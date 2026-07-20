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شؤون إقليمية

بزشكيان: إيران تواجه حرباً أميركية «شاملة»

بزشيكان يتحدث إلى عدد من مسؤولي السلطة القضائية على هامش اجتماع في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)
بزشيكان يتحدث إلى عدد من مسؤولي السلطة القضائية على هامش اجتماع في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)
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بزشكيان: إيران تواجه حرباً أميركية «شاملة»

بزشيكان يتحدث إلى عدد من مسؤولي السلطة القضائية على هامش اجتماع في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)
بزشيكان يتحدث إلى عدد من مسؤولي السلطة القضائية على هامش اجتماع في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، إن إيران تواجه حرباً «شاملة» تشنها الولايات المتحدة، محذراً من تداعياتها على اقتصاد البلاد.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله: «الحقيقة هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه اليوم حرباً شاملة» تشنها الولايات المتحدة، مضيفاً أن على الإيرانيين «قبول العواقب الطبيعية لهذه المقاومة».

وقال الرئيس الإيراني، خلال اجتماع في طهران مع مسؤولين في السلطة القضائية، إن «ساحة المعركة الرئيسية اليوم هي الاقتصاد وسبل عيش السكان».

وحذر بزشكيان من أنه «إذا أدت الضغوط الاقتصادية إلى استياء اجتماعي (...) فقد يتعرض الدعم الشعبي الواسع للدولة للضعف».

وفي يونيو (حزيران)، تسارع التضخم في إيران بشدة تحت تأثير الحرب، ليبلغ مستويات قياسية قاربت زيادة نسبتها 90 في المائة على أساس سنوي. ولم تصدر بعد بيانات يوليو (تموز).

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول)، تحولت حركة احتجاج بدأت في الأصل اعتراضاً على غلاء المعيشة سريعاً إلى مظاهرات واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وأعلنت السلطات الإيرانية مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، وعزت أعمال العنف إلى ما وصفته بـ«أعمال إرهابية» دبرتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل، قالت منظمات غير حكومية مقرها خارج إيران إن حملة القمع أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص.

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