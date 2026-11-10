هل يحسم ترمب حرب إيران على طاولة المفاوضات؟

فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات والمساومات لإنهاء الحرب مع إيران، بعدما تحدث عن «زخم إيجابي» إثر لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، الاثنين، وقال إن الحرب انتهت «فعلياً من الناحية العسكرية».

لكن التفاؤل الأميركي لم يرافقه رفع للحصار البحري أو تنازلات اقتصادية لطهران، ما يضع الوساطة القطرية أمام اختبار معقد يتأرجح بين تحويل الاستعداد المعلن للتفاوض إلى اتفاق، أو بقاء الدبلوماسية أداة لتحسين المواقع قبل جولة مواجهة جديدة.

وقال ترمب، في ظهور مفاجئ في غرفة الإحاطة الصحافية، إن استئناف العمليات الواسعة ليس ضرورياً الآن، لكن القوات الأميركية مستعدة للتحرك إذا تغيرت الظروف. ووصف رئيس الوزراء القطري محادثاته مع ترمب ونائبه جي دي فانس بأنها «إيجابية».

وأشار جون ألترمان، رئيس كرسي بريجنسكي للأمن العالمي والاستراتيجية الجغرافية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إلى تباين في تقدير فرص التسوية.

فبينما يرى ألترمان أن ترمب لم يحسم خياراته، ويرجّح تفاهمات قريبة بين إيران وجيرانها، يحذّر دوبويتز من أن تستغل طهران رغبة الرئيس الأميركي في إنهاء الحرب للحصول على تنازلات تسمح لها بإعادة بناء قدراتها العسكرية.

إيرانيون يشاهدون معرضاً دائماً للصواريخ في معرض دائم على مشارف طهران إيران الاثنين 9 نوفمبر الحالي (أ.ب)

التفاوض تحت التهديد

ويرى ألترمان أن تفاؤل ترمب لا يعني تخليه عن الضغط العسكري. وقال: «يعتقد الرئيس أن السبيل الوحيد للحصول على اتفاق جيد مع إيران هو أن يوضح أنه مستعد لخوض الحرب مرة أخرى. ويعتقد الإيرانيون أن السبيل الوحيد للحصول على اتفاق جيد مع الرئيس هو أن يُظهروا أنهم لا يخشون أي شيء تستطيع الولايات المتحدة فعله بهم».

ومن جانبه، رأى دوبويتز أن ترمب يواجه خطر التنازل مبكراً. وقال: «يريد ترمب اتفاقاً، لكن طهران ترى في رغبته في تحقيق اختراق دبلوماسي، خصوصاً بعد خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، فرصة لانتزاع تنازلات من دون تغيير سلوكها بصورة جوهرية». وأضاف: «ما زلت أشك بشدة في أن النظام الإيراني يتفاوض بحسن نية. فقد استخدمت طهران الدبلوماسية مراراً لكسب الوقت، والحصول على تخفيف للعقوبات، والحفاظ على قدراتها النووية والعسكرية».

وقال إن أقوى أوراق ترمب هي «التهديد الموثوق باستخدام قوة عسكرية ساحقة، إلى جانب أقصى درجات الضغط الاقتصادي، ودعم الإيرانيين عندما يعودون إلى الشوارع». وحذّر من تبديدها مقابل اتفاق يسمح للنظام الإيراني «بالبقاء وإعادة تنظيم صفوفه وإعادة التسلح».

إشارات طهران

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال إن المرشد أصدر توجيهات بإنهاء وضع «لا حرب ولا سلام». لكن ألترمان تحفّظ على قراءة ذلك بوصفه تحولاً حاسماً، وقال: «لا أعرف ما إذا كان بإمكان أي شخص أن يتحدث بصورة موثوقة نيابة عن المرشد الأعلى، كما أن الرئيس الإيراني ليس أول شخص ألجأ إليه داخل دوائر القيادة لفهم ما يريده المرشد الأعلى».

وحذّر دوبويتز من «الخلط بين حالة اليأس التي يمر بها النظام الإيراني وبين الاعتدال». وقال إن طهران قد تقدم تنازلات تكتيكية، منها قيود مؤقتة على التخصيب وعمليات تفتيش محدودة وإعادة فتح مضيق هرمز، من دون أن تتخلى بالضرورة عن طموحاتها النووية أو سياساتها الإقليمية.

ووضع دوبويتز خمسة اختبارات لأي اتفاق جدي، هي: تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، وقبول نظام تفتيش صارم، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية، والكف عن استخدام الملاحة البحرية أداة للضغط.

وقال: «أي شيء أقل من ذلك ينطوي على خطر تكرار أخطاء الاتفاقات السابقة. فطهران تريد تخفيف العقوبات والحصول على ضمانات أمنية، مع الاحتفاظ بالقدرات التي تهدد جيرانها».

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ب)

هل يختار ترمب إنهاء الحرب؟

وتشارك قطر وباكستان والسعودية ومصر وتركيا، بدرجات مختلفة، في الاتصالات. ويناقش الوسطاء مقترحاً مرحلياً يبدأ بتخفيف الحصار والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية المتضررة، تمهيداً لإعادة فتح هرمز والتفاوض على اليورانيوم المخصب. لكن واشنطن تريد ضمانات نووية قبل التخلي عن أدوات الضغط، وطهران تطالب بإنهاء الحصار وتخفيف العقوبات أولاً.

وقال ألترمان: «يعرض فريق الرئيس عليه خيارات، ولا أرى أي مؤشرات على أنه اختار أياً منها. فالرئيس يحب الاحتفاظ بخياراته مفتوحة، وهذا ما أتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة». وأضاف: «أرجّح أن نشهد التوصل إلى نوع من التفاهم في المدى القريب بين إيران وجيرانها، وألا تحاول الولايات المتحدة تقويضه».

وحذّر دوبويتز من أي اتفاق مرحلي يقدم تخفيفاً كبيراً للعقوبات، أو يفرج عن الأموال الإيرانية، أو يقلص الضغط البحري، مقابل تعهدات مؤقتة قابلة للتراجع. وقال: «الاتفاق السيئ سيكون أسوأ من عدم التوصل إلى اتفاق. ويجب ألا يكون الهدف مجرد إنهاء المواجهة الحالية، بل ضمان ألا تتمكن إيران من استخدام توقف دبلوماسي جديد لإعادة بناء القدرات التي قادت المنطقة إلى الحرب».

ويريد ترمب إنهاء الحرب من موقع المنتصر، وتسعى إيران إلى رفع الحصار من دون التخلي عن أدوات الردع التي تعدّها ضمانة لبقائها. وبين الهدفين تبدأ معركة الشروط، التي ستحدد ما إذا كان «الزخم الإيجابي» مقدمة لاتفاق أم مجرد هدنة تسبق مواجهة جديدة.