قاليباف: الأميركيون قالوا «لا للحرب»

قال كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اليوم (الأربعاء) إن تصويت الأميركيين هو «لا للحرب» بعد فوز الديمقراطيين على الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.

وجاء في منشور لقاليباف على منصة إكس «سواء عن قناعة أو بسبب تكاليف المعيشة، قال الأميركيون: لا للحرب، ونحن نؤيد هذه الرسالة»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

Conscience or the cost of living, Americans said NO TO WAR, and we endorse this message.If the US govt betrays their public will to serve international paymasters and blackmailers, it will learn our NO comes with a Nightmare. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 4, 2026

وتمكن الديموقراطيون من انتزاع السيطرة على الكونغرس الأميركي في انتخابات التجديد النصفي، بعد حصولهم على الغالبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، محوّلين اقتراع الثلاثاء إلى هزيمة قاسية للرئيس دونالد ترمب وحزبه الجمهوري.