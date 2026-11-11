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ثقافة وفنون كتب

كيف يرى أمين معلوف مستقبل البشرية؟

يتتبع خيط القلق الممتد من «الهويات القاتلة» إلى التيه الكوني

أمين معلوف بمنزله في بورت جوانفيل غرب فرنسا 1 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)
أمين معلوف بمنزله في بورت جوانفيل غرب فرنسا 1 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)
TT
TT

كيف يرى أمين معلوف مستقبل البشرية؟

أمين معلوف بمنزله في بورت جوانفيل غرب فرنسا 1 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)
أمين معلوف بمنزله في بورت جوانفيل غرب فرنسا 1 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)

لم يكن أمين معلوف يوماً مجرد مؤرخ يستنطق الماضي أو روائي يغزل من التاريخ حكايات مشوقة، بل هو أقرب إلى راصد يمسك بمنظاره الفكري ليتأمل الضباب الكثيف الذي يلف مستقبل البشرية.

في كتابه الفكري الجديد والصادم «Le Siècle de notre métamorphose» (قرن تحوّلنا) الصادر عن دار «غراسي» بباريس، لا يكتفي الأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية بقرع أجراس الإنذار، بل يضعنا مباشرة أمام حقيقة مرعبة: نحن لا نعيش مجرد أزمة عابرة أو منعطف تاريخي تقليدي، بل نحن في خضم «مَسْخ» شامل وجذري يعيد فك وتركيب الكينونة البشرية.

يكتب معلوف هذه المادة بروح الصحافي الاستقصائي وعمق الفيلسوف الوجودي، ليقدم كتاباً يمثل ذروة نضوجه الفكري ومحصلة قلقه المزمن على مصير هذا الكوكب.

خيط القلق الممتد...

من «الهويات القاتلة» إلى التيه الكوني

لقراءة هذا المؤلف الجديد بعمق، لا بد من وضعه في سياق مسيرة فكرية ممتدة بدأت قبل ربع قرن مع كتابه العمدة «الهويات القاتلة» (1998)، حيث حذر حينها من صعود الانتماءات الضيقة والتعصب الأعمى. ثم تلا ذلك بكتابه «اختلال العالم» (2009) ليرصد التصدع الاقتصادي والسياسي، وصولاً إلى مرثيته الشهيرة «غرق الحضارات» (2019) التي عاين فيها نهاية النظام العالمي القديم.

وإذا كان معلوف في تلك الكتب قد ركز على الصراعات السياسية والاجتماعية والثقافية، فإنه في «قرن تحوّلنا» يذهب إلى ما هو أبعد، فالخطر لم يعد يهدد حضارة دون أخرى، بل بات يهدد «النوع البشري» نفسه، مستعرضاً كيف تحولت أزمة الهوية الطائفية والقومية إلى أزمة وجودية كونية تقودها الآلة.

الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية

يتناول معلوف في فصول الكتاب بتفصيل دقيق ومثير المخاطر الأخلاقية المترتبة على الطفرات العلمية الفائقة، وتحديداً الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الحيوية مثل الهندسة الوراثية وتعديل الجينات. المفارقة الصارخة التي يطرحها الكاتب هي أن البشرية باتت تمتلك أدوات خارقة تشبه قدرات الآلهة في الأساطير القديمة، لكنها تدار بعقول سياسية واجتماعية لا تزال قاطنة في العصر الحجري أو في دهاليز القبلية والعشائرية.

هذا الانفصام بين القفزات العلمية المتسارعة وبطء النضج الأخلاقي البشري هو ما يفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات مرعبة، حيث تصبح التقنية وسيلة طيعة في أيدي أنظمة شمولية لفرض رقابة مطلقة وتجريد البشر من قيمتهم وحريتهم.

رعب العزلة وفقدان الجدوى الإنسانية

من أكثر الأفكار إثارة للقلق في الكتاب هي تلك التي يفصّل فيها معلوف مفهوم «العقم الاجتماعي» أو فقدان المنفعة البشرية. فالذكاء الاصطناعي لا يهدد فقط بأخذ وظائف البشر، بل يهدد بإلغاء الحاجة الوجودية للإنسان بصفته كائناً مفكراً ومبدعاً ومحللاً.

يتساءل الكاتب بنبرة حزينة: ما الذي سيبقى للبشر عندما تتفوق الآلة عليهم في كل شيء، من تشخيص الأمراض إلى كتابة السيمفونيات؟ ويستشهد بمقولة عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ ليؤكد أننا نقف على حافة الهاوية، فإما أن نقود هذا التحول بحكمة أو أن نسلم رقابنا لذكاء بديل قد يقرر في لحظة ما أن البشر عبء غير ضروري على الكوكب.

الآداب الإنسانية باعتبارها طوق نجاة

رغم هذه السوداوية التي تصبغ فصول الكتاب، فإن أمين معلوف لا يستسلم لليأس المطلق، فهو يرفض فكرة العداء الأعمى للتقدم العلمي لأن التاريخ لا يعود إلى الوراء.

وبدلاً من ذلك، يطرح المخرج الوحيد الممكن: صياغة «نزعة إنسانية كونية جديدة». ويرى الكاتب أن الأخلاق والسياسة التقليدية قد عجزتا عن مجاراة هذا القرن؛ ولذا فإن الرهان الأخير المتبقي هو على «الثقافة والأدب الرفيع».

يدعو معلوف إلى إعادة الاعتبار للعلوم الإنسانية والآداب لترميم الجسور بين الثقافات، وبناء جدار حماية أخلاقي يحمي كرامة الإنسان قبل حلول منتصف القرن الحالي، مشدداً على أن العقدين المقبلين سيحسمان، وإلى الأبد، مصير الجنس البشري.

بين مستقبل مهدد بذكاء الآلة وجهل البشر يطلق أمين معلوف صرخته الأخيرة: هل ينقذنا الأدب والثقافة من فناء بيولوجي وكوني محتوم؟

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كيف يرى أمين معلوف مستقبل البشرية في كتابه الجديد؟

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ثقافة وفنون كتب

كيف يرى أمين معلوف مستقبل البشرية؟

أمين معلوف بمنزله في بورت جوانفيل غرب فرنسا 1 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)
أمين معلوف بمنزله في بورت جوانفيل غرب فرنسا 1 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)
TT
TT

كيف يرى أمين معلوف مستقبل البشرية؟

أمين معلوف بمنزله في بورت جوانفيل غرب فرنسا 1 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)
أمين معلوف بمنزله في بورت جوانفيل غرب فرنسا 1 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)

لم يكن أمين معلوف يوماً مجرد مؤرخ يستنطق الماضي أو روائي يغزل من التاريخ حكايات مشوقة، بل هو أقرب إلى راصد يمسك بمنظاره الفكري ليتأمل الضباب الكثيف الذي يلف مستقبل البشرية.

في كتابه الفكري الجديد والصادم «Le Siècle de notre métamorphose» (قرن تحوّلنا) الصادر عن دار «غراسي» بباريس، لا يكتفي الأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية بقرع أجراس الإنذار، بل يضعنا مباشرة أمام حقيقة مرعبة: نحن لا نعيش مجرد أزمة عابرة أو منعطف تاريخي تقليدي، بل نحن في خضم «مَسْخ» شامل وجذري يعيد فك وتركيب الكينونة البشرية.

يكتب معلوف هذه المادة بروح الصحافي الاستقصائي وعمق الفيلسوف الوجودي، ليقدم كتاباً يمثل ذروة نضوجه الفكري ومحصلة قلقه المزمن على مصير هذا الكوكب.

خيط القلق الممتد...

من «الهويات القاتلة» إلى التيه الكوني

لقراءة هذا المؤلف الجديد بعمق، لا بد من وضعه في سياق مسيرة فكرية ممتدة بدأت قبل ربع قرن مع كتابه العمدة «الهويات القاتلة» (1998)، حيث حذر حينها من صعود الانتماءات الضيقة والتعصب الأعمى. ثم تلا ذلك بكتابه «اختلال العالم» (2009) ليرصد التصدع الاقتصادي والسياسي، وصولاً إلى مرثيته الشهيرة «غرق الحضارات» (2019) التي عاين فيها نهاية النظام العالمي القديم.

وإذا كان معلوف في تلك الكتب قد ركز على الصراعات السياسية والاجتماعية والثقافية، فإنه في «قرن تحوّلنا» يذهب إلى ما هو أبعد، فالخطر لم يعد يهدد حضارة دون أخرى، بل بات يهدد «النوع البشري» نفسه، مستعرضاً كيف تحولت أزمة الهوية الطائفية والقومية إلى أزمة وجودية كونية تقودها الآلة.

الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية

يتناول معلوف في فصول الكتاب بتفصيل دقيق ومثير المخاطر الأخلاقية المترتبة على الطفرات العلمية الفائقة، وتحديداً الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الحيوية مثل الهندسة الوراثية وتعديل الجينات. المفارقة الصارخة التي يطرحها الكاتب هي أن البشرية باتت تمتلك أدوات خارقة تشبه قدرات الآلهة في الأساطير القديمة، لكنها تدار بعقول سياسية واجتماعية لا تزال قاطنة في العصر الحجري أو في دهاليز القبلية والعشائرية.

هذا الانفصام بين القفزات العلمية المتسارعة وبطء النضج الأخلاقي البشري هو ما يفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات مرعبة، حيث تصبح التقنية وسيلة طيعة في أيدي أنظمة شمولية لفرض رقابة مطلقة وتجريد البشر من قيمتهم وحريتهم.

رعب العزلة وفقدان الجدوى الإنسانية

من أكثر الأفكار إثارة للقلق في الكتاب هي تلك التي يفصّل فيها معلوف مفهوم «العقم الاجتماعي» أو فقدان المنفعة البشرية. فالذكاء الاصطناعي لا يهدد فقط بأخذ وظائف البشر، بل يهدد بإلغاء الحاجة الوجودية للإنسان بصفته كائناً مفكراً ومبدعاً ومحللاً.

يتساءل الكاتب بنبرة حزينة: ما الذي سيبقى للبشر عندما تتفوق الآلة عليهم في كل شيء، من تشخيص الأمراض إلى كتابة السيمفونيات؟ ويستشهد بمقولة عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ ليؤكد أننا نقف على حافة الهاوية، فإما أن نقود هذا التحول بحكمة أو أن نسلم رقابنا لذكاء بديل قد يقرر في لحظة ما أن البشر عبء غير ضروري على الكوكب.

الآداب الإنسانية باعتبارها طوق نجاة

رغم هذه السوداوية التي تصبغ فصول الكتاب، فإن أمين معلوف لا يستسلم لليأس المطلق، فهو يرفض فكرة العداء الأعمى للتقدم العلمي لأن التاريخ لا يعود إلى الوراء.

وبدلاً من ذلك، يطرح المخرج الوحيد الممكن: صياغة «نزعة إنسانية كونية جديدة». ويرى الكاتب أن الأخلاق والسياسة التقليدية قد عجزتا عن مجاراة هذا القرن؛ ولذا فإن الرهان الأخير المتبقي هو على «الثقافة والأدب الرفيع».

يدعو معلوف إلى إعادة الاعتبار للعلوم الإنسانية والآداب لترميم الجسور بين الثقافات، وبناء جدار حماية أخلاقي يحمي كرامة الإنسان قبل حلول منتصف القرن الحالي، مشدداً على أن العقدين المقبلين سيحسمان، وإلى الأبد، مصير الجنس البشري.

بين مستقبل مهدد بذكاء الآلة وجهل البشر يطلق أمين معلوف صرخته الأخيرة: هل ينقذنا الأدب والثقافة من فناء بيولوجي وكوني محتوم؟

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كتب فرنسا
ثقافة وفنون كتب

متوالية قصصية للأطفال

متوالية قصصية للأطفال
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متوالية قصصية للأطفال

متوالية قصصية للأطفال

تتضمن المتوالية القصصية «إنه لشيء عجيب» للكاتبة د.هبة خالد الجيوسي، مجموعة قصصٍ موجهة لفئة اليافعين، مزيّنة بتصاميم بصرية لإياد ثائر الجيوسي.

تدور قصص الكتاب الصادر عن «الآن ناشرون وموزعون» (2026)، حول «سليم»، وهو يافع يتميز بالقوة وحُسن الخلق ومساعدة الآخرين، لكنه يمرّ في كلّ قصة بموقف يكشف له خطأً أو سلوكاً يتعجّب له مَن حَوله، ويحتاج إلى إصلاحه.

وتضمنت المتوالية خمس قصصٍ تناقش كلّ منها سلوكيات شائعة بين اليافعين، أولاها: «سمين؟ عجيب!»،

وفيها تسلط الكاتبة الضوء على أهمية ممارسة الرياضة للصغار، وكذلك الصلابة النفسية، حيث يتأثر البطل بسخرية عابرة من زملائه ويفقد ثقته بنفسه، لكنّه يعود للتماسك بعد نصيحة معلمه ويستعيد لياقته وثقته من خلال التزام العادات الصحية والعمل الجاد.

وفي قصة «مغرور؟... عجيب!»، يحاول بعض زملاء البطل الحاقدين عليه لمحبة الناس له أن يشوّهوا صورته أمام العامّة، لكن محاولاتهم تبوء بالفشل، ومن خلالها تناقش الكاتبة أهمية الأخلاق وأن المواقف الصادقة هي التي تصنع محبة الناس ومكانة الإنسان، التي لا تستطيع الشائعات والأكاذيب محوها.

أما «أصلع؟... عجيب!»، فتتحدث عمّا بعد عودة البطل من غيابه أياماً إلى صفّه بهيئة مختلفة، إذ يبدأ أصدقاؤه تخمين سبب صلعه وهو المعروف بحبه الشديد لشعره، وبعد عدة تخمينات يقررون سؤاله، فيكتشفون أنه حلق شعره لأداء مناسك العمرة وطلباً للأجر، ومن خلالها تناقش الكاتبة محبة الله واتباع سنة رسوله وأنها مقدَّمة على التعلّق بالمظهر، وأن ما يفقده الإنسان من أجل طاعة الله يعوّضه عنه خيراً.

وفي قصة «فوضوي؟... عجيب!»، يلتزم البطل بعملٍ جزئي خلال العطلة الصيفية في مكتبة البلدة، ويُعجَب صاحبها بنظامه وأمانته، لكنه سرعان ما يفقد هذه الصفات عند انشغاله بعودة الدوام المدرسيّ، وعندما تصل الشكوى إلى أبيه يناقشه وينصحه. ومن خلالها تسلط الكاتبة الضوء على قيمَتي الأمانة والإتقان وكونهما واجبَين في كل عمل، حتى لو كان المكان أو العمل لا يملكه الإنسان؛ فالمسؤولية لا ترتبط بالملكية.

أما قصة «ساكت؟... عجيب!»، فنكتشف فيها ميل البطل إلى الثرثرة وأنه يبدأ الأحاديث مع الجميع، لكنّه يفتقر إلى الإنصات إلى محدّثيه، فيتكرر استياؤهم منه، ويرى البطل عاقبة ذلك حين يشترك في مسابقة ويخسرها لعجزه عن الإنصات للسؤال حتى النهاية. وفيها تناقش الكاتبة دور الاستماع والإصغاء وكيف لا يقلان أهمية عن الكلام، وأن التسرع في الحديث أو الإجابة قد يؤدي إلى فقدان فرص مهمة؛ لذلك ينبغي تحقيق التوازن بين الكلام والاستماع.

بأسلوب ظريف وقصص خفيفة استطاعت د.هبة الجيوسي أن تناقش أفكاراً مهمّة تُعين النشء على فهمها وتَبنّيها في حيواتهم؛ مما يزرع في شخصياتهم في تلك المرحلة المبكرة خصالاً تعمّرهم بالخير.

تشترك القصص في ثبات بطلها «سليم» ومحيطه المكانيّ؛ مما يبني متوالية متصّلة مع احتفاظ كلّ قصةٍ منها بموضوعها وبدايته وختامها الخاصّ، وتُظهر القصص أن الإنسان مهما امتلك من صفات جميلة فهو يحتاج إلى مراجعة نفسه وإصلاح أخطائه، وأن المواقف الصعبة قد تكون فرصة للتعلم والنضج.

واصطلح على تعريف «المتوالية القصصية» بأنها كتاب قصصي تجمع قصصه فكرة أو ثيمة واحدة أو شخصية واحدة، وقد مال بعض النقّاد إلى تصنيفها جنساً أدبيّاً مستقلّاً يقع بين الرواية والمجموعة القصصية التقليدية، في حين اعترض بعض آخر على هذا التجنيس وعدّوها فرعاً من القصّة.

حصلت د.هبة خالد الجيوسي على درجة الدكتوراه عام 2025 في الجامعة الهاشمية عن رسالتها «المتواليات القصصية: قضايا النشأة وأسئلة البنية»، كما أن لها مشاركات في مجال أدب الطفل، منها كتاب «العتبات النصية في القصة القصيرة، دراسة سيميائية دلالية».

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أدب الأردن
ثقافة وفنون كتب

الذاكرة الثقافية وأسئلة الفكر العربي

الذاكرة الثقافية وأسئلة الفكر العربي
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الذاكرة الثقافية وأسئلة الفكر العربي

الذاكرة الثقافية وأسئلة الفكر العربي

في كتابه «قضايا وسجالات في الفكر المعاصر والأدب الحديث»، الصادر عن دار «روايات» التابعة لمجموعة «كلمات» في الشارقة عام 2026، يستعيد الكاتب والإعلامي السعودي محمد رضا نصر الله جانباً من تاريخ الثقافة العربية، عبر شخصياتها وتحولاتها الفكرية ومعاركها الأدبية. وفي هذا الكتاب، لا يكتفي باستعادة الوقائع أو تقديم شهادات عن رموز الأدب والفكر، بل يدخل في سجال مع الأفكار والمواقف والمناهج التي أسهمت في تشكيل الوعي الثقافي العربي خلال العقود الماضية.

يجمع الكتاب بين السيرة الثقافية والمقالة النقدية والشهادة الشخصية، مستفيداً من تجربة المؤلف الصحافية، ومن لقاءاته مع عدد من أبرز المثقفين العرب. وتمنح هذه اللقاءات النصوص طابعاً يتجاوز التوثيق إلى مساءلة التجارب، ومراجعة المواقف، والكشف عن جوانب من حياة المثقفين وعلاقاتهم ببيئاتهم الاجتماعية والسياسية.

ويبدأ نصر الله رحلته من ذاكرته الشخصية في القطيف، حيث كان الخليج العربي، والبحرين على وجه الخصوص، نافذته الأولى على العالم الثقافي. ففي مقال «صور معهم»، يستعيد رحلته إلى البحرين عام 1971، ولقاءاته مع أدبائها، وفي مقدمتهم إبراهيم العريض وحسن جواد الجشي، وصولاً إلى شعراء جيل السبعينيات الجدد كعلوي الهاشمي، وعلي عبد الله خليفة، وقاسم حداد، ومحمد عبد الملك، كما يتحدث عن تأثير المكتبات والمنتديات الثقافية في تكوين وعيه الأدبي.

ومن البحرين ينتقل إلى القاهرة، التي قصدها عام 1974، حاملاً شغفاً بلقاء رموز الثقافة المصرية. ويستعيد في هذا السياق لقاءه بتوفيق الحكيم في الإسكندرية، وتجربته مع نجيب محفوظ، وصلته بأمل دنقل، مستحضراً أجواء المقاهي والحوارات التي احتضنت جانباً من الحياة الثقافية المصرية. ويُسلط الضوء على شخصية توفيق الحكيم القلقة وموقفه التوافقي والسجالي المعقد، مناقشاً كواليس كتاب «عودة الوعي» وتداعيات السجال الناصري واليساري حوله.

وتكتسب هذه الشهادات أهميتها من قدرة الكاتب على الجمع بين الانطباع الشخصي والقراءة النقدية. فهو يتعامل مع توفيق الحكيم بوصفه أحد مؤسسي المسرح العربي، ويضع تجربته في سياق أسئلة النهضة والهوية والعلاقة بالثقافة الأوروبية. كما يتوقف عند مفارقات تجربة نجيب محفوظ، وعلاقته بالتحولات الاجتماعية والفكرية التي شهدتها مصر.

وفي قراءته للشعر العربي الحديث، يحضر بدر شاكر السياب وأدونيس ومحمود درويش وسميح القاسم وفدوى طوقان ونزار قباني وغيرهم. ويستعيد المؤلف زياراته إلى العراق ولقاءاته مع أدبائه، ومنها زيارته إلى منزل السياب في جيكور، وما أثارته من أسئلة حول علاقة المكان والذاكرة بالتجربة الشعرية.

ولا يتردد نصر الله في إبداء مواقف نقدية من بعض اتجاهات الحداثة الشعرية، خصوصاً قصيدة النثر، وما يراه من استسهال في إنتاجها أو استعارة صورها من تجارب أجنبية. وهو يميز بين التجارب المؤسسة، التي امتلكت أدواتها الفنية والمعرفية، وبين المحاولات التي اكتفت بتقليد أشكالها.

ويمتد السجال إلى مناهج النقد الأدبي، من البنيوية إلى النقد الثقافي، حيث يناقش المؤلف أثر انتقال النظريات الغربية إلى البيئة العربية، ومدى قدرة النقاد على استيعاب سياقاتها المعرفية والاجتماعية.

ويخصص الكتاب مساحة للفكر العربي المعاصر، عبر مقالات تتناول محمد عابد الجابري، ومحمد جابر الأنصاري، وعبد الوهاب المسيري، ومحمود أمين العالم، وفؤاد زكريا، وعبد السلام بنعبد العالي. وتدور هذه القراءات حول قضايا التراث والحداثة، والهوية، والتعصب، والتجديد الفكري، وحدود المناهج المستوردة.

ويحضر البعد الخليجي والسعودي في مقالات تتناول غازي القصيبي، وحمد الجاسر، وخالد الفرج، وعلي الدميني، وعبد الله بن خميس، فضلاً عن موضوعات تتصل بتاريخ الثقافة في القطيف، والمشاركة الكويتية في الثقافة العربية، والهوية وعلاقتها بالمكان.

وتبرز أهمية المقالات المتعلقة بخالد الفرج في استعادة دوره الأدبي والاجتماعي في القطيف، ومحاولة تصحيح بعض الروايات المتعلقة بسيرته. كما تكشف السجالات مع حمد الجاسر عن اهتمام المؤلف بالتوثيق التاريخي، والمخطوطات، ودقة الرواية، وضرورة إخضاع الموروث الثقافي للمراجعة.

ويقدم كتاب «قضايا وسجالات» شهادة على مرحلة من الحياة الثقافية العربية، كتبها مثقف شارك في حواراتها، والتقى رموزها، وتابع تحولاتها. وهو كتاب عن الأفكار بقدر ما هو كتاب عن أصحابها، وعن الذاكرة الثقافية بقدر ما هو مراجعة لأسئلتها التي لم تفقد حضورها، وفي مقدمتها سؤال العلاقة بين التراث والحداثة، وبين حرية الإبداع وسلطة المناهج، وبين المثقف ومجتمعه.

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