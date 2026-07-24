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زيلينسكي يتهم روسيا بالإعداد لتعبئة عسكرية جديدة في الخريف

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية)
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زيلينسكي يتهم روسيا بالإعداد لتعبئة عسكرية جديدة في الخريف

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه تلقى «معلومات واضحة» من أجهزة استخباراته تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة جديدة من التعبئة العسكرية هذا الخريف.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية «لدينا معلومات واضحة من أجهزة الاستخبارات تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة جديدة وكبيرة جدا من التعبئة لفصل الخريف». وأضاف «في الوقت الراهن، يخسر الروس على الجبهة جنودا يفوق عددهم أعداد المجندين الجدد، ومع ذلك لا يزال (الرئيس فلاديمير) بوتين يعتزم تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق هذه الحرب، فهو يحتاج إلى المزيد من الروس للمشاركة في عمليات الهجوم».

ودعا الرئيس الأوكراني إلى الدفاع «على كل المستويات» في مواجهة هذا التهديد، على خط المواجهة من خلال مواصلة الضربات في العمق الروسي، ودبلوماسيا عبر التواصل مع كل من يرغب في السلام.

وفي أواخر سبتمبر (أيلول) 2022، وبينما كان يواجه صعوبات في التصدي لهجمات أوكرانية مضادة ناجحة، نفّذ الجيش الروسي موجة تعبئة أتاحت استدعاء حوالى 300 ألف من جنود الاحتياط وتحقيق استقرار في الجبهة. وغادر حينها مئات الآلاف من الروس البلاد لتجنب التعبئة.

وإثر موجة التعبئة الإلزامية تلك، قامت السلطات الروسية، سعيا لتهدئة السكان وتجنب السخط، بتجنيد عشرات الآلاف من الجنود الإضافيين على أساس طوعي، واعدة إياهم برواتب مجزية ومزايا اجتماعية.

وعلى الجبهة، لم ينجح الجيش الروسي بعد مرور نحو أربع سنوات ونصف سنة على غزوه أوكرانيا، في السيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك (شرق) التي تُعد من أهدافه الرئيسية.

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