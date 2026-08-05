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الاقتصاد

«فوكسكون» التايوانية تسجل إيرادات قياسية في يوليو تتجاوز 27 مليار دولار

بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي

زوار في جناح شركة «فوكسكون» خلال مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين - الصين (أرشيفية - رويترز)
زوار في جناح شركة «فوكسكون» خلال مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين - الصين (أرشيفية - رويترز)
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«فوكسكون» التايوانية تسجل إيرادات قياسية في يوليو تتجاوز 27 مليار دولار

زوار في جناح شركة «فوكسكون» خلال مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين - الصين (أرشيفية - رويترز)
زوار في جناح شركة «فوكسكون» خلال مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين - الصين (أرشيفية - رويترز)

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات، يوم الأربعاء، أن إيراداتها الشهرية سجلت مستوى قياسياً في يوليو (تموز)، متجاوزةً 900 مليار دولار تايواني (27.93 مليار دولار أميركي) للمرة الأولى، مدفوعةً بالطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي الذي عزز المبيعات.

وقالت «فوكسكون»، وهي مورد رئيس لشركتي «إنفيديا» و«أبل»، إن إيراداتها الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 54.2 في المائة على أساس سنوي إلى 946.5 مليار دولار تايواني، وفق «رويترز».

وسجل قسم منتجات الحوسبة السحابية والشبكات، الذي يشمل خوادم الذكاء الاصطناعي، نمواً قوياً، مستفيداً من «الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي»، وفقاً للشركة.

كما حقق قسم الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية، الذي يشمل الهواتف الذكية، نمواً قوياً أيضاً.

وقالت «فوكسكون»، في إشارة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إنه «بالنظر إلى الربع الثالث، من المتوقع أن تحافظ شحنات رفوف الذكاء الاصطناعي على نموها، وأن تكتسب العمليات زخماً تدريجياً مع دخول منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موسم الذروة».

وتتوقع الشركة تحقيق نمو على أساس ربع سنوي وسنوي خلال الربع الثالث، لكنها أكدت ضرورة «مراقبة تأثير الوضع السياسي والاقتصادي العالمي المتقلب».

ولا تقدم «فوكسكون»، المعروفة رسمياً باسم «هون هاي للصناعات الدقيقة»، توقعات رقمية.

ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها الكاملة للربع الثاني في 12 أغسطس (آب).

وأغلقت أسهم «فوكسكون» مرتفعة بنسبة 3.4 في المائة قبل صدور بيانات الإيرادات، متجاوزةً مكاسب السوق الأوسع البالغة 2.9 في المائة.

مواضيع
شركات الذكاء الاصطناعي هواتف ذكية أبل تايوان

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