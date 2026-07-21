إشادة إسرائيلية بـ«سد النهضة» الإثيوبي وسط تصاعد التوتر مع مصر

دخلت إسرائيل بطريقة غير مباشرة على خط أزمة «سد النهضة» بين القاهرة وأديس أبابا، إذ أشادت بهذا البناء الضخم المطل على نهر النيل، ودوره في مستقبل إثيوبيا، وذلك غداة انتقادات مصرية لحكومة آبي أحمد بشأن «تسييس» تشغيل السد.

وقال سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، أبراهام نيجويسي، في حديث «لوكالة الأنباء الإثيوبية» نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن إثيوبيا «تتقدَّم على الطريق الصحيح»، مشيداً بـ«جهود أديس أبابا لتعزيز نظامها الاقتصادي، وتوسيع قدراتها الرقمية التي تجذب اهتمام المستثمرين الإسرائيليين»، ومؤكداً أنَّ الشركات الإسرائيلية تستكشف فرص الاستثمار في مجالات تشمل الري بالتنقيط، وإنتاج المحاصيل، ومصائد الأسماك.

ووفق الوكالة، سلط نيجويسي الضوء على «أولويات إثيوبيا في مجالَي الطاقة والمياه، لا سيما (سد النهضة)»، واصفاً إياه بأنه «بالغ الأهمية لتوسيع قطاع الطاقة والتنمية الصناعية في البلاد على المدى الطويل».

«سد النهضة» يتسبب في انحسار مياه النيل بالسودان (رويترز)

يجيء هذا غداة اتهام وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إثيوبيا بإدارة «سد النهضة» بشكل «مسيَّس» عبر إجراءات أحادية. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية موزمبيق مانويلا لوكاش في القاهرة، الاثنين، إنَّ حجز المياه دون تنسيق مسبق مع دولتَي المصب أدى خلال الأيام الماضية إلى انخفاض منسوب المياه في السودان؛ ما أثر في توافرها للسودانيين.

وأكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان الجمعة، حدوث انخفاض مؤقت في وارد مياه نهر النيل الأزرق؛ بسبب تراجع تصريف «سد النهضة».

وتخزِّن إثيوبيا في «سد النهضة» نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، وتتمسَّك بأنَّ سدَّها لن يؤثر على التدفق إلى مصر والسودان.

وكانت القاهرة قد أعلنت توقف مسار التفاوض مع أديس أبابا بشأن السد عام 2024 بعد جولات استمرَّت لسنوات، وأرجعت ذلك إلى «غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، بحسب بيانات سابقة لوزارة الموارد المائية والري.

ويرى «عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية» والأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الإشادة الإسرائيلية بالسد «متعمدة، وضمن رسائل للقاهرة، في ظلِّ دور مصري نشط في القارة الأفريقية، وحراك أميركي لحل أزمة السد»، لافتاً إلى «أن هذه التصريحات الإسرائيلية تُعقِّد الأزمة وتُؤخِّر حلها».

نهر النيل في القاهرة (رويترز)

وعلى مدار الأيام الماضية، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تنزانيا، واحتضنت وزارة الخارجية المصرية لقاءات بين عبد العاطي ونظرائه في إريتريا والصومال وموزمبيق، إضافة إلى زيارة قام بها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للقاهرة.

وفي الأيام الماضية، كثَّفت «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية نشر انتقادات لمصر بشأن موقفها الرافض لاستمرار تشغيل «سد النهضة» المقام على نهر النيل، دون تنسيق مسبق.