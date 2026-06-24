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تكنولوجيا

دراسة جديدة: الشركات السعودية تتجاوز تجارب الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ملموسة

توسّع مؤسسي يترافق مع استثمارات متزايدة في تدريب الموظفين واستقطاب الكفاءات المتخصصة

التقرير: حققت 91 % من المؤسسات السعودية نتائج متوقعة أو أفضل من مبادرات الذكاء الاصطناعي (شاترستوك)
التقرير: حققت 91 % من المؤسسات السعودية نتائج متوقعة أو أفضل من مبادرات الذكاء الاصطناعي (شاترستوك)
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دراسة جديدة: الشركات السعودية تتجاوز تجارب الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ملموسة

التقرير: حققت 91 % من المؤسسات السعودية نتائج متوقعة أو أفضل من مبادرات الذكاء الاصطناعي (شاترستوك)
التقرير: حققت 91 % من المؤسسات السعودية نتائج متوقعة أو أفضل من مبادرات الذكاء الاصطناعي (شاترستوك)

تنتقل الشركات السعودية تدريجياً من تجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشروعات محدودة إلى دمجها ضمن استراتيجيات الأعمال والعمليات اليومية. ويأتي هذا التحول بالتوازي مع زيادة الاستثمار في تدريب الموظفين واستقطاب المتخصصين، بما يساعد المؤسسات على توسيع استخدام التقنية وتحويلها إلى نتائج عملية يمكن قياسها.

وتكشف دراسة استطلاعية أجرتها شركة «يوغوف» بتكليف من «إس إيه بي»، وشملت كبار مسؤولي تقنية المعلومات في المملكة، عن أن غالبية المؤسسات المشاركة بدأت تحقق نتائج إيجابية من مبادرات الذكاء الاصطناعي، مع توجه واضح نحو تطبيقها على نطاق أوسع داخل المؤسسة.

حسب الدراسة، أفاد 50 في المائة من المشاركين بأن مبادرات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم حققت نتائج فاقت التوقعات، فيما قال 41 في المائة إنها وصلت إلى النتائج المستهدفة. وتشير هذه النسب إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يعد محصوراً في الاختبارات الأولية أو مشروعات إثبات المفهوم، بل أصبح مرتبطاً بأهداف أعمال واضحة.

وفي الوقت نفسه، ذكر 59 في المائة من مسؤولي تقنية المعلومات أن مؤسساتهم تتبنّى نهجاً استراتيجياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بأكملها. ويعكس ذلك انتقالاً من المبادرات المتفرقة التي تنفذها إدارات منفردة إلى خطط أكثر شمولاً، تُحدد من خلالها مجالات الاستخدام والأولويات والنتائج المطلوبة.

ويعني هذا التوجه أن قرارات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أصبحت ترتبط بصورة أكبر باحتياجات الأعمال، مثل تحسين الإنتاجية، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير العمليات، بدلاً من اعتماد التقنية لمجرد مواكبة الاتجاهات الحديثة.

تستثمر الشركات في تدريب الموظفين وإعادة تأهيلهم لتمكينهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بكفاءة (شاترستوك)

الذكاء الاصطناعي عامل تمكين للأعمال

قال كبير نواب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة (SAP) «إس إيه بي» في منطقة شمال الشرق الأوسط وأفريقيا، أحمد الفيفي، إن المؤسسات السعودية تتجه بصورة متزايدة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أعمال ملموسة، ودعم القرارات الموثوقة، والتوسع في تطبيق التقنية بصورة مسؤولة.

وأضاف أن المؤسسات لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية منفصلة عن بقية الأعمال، بل بوصفه عاملاً أساسياً يمكنه دعم العمليات والقرارات في مختلف الإدارات.

ويشير هذا التحول إلى أن نجاح المبادرات لم يعد يُقاس فقط بقدرة الأنظمة على تنفيذ مهمة تقنية معينة، وإنما بمدى تأثيرها في الأداء الفعلي للمؤسسة. ويشمل ذلك قدرتها على رفع الكفاءة، وتسريع إنجاز المهام، وتحسين استخدام البيانات، ومساعدة الموظفين على اتخاذ قرارات أكثر دقة.

الاستثمار في المهارات البشرية

لا يقتصر استعداد الشركات السعودية للذكاء الاصطناعي على شراء الحلول التقنية أو تطوير البنية التحتية، إذ تُظهر نتائج الدراسة أن تنمية مهارات الموظفين أصبحت جزءاً رئيسياً من خطط المؤسسات.

وأفاد 54 في المائة من المشاركين بأن مؤسساتهم تنفّذ برامج واسعة لتطوير مهارات الموظفين أو إعادة تأهيلهم بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة. كما أشار 52 في المائة إلى تقديم برامج تدريب موجهة لوظائف محددة، بما يسمح للموظفين بفهم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية.

وفي المقابل، قال 53 في المائة إن مؤسساتهم تعمل على استقطاب كفاءات جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي. وتوضح هذه المؤشرات أن الشركات تتبع مسارَين متوازيَين: تطوير قدرات العاملين الحاليين، وإضافة خبرات جديدة قادرة على تصميم الأنظمة وإدارتها وتوسيع استخدامها.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، لأن القيمة الفعلية للذكاء الاصطناعي لا تتحقق من خلال التقنية وحدها، فالموظفون يحتاجون إلى فهم قدرات الأدوات وحدودها، ومعرفة كيفية استخدامها بصورة فعالة ومسؤولة، وربط مخرجاتها بسياق العمل ومتطلبات المؤسسة.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مشروعاً تقنياً منفصلاً بل أصبح أداة لدعم الإنتاجية واتخاذ القرار وتطوير العمليات (شاترستوك)

استخدام مؤسسي أكثر نضجاً

تعكس نتائج الدراسة مستوى متقدماً من النضج في سوق الذكاء الاصطناعي السعودية، مع توسع المؤسسات في تطبيق التقنية وفق خطط أكثر وضوحاً، وربط الاستثمار فيها بنتائج محددة، والعمل في الوقت نفسه على تجهيز الكفاءات البشرية.

وقال الفيفي إن هذا الزخم يدعم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتسريع اتخاذ القرار ورفع جاهزية القوى العاملة. كما يرتبط هذا التوجه بمستهدفات «رؤية السعودية 2030» الرامية إلى دعم الابتكار وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.

ومع انتقال المبادرات من المشروعات المحدودة إلى الاستخدام على مستوى المؤسسة، سيعتمد استمرار النتائج على قدرة الشركات على الجمع بين الاستراتيجية والتقنية والمهارات البشرية. فالتوسع الناجح لا يتطلب أنظمة أكثر تطوراً فقط، بل يحتاج أيضاً إلى أهداف واضحة، وكوادر مؤهلة، وآليات تضمن تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مستدامة في الأعمال.

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مواضيع
تقنيات الذكاء الاصطناعي تقنيات جديدة تقنية تطور التكنولوجيا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دراسة السعودية

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تصميمات جديدة لنظارات «ميتا»

نظارات «ميتا» لكل الأذواق
نظارات «ميتا» لكل الأذواق
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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تصميمات جديدة لنظارات «ميتا»

نظارات «ميتا» لكل الأذواق
نظارات «ميتا» لكل الأذواق

تحولت شركة «ميتا» حديثاً إلى علامة تجارية في عالم الموضة؛ بعد أن أطلقت هذه الشركة مجموعة جديدة من النظارات الذكية التي صُممت داخلياً لأول مرة، وتولت تصنيعها شريكتها القديمة «إيسيلور لوكسوتيكا» (EssilorLuxottica)، كما كتبت ديانا بودز(*).

نظارات «ميتا فيوري»

تصميمات كلاسيكية مألوفة

تتميز التصميمات بأشكال كلاسيكية مألوفة: شكل مستطيل يميل للمربع (طراز «ميتا أدفنتشرر» Meta Adventurer)، وشكل مستطيل يميل للمربع ولكن بتصميم أكثر ضخامة (طراز«ميتا فيوري» Meta Fury)، وشكل بيضاوي نحيف (طراز «ميتا ستافاير كايلي إيديشن» Meta Starfire Kylie Edition، وهو نتاج تعاون مع كايلي جينر). وقد صُمم كل طراز ليلائم مجموعة واسعة من أشكال الوجوه.

يوضح بيتر بريستول، نائب الرئيس للتصميم الصناعي في «ميتا» لمجلة «فاست كومباني»، أن نقل عملية التصميم إلى داخل الشركة «يمنحنا مرونة أكبر قليلاً فيما يتعلق بتحديد فئات الأسعار والقرارات الخاصة بالميزات مع مرور الوقت». ويضيف: «لا يمكن لعلامة تجارية واحدة أن تحقق الانتشار الواسع المطلوب للنظارات الذكية على مستوى العالم بمفردها».

نظارات موضة بأسعار مناسبة

تبدأ أسعار المجموعة من 299 دولاراً. وتتسابق شركات التكنولوجيا للاستحواذ على سوق النظارات الذكية، وهي تسعى لتحقيق ذلك من خلال جعل مظهرها مألوفاً وعصرياً. وقد أصبحت النظارات الذكية، اليوم، تبدو تماماً كنظارات الموضة العادية التي لا تحتوي على أي تقنيات.

تجدر الإشارة إلى أن «ميتا» تتعاون مع «إيسيلور لوكسوتيكا» (المالكة لعلامات تجارية مثل «راي-بان» و«أوكلي» و«بيرسول» منذ عام 2019، كما أعلنت «غوغل» أخيراً شراكات مع «سامسونغ» و«واربي باركر» و«جنتل مونستر» لإنتاج مجموعة من الإطارات العصرية بهدف تشجيع المستهلكين على اقتنائها.

في المقابل، أطلقت شركة «سناب»، الأسبوع الماضي، نظارات «Specs»، وهي نظارات ضخمة للواقع المعزز (AR) لا تعتمد على الهاتف الذكي لتوفير القدرة الحاسوبية، وتدعم التطبيقات المكانية (spatial apps).

*باعت «ميتا» العام الماضي 7 ملايين زوج من النظارات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي*

سوق مزدهرة

كان التوجه نحو النظارات الذكية خطوة ناجحة لشركة «ميتا»؛ ففي العام الماضي، باعت «ميتا» و«إيسيلور لوكسوتيكا» 7 ملايين زوج من النظارات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة «ميتا» (Meta)، يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنظارات الذكية لتصل إلى 20 مليون زوج، بحلول نهاية عام 2026.

وبالنسبة لشركة «ميتا»، يسير تبنّي النظارات الذكية جنباً إلى جنب مع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي. في هذا السياق، قال بريستول، خلال جلسة أسئلة وأجوبة عُقدت بمناسبة إطلاق المجموعة: «نحن في بداية مرحلة سيصبح فيها الوكلاء (الأنظمة الذكية المساعدة) ذووي قيمة هائلة في حياتنا اليومية. والنظارات حالياً تُهيأ لتكون الوسيلة التي تتيح بناء علاقة مذهلة مع هذا الوكيل الذكي».

نظارات للاستخدام اليومي

وبالنسبة لـ«ميتا»، يمثل هذا تحدياً تصميمياً يتمثل في دمج التكنولوجيا في الحياة اليومية بسلاسة تامة، بحيث تتحول من أداة تُستخدم في حالات محددة ومتقطعة إلى ميزة متاحة ومفعَّلة باستمرار. ويقول بريستول: «إن جعل هذه النظارات جزءاً أساسياً من الاستخدام اليومي أمر بالغ الأهمية».

خرق الخصوصية والتعرف على الوجوه

هنا يأتي دور الموضة؛ فقد واجهت نظارات «ميتا» معارضة صريحة من أشخاص أبدوا قلقهم بشأن تداعيات الخصوصية المرتبطة بنظارات تعمل باستمرار، فضلاً عن احتمالية إساءة استخدام ميزات، مثل التعرف على الوجوه. لذا فإن استقطاب شريحة أوسع من المستهلكين عبر تقديم تصميمات متنوعة يُعد وسيلة فعالة لجعل هذه التكنولوجيا أمراً مألوفاً ومقبولاً اجتماعياً.

وصرّح كبير مسؤولي التكنولوجيا في «ميتا»، بأنه يتوقع أن تسلك النظارات الذكية مساراً مشابهاً لتطور كاميرات الهواتف الذكية، التي أثارت هي الأخرى مخاوف تتعلق بالخصوصية لفترة طويلة. وقال: «لا بد أن تحدث عملية تطبيع اجتماعي لهذا النوع من التقنيات».

منتج بتصميم مريح

وباستثناء الكاميرا ومؤشر ضوء «LED» الموجودين في مقدمة النظارة - اللذين يبدوان أصغر حجماً مقارنة بالأجيال السابقة من نظارات «ميتا» الذكية - فإن النظارات لا تختلف كثيراً في مظهرها عن النظارات العادية. وقد أولى بريستول وفريقه اهتماماً كبيراً بمدى ملاءمة النظارة للوجه وراحتها، وذلك من خلال تفاصيل دقيقة مثل وسادات الأنف القابلة للتعديل، وأطراف أذرع النظارة القابلة للضبط، والمفصلات المرنة. ويقول بريستول: «قبل كل شيء، يجب أن تكون هذه النظارات ممتازة كمنتج للنظارات في حد ذاته».

نظام مطعّم بأحدث التقنيات

كما أسهمت التطورات في مجال العتاد (الأجهزة) في جعل التكنولوجيا أكثر خفاءً وتواضعاً في مظهرها؛ إذ أصبح من الممكن تصنيع بطاريات ولوحات دوائر مطبوعة أكثر قوة وبأحجام أصغر، وقد استفادت نظارات «ميتا» من كلا الأمرين. فعلى سبيل المثال، توجد الميكروفونات مخفية أسفل وسادات الأنف القابلة للتعديل. وفي طرازيْ «أدفنتشيرر» و«ستارفاير»، وُضع شعار «ميتا» بشكل غير بارز على الجانب الداخلي لأطراف أذرع النظارة. ويمكن للمستخدمين تفعيل الذكاء الاصطناعي صوتياً أو بضغطة زر.

استقطاب النساء

يبدو أن المجموعة الجديدة تهدف أيضاً إلى استقطاب مزيد من النساء. فقد صرحت لي «مينغ هوا»، نائبة الرئيس لقسم الأجهزة القابلة للارتداء بشركة «ميتا»، خلال العرض الأولي للمنتج، قائلة: «يُعد تصميم عين القطة (cat eye) أحد الأنماط التي ندرك تماماً أن النساء سيُقدّرن طابعها الفريد». كما أشارت إلى أن طراز «سكايلر» (Skyler) - الذي يتميز بأكثر التصميمات أنوثة ضمن تشكيلة «ميتا» بالتعاون مع «راي بان» - يُعد واحداً من أكثر الطرازات مبيعاً لديهم.

وتسهم الاستعانة بالمشاهير والتفاعل مع مجتمع المؤثرين في تعزيز هذا التوجه أيضاً؛ إذ صممت «ميتا» عبوة خاصة للتعاون مع «كايلي جينر». وتبدو تجربة فتح علبة النظارات - التي تأتي في صندوق أسود غير لامع، وتتضمن بطاقة مطبوعة برسالة بخط يد كايلي - وكأنها صُممت خصوصاً لتناسب مقاطع الفيديو الخاصة بـ«فتح العلبة» (unboxing) الرائجة، كما تحتوي الحافظة على مرآة مدمجة بداخلها.

تشكيلات... امتداداً للهوية الشخصية

وقال بريستول: «إن تحقيق مستوى عالٍ من الراحة أمر بالغ الأهمية، لكن النظارة تُعد أيضاً امتداداً لهويتك الشخصية، أليس كذلك؟ فأنت (أو أنتِ) تقتني (تقتنين) النظارة كجزء من كيانك وشخصيتك، تماماً مثل طريقة تصفيف شعرك، أو خياراتك المتعلقة بشعر الوجه، أو حتى مجوهراتك».

وبين أشكال الإطارات وألوانها، فضلاً عن خيارات العدسات، توفر مجموعة «ميتا» الجديدة 26 تشكيلة مختلفة، كما يمكن تخصيصها لتلائم الوصفات الطبية للنظر.

وتتوفر نظارات «ميتا» الذكية، اليوم، عبر موقع Meta.com ولدى متاجر LensCrafters وSunglasses Hut وBest Buy وAmazon.

* مجلة «فاست كومباني».

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مواضيع
ميتا تقنيات الذكاء الاصطناعي العالم
تكنولوجيا

الصين تتفوق على أميركا بأسرع حاسوب عملاق في العالم

صورة تعبيرية لأشخاص مع أجهزة حواسيب وفي الخلفية لوحة كُتب عليها الذكاء الاصطناعي (رويترز)
صورة تعبيرية لأشخاص مع أجهزة حواسيب وفي الخلفية لوحة كُتب عليها الذكاء الاصطناعي (رويترز)
  • بكين - سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
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  • بكين - سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
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الصين تتفوق على أميركا بأسرع حاسوب عملاق في العالم

صورة تعبيرية لأشخاص مع أجهزة حواسيب وفي الخلفية لوحة كُتب عليها الذكاء الاصطناعي (رويترز)
صورة تعبيرية لأشخاص مع أجهزة حواسيب وفي الخلفية لوحة كُتب عليها الذكاء الاصطناعي (رويترز)

تفوقت الصين على الولايات المتحدة لتتصدر قائمة أسرع الحواسيب العملاقة في العالم، لكن النتائج قد تعكس رغبة بكين في إظهار اكتفائها الذاتي في أنظمة الحوسبة أكثر من مكانتها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، حسب خبراء. ويستخدم نظام «لاين شاين» LineShine في المركز الوطني للحوسبة الفائقة في شنتشن، بالصين، رقائق مصممة محلياً، وقد تصدّر قائمة «توب 500»، وهي عبارة عن تصنيف عالمي يُصدر كل عامين لأجهزة الكمبيوتر الفائقة، مسجلاً بذلك أول ظهور للصين في القائمة منذ ثلاث سنوات. ويأتي هذا التصنيف في ظل تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الحوسبة المتقدمة، حيث وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً يهدف إلى وضع الولايات المتحدة في الصدارة قبل الصين في مجال الحوسبة الكمومية الناشئ. وفي نسخة يونيو (حزيران) 2026 من قائمة «توب 500»، تفوّق «لاين شاين» على حامل اللقب السابق، «إل كابيتان»، وهو حاسوب فائق موجود في مختبر لورانس ليفرمور الوطني، الذي تستخدمه الحكومة الأميركية لتطوير وصيانة مخزونها من الأسلحة النووية. إلا أن خبراء في التكنولوجيا والسياسة، ممن أجرت معهم «رويترز» مقابلات، أشاروا إلى أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن الصين تمتلك أسرع حاسوب في العالم لأعمال الذكاء الاصطناعي، نظراً للتغيرات التي طرأت على صناعة الحوسبة في السنوات الأخيرة، فضلاً عن اختلاف أساليب إعداد القائمة. واحتلّ برنامج «لاين شاين» المرتبة الرابعة في اختبار معياري مصمم لمحاكاة أعمال الحوسبة المشابهة للذكاء الاصطناعي.

• الاختبارات المعيارية

لعقود، كانت الحواسيب العملاقة عبارة عن مجموعة من الأجهزة المنفصلة تعمل على حلّ مسائل علمية معقدة، مثل محاكاة تفاعل الذرات، وكانت حكراً على المختبرات الوطنية والجامعات. وللحصول على تصنيف ضمن قائمة أفضل 500 حاسوب عملاق، يجب على مشغلي هذه الحواسيب إجراء مجموعة من الاختبارات المعيارية التي تهدف إلى محاكاة هذا النوع من العمل. ولكن في السنوات الأخيرة، قامت شركات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت»، و«أمازون» و«غوغل» التابعة لشركة «ألفابت»، ببناء حواسيب عملاقة خاصة بها، ولكنها وجّهتها نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولا تسعى معظم هذه الشركات إلى المنافسة على مكان في قائمة أفضل 500 حاسوب عملاق. وأظهرت دراسة أجراها باحثون في سياسات الذكاء الاصطناعي، وهم كونستانتين بيلز وجيمس ساندرز وروبي رحمن ولينارت هايم، العام الماضي، أن نظام «كولوسوس» التابع لشركة «إكس إيه آي» xAI المملوكة لشركة «سبيس إكس»، كان على الأرجح أقوى من نظام «إل كابيتان» التابع للحكومة الأميركية.

وقال جيمي غودريتش، الباحث البارز في معهد الصراع والتعاون العالمي بجامعة كاليفورنيا: «لو قدمت شركات الحوسبة العملاقة أنظمتها، لما استطاع هذا النظام، الذي يُوصف بأنه (الأسرع في العالم)، أن يحتل مركزاً ضمن المراكز الخمسة الأولى».

• جهود تصميم الرقائق

ويرى الخبراء أن فوز الصين في القائمة يُرجّح رغبتها في الحصول على تقدير لجهودها في تصميم الرقائق، وهو ما يُعدّ تغييراً عن السنوات الأخيرة. فقد احتلت الصين المركز الأول في قائمة «توب 500» لأول مرة عام 2010، وتبادلت الصدارة مع الولايات المتحدة واليابان حتى عام 2023، حين توقفت عن تقديم أنظمتها بعد سنوات من فرض ضوابط على صادرات الرقائق والحوسبة في عهد الإدارة الأولى لترمب، ثم لاحقاً في عهد الرئيس جو بايدن.

وقال أديسون سنيل، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترسكت 360 ريسيرش» المتخصصة في الحواسيب العملاقة: «لستُ متفاجئاً بكونه النظام الأول. ما يُثير استغرابي هو تقديمهم له وسعيهم إلى الحصول على التقدير... ووفقاً للتفاصيل المُرفقة بالنتائج، لا يحتوي نظام (لاين شاين) على أي رقائق ذكاء اصطناعي متطورة، على الأرجح لأن الأدوات اللازمة لتصنيع هذه الرقائق لا تزال خاضعة لضوابط التصدير الأميركية».

وقال غودريتش: «تأمل الصين في إقناع العالم بعدم جدوى ضوابط التصدير من خلال تجاهلنا للتفاصيل». ولم يُصدر المركز الوطني للحوسبة الفائقة أي تعليق فوري.

مواضيع
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اقتصاد الصين أميركا
تكنولوجيا

92 مليون وظيفة ستتأثر عالمياً بالذكاء الاصطناعي مقابل استحداث 170 مليون فرصة جديدة

92 مليون وظيفة ستتأثر عالمياً بالذكاء الاصطناعي مقابل استحداث 170 مليون فرصة جديدة
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

92 مليون وظيفة ستتأثر عالمياً بالذكاء الاصطناعي مقابل استحداث 170 مليون فرصة جديدة

92 مليون وظيفة ستتأثر عالمياً بالذكاء الاصطناعي مقابل استحداث 170 مليون فرصة جديدة

في تحالف النساء المتميزات (EWA)، نتيح للنساء في المناصب القيادية العليا تبادل التوجيه والإرشاد فيما بينهن، ويشرفني أن أقدم لكم «شيلي أشويل»، التي تتمتع بخبرة قيادية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في شركتي «فيرايزون» (Verizon)، و«إتش سي إل تيك» HCLTech ، وغيرهما. وهي شغوفة بمجال التوجيه المهني وتطوير الموظفين في ظل إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لمعايير القوى العاملة، كما كتبت لارين سيغل (*).

الذكاء الاصطناعي وفقدان الوظائف

* ما تأثير الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة الحالية فيما يتعلق بفقدان الوظائف أو نموها؟

- شيلي أشويل: يؤثر الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة اليوم، وتُعد سرعة التغيير ونطاقه أمراً لافتاً للنظر. ففي الربع الأول من عام 2026 وحده، أفادت التقارير بأن قطاع التكنولوجيا قد سرّح 80 ألف عامل على مستوى العالم، وكان نحو نصف حالات التسريح هذه مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي أو الأتمتة. ويُقدّر خبراء الاقتصاد في بنك «غولدمان ساكس» أن الذكاء الاصطناعي يقلص نمو الوظائف في الولايات المتحدة بنحو 16 ألف وظيفة شهرياً في القطاعات الأكثر تأثراً بهذه التقنية.

*92 مليون وظيفة ستتأثر عالمياً مقابل استحداث 170 مليون فرصة جديدة*

صحيح أن هذه الأرقام تجذب الانتباه، لكنها لا تروي سوى جزء من القصة، فوفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، سيؤثر الذكاء الاصطناعي على 92 مليون وظيفة عالمياً بحلول عام 2030، إلا أنه قد يتم استحداث 170 مليون وظيفة جديدة؛ وهذا يعني زيادة صافية قدرها 80 مليون وظيفة جديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وهناك عدة عوامل تدفع نحو هذا التحول؛ فالأعداد السكانية في ازدياد، ومتوسط ​​العمر يرتفع، وسيبقى الكثيرون جزءاً من القوى العاملة في مراحل متأخرة من حياتهم، فضلاً عن أن التقدم التكنولوجي يخلق أنواعاً جديدة من الأدوار الوظيفية.

وظائف جديدة

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تظهر وظائف جديدة تعنى بتدريب هذه الأنظمة وإدارتها وضبط حوكمتها؛ إذ تبرز أهمية أدوار مثل مدربي الذكاء الاصطناعي، وأخصائيي الحوكمة والامتثال، ومهندسي الأوامر (prompt engineers)، وذلك بالتزامن مع تبني المؤسسات للذكاء الاصطناعي بمسؤولية.

والخلاصة هنا، الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً في طبيعة العمل، ولا يقتصر دوره على إلغاء الوظائف.

مستقبل العاملين في قطاع التكنولوجيا

* ماذا يعني هذا بالنسبة للموظفين العاملين في قطاع التكنولوجيا؟

- بالنسبة للموظفين في قطاع التكنولوجيا، الرسالة واضحة: على كل واحد منهم التكيف الآن! قم بإجراء تقييم ذاتي لمهاراتك وخبراتك. وأثناء سعيك إلى اقتناص فرص جديدة، اسأل نفسك: هل يمكنك توضيح كيفية استخدامك لأدوات الذكاء الاصطناعي في عملك؟ وهل تشعر بالثقة عند مناقشة خبرتك في هذا المجال خلال المقابلات الوظيفية؟ وهل حصلت على دورات تدريبية أو شهادات لتعزيز فهمك لهذه التقنيات؟

*المستقبل لمحترفين يجمعون بين المعرفة التقنية والسمات الإنسانية*

مع تطور بيئة الأعمال، تبحث الشركات عن محترفين يجمعون بين المعرفة التقنية والسمات الإنسانية؛ إذ تكتسب مهارات مثل التفكير النقدي، والإلمام بالبيانات، والذكاء العاطفي، والتواصل الواضح في أماكن العمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التكيف السريع مع المتغيرات.

يجب على الموظفين الحرص باستمرار على مواكبة التطورات والحفاظ على ملاءمة مهاراتهم لمتطلبات العمل؛ فسوق العمل في حالة تغير مستمر، والنجاح سيكون حليف أولئك الذين يستثمرون بفاعلية في التعلم، والذين يُبرزون القيمة التي يضيفونها لمؤسساتهم.

تعلّم الذكاء الاصطناعي

* ما توصياتك فيما يتعلق بتعلم الذكاء الاصطناعي؟

- خصص جزءاً بسيطاً من وقتك أسبوعياً لتعلم المزيد عن الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تكون البرامج التعليمية القصيرة والمُركّزة فعالة للغاية؛ لذا يتجه كثير من المحترفين إلى أساليب «التعلم المصغر» (micro-learning) - مثل الدورات التي تستمر 30 يوماً أو الوحدات التعليمية الموجزة - التي تتناسب مع جداول الأعمال المزدحمة. وتوفر منصات مثل «Coursera»، و«Udemy»، و«IBM» دورات تدريبية سهلة الوصول في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تقدم النشرات الإخبارية - مثل «The Rundown AI»، و«TLDR AI» - تحديثات مفيدة حول أحدث التطورات. وعلاوة على ذلك، يمكنك إضافة الشهادات التي تحصل عليها من هذه البرامج إلى ملفك الشخصي على «لينكدإن» لإثبات التزامك بالتعلم المستمر.

خطوات عملية لبناء القدرات

عند بناء قدراتك في مجال الذكاء الاصطناعي لأغراض العمل، ركّز على بضع خطوات عملية:

- حدد المهام الروتينية: مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني، أو إجراء الأبحاث، أو إعداد التقارير التي يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة فيها.

- تعلّم كيفية كتابة «أوامر توجيهية» (prompts) فعالة من خلال تقديم تعليمات واضحة وسياق مدروس. تعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه شريك فكري لتبادل الأفكار، وتنقيح المسودات، واستكشاف وجهات نظر جديدة.

- قم ببناء مسارات عمل تربط المهام بعضها بعضاً لزيادة الإنتاجية عند إعداد التقارير أو التحليلات أو استخلاص الرؤى. جرب أدوات متنوعة؛ فلكل منصة نقاط قوة فريدة، ويُعد اكتشاف كيفية ملاءمتها لأسلوب عملك جزءاً أساسياً من عملية التعلم.

وبمجرد أن تصبح هذه العادات جزءاً من روتينك اليومي، ستشهد زيادة ملحوظة في الإنتاجية.

دور القادة

* كيف يمكن للقادة الحفاظ على حماس فرق عملهم في ظل التطور التكنولوجي المتسارع؟

- يؤدي القادة دوراً جوهرياً في مساعدة الموظفين على التعامل مع التغيرات التكنولوجية السريعة.

هناك حدود عملية لقدرة الأفراد على استيعاب المعلومات؛ إذ لا يمكن توقع أن يتقن الموظفون كل أداة جديدة تظهر. وما يحتاجون إليه حقاً هو قادة يرشدونهم خلال مراحل التغيير، ويضربون لهم مثالاً في حب الاستطلاع، ويوفرون بيئة تدعم التعلم المستمر.

التعلم الجماعي فعالية استراتيجية

تتمثل إحدى الاستراتيجيات الفعالة في التعلم الجماعي؛ حيث يمكن للأفراد استكشاف حالات استخدام محددة ثم مشاركة ما توصلوا إليه مع بقية أعضاء الفريق. ويسهم هذا النهج التعاوني في الحد من حالة عدم اليقين، وبناء الثقة، وتعزيز روح العمل الجماعي.

نادراً ما يكون تبني التكنولوجيا جهداً فردياً؛ فعندما تدمج الفرق معارفها ووجهات نظرها، تصبح أكثر قدرة على ابتكار حلول جديدة ومميزة.

ورغم أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل طبيعة كثير من الأدوار الوظيفية، فإنه يفتح آفاقاً وفرصاً واعدة لأولئك الذين يتحلون بالفضول والمرونة والالتزام بالتعلم في ظل بيئة عمل دائمة التطور.

* مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لتحالف «إكسبشنال وومن ألاينس»، مجلة «فاست كومباني»

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الذكاء الاصطناعي