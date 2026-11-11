الذاكرة الثقافية وأسئلة الفكر العربي

في كتابه «قضايا وسجالات في الفكر المعاصر والأدب الحديث»، الصادر عن دار «روايات» التابعة لمجموعة «كلمات» في الشارقة عام 2026، يستعيد الكاتب والإعلامي السعودي محمد رضا نصر الله جانباً من تاريخ الثقافة العربية، عبر شخصياتها وتحولاتها الفكرية ومعاركها الأدبية. وفي هذا الكتاب، لا يكتفي باستعادة الوقائع أو تقديم شهادات عن رموز الأدب والفكر، بل يدخل في سجال مع الأفكار والمواقف والمناهج التي أسهمت في تشكيل الوعي الثقافي العربي خلال العقود الماضية.

يجمع الكتاب بين السيرة الثقافية والمقالة النقدية والشهادة الشخصية، مستفيداً من تجربة المؤلف الصحافية، ومن لقاءاته مع عدد من أبرز المثقفين العرب. وتمنح هذه اللقاءات النصوص طابعاً يتجاوز التوثيق إلى مساءلة التجارب، ومراجعة المواقف، والكشف عن جوانب من حياة المثقفين وعلاقاتهم ببيئاتهم الاجتماعية والسياسية.

ويبدأ نصر الله رحلته من ذاكرته الشخصية في القطيف، حيث كان الخليج العربي، والبحرين على وجه الخصوص، نافذته الأولى على العالم الثقافي. ففي مقال «صور معهم»، يستعيد رحلته إلى البحرين عام 1971، ولقاءاته مع أدبائها، وفي مقدمتهم إبراهيم العريض وحسن جواد الجشي، وصولاً إلى شعراء جيل السبعينيات الجدد كعلوي الهاشمي، وعلي عبد الله خليفة، وقاسم حداد، ومحمد عبد الملك، كما يتحدث عن تأثير المكتبات والمنتديات الثقافية في تكوين وعيه الأدبي.

ومن البحرين ينتقل إلى القاهرة، التي قصدها عام 1974، حاملاً شغفاً بلقاء رموز الثقافة المصرية. ويستعيد في هذا السياق لقاءه بتوفيق الحكيم في الإسكندرية، وتجربته مع نجيب محفوظ، وصلته بأمل دنقل، مستحضراً أجواء المقاهي والحوارات التي احتضنت جانباً من الحياة الثقافية المصرية. ويُسلط الضوء على شخصية توفيق الحكيم القلقة وموقفه التوافقي والسجالي المعقد، مناقشاً كواليس كتاب «عودة الوعي» وتداعيات السجال الناصري واليساري حوله.

وتكتسب هذه الشهادات أهميتها من قدرة الكاتب على الجمع بين الانطباع الشخصي والقراءة النقدية. فهو يتعامل مع توفيق الحكيم بوصفه أحد مؤسسي المسرح العربي، ويضع تجربته في سياق أسئلة النهضة والهوية والعلاقة بالثقافة الأوروبية. كما يتوقف عند مفارقات تجربة نجيب محفوظ، وعلاقته بالتحولات الاجتماعية والفكرية التي شهدتها مصر.

وفي قراءته للشعر العربي الحديث، يحضر بدر شاكر السياب وأدونيس ومحمود درويش وسميح القاسم وفدوى طوقان ونزار قباني وغيرهم. ويستعيد المؤلف زياراته إلى العراق ولقاءاته مع أدبائه، ومنها زيارته إلى منزل السياب في جيكور، وما أثارته من أسئلة حول علاقة المكان والذاكرة بالتجربة الشعرية.

ولا يتردد نصر الله في إبداء مواقف نقدية من بعض اتجاهات الحداثة الشعرية، خصوصاً قصيدة النثر، وما يراه من استسهال في إنتاجها أو استعارة صورها من تجارب أجنبية. وهو يميز بين التجارب المؤسسة، التي امتلكت أدواتها الفنية والمعرفية، وبين المحاولات التي اكتفت بتقليد أشكالها.

ويمتد السجال إلى مناهج النقد الأدبي، من البنيوية إلى النقد الثقافي، حيث يناقش المؤلف أثر انتقال النظريات الغربية إلى البيئة العربية، ومدى قدرة النقاد على استيعاب سياقاتها المعرفية والاجتماعية.

ويخصص الكتاب مساحة للفكر العربي المعاصر، عبر مقالات تتناول محمد عابد الجابري، ومحمد جابر الأنصاري، وعبد الوهاب المسيري، ومحمود أمين العالم، وفؤاد زكريا، وعبد السلام بنعبد العالي. وتدور هذه القراءات حول قضايا التراث والحداثة، والهوية، والتعصب، والتجديد الفكري، وحدود المناهج المستوردة.

ويحضر البعد الخليجي والسعودي في مقالات تتناول غازي القصيبي، وحمد الجاسر، وخالد الفرج، وعلي الدميني، وعبد الله بن خميس، فضلاً عن موضوعات تتصل بتاريخ الثقافة في القطيف، والمشاركة الكويتية في الثقافة العربية، والهوية وعلاقتها بالمكان.

وتبرز أهمية المقالات المتعلقة بخالد الفرج في استعادة دوره الأدبي والاجتماعي في القطيف، ومحاولة تصحيح بعض الروايات المتعلقة بسيرته. كما تكشف السجالات مع حمد الجاسر عن اهتمام المؤلف بالتوثيق التاريخي، والمخطوطات، ودقة الرواية، وضرورة إخضاع الموروث الثقافي للمراجعة.

ويقدم كتاب «قضايا وسجالات» شهادة على مرحلة من الحياة الثقافية العربية، كتبها مثقف شارك في حواراتها، والتقى رموزها، وتابع تحولاتها. وهو كتاب عن الأفكار بقدر ما هو كتاب عن أصحابها، وعن الذاكرة الثقافية بقدر ما هو مراجعة لأسئلتها التي لم تفقد حضورها، وفي مقدمتها سؤال العلاقة بين التراث والحداثة، وبين حرية الإبداع وسلطة المناهج، وبين المثقف ومجتمعه.