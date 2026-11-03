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شؤون إقليمية

تحفظ إيراني على الرد الأميركي: لا فتح لـ«هرمز» قبل تنفيذ الشروط الـ7

قاليباف يرمي «الكرة في ملعب واشنطن لتجنب الحرب»

امرأة تمر أمام لوحة إعلانية في طهران الثلاثاء تتوعد بقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تظهره خلف قضبان السجن (رويترز)
امرأة تمر أمام لوحة إعلانية في طهران الثلاثاء تتوعد بقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تظهره خلف قضبان السجن (رويترز)
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تحفظ إيراني على الرد الأميركي: لا فتح لـ«هرمز» قبل تنفيذ الشروط الـ7

امرأة تمر أمام لوحة إعلانية في طهران الثلاثاء تتوعد بقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تظهره خلف قضبان السجن (رويترز)
امرأة تمر أمام لوحة إعلانية في طهران الثلاثاء تتوعد بقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تظهره خلف قضبان السجن (رويترز)

نفت طهران، الثلاثاء، تحقيق أي تقدم جديد نحو اتفاق مع الولايات المتحدة، ووصفت الرد الأميركي على مطالبها بأنه «غير مقنع»، وقالت إن مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية شروطها السبعة.

وكتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، اللواء محسن رضائي، على منصة «إكس» أن الرد الأميركي على «حقوق إيران ومطالبها لم يكن مقنعاً».

وأضاف أن على واشنطن أن ترد «بشكل كامل وصريح» على الشروط السبعة وتنفذها، «وفي هذه الحالة فقط سيُفتح مضيق هرمز».

وقبل تغريدة رضائي بنحو ساعتين، قال مسؤول مطلع على المحادثات لوكالة «رويترز» إن الوسطاء القطريين يتوقعون تلقي ردّي واشنطن وطهران خلال 36 ساعة، وأضاف: «طرح الوسطاء مقترحاً جديداً لدفع العملية قدماً، ويدرسه الجانبان حالياً».

كما أكد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية والوفد المفاوض إسماعيل بقائي، للتلفزيون الرسمي، أنه «لم يتحقق أي جديد بشأن الاتفاق»، وصدر النفي بعدما تحدثت وسائل إعلام عن قرب التوصل إليه.

وأضاف أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء «مستمر كما في السابق»، وأن الاستعداد «للدفاع والرد الساحق على أي عدوان في أعلى مستوى ممكن».

وقال: «التجارب السابقة تغلق الطريق أمام أي تفاؤل بجدية أميركا في الدبلوماسية»، لكنه أضاف أن إيران «لن تفوّت أي فرصة» لاستخدام الدبلوماسية لتأمين مصالحها ومطالبها.

ووضع بقائي، أمام الصحافيين، شرطاً صريحاً لأي تفاهم: «التزام قاطع بوقف الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان».

وقال: «لا نخشى الدبلوماسية، ونستخدم الحوار أداةً لتأمين مصالح الشعب الإيراني، ومنع تصاعد انعدام الأمن في المنطقة». وأضاف أن طهران تشارك في أي مسار دبلوماسي «بأقصى درجات الحذر وتشاؤم كامل».

وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قد بعث، الأسبوع الماضي، برسالة إلى رضائي بشأن إمكان استئناف المفاوضات.

«الإصبع على الزناد»

قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن إيران قدمت «رداً قوياً وعقلانياً» إلى الجانب الأميركي، وإن «الكرة الآن في ملعب أميركا لتجنب الحرب».

قاليباف ترأس أول جلسة علنية للبرلمان منذ اندلاع الحرب في فبراير (موقع البرلمان)

وخاطب قاليباف دول المنطقة في كلمته أمام البرلمان: «على دول المنطقة أن تعلم أن الجمهورية الإسلامية، كما هي مستعدة للمعركة وإصبعها على الزناد، قدمت رداً قوياً وعقلانياً إلى الجانب الأميركي».

وألقى كلمته في أول جلسة علنية للبرلمان منذ اندلاع الحرب، عشية ذكرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران. وتحيي إيران هذه الذكرى «يوماً وطنياً لمقارعة الاستكبار العالمي»، وتتزامن مع ذكرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979.

وقال: «الأعداء أخطأوا الحساب. إيران لن تستسلم». ورأى أن الرد العسكري والاستراتيجي على «أي خطأ في حسابات العدو» سيكون «غير متوقع». وتابع: «من دون مراعاة القيود الجغرافية، سنطوي حساباتهم الخاطئة وأصولهم المادية وغير المادية».

وقال إن «القائد العام للقوات المسلحة (المرشد الإيراني مجتبى خامنئي) حدد استراتيجيتنا العسكرية في مواجهة الهجوم المحتمل». وحذر من أن واشنطن، إذا ارتكبت «خطأً استراتيجياً» جديداً، «فستواجه هذه المرة ميداناً جديداً من الحرب».

ووصف قاليباف الحفاظ على الانسجام الوطني بأنه «أقوى سلاح» لإيران «في الحرب المقبلة»، و«أكثر متغيرات الردع تأثيراً».

36 ساعة

وأعدّ الوسطاء القطريون مسودة تتضمن مجموعة من «إجراءات بناء الثقة على مدى 3 أيام»، بهدف استئناف المفاوضات المباشرة، بحسب «أكسيوس». وقال دبلوماسي مطلع للموقع إن الدوحة تنتظر الرد النهائي للطرفين.

وسبقت الزيارة محادثات أجراها مفاوضون إيرانيون مع الوسطاء في الدوحة على مدى 3 أيام، وغادروها الأحد. وقال مسؤول مطلع لـ«رويترز» إن المغادرة لم تكن بسبب صعوبات، وإن اجتماعاً للمتابعة قد يعقد.

وتوجه الوسطاء القطريون إلى طهران، مساء الاثنين، لبحث نسخة من مسودة الاتفاق التي يجري التفاوض عليها منذ 8 أيام. وترأس الوفد مستشار أول لرئيس الوزراء القطري، وفق موقع «جماران».

وغادرت الطائرة الأميرية القطرية طهران، فجر الثلاثاء، «بعد توقف استمر 4 ساعات»، بحسب وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري». وقال المتحدث باسم «الخارجية» القطرية ماجد الأنصاري إن الاجتماع في طهران استمر أكثر من 3 ساعات.

وأضاف الأنصاري: «ما زال هناك التزام بالمسار التفاوضي من قبل الطرفين، ونحن نقوم بتبادل المقترحات بشكل لحظي». وقال إن الطرفين يراجعان «الأفكار والمقترحات التي قُدّمت من قبلنا».

وقال إن الدوحة تعمل من أجل اتفاق مؤقت، وحذر من أن أي تصعيد قد يعقّد المحادثات، وأضاف: «لو ما كان هناك بصيص أمل لما كان هناك مفاوضات. لا يمكن أن نفقد الأمل بصفتنا وسيطاً».

«بعيد المنال»

لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال لـ«رويترز» إن الطرفين لا يزالان بعيدين عن اتفاق لإنهاء الحرب، رغم أن «الوسطاء يعملون عن كثب لتضييق الفجوات بين طهران وواشنطن».

وقال المسؤول إنه «تجب تلبية شروط طهران إذا كانت الولايات المتحدة تريد إعادة فتح مضيق هرمز». وأضاف أن المحادثات النووية لن تبدأ إلا بعد تلبيتها، وأن طهران لن تقبل «مطالب واشنطن المفرطة».

وتشمل الشروط الإيرانية وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول المجمدة، ورفع العقوبات عن قطاع النفط، وإنهاء الحصار البحري.

وقدمت إيران في سبتمبر (أيلول)، عبر قطر، خطة لإعادة فتح المضيق خلال 7 أيام، ثم قالت إنها قلّصت المهلة إلى يومين. ووصف بقائي، الاثنين، التقليص بأنه «دليل إضافي على حسن نية إيران».

ورد بقائي بالنفي على سؤال عما إذا كانت مسألة نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة أخرى قد طُرحت في المحادثات، وما إذا كانت طهران قد توافق عليها.

وأضاف وزير الخارجية عباس عراقجي، الأحد، مطالب أخرى. وتشمل قبول واشنطن المسار المتفق عليه بين إيران وعُمان لعبور هرمز، وإلغاء العقوبات الأخيرة، وتقليص عدد القوات الأميركية في المنطقة.

«ما زلنا في حالة حرب»

وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، الذي كان في الدوحة لتسهيل تبادل الرسائل، إن أساس الحل الدبلوماسي لدى طهران هو المقترح الذي قدمته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف للصحافيين أن طهران تلقت ملاحظات على النص نفسه، وقال: «متطلبات الجمهورية الإسلامية واضحة. وطبيعي أنه إذا لُبّيت هذه المتطلبات، يمكن التوصل إلى تفاهم دبلوماسي» وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.

وطالب واشنطن بالالتزام «بالإطار الزمني والمتطلبات» التي حددتها إيران. وقال إن معظم هذه المتطلبات وردت سابقاً في «تفاهم إسلام آباد».

ونفذت الولايات المتحدة، ليل الاثنين - الثلاثاء، ضربات وصفتها بـ«الدفاعية» على جزيرة قشم. وأعلن «الحرس الثوري» إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو - 9» شرق مضيق هرمز، بحسب «رويترز».

وعلّق غريب آبادي على الاشتباكات في قشم: «ما زلنا في حالة حرب، والعدوان على بلادنا لم ينته». وقال إن إيران تملك حق الدفاع المشروع «حتى يتوقف العدوان العسكري بشكل كامل ودائم».

كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني يتحدث للصحافيين في طهران الثلاثاء (التلفزيون الرسمي)

وتابع: «إذا كان الأميركيون جادين في الحوار الدبلوماسي كما يدّعون، فستكون إيران جادة بالقدر نفسه. وإذا اتبعوا سيناريوهات أخرى، فستدافع عن نفسها بجدية وشدة أكبر».

وقال إن طهران «لم تنتظر يوماً الانتخابات الأميركية» لتحديد سياساتها. وحذر من أن أي تهديد رسمي أميركي باستخدام السلاح النووي ضد إيران سيعني «انهيار» نظام معاهدة حظر الانتشار.

وكان عراقجي قد أكد، الاثنين، أن المشاورات عبر الوسيطين القطري والباكستاني «مكثفة للغاية» نظراً إلى «حساسية الوضع الراهن وخطورته». وأضاف: «تُجرى عشرات المكالمات الهاتفية بين الأطراف، وتُتبادل رسائل عديدة».

وقال إن بلاده مستعدة «لكلا السيناريوهين»، الدبلوماسية أو المواجهة العسكرية. وأضاف أن «كل شيء يتوقف على الطرف الأميركي». وكتب على منصة «إكس»، الثلاثاء، أن إيران تواصل الحوار مع السعودية للوصول إلى ترتيبات أمنية إقليمية جديدة تتولاها دول المنطقة، بعيداً عن أي وجود عسكري أجنبي.

والتقى مسؤولون كبار من السعودية وتركيا وباكستان مسؤولين إيرانيين في طهران، الأسبوع الماضي، في أول تواصل رفيع بين إيران والدول الثلاث منذ أغسطس (آب).

وقال الرئيس مسعود بزشكيان، الاثنين، إن المرشد منح الحكومة «صلاحيات» في المفاوضات، من دون أن يحدد نطاقها.

ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الاثنين، خلال لقائه نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري كني في بكين، إلى حل سياسي بدلاً من العودة إلى النزاع المسلح.

وكانت «الخارجية» الروسية قد أبدت «قلقاً بالغاً» من مؤشرات على عمل عسكري جديد ضد إيران.

وقال مصدر سياسي إيراني لوكالة «ريا نوفوستي» إن القوات المسلحة حدّثت «بنك الأهداف» بعد التهديدات الأخيرة. وأضاف أن القائمة «لا تقتصر على المواقع العسكرية»، وتشمل «المصالح والأصول المادية وغير المادية» للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

«حرب ناعمة جداً»

وفي واشنطن، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصته «تروث سوشيال»، الاثنين، أن «إيران ترغب في التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. قد يحدث ذلك!». وأجاب بـ«لا» عندما سُئل عما إذا كان يفكر في قصف إيران بعد الانتخابات.

وقال لقناة «فوكس نيوز»: «هذه ليست حرباً، إنها حرب ناعمة جداً». وأضاف أن الإيرانيين «يريدون اتفاقاً بشدة، وهناك فرصة جيدة جداً لأن نبرم اتفاقاً». وتابع: «لا أتطلع إلى قتل أعداد كبيرة من الناس. لكن إذا اضطررنا إلى ذلك، فسنفعل».

وكان ترمب قد قال لموقع «أكسيوس»: «لست في عجلة من أمري. نحن نشل اقتصادهم». وأضاف: «المشكلة أننا لسنا متأكدين من مسألة من يتخذ القرارات، ولا نريد أن يحاولوا المماطلة معنا مرة أخرى».

عمال يثبتّون لوحة إعلانية وسط طهران تُظهر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بملابس ممزقة وإصابات مرسومة على وجوههم وأجسادهم الثلاثاء (أ.ب)

وقال فانس: «أجرينا عدداً من المحادثات الجيدة مع الإيرانيين». وأضاف أنه وترمب يشعران «بارتياح كبير» إزاء فرص التسوية، لكن الرئيس «يحتفظ بخيارات عسكرية وغير عسكرية».

وأوضح فانس أن واشنطن لم تحدد مهلاً زمنية للمفاوضات، وأضاف أن ما يهمها أكثر هو ألا تعيد إيران بناء برنامجها النووي، وأن ذلك «يتطلب التزاماً حازماً وقابلاً للتحقق». مضيفاً أن الإيرانيين يهتمون كثيراً بسيادتهم، وبإعادة بناء اقتصادهم، وأضاف: «نعتقد أن هناك مساراً».

ونصح مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ترمب بالإبقاء على نهج «لا حرب ولا اتفاق»، بحسب «أكسيوس». ويرى راتكليف أن الضائقة الطويلة قد تدفع طهران إلى تنازلات أو تشعل انتفاضة شعبية.

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تفتيش سفينة سياحية متجهة إلى إسرائيل بعد تهديد بوجود قنبلة

سفينة سياحية تصل إلى ميناء ليماسول في قبرص بعد إجلاء أشخاص من حيفا بإسرائيل وسط الحرب بين إسرائيل و«حماس» يوم 17 أكتوبر 2023 (رويترز - أرشيفية)
سفينة سياحية تصل إلى ميناء ليماسول في قبرص بعد إجلاء أشخاص من حيفا بإسرائيل وسط الحرب بين إسرائيل و«حماس» يوم 17 أكتوبر 2023 (رويترز - أرشيفية)
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تفتيش سفينة سياحية متجهة إلى إسرائيل بعد تهديد بوجود قنبلة

سفينة سياحية تصل إلى ميناء ليماسول في قبرص بعد إجلاء أشخاص من حيفا بإسرائيل وسط الحرب بين إسرائيل و«حماس» يوم 17 أكتوبر 2023 (رويترز - أرشيفية)
سفينة سياحية تصل إلى ميناء ليماسول في قبرص بعد إجلاء أشخاص من حيفا بإسرائيل وسط الحرب بين إسرائيل و«حماس» يوم 17 أكتوبر 2023 (رويترز - أرشيفية)

أعلنت السلطات اليونانية أن تهديداً بوجود قنبلة على متن سفينة سياحية متجهة إلى إسرائيل أدى إلى القيام بعملية أمنية في ميناء جزيرة سيروس اليونانية، الثلاثاء، بعد أن زعم شخص مجهول أن عبوة ناسفة مثبتة على بدن السفينة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت السفينة «كراون آيريس»، التي ترفع علم بنما، من المقرر أن تبحر إلى حيفا وعلى متنها 940 راكباً و597 من أفراد الطاقم عندما ورد التهديد.

وقام أفراد خفر السواحل بتفتيش السفينة بمساعدة كلب متخصص في الكشف عن المتفجرات وغواص خاص، في حين نُشرت وحدة خاصة من خفر السواحل في الموقع.

ولم تفضِ إجراءات الفحص الأولية إلى العثور على أي جهاز متفجر. ومن المتوقع أن يصل خبراء خفر السواحل في الساعة (19:30 بتوقيت غرينيتش) لإجراء مزيد من عمليات التفتيش قبل أن تتمكن السفينة من استئناف رحلتها.

وتلقّت سبع رحلات جوية على الأقل في أوروبا تهديدات بوجود قنابل اليوم، ما تسبب في اضطراب في حركة المطارات على الرغم من عدم العثور على أي أجهزة متفجرة.

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أخبار إسرائيل سياحة سفر وسياحة اليونان إسرائيل
شؤون إقليمية

«الحرس الثوري»: إيران تحدد توقيت إنهاء هجمات العدو وشروطه

بحارة أميركيون يغادرون طائرة إنذار مبكر من طراز «إي-2 دي هوك آي» على متن حاملة الطائرات «جورج واشنطن» 29 أكتوبر (أ.ف.ب)
بحارة أميركيون يغادرون طائرة إنذار مبكر من طراز «إي-2 دي هوك آي» على متن حاملة الطائرات «جورج واشنطن» 29 أكتوبر (أ.ف.ب)
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«الحرس الثوري»: إيران تحدد توقيت إنهاء هجمات العدو وشروطه

بحارة أميركيون يغادرون طائرة إنذار مبكر من طراز «إي-2 دي هوك آي» على متن حاملة الطائرات «جورج واشنطن» 29 أكتوبر (أ.ف.ب)
بحارة أميركيون يغادرون طائرة إنذار مبكر من طراز «إي-2 دي هوك آي» على متن حاملة الطائرات «جورج واشنطن» 29 أكتوبر (أ.ف.ب)

قال «الحرس الثوري»، الثلاثاء، إن «تحديث بنك الأهداف» ووضع «الأصول المادية وغير المادية للعدو في المرمى» يتصدران مهامه، وتوعد برد «فوري ومؤثر ومن دون قيود جغرافية» على أي تهديد.

وأضاف، في بيان سنوي يصدر بمناسبة ذكرى اقتحام السفارة الأميركية، أنه وضع «جميع تدابير وأوامر» القائد العام للقوات المسلحة، الصادرة في لقائه كبار القادة، على جدول أعماله «لتحقيق أقصى درجات الردع»، و«لن يتردد لحظة» في تنفيذها.

وتابع البيان: «كما قال القائد العام للقوات المسلحة (المرشد الإيراني علي خامنئي): توقيت إنهاء هجمات العدو وشروطه تحددهما القوات المسلحة والشعب الإيراني».

وقال «الحرس الثوري» إن المقاتلين يملكون «إرادة فولاذية لصنع مفاجآت تاريخية وحسم مصير العدو بشكل قاطع».

وادعى البيان أن وثائق السفارة الأميركية، التي اقتُحمت عام 1979، أظهرت أن الدبلوماسية في نظر واشنطن «غطاء للتغلغل والخداع والهيمنة». واتهمها بأنها أضافت اليوم هدف «إسقاط النظام وتقسيم إيران».

إيراني يمر أمام لوحات دعائية مناهضة للولايات المتحدة عشية ذكرى اقتحام السفارة الأميركية بطهران الاثنين (أ.ف.ب)

من «الدفاع» إلى «الهجوم»

في وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان العامة علي عبد اللهي، الثلاثاء، إن العقيدة العسكرية الإيرانية انتقلت من «الدفاع» إلى «المبادرة الهجومية». وحذر من أن أصول الولايات المتحدة وإسرائيل «المادية وغير المادية» باتت في مرمى القوات المسلحة.

وطالب عبد اللهي بـ«رفع كامل للعقوبات، ودفع تعويضات الحرب، والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، وضمان عدم تكرار الهجوم».

وقال نائب رئيس منظمة «الباسيج»، قاسم قريشي: «من اليوم فصاعداً، لن يكون الجنود الأميركيون المرتزقة في أمان في أي نقطة من العالم». وأضاف أن «لا قيود» على اختيار الهدف ومداه وحجمه، «إلا الاعتبارات التكتيكية والاستراتيجية».

من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان حسن قشقاوي إن النطاق الجغرافي لأي حرب مقبلة «قد يبلغ مستوى حرب عالمية ثالثة».

وأضاف أنها ستكون أوسع بكثير من حربي الـ12 يوماً والـ40 يوماً، ولن تبقى محصورة في الدول والمناطق التي شملتها حتى الآن.

صواريخ «عابرة للقارات»

ودافع النائب المتشدد كامران غضنفري عن الدعوات بشأن امتلاك إيران السلاح النووي، وقال في مقابلة صحافية: «يمكن التخمين أننا امتلكنا هذه القدرة بالفعل». وأضاف: «إذا هددتنا أميركا وإسرائيل باستخدام السلاح النووي، فليعلموا أننا سنستخدم مثل هذا السلاح ضدهم بالمثل».

وصرح غضنفري بأن إيران صنعت «منذ مدة طويلة» صواريخ «عابرة للقارات تصل إلى أميركا». وأضاف أن طهران قادرة على الرد «في أوروبا وفي الأراضي الأميركية» إذا استُخدمت ضدها قواعد في الإمارات أو قطر أو البحرين أو الكويت. ولم يقدم أدلة على هذه الادعاءات.

وقال عضو مجلس خبراء القيادة محسن حيدري، إن الرد قد يطول «قواعد العدو وإسرائيل وحتى الأراضي الأميركية». داعياً القوات المسلحة إلى التحرك «قبل أن يبادر العدو» إذا ثبتت نيته الهجوم.

في الأثناء، نشرت صحيفة «همشهري»، التابعة لبلدية طهران، خريطة لدول أوروبية، وكتبت أن بنك أهداف القوات المسلحة يُحدَّث «من دون قيود جغرافية».

وكتبت صحيفة «كيهان»، التي تصدر بإشراف ممثل المرشد، أن المنشآت الأميركية ومنشآت «الناتو» في بريطانيا وإيطاليا واليونان ورومانيا وقبرص قد تكون هدفاً للصواريخ الإيرانية إذا تجددت الحرب.

وقالت إن الصواريخ الإيرانية قادرة على استهداف قواعد «الناتو» على مسافة أربعة إلى خمسة آلاف كيلومتر. وأضافت: «إذا لم يختر المعتدون حل الدبلوماسية وقبول شروط إيران المنطقية، فستمتد جغرافيا المعركة إلى قلب أوروبا».

وكان المرشد الجديد مجتبى خامنئي قد أمر القوات المسلحة بالرد على أي تهديد «دون قيود جغرافية».

وفي الأثناء، قال مصدر سياسي إيراني لوكالة «ريا نوفوستي» إن القائمة المحدّثة «لا تقتصر على المواقع العسكرية»، وتشمل «المصالح والأصول المادية وغير المادية» للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

ونفذت الولايات المتحدة ليل الاثنين - الثلاثاء ضربات وصفتها بـ«الدفاعية» على جزيرة قشم. وأعلن «الحرس الثوري» إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو - 9» شرق مضيق هرمز.

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن إيران مستعدة للمعركة «وإصبعها على الزناد».

وكتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أن الرد الأميركي على مطالب إيران «لم يكن مقنعاً». ويتوقع الوسطاء القطريون تلقي ردّي واشنطن وطهران خلال 36 ساعة، بحسب «رويترز».

وتتزامن التهديدات مع نقاش داخلي حول العقيدة النووية. وقال رضائي، مساء السبت، إن طهران لم تتخذ «قراراً جديداً»، لكن النقاش «مطروح» إذا فُرضت حرب جديدة.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة.

ونفى «مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين» (إيسبا) أن يكون قد أجرى أي استطلاع عن موقف الإيرانيين من صنع السلاح النووي، بعد تقارير نسبت إليه نتائج بهذا الشأن.

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تحفظ إيراني على الرد الأميركي: لا فتح لـ«هرمز» قبل تنفيذ الشروط الـ7

صورة نشرتها قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» تُظهر دخاناً يتصاعد من منصة رادار في جزيرة قشم ليل الاثنين-الثلاثاء p-circle

ضربات أميركية «دفاعية» على جزيرة قشم قبالة «هرمز»

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شؤون إقليمية

آيزنكوت: تقليص المساعدة الأمنية الأميركية لإسرائيل يعني وجوب استبدال نتنياهو

زعيم حزب «ياشار» غادي آيزنكوت يُخاطب أنصاره خلال تجمع انتخابي في تل أبيب عقب إعلان أولى نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
زعيم حزب «ياشار» غادي آيزنكوت يُخاطب أنصاره خلال تجمع انتخابي في تل أبيب عقب إعلان أولى نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
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آيزنكوت: تقليص المساعدة الأمنية الأميركية لإسرائيل يعني وجوب استبدال نتنياهو

زعيم حزب «ياشار» غادي آيزنكوت يُخاطب أنصاره خلال تجمع انتخابي في تل أبيب عقب إعلان أولى نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
زعيم حزب «ياشار» غادي آيزنكوت يُخاطب أنصاره خلال تجمع انتخابي في تل أبيب عقب إعلان أولى نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

عَدّ قائد معسكر المعارضة الإسرائيلية غادي آيزنكوت، الثلاثاء، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء المساعدات لإسرائيل تدريجياً يُظهر ضرورة رحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال آيزنكوت في بيان: «إن اطّلاع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على تحوّل في علاقتنا الاستراتيجية عبر وسائل الإعلام، على غرار الجمهور الإسرائيلي، يُظهر مدى خطورة تصرّفات بنيامين نتنياهو. لم يعد بالإمكان الوثوق به، ويجب استبداله».

وصرّح ترمب، في وقت سابق الثلاثاء، بأنه توصّل إلى اتفاق مع نتنياهو يقضي ​بأن توقف واشنطن تمويلاً قدره 4 مليارات دولار لإسرائيل بعد نهاية هذا العام، مع استمرار بيع الأسلحة لحليف الولايات المتحدة الوثيق في الشرق الأوسط.

ولم يتضح حتى الآن نوع التمويل الذي يقصده، ولم يوضح كذلك الكيفية التي سيجري بها وقف التمويل بنهاية العام، إذ إن مذكرة التفاهم التي توفر مساعدات عسكرية أميركية سنوية لإسرائيل قيمتها 3.8 مليار دولار لا ينتهي أجلها قبل سبتمبر (أيلول) 2028.

وقال ترمب، في مقابلة مع برنامج فوكس آند فريندز، على قناة «فوكس نيوز»، إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذا التمويل، مشيراً إلى أن بعض الديمقراطيين والسياسيين اليساريين يستخدمون الدعم المالي الأميركي لإسرائيل ذريعةً لانتقاد الجمهوريين.

وأضاف: «بالنسبة إلى دفع الأموال لإسرائيل، فقد اتفقت أنا وبيبي نتنياهو على تقديم 4 مليارات دولار سنوياً لإسرائيل، واتفقنا قبل أشهر على وقف ذلك». وتابع: «لقد اتفقنا بالفعل على أننا لن ندفع أموالاً لإسرائيل بحلول نهاية هذا العام. والآن، سنساعد إسرائيل إذا احتاجت إلى ذلك».

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