عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
العالم أوروبا

مسيرات أوكرانية تستهدف منطقة سانت بطرسبرغ في روسيا

صورة التقطها قمر اصطناعي تُظهر تصاعد الدخان من منشأة تابعة لشركة وايلدبيريز في إلكتروستال بمنطقة موسكو (رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي تُظهر تصاعد الدخان من منشأة تابعة لشركة وايلدبيريز في إلكتروستال بمنطقة موسكو (رويترز)
TT
TT

مسيرات أوكرانية تستهدف منطقة سانت بطرسبرغ في روسيا

صورة التقطها قمر اصطناعي تُظهر تصاعد الدخان من منشأة تابعة لشركة وايلدبيريز في إلكتروستال بمنطقة موسكو (رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي تُظهر تصاعد الدخان من منشأة تابعة لشركة وايلدبيريز في إلكتروستال بمنطقة موسكو (رويترز)

استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية مستودعا بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ في وقت مبكر الجمعة، ما أدى إلى نشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان الذي غطى المدينة التاريخية الروسية، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية وصور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد المحيطة، في وقت سابق بأن ما لا يقل عن 50 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت المنطقة، في حين أعلنت شركة« وايلدبيريز» العملاقة للتجارة الألكترونية، التي تعرضت منشآتها لهجمات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين، عن توقف العمليات في مستودعين تابعين لها في المدينة دون إعطاء أسباب.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا روسيا أوكرانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«الناتو» يعتزم تجديد شبكة إمداد قواته بالوقود في أوروبا

أوروبا تزويد طائرة حربية بالوقود قبل الإقلاع خلال أحد تدريبات حلف شمال الأطلسي (صفحة الناتو عبر فيسبوك)

«الناتو» يعتزم تجديد شبكة إمداد قواته بالوقود في أوروبا

توصّلت دول «الناتو» إلى اتفاق على خطة بقيمة 27 مليار يورو لتجديد شبكة إمداد قوات التكتل بالوقود في أوروبا، في خطوة وصفتها رومانيا بأنها «أساسية» للأمن.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يلقي كلمة أمام جنود خلال زيارة لفوج طائرات هليكوبتر في هاردهايم في بادن-فورتمبيرغ-ألمانيا 23 يوليو 2026 (د.ب.أ)
أوروبا

بيستوريوس: ألمانيا رائدة أوروبا في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده بأن بلاده تأتي على رأس الدول الأوروبية في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيّرة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في مانيلا (أ.ب)
الولايات المتحدة​

روبيو ينشد «أفكاراً جديدة» لإنهاء «الحرب العبثية» في أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بعد لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في مانيلا، إلى «أفكار جديدة» لإنهاء «الحرب العبثية» التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

علي بردى (واشنطن)
أوروبا صورة من شريط فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية تظهر إطلاق صاروخ باتجاه موقع أوكراني الخميس (إ.ب.أ)
أوروبا

رزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

سعى سفراء من دول «الاتحاد الأوروبي» للتوصل لاتفاق يجمّد السقف المفروض على صادرات النفط الروسي ليبقى سعره عند 44 دولاراً، لمنع استفادة روسيا من ارتفاع الأسعار...

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا اللواء ميخايلو دراباتي يحضر اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا في كييف... 20 يوليو 2026 (رويترز)
أوروبا

من هو ميخايلو دراباتي القائد الجديد للجيش الأوكراني؟

تولّى ميخايلو دراباتي قيادة الجيش الأوكراني وسط أزمة سياسية، مدعوماً بسمعة إصلاحية وشعبية واسعة، فيما يواجه تحديات عسكرية وتنظيمية وتوقعات مرتفعة في الحرب.

«الشرق الأوسط» (كييف)