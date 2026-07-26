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شؤون إقليمية

مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي يسمح لقوة دولية بدخول مناطق في غزة

جانب من الدمار جرّاء غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
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مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي يسمح لقوة دولية بدخول مناطق في غزة

جانب من الدمار جرّاء غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

قال مسؤول ​إسرائيلي، الأحد، إن مجلس الوزراء الأمني ‌المصغر ‌في ​إسرائيل ‌وافق ⁠على ​السماح لقوة دولية مقترحة ⁠بدخول أجزاء من قطاع ⁠غزة لا ‌تخضع ‌للسيطرة الإسرائيلية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وقوة ​الأمن ‌الدولية ‌المقترحة جزء من الخطة المدعومة ‌من الولايات المتحدة بشأن غزة، ⁠والمطروحة ⁠في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأنهى وقف إطلاق النار العمليات القتالية واسعة النطاق، لكنه لم ينجح في ⁠وقف الهجمات ⁠الإسرائيلية شبه اليومية.

وتقول إسرائيل إن مسلحين في غزة قتلوا 4 من جنودها منذ إعلان وقف إطلاق النار. وتُسيطر إسرائيل فعلياً على ما يقدر بنحو 64 في المائة من القطاع الساحلي الصغير، الذي تحول إلى أنقاض جرّاء العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدى عامين، عقب هجوم حركة «حماس» في 2023 على جنوب إسرائيل.

ويعيش حالياً معظم سكان غزة، البالغ عددهم نحو مليونين، في شريط ضيق ​من الأراضي، معظمهم ​في خيام أو مبانٍ متضررة ويواجهون أوضاعاً صعبة.

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