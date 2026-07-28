عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
شؤون إقليمية

ترمب لا يستبعد بيع مقاتلات «إف-35» إلى تركيا

مقاتلة أميركية من طراز «إف-35» (إ.ب.أ)
مقاتلة أميركية من طراز «إف-35» (إ.ب.أ)
TT
TT

ترمب لا يستبعد بيع مقاتلات «إف-35» إلى تركيا

مقاتلة أميركية من طراز «إف-35» (إ.ب.أ)
مقاتلة أميركية من طراز «إف-35» (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، إنه لا يستبعد بيع مقاتلات «إف-35» إلى تركيا، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترمب في البيت الأبيض اليوم (الثلاثاء)، وقد أوضح نتنياهو أنه لا يريد أن تحصل تركيا على هذه الطائرات أميركية الصنع.

وعندما سُئل ترمب عن مثل هذا البيع لتركيا في أثناء توجهه جواً إلى ميشيغان، قال في رد يغلب عليه طابع الرفض لمسعى نتنياهو: «لا أحد يُملي علي ما يجب أن نبيعه».

وقال ترمب مشيراً إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «لقد كانت تركيا حليفاً رائعاً بالنسبة لي. أعتقد أنه قام بعمل جيد للغاية، وأدى عملاً جيداً في سوريا. إنه صديق لي».

وأكد ترمب، قبل أسبوعين، أنه سيجري النظر في إمكان بيع تركيا مقاتلات «إف-35»، ورفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا) التي فُرضت بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400».

وقال ترمب، خلال مشاركته في القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة: «هذا قرار سنتخذه، إنها طائرة رائعة جداً، وأفضل طائرة بفارق كبير، وهذا بالتأكيد أمر سنضعه في الحسبان».

وأضاف أنه لا يشعر بأي قلق تجاه حصول تركيا على مقاتلات «إف-35» أو أي طائرات أخرى، وأن من حقها أيضاً الحصول على معدات تحديث وصيانة الطائرات التي اشترتها من أميركا.

فتح الطريق لدعم التعاون

وتابع: «تركيا اشترت طائرات منا، وأعتقد أن علينا الالتزام بصيانة محركاتها». وتقدمت الإدارة الأميركية الشهر الماضي إلى «الكونغرس» بطلب للموافقة على بيع محركات «إف-110» إلى تركيا بقيمة 700 مليون دولار.

وتتوقع أنقرة أن تُزيل هذه الخطوة العقبات أمام التعاون الدفاعي التركي-الأميركي بشكل كامل، وتسعى لدى إدارة ترمب منذ فترة طويلة لإزالة هذه العقوبات التي فرضها بنفسه أواخر عام 2020.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان: «أعتقد أن حظر بيع طائرات (إف-35) سيُرفع أيضاً بعد رفع عقوبات (كاتسا)».

اقرأ أيضاً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قصر بيتشبع الرئاسي بأنقرة (الرئاسة التركية)

ترمب يؤكد النظر في بيع مقاتلات «إف - 35» لتركيا ورفع عقوبات «كاتسا»

مواضيع
إردوغان دونالد ترمب تركيا أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ضجَّة في تركيا بعد استعانة «الشعب الجمهوري» بكومبارس لدعم كليتشدار أوغلو

شؤون إقليمية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعين مؤقتا بقرار قضائي كمال كليتشدارأوغلو (حساب الحزب في إكس)

ضجَّة في تركيا بعد استعانة «الشعب الجمهوري» بكومبارس لدعم كليتشدار أوغلو

أحدث الكشف عن استعانة حزب «الشعب الجمهوري» المعارض بممثلين كومبارس بالأجر، خلال حفل حضره رئيسه المعيَّن مؤقتاً، كمال كليتشدار أوغلو، ضجَّة في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس «الحزب الجديد» أوزغور أوزيل وسط آلاف من أنصاره أثناء مسيرة في أنقرة بعد إعلان تأسيس الحزب (أ.ف.ب)
شؤون إقليمية

«الحزب الجديد»... رهان أوزيل لإعادة تشكيل المعارضة التركية

قدم زعيم المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، و90 آخرين من نواب حزب «الشعب الجمهوري» بالبرلمان، أوراق تأسيس حزب جديد بعد استقالتهم من حزب «الشعب الجمهوري».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أوزغور أوزيل (من حسابه في إكس)
شؤون إقليمية

تركيا: أوزيل يسابق الزمن للإعلان الرسمي عن حزبه الجديد

يسرع رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المستقيل أوزغور أوزيل الخطى للإعلان الرسمي عن حزبه الجديد الذي قرر تأسيسه بعد عزله مؤقتاً بقرار قضائي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أوزغور أوزيل يلقي كلمة في الاجتماع الأخير للكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة الثلاثاء (أ.ب)
شؤون إقليمية

أوزيل يؤسس حزباً جديداً لقيادة المعارضة إلى حكم تركيا

أعلن الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري» المعزول بقرار قضائي أوزغور أوزيل تأسيس حزب جديد محدداً هدفه بقيادة المعارضة نحو حكم تركيا

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية شارك آلاف الأكراد في مسيرة نظمها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في مرسين جنوب تركيا 26 يونيو الماضي للمطالبة بإطلاق سراح عبد الله أوجلان (حساب الحزب في «إكس»)
شؤون إقليمية

تركيا: تسارع التحركات لإقرار «قانون السلام» مع الأكراد

تصاعدت المطالبات من الجانب الكردي بإقرار القانون الإطاري للسلام قبل دخول البرلمان التركي عطلته الصيفية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)