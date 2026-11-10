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شؤون إقليمية

هل يحسم ترمب حرب إيران على طاولة المفاوضات؟

خبراء يرجّحون تفاهمات… ويخشون اتفاقاً يتيح لطهران إعادة التسلح

الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
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هل يحسم ترمب حرب إيران على طاولة المفاوضات؟

الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)

فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات والمساومات لإنهاء الحرب مع إيران، بعدما تحدث عن «زخم إيجابي» إثر لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، الاثنين، وقال إن الحرب انتهت «فعلياً من الناحية العسكرية».

لكن التفاؤل الأميركي لم يرافقه رفع للحصار البحري أو تنازلات اقتصادية لطهران، ما يضع الوساطة القطرية أمام اختبار معقد يتأرجح بين تحويل الاستعداد المعلن للتفاوض إلى اتفاق، أو بقاء الدبلوماسية أداة لتحسين المواقع قبل جولة مواجهة جديدة.

وقال ترمب، في ظهور مفاجئ في غرفة الإحاطة الصحافية، إن استئناف العمليات الواسعة ليس ضرورياً الآن، لكن القوات الأميركية مستعدة للتحرك إذا تغيرت الظروف. ووصف رئيس الوزراء القطري محادثاته مع ترمب ونائبه جي دي فانس بأنها «إيجابية».

وأشار جون ألترمان، رئيس كرسي بريجنسكي للأمن العالمي والاستراتيجية الجغرافية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إلى تباين في تقدير فرص التسوية.

فبينما يرى ألترمان أن ترمب لم يحسم خياراته، ويرجّح تفاهمات قريبة بين إيران وجيرانها، يحذّر دوبويتز من أن تستغل طهران رغبة الرئيس الأميركي في إنهاء الحرب للحصول على تنازلات تسمح لها بإعادة بناء قدراتها العسكرية.

إيرانيون يشاهدون معرضاً دائماً للصواريخ في معرض دائم على مشارف طهران إيران الاثنين 9 نوفمبر الحالي (أ.ب)

التفاوض تحت التهديد

ويرى ألترمان أن تفاؤل ترمب لا يعني تخليه عن الضغط العسكري. وقال: «يعتقد الرئيس أن السبيل الوحيد للحصول على اتفاق جيد مع إيران هو أن يوضح أنه مستعد لخوض الحرب مرة أخرى. ويعتقد الإيرانيون أن السبيل الوحيد للحصول على اتفاق جيد مع الرئيس هو أن يُظهروا أنهم لا يخشون أي شيء تستطيع الولايات المتحدة فعله بهم».

ومن جانبه، رأى دوبويتز أن ترمب يواجه خطر التنازل مبكراً. وقال: «يريد ترمب اتفاقاً، لكن طهران ترى في رغبته في تحقيق اختراق دبلوماسي، خصوصاً بعد خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، فرصة لانتزاع تنازلات من دون تغيير سلوكها بصورة جوهرية». وأضاف: «ما زلت أشك بشدة في أن النظام الإيراني يتفاوض بحسن نية. فقد استخدمت طهران الدبلوماسية مراراً لكسب الوقت، والحصول على تخفيف للعقوبات، والحفاظ على قدراتها النووية والعسكرية».

وقال إن أقوى أوراق ترمب هي «التهديد الموثوق باستخدام قوة عسكرية ساحقة، إلى جانب أقصى درجات الضغط الاقتصادي، ودعم الإيرانيين عندما يعودون إلى الشوارع». وحذّر من تبديدها مقابل اتفاق يسمح للنظام الإيراني «بالبقاء وإعادة تنظيم صفوفه وإعادة التسلح».

إشارات طهران

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال إن المرشد أصدر توجيهات بإنهاء وضع «لا حرب ولا سلام». لكن ألترمان تحفّظ على قراءة ذلك بوصفه تحولاً حاسماً، وقال: «لا أعرف ما إذا كان بإمكان أي شخص أن يتحدث بصورة موثوقة نيابة عن المرشد الأعلى، كما أن الرئيس الإيراني ليس أول شخص ألجأ إليه داخل دوائر القيادة لفهم ما يريده المرشد الأعلى».

وحذّر دوبويتز من «الخلط بين حالة اليأس التي يمر بها النظام الإيراني وبين الاعتدال». وقال إن طهران قد تقدم تنازلات تكتيكية، منها قيود مؤقتة على التخصيب وعمليات تفتيش محدودة وإعادة فتح مضيق هرمز، من دون أن تتخلى بالضرورة عن طموحاتها النووية أو سياساتها الإقليمية.

ووضع دوبويتز خمسة اختبارات لأي اتفاق جدي، هي: تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، وقبول نظام تفتيش صارم، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية، والكف عن استخدام الملاحة البحرية أداة للضغط.

وقال: «أي شيء أقل من ذلك ينطوي على خطر تكرار أخطاء الاتفاقات السابقة. فطهران تريد تخفيف العقوبات والحصول على ضمانات أمنية، مع الاحتفاظ بالقدرات التي تهدد جيرانها».

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ب)

هل يختار ترمب إنهاء الحرب؟

وتشارك قطر وباكستان والسعودية ومصر وتركيا، بدرجات مختلفة، في الاتصالات. ويناقش الوسطاء مقترحاً مرحلياً يبدأ بتخفيف الحصار والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية المتضررة، تمهيداً لإعادة فتح هرمز والتفاوض على اليورانيوم المخصب. لكن واشنطن تريد ضمانات نووية قبل التخلي عن أدوات الضغط، وطهران تطالب بإنهاء الحصار وتخفيف العقوبات أولاً.

وقال ألترمان: «يعرض فريق الرئيس عليه خيارات، ولا أرى أي مؤشرات على أنه اختار أياً منها. فالرئيس يحب الاحتفاظ بخياراته مفتوحة، وهذا ما أتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة». وأضاف: «أرجّح أن نشهد التوصل إلى نوع من التفاهم في المدى القريب بين إيران وجيرانها، وألا تحاول الولايات المتحدة تقويضه».

وحذّر دوبويتز من أي اتفاق مرحلي يقدم تخفيفاً كبيراً للعقوبات، أو يفرج عن الأموال الإيرانية، أو يقلص الضغط البحري، مقابل تعهدات مؤقتة قابلة للتراجع. وقال: «الاتفاق السيئ سيكون أسوأ من عدم التوصل إلى اتفاق. ويجب ألا يكون الهدف مجرد إنهاء المواجهة الحالية، بل ضمان ألا تتمكن إيران من استخدام توقف دبلوماسي جديد لإعادة بناء القدرات التي قادت المنطقة إلى الحرب».

ويريد ترمب إنهاء الحرب من موقع المنتصر، وتسعى إيران إلى رفع الحصار من دون التخلي عن أدوات الردع التي تعدّها ضمانة لبقائها. وبين الهدفين تبدأ معركة الشروط، التي ستحدد ما إذا كان «الزخم الإيجابي» مقدمة لاتفاق أم مجرد هدنة تسبق مواجهة جديدة.

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شؤون إقليمية

آيزنكوت يصف خطاب نتنياهو في مراسم تنصيب الكنيست بـ«المُخزي» و«المثير للكراهية»

زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت يتحدث للصحافيين قبيل اجتماع لحزبه في الكنيست بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت يتحدث للصحافيين قبيل اجتماع لحزبه في الكنيست بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
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آيزنكوت يصف خطاب نتنياهو في مراسم تنصيب الكنيست بـ«المُخزي» و«المثير للكراهية»

زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت يتحدث للصحافيين قبيل اجتماع لحزبه في الكنيست بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت يتحدث للصحافيين قبيل اجتماع لحزبه في الكنيست بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)

وصف غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، خلال بدء أعمال الكنيست الجديد، الثلاثاء، بـ«المُخزي» و«المثير للكراهية»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال آيزنكوت، في بيان صادر عن مكتبه: «استمعتُ بعناية إلى الخطاب المضلّل، والمثير للفتنة والكراهية، والمُخزي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي استغلّ حدثاً رسمياً... لأغراض سياسية».

وعدّ أنّ «استمرار نتنياهو في السلطة يقسِّم إسرائيل ويعرِّض أمنها للخطر»، مضيفاً: «أنا الآن على اقتناع أكثر بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة».

وفي خطابه، اتهم نتنياهو القائمة المشتركة التي يقودها العرب وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالسعي إلى «تدمير الدولة اليهودية»، بينما دعا إلى تشكيل «حكومة وحدة».

مواضيع
بنيامين نتنياهو غادي آيزنكوت أخبار إسرائيل إسرائيل
شؤون إقليمية

إيران تتصدر اجتماعات «السبع»… وروبيو يستبعد اختراقاً وشيكاً

وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)
وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)
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إيران تتصدر اجتماعات «السبع»… وروبيو يستبعد اختراقاً وشيكاً

وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)
وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

إذا كان وزراء خارجية «مجموعة السبع»، الذين التقوا في باريس ليومين، يرغبون في التعرف إلى التغيرات المحتملة للسياسة الخارجية الأميركية بعد الانتخابات النصفية من نظيرهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فإن الأخير لم يتأخر في الاستجابة لطلبهم، ولم يفعل ذلك داخل قاعة الاجتماعات في مقر وزارة الخارجية الفرنسية فحسب، بل أيضاً مباشرة أمام الصحافة.

وأفاد أكثر من مصدر بوجود تباينات جدية في وجهات النظر بين روبيو والوزراء الآخرين. لكن الوزير الأميركي تبنى مقاربة مفادها أن الهزيمة السياسية التي لحقت بالرئيس ترمب في الانتخابات النصفية لن يكون لها تأثير في النهج الذي اتبعه حتى الآن في السياسة الخارجية.

واعترف روبيو بأن «للكونغرس دوراً في رسم سياستنا الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل وممارسة الرقابة»، إلا أنه سارع إلى إضافة أن «العامل الأول في تحديد السياسة الخارجية كان دائماً وسيظل رئيس الولايات المتحدة».

اجتماع مشترك بين وزراء خارجية السعودية وقطر وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في باريس الثلاثاء (أ.ب)

وأضاف روبيو بشكل قاطع أن الرئيس ترمب سيحدد السياسات الأميركية وفقاً لما يراه مناسباً، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الأخيرة. وأشار إلى أن رئيسه عازم على إنهاء الصراعات مع إيران، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل اتباع نهج «أميركا أولاً» على الساحة الدولية.

مصير الحرب «المجمدة» بين واشنطن وطهران

في اليوم الثاني من اجتماعات «السبع» في باريس، كانت ملفات الشرق الأوسط حاضرة على طاولة المباحثات. وأبرزها مصير الحرب «المجمدة» بين الولايات المتحدة وإيران والمسائل المرتبطة بها، سواء كانت أمن إمدادات الطاقة، أو حرية الإبحار في مضيقي هرمز وباب المندب، أو اليمن والمسارات البديلة للطاقة، إضافة إلى الملفين اللبناني والسوري.

والمهم أن المباحثات جرت بينما تهب رياح إيجابية مصدرها واشنطن، عنوانها التصريحات المتفائلة للرئيس ترمب؛ فقد نوّه ترمب، الاثنين، بوجود «دفع (جديد) في اتجاه إنهاء هذا النزاع، وأعتقد أنه سينتهي قريباً». وبنظره، «فإن العمل العسكري لا يبدو اليوم ضرورياً، لكننا جاهزون ومجهزون للقيام به إذا تغيّرت الأمور».

وجاء توقف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس، عائداً من واشنطن، ليوفر عنصراً إضافياً للمناقشات. وكان قد عقد في واشنطن مجموعة من الاجتماعات حول الملف الإيراني، عدها الجانبان الأميركي والقطري «إيجابية».

وفي هذا السياق، عقد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اجتماع عمل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، ووزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقالت «الخارجية الفرنسية»، في بيان، إن الوزراء بحثوا الأزمة الإيرانية وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية على المنطقة والمجتمع الدولي. ودعوا إلى منع أي تصعيد عسكري جديد، والتوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع، وأعلنوا دعمهم لجهود الوساطة الجارية، «لا سيما الجهود التي تبذلها دولة قطر»، وحثّوا جميع الأطراف على مواصلة محادثاتها «بروح بنّاءة».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث إلى الصحافيين في ختام اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ف.ب)

واتفق الوزراء على ضرورة ضمان «عدم امتلاك إيران السلاح النووي أبداً»، ووضع حد لـ«جميع أنشطتها المزعزعة للاستقرار» عبر الوسائل الدبلوماسية، ودعوا إلى «التحرك العاجل لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز»، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي، وقرروا مواصلة التنسيق الوثيق بينهم.

كذلك، عُقد اجتماع في قصر الإليزيه بين الرئيس ماكرون والشيخ محمد بن عبد الرحمن، خُصص لتطورات الأوضاع في الخليج. وكتب الأخير في تغريدة على منصة «إكس» أنه بحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن هناك «ردود فعل إيجابية» من قبل طرفي الأزمة، وأن اجتماع وزير الخارجية مع الرئيس ترمب اتسم بالإيجابية.

وبحسب مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية، وفرت لقاءات باريس فرصة للضغط على واشنطن من أجل تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحرب مع إيران. ويشمل هذا التوجه الدول الخليجية والأوروبية التي تدعم الوساطتين الباكستانية والقطرية، وتشدد على فائدة لقاء إسطنبول الذي ضم «الرباعي الأوروبي» ودول اتفاقية مكة.

لكن المفارقة أن روبيو جاء إلى باريس مع تحفظات بشأن إحراز تقدم في الملف الإيراني؛ إذ رأى أن الأطراف «ليست على وشك تحقيق اختراق في المناقشات». ورمى المسؤولية على إيران ومطالبها التي وصفها بأنها «ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، مُبالغ فيها وسخيفة وبالفعل غير واقعية»، بيد أن روبيو امتنع عن توفير تفاصيل عما يعنيه تحديداً.

وحتى اليوم، كانت طهران متمسكة بشروطها السبعة، ومنها إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على كل الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، ورفع العقوبات عنها، ووقف الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية. وكرر وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء، موقف بلاده بتأكيد أن «الحل الوحيد يكمن في اعتماد لغة الاحترام والانخراط في الدبلوماسية، والتعامل مع طلبات إيران وشروطها الواردة في مقترح اليومين الذي لا يزال مطروحاً».

«نتائج مدمرة»

رغم العناصر الإيجابية التي حملها رئيس الوزراء القطري، أو تلك التي بدت من خلال تصريحات ترمب، لا يبدو أن ذلك قد طمأن وزراء «مجموعة السبع» والوزراء الضيوف الآخرين إلى أن الحرب ليست عائدة.

فوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اعتبر، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع انتهاء اجتماعات باريس، أن «خطر استئناف الضربات العسكرية وحدوث مزيد من التصعيد لا يزال قائماً، ولم يُستبعد بشكل كامل، وإلا لما كنا قد خصصنا كل هذا الوقت والجهد، على مدى هذين اليومين، لمناقشة هذه المسائل مع نظيرنا الأميركي، ثم مع رئيس الوزراء القطري».

واستطرد بارو قائلاً: «لكننا ندعم الجهود المبذولة، لا سيما تلك التي تقودها دول المنطقة، من أجل إيجاد مخرج يتيح تحرير مضيق هرمز أو إعادة فتحه، والتوصل إلى حل سياسي يحول دون استئناف الضربات العسكرية».

ومن جانبه، قال روبيو للصحافيين عقب انتهاء الاجتماعات إن الحملة الاقتصادية ضد إيران «مدمرة إلى درجة أنه لا توجد حاجة، في الوقت الحالي، إلى تنفيذ عمليات قتالية كبرى»، مضيفاً: «هذا ما قلته لحلفائنا هنا اليوم».

بيد أن روبيو سارع إلى توجيه تحذير إلى إيران بقوله: «من الواضح أنه إذا تجاوزت إيران بعض الخطوط الحمراء، أو إذا أقدم نظامها على القيام بأمور لا ينبغي أن تحدث (...) فإن الجيش الأميركي، الذي يُعد القوة العسكرية الأكثر قدرة في العالم، مستعد للرد». وبذلك استعاد اللغة التي يلجأ إليها الرئيس الأميركي في كل مناسبة. والأمر نفسه ينطبق على قوله إن لا حاجة إلى عمليات قتالية كبيرة ضد إيران مع الحملة الاقتصادية.

وفي السياق عينه، نُقل عن مصادر دبلوماسية من «مجموعة السبع» في باريس أن روبيو أبلغ نظراءه، الثلاثاء، أن بلاده ستواصل فرض تكاليف اقتصادية «مدمّرة» على إيران. وأضاف أن واشنطن تمتلك خيارات أخرى غير العودة إلى الحرب أو القبول بالمطالب الإيرانية التي وصفها مجدداً بأنها «لا يمكن قبولها».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين خلال اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

ووفق روبيو، تراهن واشنطن على فاعلية العقوبات الاقتصادية الصارمة على إيران، وترى أنها تحقق نتائج، وتحدّ من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية والجهات الحليفة لها. ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر أن روبيو وصف المسؤولين الإيرانيين بـ«المجانين».

بيد أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، العائد من واشنطن، كانت له وجهة نظر مختلفة نوعاً ما عما صدر عن روبيو. ووفق ما نُقل عنه خلال اجتماعه مع الوزراء الخمسة لإطلاعهم على نتائج مهمته في واشنطن، أعلن تفاؤله، ولكن بحذر، إزاء إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.

وليس سراً أن أركان الإدارة الأميركية لا يتبنون الرؤية نفسها لكيفية إنهاء النزاع مع إيران. فهناك من يدفع نحو حل دبلوماسي - سياسي، وعلى رأسهم نائب الرئيس جي دي فانس، وهناك من يرى وجوب استمرار الضغوط الاقتصادية مع إبقاء سيف اللجوء إلى الضربات العسكرية مسلطاً فوق رؤوس الإيرانيين.

ومن هنا، يأتي تذبذب مواقف ترمب، المتأرجحة بين القول إن الاتفاق قريب من جهة، والتهديد بضربات ماحقة من جهة ثانية.

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شؤون إقليمية

نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الإيراني

رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» خلال اليوم الافتتاحي للبرلمان الجديد في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» خلال اليوم الافتتاحي للبرلمان الجديد في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الإيراني

رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» خلال اليوم الافتتاحي للبرلمان الجديد في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» خلال اليوم الافتتاحي للبرلمان الجديد في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجدداً، الثلاثاء، عقب أداء نواب الكنيست الجديد اليمين الدستورية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الذي تمثّله إيران للدولة العبرية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال نتنياهو، في خطاب أمام الكنيست: «تعمل إيران على إعادة بناء التهديد النووي... وفي المستقبل القريب جداً، سنواجه ضغوطاً دولية للقبول بإيران مسلَّحة نووياً».

وأضاف: «في مواجهة هذه التهديدات، لا بد لنا من القيام بأمر واحد فقط تحت هذه القبة: تنحية كل الاعتبارات الأخرى جانباً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية»، واصفاً التهديد الإيراني بأنه «وجودي».

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