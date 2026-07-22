عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

النفط يسجل ذروة 6 أسابيع مع تصاعد وتيرة حرب إيران

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT
TT

النفط يسجل ذروة 6 أسابيع مع تصاعد وتيرة حرب إيران

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

واصلت أسعار النفط الارتفاع لتتداول قرب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، يوم الأربعاء، مع تزايد المخاوف من تعطل طرق الإمدادات في الشرق الأوسط بسبب تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.2 في المائة إلى 93.91 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:58 بتوقيت غرينيتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.13 في المائة إلى 86.96 دولار للبرميل.

ولامس الخامان أعلى مستوياتهما منذ 11 يونيو (حزيران). واتسع الفارق السعري الآجل لعقد خام برنت بين العقد الفوري والعقد المستحق بعد ثلاثة أشهر إلى 10.89 دولار للبرميل، وهو ‌أعلى مستوى منذ 22 ‌مايو (أيار)، مما يعكس تعمق التراجع السعري، ​أو ‌السوق المعكوسة (Backwardation) ⁠الذي ​يشهد تداول ⁠العقود الفورية علاوة على العقود الآجلة، وينظر إليه عادة على أنه علامة على انحسار الإمدادات على المدى القريب.

وأعلن الجيش الأميركي أنه نفذ هجمات على إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي. وأثارت هذه الهجمات المتبادلة مخاوف من زيادة الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.

وصرح الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسراً أو محطة توليد كهرباء في أي وقت تستهدف فيه طهران سفينة في مضيق هرمز.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»، وفقاً لـ«رويترز»: «سوق الطاقة تواجه الآن مخاوف تتعلق بمضيقين، إذ يبدو ‌أن مضيق باب المندب قد يلحق بمضيق هرمز ويصبح بؤرة توتر، في وقت يراقب فيه المتعاملون عن كثب حركة ⁠الشحن في ⁠البحر الأحمر».

مواضيع
نفط أميركا إيران

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط وترقب اجتماع «الفيدرالي»

الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط وترقب اجتماع «الفيدرالي»

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعدما تراجعت قليلاً من أعلى مستوياتها في أسبوعين التي سجلتها في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في رصيف كيو البحري في سوديغاورا، محافظة تشيبا (أ.ف.ب)
الاقتصاد

النفط يلامس 96 دولاراً في أعلى مستوى منذ 6 أسابيع مع تصاعد التوترات البحرية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة خلال التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد انخفضت عمليات تكرير النفط الخام بمقدار 58 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي (إكس)
الاقتصاد

مخزونات النفط الأميركية ترتفع على غير التوقعات مع انخفاض عمليات التكرير

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مع انخفاض عمليات التكرير

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مصفاة نفط في كاواساكي بالقرب من طوكيو في اليابان (رويترز)
الاقتصاد

أسعار واردات النفط اليابانية بالين تسجل رقماً قياسياً في يونيو

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الصادرة الأربعاء، أن أسعار واردات النفط الخام اليابانية سجلت مستوى قياسياً جديداً بالين في يونيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ناقلات نفط في مرفأ البصرة (رويترز)
الاقتصاد

العراق: اتفاقات الطاقة الأميركية تقدر بـ200 مليار دولار

قال وزير النفط العراقي إن قيمة الاتفاقات الموقعة بين الوزارة وشركات أميركية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة تقدر بنحو 200 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (بغداد)