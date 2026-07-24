ترمب: نتحادث مع إيران ⁠لكن هذا ⁠لا يعني أننا سنصل إلى اتفاق

قال الرئيس ​الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران ‌تجريان محادثات لإنهاء ‌صراعهما، ⁠لكنه ​أضاف ⁠أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى ⁠اتفاق.

وتابع قائلا ‌لصحافيين ‌في ​البيت ‌الأبيض: «نتحدث معهم. ‌أعتقد أنهم جادون. أعتقد... أنهم أكثر جدية ‌مما رأيناهم عليه حتى الآن، ⁠لكن هذا ⁠لا يعني أننا سنصل إلى اتفاق. سنرى ما سيحدث».

وسبق ذلك تحذير من ترمب وجهه إلى كل من الصين وروسيا من بيع إيران أسلحة، قائلاً إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن.

وقال عبر شبكته «تروث سوشيال»: «من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين. وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة لهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما».

وأضاف: «أكد لي ‌الرئيس (الصيني) ‌شي (جينبينغ)، ​خلال ‌اجتماعنا الأخير ‌في بكين، أنه لن يقدم أو يبيع إيران ‌أسلحة تحت أي ⁠ظرف ⁠من الظروف، وهذا يشمل الشركات الصينية».