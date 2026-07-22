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إصابة 27 تركياً وأذربيجاني و4 مصريين في حادث تصادم جنوب سيناء

تطوير الطرق المصرية لم يحد من ضحايا الحوادث (وزارة النقل المصرية)
تطوير الطرق المصرية لم يحد من ضحايا الحوادث (وزارة النقل المصرية)
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إصابة 27 تركياً وأذربيجاني و4 مصريين في حادث تصادم جنوب سيناء

تطوير الطرق المصرية لم يحد من ضحايا الحوادث (وزارة النقل المصرية)
تطوير الطرق المصرية لم يحد من ضحايا الحوادث (وزارة النقل المصرية)

أُصيب 32 شخصاً، 27 تركياً وأذربيجاني واحد و4 مصريين، في حادث تصادم حافلة سياحية بسيارة نقل في محافظة جنوب سيناء المصرية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع في نطاق مدينة رأس سدر، وهي تتبع محافظة جنوب سيناء (شرق مصر)، بعد تحرك الحافلة من مدينة شرم الشيخ إلى منطقة أهرامات الجيزة، وكانت ضمن 22 حافلة انطلقت في اليوم ذاته.

وجرى نقل جميع المصابين إلى «مستشفى رأس سدر» العام لتلقي الرعاية الطبية. وتراوحت حالة 4 مصابين بين المتوسطة والخطيرة، فيما أكدت الفحوصات الطبية استقرار الحالة الصحية لباقي المصابين، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وقالت محافظة جنوب سيناء في بيان، الأربعاء، إنها وجهت بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية، والدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى «مستشفى رأس سدر»، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية، كما جرى تحرير محضر للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن مصدر طبي قوله إن وفداً من سفارتي تركيا وأذربيجان وصل إلى محافظة جنوب سيناء لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان على أوضاع رعاياهم الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات.

تصاعد وفيات الحوادث

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه مصر تصاعداً في أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، حيث أظهرت بيانات نشرها «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» الشهر الماضي، أن عدد قتلى حوادث الطرق في البلاد، بما في ​ذلك حوادث السيارات والقطارات، ​ارتفع 10.8 في المائة خلال عام ⁠2025.

وأظهرت البيانات أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغ ​84553 في عام 2025 مقابل ​76362 حالة إصابة بعام 2024 بنسبة ارتفاع 10.7 في المائة.

ويرجع خبراء ⁠حوادث ‌الطرق في مصر إلى ⁠سوء حالة بعض الطرق والسيارات، وتجاهل قواعد القيادة، فيما يشير مسؤولون إلى أن العامل ​البشري هو المسؤول الأول عن الحوادث، مع التطور الملحوظ في شبكة الطرق خلال السنوات الماضية.

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