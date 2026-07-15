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شؤون إقليمية

أميركا توسّع ضرب «حزام هرمز»

طهران هددت بإطالة المواجهة... وترمب يتراجع عن فرض الرسوم

صورة ملتقطة من فيديو وزعته ”سنتكوم“ أمس لعمليات طيران على متن حاملة طائرات أميركية في المنطقة (رويترز)
صورة ملتقطة من فيديو وزعته ”سنتكوم“ أمس لعمليات طيران على متن حاملة طائرات أميركية في المنطقة (رويترز)
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أميركا توسّع ضرب «حزام هرمز»

صورة ملتقطة من فيديو وزعته ”سنتكوم“ أمس لعمليات طيران على متن حاملة طائرات أميركية في المنطقة (رويترز)
صورة ملتقطة من فيديو وزعته ”سنتكوم“ أمس لعمليات طيران على متن حاملة طائرات أميركية في المنطقة (رويترز)

وسّعت الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، ضرباتها على «حزام هرمز»، مستهدفة مواقع عسكرية على امتداد الساحل الجنوبي لإيران، في عملية ركزت على الدفاعات الساحلية ومنصات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية.

واستأنفت واشنطن حصار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في بندر عباس وبوشهر وعبادان ومعشور، وجزر كيش، وأبو موسى، وقشم، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في بعض المواقع.

وفي المقابل، أعلنت طهران استهداف مواقع أميركية في الأردن والكويت والبحرين.

وهددت «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية بإطالة المواجهة، مؤكدة رفض أي دور أميركي في إدارة المضيق، بينما لوّح الجيش الإيراني بـ«رد حاسم» على أي تحرك خارج المسارات التي تحددها طهران.

بدوره، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم بنسبة 20 في المائة على الشحنات العابرة للمضيق، مشدداً على إبقاء «حصار كامل» على السفن المرتبطة بإيران.

وقال ترمب للصحافيين: «لا أعتقد ‌أنه ينبغي ‌لأي طرف أن يفرض رسوماً» وأضاف: «لا يعجبني مفهوم الرسوم، لكن في الوقت نفسه، ليس من العدل أن نحمي هذا المضيق لصالح العالم بأسره».

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ترمب: الزيدي معجب بأميركا... وسيبقى طويلاً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصافحاً رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض بواشنطن يوم 14 يوليو 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصافحاً رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض بواشنطن يوم 14 يوليو 2026 (رويترز)
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ترمب: الزيدي معجب بأميركا... وسيبقى طويلاً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصافحاً رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض بواشنطن يوم 14 يوليو 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصافحاً رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض بواشنطن يوم 14 يوليو 2026 (رويترز)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض، أمس (الثلاثاء)، أن العلاقات بين واشنطن وبغداد تتجه نحو شراكة قوية، مشيداً بالزيدي الذي وصفه بأنه «معجب بالولايات المتحدة وسيبقى في منصبه طويلاً».

وقال ترمب إن إيران تمثل «عبئاً كبيراً» سيتخلص منه العراق، معتبراً أن تعزيز دور الدولة العراقية وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة سيفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار. وأعلن ترمب عزمه على الكشف عن شراكة نفطية كبيرة الأسبوع المقبل، مؤكداً عدم الحاجة لوجود عسكري أميركي في العراق.

من جانبه، شدد الزيدي على أن حكومته لن تسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة بعد انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكداً تسلم أسلحة من بعض الفصائل. وأكد الزيدي رغبة العراق في نقل العلاقات الثنائية من إدارة الأزمات إلى بناء الفرص الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأميركية، مع الحفاظ على التوازن في علاقاته الإقليمية.

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أولى العراق أميركا
شؤون إقليمية

البرغوثي الابن لـ«الشرق الأوسط»: استهداف والدي يؤكد رمزيته

Fatah leader Marwan Barghouti in front of a court in Jerusalem (AP - Archive)
Fatah leader Marwan Barghouti in front of a court in Jerusalem (AP - Archive)
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البرغوثي الابن لـ«الشرق الأوسط»: استهداف والدي يؤكد رمزيته

Fatah leader Marwan Barghouti in front of a court in Jerusalem (AP - Archive)
Fatah leader Marwan Barghouti in front of a court in Jerusalem (AP - Archive)

رأى عرب البرغوثي، نجل القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي (67 عاماً)، أن تكرار استهداف والده وحملة التحريض الإسرائيلية ضده «يؤكدان حجم ومكانة مروان وتأثيره ورمزيته»، معبراً عن قناعته بانتصار أبيه في نهاية المطاف ونيله حريته.

وأكد البرغوثي الابن لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن سجاناً إسرائيلياً أطلق رصاصة مطاطية على والده في حادثة وقعت الأسبوع الماضي في سجن «غانوت» بصحراء النقب في جنوب إسرائيل، من دون أن يتلقى والده العلاج من الإصابة. وقال البرغوثي الابن إن «السجان أصاب والدي برصاصة في القدم، وقد علمت العائلة بالحادثة عبر محامي أبي، أفيغدور فيلدمان» وهو محامٍ إسرائيلي بارز.

وعلى الرغم من اعتقاله منذ ربع قرن تقريباً؛ لا يزال اسم مروان البرغوثي حاضراً في الساحة الفلسطينية، ونال أعلى الأصوات بين الفائزين بعضوية «اللجنة المركزية لحركة فتح» في الانتخابات التي أجرتها الحركة قبل شهرين. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الادعاء حول إصابة البرغوثي «لا أساس له من الصحة».

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أولى إسرائيل فلسطين
شؤون إقليمية

بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية هجمات شهدتها أوروبا 

مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن (وكالة إرنا)
مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن (وكالة إرنا)
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بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية هجمات شهدتها أوروبا 

مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن (وكالة إرنا)
مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن (وكالة إرنا)

استدعت ‌بريطانيا، أمس الثلاثاء، أعلى مسؤول دبلوماسي إيراني في لندن بشأن ما وصفته الحكومة ​البريطانية بدور إيراني في توجيه جماعات تعمل بالوكالة عن طهران لتنفيذ هجمات في أنحاء أوروبا خلال الأشهر الماضية.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صدر أمس الثلاثاء أنه جرى استدعاء القائم بالأعمال إلى الوزارة على ‌خلفية اتهامات ‌بأن «فيلق القدس التابع ​لـ«الحرس ‌الثوري ⁠الإيراني ​قام بتوجيه ⁠إحدى الجماعات لتنفيذ هجمات في أنحاء أوروبا بين شهري مارس (آذار) ومايو (أيار).

وأوضحت الوزارة أن الجماعة تحمل اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية). ووصفت الخارجية هذه الأنشطة بأنها «غير مقبولة على الإطلاق».

وقالت «رغم ⁠التحذيرات المتكررة، لم توقف ‌أجهزة الاستخبارات الإيرانية ‌أنشطتها العدائية. بل سعت ​إيران إلى تكثيف ‌سلوكها الخبيث».

وسبق أن نفت إيران، التي تخوض حربا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ‌استخدام وكلاء.

وصنفت بريطانيا يوم الاثنين «الحرس الثوري الإيراني وجماعة مرتبطة ⁠به ⁠تهديدا أمنيا بموجب صلاحيات جديدة تهدف إلى منع الدول الأجنبية من استخدام وكلاء للقيام بأنشطة مثل المراقبة والتخريب.

ونددت طهران أمس بهذا القرار، وقالت إن «الحرس الثوري» الإيراني جزء رسمي من القوات المسلحة الإيرانية، واتهمت بريطانيا بانتهاك القانون الدولي باستهدافها مؤسسة تابعة للدولة.

و«فيلق القدس» ​هو الذراع ​الخارجية للحرس الثوري الإيراني. وتصنف الولايات المتحدة «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.

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