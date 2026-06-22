«غوغل» تبدأ إتاحة ميزة الترجمة المباشرة لمستخدمي تطبيق الترجمة

بدأت شركة «غوغل» إتاحة ميزة «الترجمة المباشرة» (Live Translate) لمستخدمي تطبيق «ترجمة غوغل»، بعد أشهر من الإعلان عنها ضمن سلسلة التحديثات التي كشفت عنها الشركة لتعزيز خدمات الترجمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف الميزة الجديدة تسهيل التواصل بين الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة، من خلال توفير ترجمة فورية للكلام أو النصوص عبر واجهة مبسطة تتيح للمستخدم اختيار الطريقة الأنسب للاستخدام حسب الموقف الذي يواجهه.

الميزة توفر 3 أوضاع تشمل الاستماع والمحادثة والنص فقط لتسهيل التواصل بين اللغات المختلفة (آيفون)

وتعتمد «الترجمة المباشرة» على ثلاثة أوضاع رئيسية. ويتيح وضع الاستماع للمستخدم متابعة الترجمة الفورية للمحتوى الصوتي عبر سماعات الرأس، مما يجعله مناسباً للاستماع إلى المحاضرات أو الاجتماعات أو أي محتوى يُقدَّم بلغة أجنبية.

أما وضع المحادثة فيوفر ترجمة مباشرة بين شخصين يتحدثان لغتين مختلفتين، حيث يتم التقاط الكلام وترجمته وتشغيله للطرف الآخر بشكل فوري، مما يساعد على إجراء حوار طبيعي دون الحاجة إلى التوقف المستمر للبحث عن الترجمات.

كما يتضمن التطبيق وضع «نص فقط» يركز على عرض الترجمة مكتوبة على الشاشة دون تشغيلها صوتياً، وهو خيار قد يكون مناسباً في الأماكن الهادئة أو للمستخدمين الذين يفضلون قراءة الترجمات بدلاً من الاستماع إليها.

يأتي إطلاق الميزة في وقت يشهد فيه قطاع الترجمة الآلية تطورات متسارعة مدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تسعى الشركات التقنية إلى تجاوز مفهوم الترجمة التقليدية القائم على تحويل الكلمات من لغة إلى أخرى، والانتقال إلى فهم السياق والمعنى ونبرة الحديث من أجل تقديم ترجمة أكثر طبيعية ودقة.

وتسعى «غوغل» من خلال هذه الميزة إلى جعل تطبيق الترجمة أقرب إلى «مترجم شخصي» يرافق المستخدم في حياته اليومية، سواء في أثناء السفر أو الدراسة أو العمل أو حتى خلال مشاهدة المحتوى بلغات مختلفة. كما أن دمج الترجمة الفورية ضمن تجربة استخدام بسيطة يهدف إلى تقليل الحواجز اللغوية التي قد تواجه المستخدمين عند التواصل مع الآخرين.

وتبرز أهمية الميزة في جمعها بين أكثر من أسلوب للترجمة داخل واجهة واحدة، مما يمنح المستخدم مرونة أكبر في اختيار الطريقة الأنسب للاستخدام، سواء للاستماع إلى الترجمات أو إجراء محادثات مباشرة أو الاكتفاء بعرض النصوص المترجمة على الشاشة.

وتدعم «الترجمة المباشرة» أكثر من 70 لغة، مع استمرار «غوغل» في توسيع قدراتها وتحسين جودة الترجمة عبر الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. كما بدأت الميزة بالوصول تدريجياً إلى المستخدمين عبر تحديثات تطبيق «ترجمة غوغل» على الأجهزة المدعومة.

ويعكس بدء وصول الميزة إلى المستخدمين مرحلة جديدة في تطور تطبيقات الترجمة، حيث لم تعد الترجمة مجرد أداة لفهم النصوص، بل أصبحت وسيلة تواصل فورية تساعد على تقريب المسافات بين الثقافات واللغات المختلفة، وهو ما تسعى شركات التقنية الكبرى إلى تحقيقه من خلال الاستثمار المتزايد في تقنيات الذكاء الاصطناعي.