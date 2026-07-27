عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:10 دقيقه
العالم أوروبا

3 جرحى بحادث طعن في باريس... وتوقيف مشتبه به

أغلقت الشرطة الفرنسية شارعاً بعد أن طعن رجل يحمل سكيناً ثلاثة أشخاص في باريس (أ.ف.ب)
أغلقت الشرطة الفرنسية شارعاً بعد أن طعن رجل يحمل سكيناً ثلاثة أشخاص في باريس (أ.ف.ب)
TT
TT

3 جرحى بحادث طعن في باريس... وتوقيف مشتبه به

أغلقت الشرطة الفرنسية شارعاً بعد أن طعن رجل يحمل سكيناً ثلاثة أشخاص في باريس (أ.ف.ب)
أغلقت الشرطة الفرنسية شارعاً بعد أن طعن رجل يحمل سكيناً ثلاثة أشخاص في باريس (أ.ف.ب)

قال ​وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز للصحافيين إن الشرطة ‌ألقت ‌القبض ​على ‌رجل ⁠هاجم ​أشخاصاً بسكين في ⁠باريس، اليوم (الاثنين).

وأضاف أن الرجل ⁠هاجم 3 نساء ‌باستخدام ​سكينين ‌للمطبخ، ‌مشيراً إلى أن اثنتين منهن أُصيبتا ‌بجروح خطيرة.

ووقع الهجوم نحو الساعة 9:30 بتوقيت غرينيتش عند منطقة بورت دو كليشي شمال غربي باريس، وأوضحت الشرطة أن «فرق الإسعاف قامت بمعالجة 3 ضحايا... ونقلهم إلى المستشفى»، من دون كشف أي تفاصيل حول حالتهم، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت: «سرعان ما جرى توقيف شخص يحمل سلاحين أبيضين».

وذكر وزير الداخلية أن «شرطياً من مركز باريس كان خارج خدمته ألقى القبض» على المشتبه به، مثنياً على «شجاعة» الشرطي.

وأكد نونيز عند الظهر في إطار الإيجاز الصحافي لمجلس الوزراء أن «أياً من النساء الثلاث ليست في حالة حرجة تهدد حياتها». لكنه أضاف أن «اثنتين منهنّ في حالة طوارئ قصوى، وهما بالتالي مصابتان بجروح بالغة»، إحداهما في أسفل الظهر والأخرى في البطن. وتبلغ النساء 19 و24 و36 عاماً.

وقال نونيز إن المشتبه به «أعلن هويته شفهياً فقط» ويدلي بـ«كلام غير مترابط»، داعياً إلى «لزوم الحذر الشديد حيال الدوافع خلف هذا العمل بالغ العنف».

مواضيع
حوادث فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

صدام حافلتين في سوريا يستنفر الحلول لطريق غير محدث منذ سنوات

المشرق العربي تفقد الأضرار في مكان اصطدام حافلتين للركاب على طريق دمشق - دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر حيث ارتفعت حصيلة القتلى في الحادث الذي وقع بين حافلتين للركاب في 25 يوليو إلى 35 شخصاً (سانا - أ.ف.ب)

صدام حافلتين في سوريا يستنفر الحلول لطريق غير محدث منذ سنوات

استنفر الحادث ضرورة البحث عن حلول لتحديث الطريق الذي يشكو المدنيون من بنيته التحتية منذ سنوات

موفق محمد (دمشق)
يوميات الشرق المعلمة تتخذ إجراءات قانونية رافضة التقاعد (أرشيفية - د.ب.أ)
يوميات الشرق

إجازة مرضية لـ 16 عاماً... معلمة ألمانية تُثير الجدل

أثارت معلمة ألمانية الجدل بعد أن حصلت على إجازة مرضية لمدة 16 عاماً، وتواجه تهمة الاحتيال.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا تقوم الشرطة بتأمين المنطقة بعد حادث اصطدمت فيه سيارة بحشد من الناس بالقرب من موكب كريستوفر ستريت داي برايد السنوي في برلين (رويترز) p-circle 00:36
أوروبا

قتيل و26 جريحاً بهجوم دهس «إرهابي» في برلين... والمشتبه به مؤيد لـ«داعش»

اقتحمت مركبة حشداً على هامش مسيرة للمثليين في برلين، مساء أمس (السبت)، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا تطوير الطرق المصرية لم يحد من ضحايا الحوادث (وزارة النقل المصرية)
شمال افريقيا

إصابة 27 تركياً وأذربيجاني و4 مصريين في حادث تصادم جنوب سيناء

أُصيب 32 شخصاً، بينهم 27 تركياً وأذربيجاني واحد، في حادث تصادم حافلة سياحية بسيارة نقل في محافظة جنوب سيناء المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا مواطنون يجتمعون قرب مكان وفاة عبد الرحيم فقير رجل الأعمال المغربي الأصل الذي كان يدير شركة صغيرة لنقل الأثاث والتنظيف بينما كان رجال الشرطة يكبّلونه أثناء محاولتهم اعتقاله في بولونيا بإيطاليا (رويترز)
أوروبا

المغرب يطالب إيطاليا بالتحقيق بعد وفاة مواطن خلال اعتقاله في بولونيا

عبّرت وزارة الخارجية المغربية عن قلقها إزاء ​وفاة أحد رعاياها بينما كانت الشرطة الإيطالية تلقي القبض عليه في مدينة بولونيا وطلبت إجراء تحقيق شامل

«الشرق الأوسط» (روما)