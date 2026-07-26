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العالم العربي المشرق العربي

إسرائيل تقتل مسؤولاً أمنياً كبيراً في غزة

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة عسكرية إسرائيلية في دير البلح، وسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة عسكرية إسرائيلية في دير البلح، وسط قطاع غزة (أ.ب)
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إسرائيل تقتل مسؤولاً أمنياً كبيراً في غزة

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة عسكرية إسرائيلية في دير البلح، وسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة عسكرية إسرائيلية في دير البلح، وسط قطاع غزة (أ.ب)

قال مسعفون ومسؤولون في الشرطة بغزة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت، الأحد، مسؤولاً كبيراً في جهاز الأمن الداخلي الذي تديره حركة «حماس» وأحد مرافقيه في أثناء تنقلهما في مركبة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وذكر مسعفون ووزارة الداخلية التي تديرها «حماس» أن الغارة قتلت العقيد وائل موسى اللداوي مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى وبرفقته الرائد رامز توفيق أبو زريق، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة استهدفت عنصراً من حركة «حماس»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقتلت إسرائيل عشرات من أفراد جهاز الشرطة في القطاع بينهم مسؤولون كبار خلال الأشهر الماضية، متهمة كثيرين منهم بالانتماء إلى الجناح المسلح لحركة «حماس»، وبتشكيل تهديدات وشيكة على إسرائيل وقواتها داخل غزة.

وتقول «حماس» إن الهجمات الإسرائيلية على جهاز الشرطة ومقاره تهدف إلى نشر الفوضى والانفلات الأمني في القطاع، وتمثل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقاً لمسؤولين في قطاع الصحة في غزة، قتلت الهجمات الإسرائيلية أكثر من 1190 فلسطينياً معظمهم من المدنيين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ولا تكشف «حماس» عادة عن الخسائر في صفوفها.

وأنهى وقف إطلاق النار العمليات القتالية واسعة النطاق، لكنه لم ينجح في وقف الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية. وتقول إسرائيل إن مسلحين في غزة قتلوا أربعة من جنودها منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وتسيطر إسرائيل فعلياً على ما يقدر بنحو 64 في المائة من القطاع الساحلي الصغير، الذي تحول إلى أنقاض جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدى عامين عقب هجوم «حماس» في 2023 على جنوب إسرائيل.

ويعيش حالياً معظم سكان غزة البالغ عددهم نحو مليونين في شريط ضيق من الأراضي، معظمهم في خيام أو مبانٍ متضررة، ويواجهون أوضاعاً صعبة.

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