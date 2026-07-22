مصادر: رئيس الموساد عقد محادثات في واشنطن بشأن حرب إيران

نقل موقع «أكسيوس»، الأربعاء، عن مصدرين مطلعين لم يسمهما، أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) توجّه إلى واشنطن قبل أسبوعين لمناقشة مسألة حرب إيران في أولى زياراته إلى العاصمة الأميركية منذ توليه منصبه.

وأضاف التقرير أنه اجتمع مع جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ومسؤولين بالبيت الأبيض، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن واشنطن لا تزال مستعدة للتفاوض من أجل ​إنهاء الأزمة الإيرانية لكن طهران لا تأخذ المحادثات على محمل الجد، مشدداً على ضرورة عدم السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز، مبرراً ذلك بأنه سيشكل سابقة خطيرة للعالم.

ترمب: لم ننته من مهاجمة إيران

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تنته من مهاجمة إيران فيما كثّفت طهران ضرباتها على دول في المنطقة.

وأنهى الجيش الأميركي، فجر اليوم، الليلة الحادية عشرة من الضربات على إيران، والتي شملت استهداف حظائر للطائرات ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة، بهدف «مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز».