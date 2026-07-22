النفط يسجل ذروة 6 أسابيع مع تصاعد وتيرة حرب إيران

واصلت أسعار النفط الارتفاع لتتداول قرب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، يوم الأربعاء، مع تزايد المخاوف من تعطل طرق الإمدادات في الشرق الأوسط بسبب تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.2 في المائة إلى 93.91 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:58 بتوقيت غرينيتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.13 في المائة إلى 86.96 دولار للبرميل.

ولامس الخامان أعلى مستوياتهما منذ 11 يونيو (حزيران). واتسع الفارق السعري الآجل لعقد خام برنت بين العقد الفوري والعقد المستحق بعد ثلاثة أشهر إلى 10.89 دولار للبرميل، وهو ‌أعلى مستوى منذ 22 ‌مايو (أيار)، مما يعكس تعمق التراجع السعري، ​أو ‌السوق المعكوسة (Backwardation) ⁠الذي ​يشهد تداول ⁠العقود الفورية علاوة على العقود الآجلة، وينظر إليه عادة على أنه علامة على انحسار الإمدادات على المدى القريب.

وأعلن الجيش الأميركي أنه نفذ هجمات على إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي. وأثارت هذه الهجمات المتبادلة مخاوف من زيادة الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.

وصرح الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسراً أو محطة توليد كهرباء في أي وقت تستهدف فيه طهران سفينة في مضيق هرمز.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»، وفقاً لـ«رويترز»: «سوق الطاقة تواجه الآن مخاوف تتعلق بمضيقين، إذ يبدو ‌أن مضيق باب المندب قد يلحق بمضيق هرمز ويصبح بؤرة توتر، في وقت يراقب فيه المتعاملون عن كثب حركة ⁠الشحن في ⁠البحر الأحمر».