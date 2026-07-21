عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

إشادة إسرائيلية بـ«سد النهضة» الإثيوبي وسط تصاعد التوتر مع مصر

غداة اتهامات القاهرة لأديس أبابا بـ«تسييس» المشروع

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT
TT

إشادة إسرائيلية بـ«سد النهضة» الإثيوبي وسط تصاعد التوتر مع مصر

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

دخلت إسرائيل بطريقة غير مباشرة على خط أزمة «سد النهضة» بين القاهرة وأديس أبابا، إذ أشادت بهذا البناء الضخم المطل على نهر النيل، ودوره في مستقبل إثيوبيا، وذلك غداة انتقادات مصرية لحكومة آبي أحمد بشأن «تسييس» تشغيل السد.

وقال سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، أبراهام نيجويسي، في حديث «لوكالة الأنباء الإثيوبية» نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن إثيوبيا «تتقدَّم على الطريق الصحيح»، مشيداً بـ«جهود أديس أبابا لتعزيز نظامها الاقتصادي، وتوسيع قدراتها الرقمية التي تجذب اهتمام المستثمرين الإسرائيليين»، ومؤكداً أنَّ الشركات الإسرائيلية تستكشف فرص الاستثمار في مجالات تشمل الري بالتنقيط، وإنتاج المحاصيل، ومصائد الأسماك.

ووفق الوكالة، سلط نيجويسي الضوء على «أولويات إثيوبيا في مجالَي الطاقة والمياه، لا سيما (سد النهضة)»، واصفاً إياه بأنه «بالغ الأهمية لتوسيع قطاع الطاقة والتنمية الصناعية في البلاد على المدى الطويل».

«سد النهضة» يتسبب في انحسار مياه النيل بالسودان (رويترز)

يجيء هذا غداة اتهام وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إثيوبيا بإدارة «سد النهضة» بشكل «مسيَّس» عبر إجراءات أحادية. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية موزمبيق مانويلا لوكاش في القاهرة، الاثنين، إنَّ حجز المياه دون تنسيق مسبق مع دولتَي المصب أدى خلال الأيام الماضية إلى انخفاض منسوب المياه في السودان؛ ما أثر في توافرها للسودانيين.

وأكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان الجمعة، حدوث انخفاض مؤقت في وارد مياه نهر النيل الأزرق؛ بسبب تراجع تصريف «سد النهضة».

وتخزِّن إثيوبيا في «سد النهضة» نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، وتتمسَّك بأنَّ سدَّها لن يؤثر على التدفق إلى مصر والسودان.

وكانت القاهرة قد أعلنت توقف مسار التفاوض مع أديس أبابا بشأن السد عام 2024 بعد جولات استمرَّت لسنوات، وأرجعت ذلك إلى «غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، بحسب بيانات سابقة لوزارة الموارد المائية والري.

ويرى «عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية» والأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الإشادة الإسرائيلية بالسد «متعمدة، وضمن رسائل للقاهرة، في ظلِّ دور مصري نشط في القارة الأفريقية، وحراك أميركي لحل أزمة السد»، لافتاً إلى «أن هذه التصريحات الإسرائيلية تُعقِّد الأزمة وتُؤخِّر حلها».

نهر النيل في القاهرة (رويترز)

وعلى مدار الأيام الماضية، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تنزانيا، واحتضنت وزارة الخارجية المصرية لقاءات بين عبد العاطي ونظرائه في إريتريا والصومال وموزمبيق، إضافة إلى زيارة قام بها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للقاهرة.

وفي الأيام الماضية، كثَّفت «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية نشر انتقادات لمصر بشأن موقفها الرافض لاستمرار تشغيل «سد النهضة» المقام على نهر النيل، دون تنسيق مسبق.

مواضيع
أخبار مصر الحكومة المصرية سد النهضة أخبار إسرائيل أخبار القرن الأفريقي مصر إثيوبيا إسرائيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصر تجدد تمسكها بقواعد القانون الدولي في أزمة «سد النهضة»

شمال افريقيا وزير الري المصري خلال لقائه السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج (وزارة الري المصرية)

مصر تجدد تمسكها بقواعد القانون الدولي في أزمة «سد النهضة»

تستمر مصر في تحركاتها الساعية لتعزيز موقفها بشأن أزمة «سد النهضة» الإثيوبي وحشد الدعم الدولي لرؤيتها بشأن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية تشغيل السد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المطلوب المصري محمود فتحي (فيسبوك)
شمال افريقيا

اختفاء مطلوب مصري في ليبيا... وتضارب بشأن مصيره

يلف الغموض مصير المطلوب المصري محمود فتحي، المدرج على «قوائم الإرهاب»، والصادر بحقه حكم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا شكوى من انقطاعات الكهرباء بمناطق متفرقة في مصر مع موجة جوية حارة تضرب البلاد (الشرق الأوسط)
شمال افريقيا

موجة حر شديدة تختبر «وعوداً» حكومية مصرية

تعددت الشكاوى في مصر من انقطاعات متفرقة للتيار الكهربائي ببعض المناطق تحديداً التي تشهد كثافات سكانية كثيفة بالتزامن مع موجة حر شديدة على مختلف الأنحاء

شمال افريقيا تطوير الطرق المصرية لم يحد من ضحايا الحوادث (وزارة النقل المصرية)
شمال افريقيا

إصابة 27 تركياً وأذربيجاني و4 مصريين في حادث تصادم جنوب سيناء

أُصيب 32 شخصاً، بينهم 27 تركياً وأذربيجاني واحد، في حادث تصادم حافلة سياحية بسيارة نقل في محافظة جنوب سيناء المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سلع تباع بأسعار مخفضة داخل سوق من تنظيم وزارة التموين في محافظة الشرقية (وزارة التموين المصرية)
شمال افريقيا

التحوُّل من الدعم العيني إلى النقدي... لماذا يثير هواجس المصريين؟

يتخوف مصريون من توجه حكومي للتحول من الدعم التمويني العيني (السلع) إلى دعم نقدي، وهو ما ينضوي على تحرير سعر السلع التموينية.

رحاب عليوة (القاهرة)