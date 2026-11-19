أفاد موقع «أكسيوس»، يوم الخميس، بأن شون كيرنكروس، مدير الأمن الإلكتروني الوطني بالبيت الأبيض، سيترك منصبه.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أن كيرنكروس، الذي يرأس «مكتب مدير الأمن الإلكتروني الوطني»، المسؤول عن تنسيق سياسات واستراتيجيات الأمن الإلكتروني في الحكومة الاتحادية، لا يرغب في الاستمرار في منصبه لعامين إضافيين. وتأتي المغادرة الآن لمنح البيت الأبيض الوقت الكافي لضمان الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ على من سيخلفه قبل أن يتسلم الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير (كانون الثاني).

وأفاد «أكسيوس» بأن رحيل كيرنكروس تم بشكل ودي.

وخسر الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب، أغلبيته في مجلسي الشيوخ والنواب خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الشهر.

تأتي أنباء رحيل كيرنكروس عن المنصب في أعقاب أعطال تقنية أثرت على قطاعات الطيران والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد مسؤولون كبار أكثر من مرة أن هذه الأعطال منفصلة عن بعضها بعضاً وليست ناجمة عن هجمات إلكترونية.