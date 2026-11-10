استطلاع: أغلب الأميركيين يريدون من الكونغرس الجديد إنهاء حرب إيران

تتجاوز صلة عائلة جينسن هوانغ بشركة «إنفيديا» حدود الملكية العائلية أو الظهور في المناسبات العامة؛ فابنتُه ماديسون، وابنُه سبنسر، وزوجُ ابنته نيكو كابريز، يشغلون مناصب إدارية في الشركة التي شارك في تأسيسها عام 1993، وأصبحت إحدى أهم القوى في صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي عالمياً.

ومع تصاعد الجدل المحيط بهوانغ، بعد اعترافه في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه خان زوجته لوري، وإعلان مجلس الإدارة فتح تحقيق مستقل في احتمال تعرضه لمحاولة استهداف استخباراتي أجنبي، عادت إلى الواجهة أسئلة عن طبيعة حضور أفراد عائلته داخل الشركة، ومدى استعدادهم لتولي مسؤوليات أكبر، ومَن يمكن أن يَخلفه إذا غادر منصبه.

وفي حين لم تعلن «إنفيديا» عن خطة لخلافة هوانغ، ولم يُرشّح الأخير أياً من أبنائه لتولي منصب الرئيس التنفيذي، يبرز أفراد عائلته في مواقع إدارية داخل الشركة. فمن هي زوجته لوري، وابناه سبنسر وماديسون، وصهره نيكو كابريز؟

لوري هوانغ... شريكة حياة جينسن والواجهة الخيرية للعائلة

تزوج جينسن هوانغ من لوري هوانغ، واسمها قبل الزواج لوري ميلز، عام 1985، بعد تعارفهما في جامعة ولاية أوريغون، حيث كانا يدرسان الهندسة الكهربائية وعُيّنا شريكين في مختبر جامعي. وكان جينسن في الـ17، بينما كانت لوري في الـ19.

وفي مقابلة مع مجلة «نيويوركر» عام 2023، روى هوانغ أنه حاول لفت انتباهها على مدى نحو 6 أشهر، وعرض مساعدتها في الحصول على درجات مرتفعة إذا شاركته إنجاز الواجبات الدراسية كل يوم أحد.

وبعد التخرج، انتقل الزوجان إلى وادي السيليكون وعمل كلاهما في تصميم الرقائق الإلكترونية، وقال هوانغ إن زوجته كانت تتقاضى راتباً أعلى منه في تلك المرحلة.

جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» وزوجته لوري هوانغ (رويترز)

غادرت لوري سوق العمل بعد سنوات من الزواج للتفرغ لتربية طفليهما، وحافظت على حضور إعلامي محدود مقارنة بزوجها، ولا تُعرف لها وظيفة تنفيذية في «إنفيديا».

لكن نشاطها العام ارتبط بالعمل الخيري؛ إذ أسس الزوجان عام 2007 مؤسسة «جينسن ولوري هوانغ»، المعنية بدعم التعليم والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وفي عام 2022، تبرعا بـ50 مليون دولار لجامعة ولاية أوريغون للمساعدة في إنشاء مركز للأبحاث والابتكار، إلى جانب كومبيوتر فائق من «إنفيديا» قُدّرت قيمته بنحو 25 مليون دولار. كما تعهدا بتقديم 75 مليون دولار لجامعة فاندربيلت دعماً لمشروع حَرَمِها الجامعي المزمع افتتاحه في سان فرنسيسكو عام 2027.

وترافق لوري زوجها في مناسبات عامة بارزة، فيما اعتاد هوانغ المزاح بأن زوجته وابنته تختاران ملابسه، بما فيها سترته الجلدية السوداء التي أصبحت جزءاً من صورته المعروفة.

جينسن هوانغ مؤسس شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي يتحدث خلال فعالية «إنفيديا لايف» (أ.ف.ب)

ماديسون هوانغ... الابنة الأوسع ظهوراً داخل «إنفيديا»

تُعدّ ماديسون هوانغ، ابنة جينسن ولوري، أوسع أفراد العائلة ظهوراً في فعاليات «إنفيديا». لكن مسارها المهني لم يبدأ في قطاع التكنولوجيا؛ فقد درست الطهي والحلويات في معهد «لو كوردون بلو» بفرنسا، وعملت طاهية في نيويورك وسان فرنسيسكو، كما خاضت تجربة في قطاع السلع الفاخرة، قبل حصولها على ماجستير إدارة الأعمال من «كلية لندن للأعمال».

ووفق المعلومات التي أوردتها مجلة «بيبول»، فقد انضمت ماديسون إلى «إنفيديا» عام 2020، بعد مرحلة تدريب، وعملت في تسويق المنتجات، قبل أن تتولى منصب مديرة أولى لتسويق المنتجات والتقنيات.

وارتبط عملها بمنصة «أومني فيرس» التابعة للشركة، التي تُستخدم في المحاكاة الصناعية والتوائم الرقمية، ثم انتقلت إلى مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، الذي يركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الروبوتات والآلات العاملة في العالم الحقيقي.

ووفق ما أوردته «فيرست بوست»، فقد رُقّيت في مارس (آذار) 2026 إلى منصب مديرة أولى لتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. كما أشارت بيانات «التعويضات» للسنة المالية 2025 إلى أن إجمالي ما تقاضته بلغ نحو 1.1 مليون دولار، شاملاً الراتب والمكافآت والمزايا.

وأثارت ترقياتها السريعة ومستوى تعويضاتها وميزاتها تساؤلات بشأن احتمال وجود محاباة عائلية، خصوصاً أنها تعمل في مجال التسويق، بعيداً عن نشاط الرقائق الذي يشكل المصدر الأساسي لإيرادات الشركة. ومع ذلك، فلا يوجد إعلان رسمي بأنها مرشحة لخلافة والدها.

ماديسون وسبنسر هوانغ في عامي 2026 و2025 (أ.ب)

سبنسر هوانغ... الابن الذي يعمل في منتجات الروبوتات

أما سبنسر هوانغ، ابن جينسن ولوري، فيعمل في مجال تطوير منتجات الروبوتات، لكنه أقل ظهوراً في المناسبات العامة من شقيقته.

قبل انضمامه إلى «إنفيديا»، خاض تجربة في مجال الضيافة والمشروبات في تايبيه، كما درس اللغة الصينية في جامعة تايوان الوطنية، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة نيويورك.

انضم سبنسر إلى الشركة عام 2022، وعمل في فريق أدوات المحاكاة السحابية المخصصة لتطوير الروبوتات، قبل أن يتدرج في مناصب إدارة المنتجات. ويشغل حالياً منصب مدير إدارة منتجات الروبوتات، وفق ما أوردته «فورتشن» و«رويترز».

وأشارت بيانات الرواتب والمميزات والتعويضات للسنة المالية 2025 إلى أن إجمالي ما تقاضاه بلغ نحو 530 ألف دولار. وعلى غرار شقيقته، يرتبط عمله بالروبوتات والمحاكاة، وليس مباشرة بقطاع وحدات معالجة الرسومات الذي يدر الجزء الأكبر من إيرادات «إنفيديا».

نيكو كابريز... الصهر الذي يتولى ملفاً استراتيجياً

لا تقتصر المناصب القيادية التي يشغلها أفراد العائلة على الابنين؛ فنيكو كابريز، زوجُ ماديسون، يشغل منصب نائب رئيس «إنفيديا» لشؤون نمو البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، وأصبح كابريز صهرَ هوانغ في سبتمبر (أيلول) 2026.

كابريز، البالغ 35 عاماً، رياضي سويسري سابق في التزلج الأَلْبِيّ، وعمل بعد اعتزاله مستشاراً إدارياً بشركة «بوسطن كونسلتينغ غروب» في زيوريخ، ثم درس في «كلية لندن للأعمال»، حيث التقى ماديسون. وبعد حصوله على شهادته عام 2021، عمل محللاً استثمارياً بشركة لإدارة الأصول في زيوريخ، قبل انتقاله إلى وادي السيليكون.

نيكو كابريز صهر جينسن هوانغ (أ.ب)

انضم إلى «إنفيديا» في فبراير (شباط) 2024 مديراً للتطوير المؤسسي، ثم تولى مسؤوليات متصلة بتمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى شركاء الحوسبة السحابية، قبل ترقيته مباشرة إلى منصب نائب الرئيس في يناير (كانون الثاني) 2026.

وتتمثل إحدى مهامه الرئيسية في إدارة علاقات الشركة بمشغلي مراكز البيانات وشركات الحوسبة السحابية الناشئة التي تشتري رقائق «إنفيديا» بكميات كبيرة. كما شارك، وفقاً للتقارير، في ترتيبات تمويلية واستثمارات للشركة، من بينها مساعٍ لتأمين اتفاق تمويل للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار مع مؤسسات استثمارية كبرى، وترتيب دعم ائتماني لشركة «فيرموس» الأسترالية المرتبطة بشراء ما يصل إلى 170 ألف شريحة.

هل يَخلف أحد أفراد العائلة جينسن هوانغ؟

أعاد وجود 3 من أقارب هوانغ في مناصب قيادية داخل «إنفيديا» طرح تساؤلات بشأن المحاباة العائلية، خصوصاً مع سرعة الترقيات وحجم المميزات المالية. وفي المقابل، دافع هوانغ عن مسارات ابنيه المهنية، قائلاً إنهما خضعا لإجراءات التوظيف المعتادة وكان عليهما إثبات جدارتهما.

وفي مقابلة مع «بلومبرغ»، رفض هوانغ القول إنه يريد أن ترث ابنته منصبه، مؤكداً أن ماديسون أو سبنسر، إذا أراد أي منهما قيادة الشركة، فعليه اكتساب ذلك بالعمل الشاق. وشدد على أن مسؤولية الرئيس التنفيذي لا تقتصر على عائلته، بل تشمل آلاف الموظفين، والشركات، والصناعة بأكملها.

وكان هوانغ قد قال إنه يأمل أن يكون الرئيس التنفيذي المقبل موجوداً بالفعل داخل الشركة، لكنه لم يحدد هوية هذا الشخص. كما أشار إلى أنه يريد الاستمرار في منصبه ما دام يستحقه، من دون أن يكشف عن خطة رسمية للخلافة.

ويرى محللون أن اعتماد «إنفيديا» بدرجة كبيرة على شخصية هوانغ وأسلوبه القيادي يجعل مسألة انتقال السلطة أعقد. ونقل موقع «فورتشن» عن رئيس مجموعة «فيوتشرم»، دانيال نيومان، تقديره أن الشركة قد تُدار مستقبلاً بواسطة فريق قيادي، لا عبر وريث واحد.

وفي الوقت الراهن، لا توجد مؤشرات معلنة على أن أحد أفراد العائلة سيتولى المنصب. لكن التحقيق المستقل الذي أعلنه مجلس الإدارة، والضغوط المرتبطة بالدعوى التي رفعها أحد المساهمين، سيُبقيان أدوار أفراد العائلة تحت التدقيق، في وقت تؤكد فيه الشركة أن هوانغ مستمر في منصبه وأن عملياتها تسير بصورة طبيعية.