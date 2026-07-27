3 جرحى بحادث طعن في باريس... وتوقيف مشتبه به

قال ​وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز للصحافيين إن الشرطة ‌ألقت ‌القبض ​على ‌رجل ⁠هاجم ​أشخاصاً بسكين في ⁠باريس، اليوم (الاثنين).

وأضاف أن الرجل ⁠هاجم 3 نساء ‌باستخدام ​سكينين ‌للمطبخ، ‌مشيراً إلى أن اثنتين منهن أُصيبتا ‌بجروح خطيرة.

ووقع الهجوم نحو الساعة 9:30 بتوقيت غرينيتش عند منطقة بورت دو كليشي شمال غربي باريس، وأوضحت الشرطة أن «فرق الإسعاف قامت بمعالجة 3 ضحايا... ونقلهم إلى المستشفى»، من دون كشف أي تفاصيل حول حالتهم، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت: «سرعان ما جرى توقيف شخص يحمل سلاحين أبيضين».

وذكر وزير الداخلية أن «شرطياً من مركز باريس كان خارج خدمته ألقى القبض» على المشتبه به، مثنياً على «شجاعة» الشرطي.

وأكد نونيز عند الظهر في إطار الإيجاز الصحافي لمجلس الوزراء أن «أياً من النساء الثلاث ليست في حالة حرجة تهدد حياتها». لكنه أضاف أن «اثنتين منهنّ في حالة طوارئ قصوى، وهما بالتالي مصابتان بجروح بالغة»، إحداهما في أسفل الظهر والأخرى في البطن. وتبلغ النساء 19 و24 و36 عاماً.

وقال نونيز إن المشتبه به «أعلن هويته شفهياً فقط» ويدلي بـ«كلام غير مترابط»، داعياً إلى «لزوم الحذر الشديد حيال الدوافع خلف هذا العمل بالغ العنف».