بيرات جميستي: كثرة المباريات ستحافظ على إيقاع الدرعية

أكد لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي، أن خوض المباريات بشكل متقارب لا يمثل عائقاً أمام فريقه، مشيراً إلى أن كثرة الاستحقاقات تساعد اللاعبين على المحافظة على الإيقاع والتركيز، وذلك عقب خسارة فريقه أمام النصر في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال جميستي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا أرى أفضلية للفريق الذي يحصل على وقت راحة أطول، فكثرة المباريات تساعدنا على الحفاظ على الإيقاع والتركيز، ونحن قادرون على التعامل مع ضغط المباريات».
️| لاعب #الدرعية بيرات جميستي لـ«الشرق الأوسط» بعد الخسارة من #النصر:- لا أفضلية للفريق الذي يحظى بوقت راحة أطول؛ كثرة المباريات تساعدنا على الحفاظ على الإيقاع والتركيز.- سعيد بالترحيب الذي وجدته من زملائي، وأتطلع لخوض مباريات أكثر.- سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصارات... pic.twitter.com/GJUra3Wc7F
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 18, 2026
وأعرب لاعب الدرعية عن سعادته بالترحيب الذي وجده من زملائه منذ انضمامه إلى الفريق، مؤكداً تطلعه للمشاركة في مباريات أكثر خلال الفترة المقبلة، والعمل على تقديم الإضافة الفنية المنتظرة.
واختتم جميستي حديثه بالتأكيد على طموح الفريق في المرحلة المقبلة، قائلاً إن لاعبي الدرعية «سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير الفريق»، في ظل تطلع النادي إلى مواصلة العمل وتطوير مستوياته في المنافسات المقبلة.