كلوب يراهن على شيرهانت وترو ثنائي فرايبورغ في منتخب ألمانيا

فاجأ يورغن كلوب، مدرب منتخب ألمانيا، الكثيرين بضم اثنين من لاعبي فريق فرايبورغ، وذلك بعد الأداء المخيب للماكينات في كأس العالم 2026.

لكن كلوب يراهن على هوية فرايبورغ بالاستعانة بالمدافع فيليب تروي والجناح ديري شيرهانت، لأداء دور مهم في مباراتي صربيا وهولندا ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وقال تروي: «إنها إجابة نموذجية للاعبي فرايبورغ، نحن نتسم بالتواضع وبذل أقصى جهد في التدريبات، وجاهزون للمنافسة».

كما عبر شيرهانت عن سعادته الكبيرة بالعودة مجدداً إلى صفوف المنتخب، بعدما خاض مباراته الأولى الشهر الماضي.

وأضاف تروي: «انضمامنا إلى المنتخب هو ثمرة لمستوانا مع فرايبورغ، والعمل بهدوء ودون شكوى».

وقال كلوب: «شيرهانت كان مفاجأة سارة في المعسكر الأول» خلال الفترة التوقف الدولي في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الثاني).

كما أشاد مدرب منتخب ألمانيا كثيراً بقدرات تروي، وقدرته على سد الفراغ في مركز الظهير الأيمن خلال فترة قياسية.

وأضاف كلوب: «قدم تروي أداءً رائعاً في المعسكر الأول، وأعجبني كثيراً تطوره من وجه جديد إلى ركيزة مهمة في فترة زمنية قصيرة».

ويعد تروي أكثر اللاعبين مشاركةً مع ألمانيا بإجمالي 270 دقيقة تحت قيادة كلوب الذي تولى المهمة خلفاً ليوليان ناغلسمان عقب نهائيات كأس العالم.

وقال تروي بثقة: «بإمكاني القول إن أزمة الظهير الأيمن انتهت بنسبة كبيرة».

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة صربيا الجمعة، ثم يستضيف هولندا الاثنين.