورئيس «تعامل مع تقاليدنا كما لو كان يهدمها بكرة تحطيم ضخمة».
عنوان الكتاب يستحضر مذكرات بايدن السابقة عن ابنه الراحل
يحمل الكتاب عنواناً يذكّر بكتاب سابق لبايدن بعنوان «أوعدني يا أبي» (Promise Me, Dad)، والذي كتبه عن إصابة ابنه بو بسرطان الدماغ ووفاته.
ويشير هذا التشابه ضمنياً إلى تقدم الرئيس السابق في السن، ووضعه الصحي، وحقيقة أنه قد لا يحظى بفترة طويلة بعد الرئاسة لمتابعة مسار البلاد وتطور إرثه السياسي.
وفي كتابه الأول، الذي صدر بين فترة توليه منصب نائب الرئيس وترشحه للرئاسة عام 2020، أوضح بايدن أن العنوان مستمد مباشرة من محادثة جرت بينه وبين ابنه خلال عيد الشكر عام 2014.
وقال بايدن مستذكراً كلمات ابنه بو: «عدني يا أبي. أعطني كلمتك بأنه مهما حدث، ستكون بخير».
وتوفي بو بايدن بعد ستة أشهر من تلك المحادثة.
وفي منشوره يوم الأحد، كرر بايدن فكرة طالما طرحها خلال حملاته الانتخابية وفترة رئاسته، وهي أن الولايات المتحدة دولة فريدة لأنها «بُنيت على فكرة» مفادها أن «جميعنا خُلقنا متساوين».
واختتم رسالته قائلاً: «عديني يا أميريكا، ألا ننسى ذلك أبداً».