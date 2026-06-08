«أبل» تكشف جيلاً جديداً من الذكاء الاصطناعي و«سيري» أكثر فهماً للسياق الشخصي

كشفت شركة «أبل» عن أكبر تحديث لمنظومتها البرمجية خلال مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) الذي عقد اليوم (الاثنين)، معلنةً عن جيل جديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسينات واسعة في الأداء والتصميم، إلى جانب توسيع أدوات حماية الأطفال والخصوصية، في خطوة تعكس سعي الشركة لتعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على نهجها التقليدي القائم على حماية بيانات المستخدمين.

وخلال المؤتمر، استعرضت الشركة الأميركية الجيل الجديد من منصة «أبل إنتليجنس»، وأعلنت للمرة الأولى «سيري إيه آي»، النسخة المعاد تصميمها بالكامل من مساعدها الرقمي، في خطوة تمثل أكبر تحول في تاريخ «سيري» منذ إطلاقه قبل أكثر من عقد، كما كشفت عن سلسلة من التحديثات التي ستصل إلى أنظمة التشغيل الجديدة «آي أو إس 27»، و«آيباد أو إس 27»، و«ماك أو إس 27»، و«ووتش أو إس 27»، و«فيجن أو إس 27»، و«تي في أو إس 27»، واضعة الذكاء الاصطناعي في صميم تجربة المستخدم عبر مختلف أجهزتها.

كلمة أخيرة

في كلمة حملت طابعاً شخصياً، بدا الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك مسترجعاً مسيرته الطويلة على رأس الشركة، مؤكداً أن من أبرز اللحظات التي يعتز بها خلال سنوات قيادته كانت مشاركته في مؤتمرات المطورين السنوية ومشاهدة ما يبتكره المطورون حول العالم من تطبيقات وتجارب جديدة.

وقال كوك خلال المؤتمر إن «الخيال لا حدود له»، مشيراً إلى أن مجتمع المطورين أسهم على مدى السنوات الماضية في مساعدة الناس على التواصل والتعلم والإبداع بطرق لم تكن ممكنة من قبل.

وأضاف أن التقنيات الجديدة التي كشفت عنها الشركة، في مقدمتها «ذكاء أبل» و«سيري إيه آي»، تمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منتجات تثري حياة المستخدمين، مؤكداً أن «أفضل ما في (أبل) لم يأتِ بعد». وختم كوك كلمته بالتأكيد أن مهمة الشركة المتمثلة في تطوير أفضل المنتجات وتقديم تجارب تُحدث فرقاً في حياة الناس ستبقى البوصلة التي توجهها في المستقبل، واصفاً قيادته للشركة بأنها «شرف العمر».

يمسح تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» دمعةً خلال مؤتمر «أبل العالمي للمطورين» (WWDC) الأخير له في مقر «أبل بارك» (أ.ف.ب)

جيل جديد

وقال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في «أبل»، إن الشركة تقدم هذا العام جيلاً جديداً من «ذكاء أبل» إلى جانب «سيري إيه آي»، الذي وصفه بأنه الإصدار الأكثر ذكاءً ومعرفةً وقدرةً من المساعد الرقمي، مشيراً إلى أن التحديثات الجديدة ستجعل منصات الشركة أسرع وأكثر موثوقية وسهولة في الاستخدام.

ويعتمد «سيري إيه آي» على فهم السياق الشخصي للمستخدم، بما يتيح له البحث داخل الرسائل والبريد الإلكتروني والصور والملفات للوصول إلى المعلومات المطلوبة، فضلاً عن تنفيذ المهام عبر التطبيقات المختلفة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمحتوى المعروض على الشاشة أو البحث في الإنترنت للحصول على معلومات حديثة.

كما أصبح المساعد الرقمي قادراً على متابعة المحادثات السابقة من خلال تطبيق مخصص جديد تتم مزامنة محتواه بين أجهزة المستخدم عبر خدمة «آي كلاود»، بما يتيح الانتقال السلس بين «آيفون» و«آيباد» و«ماك» و«أبل ووتش» و«أبل فيجن برو».

وترى «أبل» أن النسخة الجديدة من «سيري» تمثل خطوة نحو مساعد رقمي أكثر قدرة على تنفيذ المهام المعقدة، بدءاً من العثور على معلومات داخل الرسائل القديمة، وصولاً إلى إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وتعديل الصور وإدارة المواعيد والفعاليات.

الذكاء الاصطناعي يتوسع في التطبيقات

ولم تقتصر التحديثات على «سيري»، إذ أعلنت الشركة عن مجموعة واسعة من الأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل التطبيقات الأساسية.

وفي تطبيق الصور، أضافت «أبل» قدرات جديدة تسمح بإعادة تأطير الصور بعد التقاطها، وتوسيع حدود الصورة، وإزالة العناصر المشتتة بشكل أكثر واقعية، مع إضافة علامة مائية رقمية مخفية للتعرف على الصور التي جرى تعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما حصل متصفح «سفاري» على أدوات ذكية لتنظيم علامات التبويب تلقائياً بحسب الموضوعات، ومراقبة صفحات الإنترنت وإبلاغ المستخدم عند تغير الأسعار أو إعادة توفر المنتجات، بينما أصبح تطبيق «كلمات السر» قادراً على استبدال كلمات المرور الضعيفة أو المخترقة تلقائياً.

وفي مجال إنشاء المحتوى، كشفت الشركة عن نسخة جديدة من تطبيق «عالم الصور» تتيح إنتاج صور فائقة الواقعية اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، مع إمكان تعديل العناصر داخل الصورة أو تغيير أحجامها ومواقعها بسهولة.

يشاهد الحضور العرض التقديمي الرئيسي خلال مؤتمر «أبل» العالمي للمطورين (WWDC) في مقر «أبل بارك» (أ.ف.ب)

سلامة الأطفال

في جانب آخر، خصصت «أبل» مساحة واسعة من تحديثاتها لتعزيز أدوات الإشراف العائلي وسلامة الأطفال. وأعلنت الشركة عن أدوات جديدة تمنح أولياء الأمور تحكماً أكبر في التطبيقات التي يمكن للأطفال استخدامها، والأشخاص الذين يمكنهم التواصل معهم، والمدة الزمنية المسموح بها لاستخدام الأجهزة. وتشمل التحديثات إنشاء حسابات مخصصة للأطفال، وطلب موافقة الوالدين قبل التواصل مع جهات اتصال جديدة أو زيارة مواقع إلكترونية غير معتمدة مسبقاً.

وقالت الدكتورة سومبول ديساي، نائبة رئيس الصحة واللياقة البدنية في «أبل»، إن الشركة تسعى إلى تمكين العائلات من بناء عادات رقمية صحية عبر أدوات تستند إلى توصيات الخبراء والأبحاث المتعلقة بنمو الأطفال وسلامتهم الرقمية.

كما وسعت الشركة نطاق أدوات الحماية لتشمل اكتشاف المحتوى العنيف أو الفاضح والتدخل التلقائي عند مشاركته، إلى جانب تصميم جديد لميزة «مدة استخدام الجهاز» يتيح للوالدين متابعة استخدام الأطفال للأجهزة والتطبيقات بصورة أكثر سهولة.

تحسينات في الأداء والتصميم

على مستوى أنظمة التشغيل، أكدت «أبل» أن التحديثات الجديدة ستوفر أداءً أسرع وأكثر كفاءة، إذ يمكن تشغيل التطبيقات على «آيفون» و«آيباد» بسرعة أعلى تصل إلى 30 في المائة، وتحميل الصور أسرع بنسبة تصل إلى 70 في المائة، وتسريع عمليات نقل الملفات عبر ميزة «الإرسال السريع» بنسبة تصل إلى 80 في المائة.

كما أدخلت الشركة تحسينات واسعة على التصميم، بما في ذلك تطوير واجهة «ليكويد غلاس» (الزجاج السائل)، التي تمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم بدرجة شفافية الواجهة، إلى جانب تحديث الأيقونات وتحسين تجربة البحث في تطبيقات البريد والصور والباحث.

استعرضت «أبل» تصاميم جديدة لأنظمتها خلال مؤتمر المطورين (أ.ف.ب)

الخصوصية

وأكدت «أبل» أن جميع القدرات الجديدة تستند إلى بنية صُممت بحيث تضع الخصوصية في مقدمة الأولويات، من خلال الجمع بين المعالجة المحلية على الجهاز وتقنيات «الحوسبة السحابية الخاصة»، بما يضمن عدم تخزين بيانات المستخدمين أو مشاركتها مع الشركة أو أي طرف آخر أثناء معالجة الطلبات.

وستتوفر النسخ التجريبية للمطورين اعتباراً من اليوم، على أن تبدأ النسخة التجريبية العامة، الشهر المقبل، بينما تعتزم الشركة طرح التحديثات النهائية للمستخدمين خلال الخريف المقبل على الأجهزة المدعومة، في مقدمتها هواتف «آيفون 16» وأجهزة «ماك» و«آيباد» المزودة بشرائح «إم 1» أو الأحدث.