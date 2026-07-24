الدرعية يقترب من السنغالي «غاي» لاعب إيفرتون

توصل نادي الدرعية الى اتفاق نهائي للتعاقد مع لاعب خط الوسط إدريسا غانا غاي وذلك وفقا لمصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتوصل الدرعية الى اتفاق مع اللاعب السنغالي لتوقيع عقد لمدة عام واحد مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وأعلن إيفرتون الانجليزي ظهر الجمعة رحيل اللاعب عن صفوفه بعد 7 مواسم قضاها بالنادي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 36 سنة 569 مباراة في مسيرته، منها 30 مباراة في دوري أبطال اوروبا و135 مباراة بقميص منتخب السنغال.

وسبق للاعب تمثيل اندية ليل الفرنسي واستون فيلا الانجليزي وإيفرتون الانجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.