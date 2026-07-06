مَن سيشارك في قمة حلف الأطلسي بأنقرة؟ وما المنتظر منها؟

يجتمع قادة حلف شمال ‌الأطلسي (الناتو) في أنقرة لحضور القمة المقررة، غداً (الثلاثاء) وبعد غد (الأربعاء)، وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وبعد أشهر من التوتر عبر الأطلسي بسبب الحرب على إيران وقضية غرينلاند. وأدت الانتقادات المتكررة التي يوجهها ترمب إلى الحلف، إلى ​جانب الإعلان عن سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة تستغرق ستة أشهر للوجود العسكري الأميركي في القارة، إلى مفاقمة حالة الضبابية داخل الحلف.

فيما يلي ما نحتاج إلى معرفته عن القمة:

ما الذي سيناقشه القادة؟

ضغطت إدارة ترمب على أوروبا لزيادة استثماراتها الدفاعية وتحمل المسؤولية الرئيسية في الدفاع عن القارة، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويتوقع المسؤولون أن يركز القادة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي، وكيفية تنفيذ «تحويل العبء» من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في البيت الأبيض يوم 26 يونيو الماضي (رويترز)

مَن القادة الذين سيحضرون القمة؟

سيحضر القمة قادة الدول الأعضاء وعددها 32، بمن فيهم ترمب. ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية ‌أورسولا فون دير ‌لاين، إلى مأدبة عشاء مع قادة حلف شمال الأطلسي، مساء الثلاثاء.

ماذا سيقول ​القادة ‌بشأن الدفاع؟

سيسعى القادة ​الأوروبيون إلى إقناع ترمب بأنهم يوفون بالالتزام الذي قطعوه في قمة لاهاي العام الماضي بإنفاق 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والإجراءات المتعلقة بالدفاع بحلول عام 2035.

ويشير نص، اطلعت عليه وكالة «رويترز»، إلى أنه من المتوقع أن يقول القادة في إعلان القمة: «في عام 2025، زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا استثماراتهم في الاحتياجات الدفاعية الأساسية بأكثر من 139 مليار دولار». ومن المقرر أن يقولوا أيضاً: «نحن نبني المستقبل: أوروبا أقوى ضمن حلف شمال الأطلسي أقوى. حلف متطور. ويتحمل الحلفاء الأوروبيون وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مسؤولية كبرى في دفاع الحلف».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة لحلف الناتو في لاهاي يونيو 2025 (د.ب.أ)

ماذا ستفعل دول الحلف من أجل أوكرانيا؟

من المتوقع أن يؤكد أعضاء حلف شمال الأطلسي مجدداً دعمهم لأوكرانيا ويتعهدوا بتقديم مزيد من المساعدات.

ومن ‌المتوقع أن يقول القادة: «بالنسبة إلى عام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار ‌يورو في شكل عتاد عسكري ومساعدة وتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزاماتهم السيادية ​بالحفاظ على مستويات معادلة على الأقل في عام 2027».

وسيأتي ‌بعض التمويل من التعهدات الثنائية الحالية ومن آلية قروض الاتحاد الأوروبي التي توفر 60 مليار يورو ‌للاستثمار في الدفاع الأوكراني والمشتريات خلال 2026 - 2027. ولا يُتوقع أن تسهم الولايات المتحدة في التمويل.

ماذا سيفعل الحلف في مجال الصناعة؟

ركزت قمة العام الماضي على الاتفاق على تعهد إنفاق جديد، لكن المسؤولين يرغبون في أن يركز اجتماع هذا العام على زيادة إنتاج الأسلحة وتعزيز الابتكار في مجال الدفاع.

وسيستضيف الحلف، غداً، منتدى لصناعة الدفاع في أنقرة، حيث سيتم الإعلان عن صفقات ‌بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

هل ستُطرح قضية إيران؟

يشعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق من أن الحرب على إيران، واستياء ترمب من الحكومات الأوروبية بسبب رد فعلها تجاهها، قد يلقي بظلاله على القمة.

ومن المتوقع أن يذكر القادة في إعلان القمة أن «الحلفاء يؤكدون مجدداً أنه يجب ألا تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً، ويدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز».

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة الناتو في لاهاي عام 2025 (الرئاسة التركية)

ماذا تريد تركيا بصفتها الدولة المضيفة؟

ستسعى تركيا إلى تسليط الضوء على قدراتها المتنامية في مجال الصناعة الدفاعية، وتكرار دعوتها المستمرة منذ فترة طويلة أعضاء الحلف إلى رفع جميع القيود المفروضة على التجارة الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي.

كذلك سيرغب الرئيس رجب طيب أردوغان في إحراز تقدم مع حلفاء مثل فرنسا وإيطاليا بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخي «سامب - تي» وغيرها من أوجه التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.

وفي المحادثات الثنائية مع ترمب، من المتوقع أن يسلط أردوغان الضوء على تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، مع الضغط من أجل رفع العقوبات الأميركية واستئناف المشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز «إف-35».

مَن سيحضر أيضاً؟

في أنقرة أيضاً، يُتوقع أن يلتقي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي مع نظرائهم من البحرين والكويت وقطر والإمارات ​وأن يقيموا مأدبة عشاء مع وزير خارجية أوكرانيا ومسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي محادثات مع وزراء من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.