إطلاق نار خارج القنصلية الأميركية في تورونتو للمرة الثانية هذا العام

أفادت الشرطة الكندية بوقوع إطلاق نار خارج القنصلية الأميركية وسط مدينة تورونتو في وقت مبكر من صباح أمس (الاثنين)، دون وقوع إصابات، في ثاني واقعة من نوعها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأضافت الشرطة، التي انتبهت إلى الواقعة بعد سماع دوي إطلاق نار، أنها عثرت على أدلة تشير إلى إطلاق رصاصة واحدة على الأقل من سلاح ناري خارج المبنى الواقع في يونيفرستي أفينو. وقالت الشرطة إن سيارة سيدان بيضاء شُوهدت وهي تفر من مكان الواقعة، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن إصابات، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأُطلقت عدة طلقات نارية على المبنى نفسه في العاشر من مارس (آذار). وجاءت تلك الواقعة بعد ثلاث وقائع منفصلة شهدت إطلاق نار على معابد يهودية في منطقة تورونتو. وفي رد فعل على ذلك، عززت الشرطة إجراءاتها الأمنية خارج القنصليتَين الأميركية والإسرائيلية في تورنتو، أكبر مدن كندا.

وفي يونيو (حزيران)، قالت الشرطة إن شباناً في منطقة تورونتو يتلقون أموالاً لإطلاق النار على أهداف مختلفة، من بينها معابد ومدارس يهودية والقنصلية الأميركية. وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص على صلة بواقعة إطلاق النار في مارس، وقُتل شرطي خلال العملية.

وقال نائب قائد شرطة تورونتو، فرانك باريدو، إن شرطياً مُكلفاً بحماية القنصلية الأميركية سمع دوي إطلاق نار نحو الساعة 4:46 صباحاً، مضيفاً أن الشرطة عثرت لاحقاً على ظرف رصاصة، ووجدت ضرراً في واجهة المبنى.

ومضى قائلاً إن الشرطة لاحقت لفترة وجيزة سيارة شُوهدت وهي تغادر المنطقة، لكنها أوقفت المطاردة بسبب سرعتها العالية. وامتنع باريدو عن التعليق على الدافع المحتمل، وما إذا كان إطلاق النار مرتبطاً بوقائع سابقة تتعلق بالقنصلية الأميركية. وأوضح: «نود التنويه إلى أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى. قد لا أتمكن من الإفصاح عن بعض المعلومات، وقد لا أكون على دراية ببعضها الآخر في هذه المرحلة».

وندد رئيس حكومة إقليم أونتاريو، دوج فورد، بواقعة إطلاق النار، وكذلك أعمال تخريب استهدفت مخبزين يهوديين في المدينة خلال اليومين الماضيين. وكتب على منصة «إكس»: «أتوقع العثور على جميع المسؤولين ومحاكمتهم ومعاقبتهم بأقصى ما يسمح به القانون».