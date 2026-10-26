كيف تستمع إلى موسيقاك المفضلة عبر شبكة الإنترنت أو من دونها؟

شكلت خدمات البث المباشر الوسيلة الأكثر شيوعاً للاستماع إلى الموسيقى، غير أن تنزيل الملفات الرقمية ينطوي على مزايا خاصة؛ ولهذا السبب لا يزال البعض يفضلون شراء موسيقاهم بدلاً من مجرد استئجارها.

دليل تخزين الموسيقى

صحيح أن الملفات المحملة تستقطع جزءاً من المساحة التخزينية المتاحة على جهازك، غير أنها تعفيك من القلق بشأن انقطاع التشغيل الناجم عن عدم استقرار الاتصال بشبكة الإنترنت، أو استنزاف بيانات باقة الموبايل المحدودة. فضلاً عن ذلك، فإن شراء الموسيقى مباشرة عبر بعض المتاجر الإلكترونية يدر نفعاً مالياً أكبر على الفنانين.

وسواء كنت تعتمد على البث، أو التحميل، أو كليهما، يقدم لك هذا الدليل كيفية تخزين الموسيقى على هاتفك لتتمكن من تشغيلها أينما كنت.

إذا كان انقطاع الاتصال بالإنترنت بين الحين والآخر هو مشكلتك الرئيسية مع خدمات البث، فإن أغلب الخدمات الكبرى تتيح لك تنزيل الأغاني على هاتفك لتشغيلها عند عدم الاتصال بالشبكة. بيد أن هذه الملفات ليست دائمة، وقد تتطلب الاشتراك في فئة معينة من الاشتراكات المدفوعة.

وتُعد تطبيقات «أمازون ميوزيك Amazon Music»، و«أبل ميوزيك Apple Music »، و«باندورا Pandora »، و«كوباز Qobuz »، و«سبوتيفاي Spotify »، و«تايدال Tidal »، و«يوتيوب ميوزيك YouTube Music» من بين خدمات الاشتراك التي توفر خيار الاستماع دون اتصال. وفي معظم الحالات، يكفي البحث عن سهم يتجه إلى الأسفل أو قائمة تتضمن خيار التنزيل، ومن ثم تجميع المقاطع الصوتية التي ترغب في أخذها معك قبل انطلاقك في رحلة تخييم أو رحلة جوية طويلة.

اضغط على قائمة التحميل في تطبيق «أبل ميوزيك» لترى الأغاني والألبومات وقوائم التشغيل المحفوظة محلياً على هاتفك أو جهازك اللوحي

المكتبات الشخصية

قبل ظهور خدمات البث المباشر، كان الكثيرون يحتفظون بمكتبات موسيقية من الملفات الصوتية المستخرجة من الأقراص المدمجة أو المشتراة من المتاجر الرقمية. وإذا لم تسنح لك الفرصة بعد لإضافة تلك الملفات إلى هاتفك، فيمكنك نسخها بعدة طرق مختلفة. (يُرجى ملاحظة أن المقاطع الصوتية المُباعة في الأصل مع قيود حماية لحقوق النشر، قد لا تعمل).

وإذا انتقلت إلى استخدام «يوتيوب ميوزيك» عقب إلغاء شركة «غوغل» لخدمة «غوغل بلاي ميوزيك» في عام 2020، فيمكنك رفع ما يصل إلى 100 ألف أغنية إلى «يوتيوب ميوزيك» من حاسوبك - حتى باستخدام الخطة المجانية. ومن ثم، يمكنك تنزيلها على هاتفك للاستماع إليها دون اتصال بالإنترنت عبر تطبيق «يوتيوب ميوزيك» للهواتف المحمولة.

ويُعد سحب الملفات ووضعها في نافذة المتصفح إحدى الطرق السريعة لرفع الملفات الصوتية من حاسوبك إلى حسابك على موقع «يوتيوب ميوزيك».

انتقل إلى موقع «music.youtube.com» عبر متصفح الويب على حاسوبك، ثم اسحب الملفات الصوتية وأسقطها داخل نافذة المتصفح. (أو انقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من النافذة، واختر «رفع» من القائمة وحدد الملفات المطلوب رفعها). وتدعم الخدمة المقاطع الصوتية بصيغ «إف لاك» و«إم 4 إيه» و«إم بي 3» و«أو جي جي» و«دبليو إم إيه»، ولكنها لا تدعم صيغة «إم 4 بي» أو غيرها من الصيغ المحمية بموجب حقوق النشر.

وكما يتضح في الجانب الأيسر، يُخبرك موقع «يوتيوب ميوزيك» بنجاح عملية رفع الملف أو فشلها. وبمجرد نجاحك في رفع ملفات الأغاني إلى الموقع، يمكنك تنزيلها على هاتفك عبر تطبيق «يوتيوب ميوزيك»، كما هو موضح في الجانب الأيمن.

وإذا كنت مشتركاً في خدمة البث المباشر «أبل ميوزيك» على جهازك العامل بنظام «آي أو إس» أو «أندرويد»، فيمكنك تنزيل الملفات المُشتراة سابقاً من متجر «آي تيونز» إلى تطبيق الموسيقى، وذلك بالنقر على سهم التنزيل المجاور لعنوان المقطع.

إذا لم تكن مشتركاً في خدمة «أبل ميوزيك»، فيمكن لمستخدمي نظام «آي أو إس» تنزيل الملفات عبر تطبيق متجر «آي تيونز»؛ إذ يكفي النقر على تبويب «المشتريات» ثم تحديد «الموسيقى» للاطلاع على قائمتك، وبعدها انقر على أيقونة «التنزيل» لإرسال الملفات إلى تطبيق الموسيقى.

ولتنزيل الموسيقى التي سبق لك شراؤها من «أبل» على هاتف آيفون، افتح تطبيق متجر «آي تيونز»، وانقر على تبويب «المشتريات»، ثم حدد الموسيقى التي ترغب في نقلها إلى هاتفك. وبدلاً من ذلك، تتيح لك خدمة «آي تيونز ماتش» من «أبل» (مقابل 25 دولاراً سنوياً) رفع المكتبة الموسيقية الموجودة على حاسوبك - بما في ذلك الأغاني المستخرجة من الأقراص المدمجة - إلى السحابة التخزينية. ومن ثم، يمكنك تنزيل تلك الأغاني على أجهزة «آي أو إس» باستخدام حساب «أبل» نفسه.

كما قد تفي الطرق التقليدية بغرض نقل الملفات بين الحاسوب والهاتف باستخدام موقع التخزين السحابي أو كابلات «يو إس بي». ويضم موقع الدعم الفني التابع لـ«أبل» دليلاً إرشادياً لمزامنة المكتبات الموسيقية يدوياً بين الحواسيب والأجهزة العاملة بنظام «آي أو إس». فضلاً عن ذلك، يمكنك العثور على أدوات من تطوير أطراف خارجية، مثل تطبيق «درويد ترانسفير» لنقل الملفات بين الحواسيب وهواتف أندرويد، وتطبيق «دبل تويست كلاود بلاير» للموسيقى المخزنة على مواقع استضافة الملفات.

أماكن الشراء

توجد متاجر التنزيل الرقمي منذ تسعينيات القرن الماضي، على الرغم من أن عملية شراء الأغاني حالياً قد تتطلب خطوات إضافية. فبفضل اللوائح التنظيمية لمتاجر التطبيقات، أصبحت تشتري الملفات عادة عبر الموقع الإلكتروني للشركة، ثم تقوم بتنزيلها عبر تطبيقها المخصص للهواتف المحمولة.

وعلى سبيل المثال: في خدمة «أمازون ميوزيك»، تقوم بشراء الملفات الصوتية عبر موقع «أمازون» الإلكتروني، ثم تُنزلها على هاتفك من تبويب «المشتريات» داخل تطبيق «أمازون ميوزيك» للهواتف المحمولة. ولشراء ملفات «إم بي 3» من «أمازون»، اطلبها عبر موقع «أمازون» الإلكتروني (على اليسار)، ثم ستجدها في قسم «المشتريات» داخل تطبيق «أمازون ميوزيك» (على اليمين).

وبالمثل، توفر خدمة الاشتراك «كوبوز» متجراً للموسيقى على موقعها الإلكتروني، إلى جانب تطبيقات للهواتف المحمولة لنظامي «أندرويد» و«آي أو إس» لتنزيل المشتريات. أما منصتا «ساوند كلاود» و«باندكامب»، وكلاهما منصتان لتوزيع الأغاني تركزان على تسليط الضوء على الفنانين المستقلين، فتتيحان لك إمكانية البث المباشر وشراء التنزيلات الموسيقية الرقمية.

لا يزال متجر «آي تيونز» التابع لشركة «أبل»، والذي بدأ في بيع الموسيقى الرقمية لأول مرة عام 2003، يباشر نشاطه التجاري، غير أنه أضحى يتوفر الآن عبر تطبيق مستقل لنظام تشغيل الهواتف الذكية الخاص بالشركة، بمعزل عن باقي خدمات «أبل ميوزيك». ولا تزال هناك نسخة «آي تيونز» مخصصة لنظام تشغيل «ويندوز»، غير أن شركة «أبل» أحالت البرنامج المخصص لأجهزة «ماك» للتقاعد في عام 2019 لصالح تطبيق «أبل ميوزيك»، الذي يعمل كخدمة اشتراك وبرنامج تشغيل لمكتبتك الصوتية الشخصية في آنٍ واحد. وتستطيع مواصلة شراء الموسيقى مباشرة عبر تطبيق متجر «آي تيونز» لنظام «آي أو إس»، لتستقر الملفات فوراً في تطبيق «ميوزيك». كما يتضمن تطبيق «أبل ميوزيك» على الحواسيب لأنظمة «ويندوز» أو «ماك» قسماً مخصصاً لمتجر «آي تيونز».

وإذا كان تنزيل الموسيقى يثير في نفسك ذكريات الأيام الذهبية لأجهزة «آيبود» المحمولة، فيمكنك التمتع بتلك التجربة بصرياً؛ إذ تتيح لك تطبيقات مجانية مثل «كلاسي بود» لنظام أندرويد أو «سيبيا بود» لنظام «آي أو إس» تشغيل مكتبتك الموسيقية عبر واجهة كلاسيكية تعيد إليك ذكريات الماضي على هاتفك الذكي الحديث.

* خدمة «نيويورك تايمز»