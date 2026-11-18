الاستخبارات الأميركية تستبعد هجوماً وراء انقطاعات الإنترنت
مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون يدلي بشهادته أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب يوم 18 نوفمبر 2026 بالعاصمة واشنطن (أ.ب)
قال جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن انقطاعات الإنترنت الأخيرة في الولايات المتحدة لا تمثل هجوماً منسقاً أو مدعوماً من دولة أجنبية.
وأضاف كلايتون أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، خلال جلسة عن التهديدات العالمية للأمن الداخلي: «أتفهم أن توقيت هذه الحوادث قد يثير تساؤلات، وهو أمر طبيعي؛ فمن حق الشعب الأميركي طرح هذه الأسئلة علينا. لكن بناء على ما نعرفه اليوم، وبعد إجراء تدقيق دقيق ومكثف، تبيَّن أن هذه الانقطاعات في الخدمات منفصلة عن بعضها، وترتبط بأعمال صيانة وتغييرات تقنية».
وتابع: «إنها ليست هجوماً منسقاً أو مدعوماً من دولة أجنبية».
إلى ذلك، أشار مدير الاستخبارات الوطنية إلى أن التهديدات الإيرانية الموجهة إلى الأميركيين داخل الولايات المتحدة وخارجها زادت بشدة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف خلال الجلسة أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب: «لا نزال ملتزمين بكشف المؤامرات الإيرانية داخل الولايات المتحدة وخارجها، وردعها ومكافحتها».
وتابع: «زادت هذه التهديدات بشدة. رجالنا ونساؤنا في الخارج، ورجالنا ونساؤنا هنا في الولايات المتحدة، يتعرَّضون لتهديد أكبر».
تتجه اليابان، تحت ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى رفع حظر مفروض منذ 76 عاماً على استيراد البطاطس الأميركية الطازجة.
«الشرق الأوسط» (طوكيو)
شي يتطلع إلى دور مركزي للصين قبيل القمة الثلاثية مع ترمب وبوتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5342873-%D8%B4%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
شي يتطلع إلى دور مركزي للصين قبيل القمة الثلاثية مع ترمب وبوتين
الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب لدى وصول الأخير إلى شنجن بالصين (رويترز)
لقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب استقبالاً حاراً نادراً من نظيره الصيني شي جينبينغ على مدرج مطار مدينة شنجن الصينية، التي تستضيف زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، فيما بدا أنه مسعى لتوفير أجواء دافئة عشية اجتماع الخميس الذي يجمعهما أيضاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة هي الأولى من نوعها بين أكبر ثلاث قوى نووية في العالم.
وأوردت وسائل الإعلام الأميركية أن اللفتة بدت مدروسة بعناية؛ إذ استقبل شي ترمب بعناق خارج طائرة «إير فورس وان» الرئاسية، في إظهار المودة والعلاقة الشخصية المميزة بين الزعيمين. وفي مساء اليوم ذاته، صافح ترمب بوتين بينما كان شي يقف بجانبهما قبل مأدبة عشاء. وبوقوف شي بين ضيفيه، أظهرت الصورة الصين في المركز.
غير أن المشهد الاحتفالي الذي جمع الزعماء الثلاثة لا يعكس بالضرورة تقارباً سياسياً أو توافقاً على الملفات الخلافية التي تثقل علاقاتهم. فخلف المصافحات والابتسامات، تتنافس مصالح استراتيجية متباينة، تتعلق بمستقبل النظام الدولي، وحرب إيران، والحرب في أوكرانيا، والتجارة العالمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والحد من التسلح النووي. ولذلك، فإن أهمية الاجتماع لا تكمن في انعقاده فقط، بل في طبيعة الرسائل التي سيوجهها كل زعيم إلى الزعيمين الآخرين، وفي ما إذا كانت الدبلوماسية الشخصية قادرة على إنتاج تفاهمات تتجاوز الصور الرمزية.
ووصفت شبكة «سي إن إن» الاجتماع بأنه لقاء استثنائي بين ثلاثة قادة تجاوزوا السبعين من العمر، يمتلكون نحو 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية حربين وأزمات متشابكة، ومن دون جدول أعمال محدد بصورة نهائية.
مصالح متعارضة
ولا يدخل القادة الثلاثة الاجتماع بالأولويات نفسها؛ فالرئيس بوتين يسعى، قبل أي شيء، إلى تكريس مكانة بلاده لاعباً دولياً لا يمكن تجاوزه، وإظهار أن روسيا لا تزال قادرة على الجلوس إلى طاولة واحدة مع الولايات المتحدة والصين، على رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان بوتين صاحب المبادرة إلى طرح فكرة الاجتماع على هامش منتدى «أبيك». وبعد سنوات من العزلة النسبية والضغوط الاقتصادية والسياسية، يمثل ظهوره إلى جانب الرئيسين الأميركي والصيني مكسباً سياسياً ورمزياً، حتى قبل التوصل إلى أي اتفاق.
أما ترمب فيدخل القمة مدفوعاً برغبة في تحقيق اختراق دبلوماسي يستطيع تقديمه بوصفه إنجازاً دولياً، خصوصاً في ظل التحديات السياسية الداخلية التي تواجه إدارته. ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، يتوقع مسؤولون أميركيون وأجانب أن يكون ترمب أكثر استعداداً للمخاطرة خارجياً بعد الانتخابات النصفية، في محاولة لإبراز قدرته على تحقيق نتائج ملموسة على المستوى الدولي. وتصف «واشنطن بوست» الزيارة بأنها رهان على الدبلوماسية الشخصية وغير الرسمية مع شي وبوتين.
في المقابل، يبدو الرئيس شي الأكثر حرصاً على إدارة المشهد وتحديد إيقاعه. واستثمرت بكين المناسبة للترويج لمدينة شنجن بوصفها مركزاً تكنولوجياً عالمياً قادراً على منافسة وادي السيليكون، فيما حرص شي وبوتين على إبراز متانة الشراكة بين بلديهما. ويكشف ذلك عن تفاوت مهم في طبيعة العلاقات بين القادة الثلاثة؛ إذ التقى ترمب وبوتين وجهاً لوجه سبع مرات، فيما عقد ترمب وشي ثماني لقاءات مباشرة، لكن العلاقة بين الرئيسين الصيني والروسي أكثر رسوخاً، بعدما التقيا أكثر من 40 مرة منذ وصول شي إلى السلطة عام 2013.
وبذلك، سيكون ترمب الطرف الوحيد على الطاولة الذي لا يحظى بشريك مقرب بالقدر نفسه، وهو ما قد يؤثر في توازن المفاوضات وطبيعة التفاهمات المحتملة.
ويظل ملف الحرب الروسية - الأوكرانية التحدي الأبرز أمام أي محاولة للتوصل إلى تفاهم ثلاثي. وأرسلت إدارة ترمب إشارات متضاربة بشأن إدراج الحرب على جدول الأعمال. ففي البداية، تحدث مسؤول أميركي رفيع عن أن الرئيس لن يناقش الملف، قبل أن يعلن ترمب، الاثنين، أنه يتوقع التطرق إلى الحرب مع نظيريه الروسي والصيني.
ويثير الاجتماع مخاوف أوروبية من احتمال أن تتوصل القوى الكبرى إلى تفاهمات حيال أوكرانيا من دون إشراكها في صياغتها، وهو ما أعاد إلى الأذهان قمة يالطا عام 1945، عندما ناقشت القوى المنتصرة ترتيبات أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية من دون تمثيل متكافئ للدول الأصغر.
حرب الرقائق
ورغم الاستقبال الصيني الحافل، فإن ترمب لا يدخل القمة من موقع قوة مطلقة؛ فالتنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين يكشف عن انقسامات داخل الإدارة الأميركية، ويضع الرئيس ترمب أمام معادلة صعبة بين حماية التفوق التكنولوجي الأميركي والحفاظ على علاقات مستقرة مع الصين.
وقبل أيام من وصوله إلى شنجن، شددت وزارة التجارة الأميركية القيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، من خلال إلزام مراكز البيانات الخارجية بالحصول على تراخيص قبل بيع كميات كبيرة من القدرة الحاسوبية إلى شركات في الصين وروسيا وإيران.
لكن القرار كشف عن خلافات داخل الإدارة نفسها، بعدما أشارت مذكرة الإعلان عنه إلى دور وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي في صياغته، في حين عارضه وزير التجارة هوارد لوتنيك.
وردّت بكين بلهجة حادة؛ إذ أعربت وزارة التجارة الصينية عن «استياء شديد»، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت واشنطن على مواصلة هذه القيود.
وزادت قضية شركة «إنفيديا» المشهد تعقيداً، بعدما أثارت تقارير عن علاقة رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ بامرأة صنفها مسؤولون أميركيون عميلةَ استخبارات صينية، جدلاً واسعاً.
وفي ظل هذه التطورات، تبدو فرص تحقيق اتفاق تجاري شامل محدودة. فهدنة التجارة بين البلدين، التي تم التوصل إليها في قمة «أبيك» السابقة، تنتهي في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما تشير واشنطن إلى أن بكين لم تفِ بالكامل بتعهداتها المتعلقة بشراء المنتجات الزراعية الأميركية وزيادة صادرات المعادن الأرضية النادرة.
ومن المرجح أن يفضل شي الانتظار ومراقبة ما سيقدمه ترمب في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع توقع لقاء جديد بينهما خلال قمة مجموعة العشرين في فلوريدا، الشهر المقبل.
كوريا الشمالية
ولا يقتصر الغموض على أوكرانيا والتجارة؛ إذ يظل الملف الكوري الشمالي احتمالاً مفتوحاً. فقد لمح ترمب إلى إمكانية لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال وجوده في الصين، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الرئيس لا يعتبر مثل هذا اللقاء تنازلاً سياسياً.
وفي ضوء هذه الملفات، خفض البيت الأبيض سقف التوقعات؛ إذ لا ينتظر مسؤولوه اتفاقاً نووياً شاملاً خلال الاجتماع. وقد تقتصر النتائج الواقعية على إعلان نية بدء محادثات ثلاثية للحد من التسلح، والتنسيق بشأن بعض الأزمات الدولية، ومواصلة اللقاءات بين الزعماء الثلاثة. كما قد يشكل الاتفاق على استمرار الحوار، بحد ذاته، نتيجة مهمة في ظل التوترات الحالية، خصوصاً إذا نجح القادة في منع الخلافات التجارية والعسكرية من التحول إلى مواجهة أوسع.
الاستخبارات الأميركية تستبعد هجوماً وراء انقطاعات الإنترنت
مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون يدلي بشهادته أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب يوم 18 نوفمبر 2026 بالعاصمة واشنطن (أ.ب)
قال جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن انقطاعات الإنترنت الأخيرة في الولايات المتحدة لا تمثل هجوماً منسقاً أو مدعوماً من دولة أجنبية.
وأضاف كلايتون أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، خلال جلسة عن التهديدات العالمية للأمن الداخلي: «أتفهم أن توقيت هذه الحوادث قد يثير تساؤلات، وهو أمر طبيعي؛ فمن حق الشعب الأميركي طرح هذه الأسئلة علينا. لكن بناء على ما نعرفه اليوم، وبعد إجراء تدقيق دقيق ومكثف، تبيَّن أن هذه الانقطاعات في الخدمات منفصلة عن بعضها، وترتبط بأعمال صيانة وتغييرات تقنية».
وتابع: «إنها ليست هجوماً منسقاً أو مدعوماً من دولة أجنبية».
إلى ذلك، أشار مدير الاستخبارات الوطنية إلى أن التهديدات الإيرانية الموجهة إلى الأميركيين داخل الولايات المتحدة وخارجها زادت بشدة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف خلال الجلسة أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب: «لا نزال ملتزمين بكشف المؤامرات الإيرانية داخل الولايات المتحدة وخارجها، وردعها ومكافحتها».
وتابع: «زادت هذه التهديدات بشدة. رجالنا ونساؤنا في الخارج، ورجالنا ونساؤنا هنا في الولايات المتحدة، يتعرَّضون لتهديد أكبر».
أعطال المؤسسات الأميركية تثير نظريات مؤامرة وتطمينات فيدرالية
وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون ونائب مدير «إف بي آي» كريستوفر رايا قبل الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب يوم 18 نوفمبر (أ.ف.ب)
حاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمسؤولون الكبار في إدارته طمأنة الأميركيين وتبديد القلق العام والتكهنات المتزايدة بشأن احتمال أن تكون جهات خارجية أو خبيثة وراء الأعطال المتتالية التي ضربت مؤسسات مختلفة في الولايات المتحدة، من تعطل البريد الإلكتروني لمئات ملايين المستخدمين وتوقف حركة الطيران في كل أنحاء البلاد، إلى اختلال شبكة الاتصالات السرية الخاصة بوكالة الأمن القومي، مروراً بتعثر خدمات مصرفية وأنظمة بعض شركات التكنولوجيا.
وأكد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون، الأربعاء، أن هذه الأعطال لا تشكّل هجوماً إلكترونياً منسقاً أو مدعوماً من دولة أجنبية، موضحاً أنها حوادث منفصلة مرتبطة بأعمال صيانة وتغييرات تقنية. لكنه حذّر، في المقابل، من ارتفاع كبير في التهديدات الإيرانية التي تستهدف الأميركيين داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وبدأت سلسلة المشاكل، الخميس الماضي، بعطل عالمي في خدمات شركة «مايكروسوفت»، مما حرم أكثر من 450 مليون مستخدم من إرسال الرسائل الإلكترونية واستقبالها. وفي اليوم التالي، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية «إف إيه إيه» وقف الرحلات على مستوى البلاد لأكثر من أربع ساعات، في ثالث توقف من نوعه في هذا القرن. وأدى ذلك إلى إلغاء نحو 20 ألف رحلة حتى يوم الاثنين. وفي اليوم نفسه تعطلت أنظمة شركة «وارك داي» لتكنولوجيا الموارد البشرية.
كذلك، أبلغت أربعة مصارف أميركية كبرى، ومنها «جي بي مورغان تشايس»، الاثنين عن مشكلات تقنية أعاقت معاملاتها. وتعطلت في اليوم ذاته أدوات تستخدمها شركة «يونايتد إيرلاينز» للتواصل مع الطيارين، ما أخّر رحلاتها. والثلاثاء، تعطلت مؤقتاً شبكة الاتصالات الداخلية السرية لوكالة الأمن القومي، ثم واجهت «آبل» مشكلات في متجر التطبيقات وتسجيل الدخول إلى «آي كلاود».
«هذه هي الحياة»
وقلل ترمب، خلال جولته الآسيوية من شأن الأزمة. وقال: «هذه هي الحياة. عندما تكون قوياً وذا نفوذ وتملك كل المال، تحدث مثل هذه الأمور. لا بأس». وعندما سُئل خلال مؤتمر صحافي مع قادة اليابان والهند وأستراليا عما إذا كان قد تحدث مع المصارف المتضررة، اكتفى بأن «الأمور ستكون تحت السيطرة تماماً».
غير أن هذا التخفيف من حجم المشكلة لم يلقَ صدى حتى داخل معسكره. وتساءلت الناطقة السابقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عما يحدث، وقالت عبر شبكة «فوكس نيوز» للتلفزيون إنها تراجع حسابها المصرفي «بقلق طفيف». وأضافت: «أقول للبيت الأبيض إن الشفافية أساسية».
وعبّرت ليفيت بذلك عن رأي يردده كثير من حلفاء الرئيس ترمب في مجالسهم. وكتبت الناطقة السابقة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين إن «الأميركيين ليسوا أغبياء. نريد ونستحق أن نعرف ما يجري حقاً».
وانتقل القلق إلى الكونغرس، حيث طالب السيناتور الجمهوري جوش هاولي بإطلاع المشرعين بشكل كامل على ما يحدث. وقال: «إذا كان كل هذا مجرد صدفة، فهي أشبه بأعظم صدفة في تاريخ العالم». وكتب زميله ريك سكوت أن الأميركيين يشعرون بأنهم لا يحصلون على الصورة الكاملة.
نظريات المؤامرة
وغذّى الغموض موجة من النظريات على مواقع التواصل الاجتماعي. فعلى «تيك توك»، حصدت آلاف الفيديوهات التي تحمل وسم «هجوم سيبراني» أكثر من 14 مليون مشاهدة خلال أسبوع، وفق شركة التحليلات «إكسوليت». وذهب بعضها إلى الحديث عن كارثة وشيكة، دون الاستناد إلى أي دلائل.
ولم تُسهم تصريحات المسؤولين في تبديد هذه المخاوف. وألقى وزيرا النقل شون دافي والأمن الداخلي ماركواين مولين باللوم على نظام مراقبة الحركة الجوية القديم، من دون تحديد سبب دقيق. وقال مولين: «حتى الآن، لا يوجد هجوم إلكتروني»، لكنه نقل لاحقاً عن خبير تقني لم يسمّه أن الأمر «يتعلق بالذكاء الاصطناعي».
وزاد الطين بِلّة حين سافر مولين على متن طائرة حكومية لحضور مباراة كرة قدم جامعية في لويزيانا، بعد يوم من وقف الرحلات، فيما كان المسافرون لا يزالون عالقين. وأثارت هذه الخطوة غضب مسؤولين في البيت الأبيض. ودافع مولين عن نفسه قائلاً إن حظر الطيران كان قد رُفع، وإن «علينا أن نعيش حياتنا بشكل طبيعي».
وحاول نائب الرئيس جي دي فانس طمأنة الأميركيين بطريقته. فقال إن أصدقاء سألوه عما إذا كان عليهم بناء ملاجئ لتخزين الطعام والمياه. وأضاف أن «جوابي هو لا. لا نتوقع حدوث أزمة وشيكة. لكن يجب أن نكون مستعدين لكل شيء».
وبحلول الثلاثاء، أدرك مستشارو ترمب ضرورة التصدي بحزم لنظريات الهجوم المنسق. وظهر مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون عبر شبكات تلفزيونية، مؤكداً عدم وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني منسق أو نشاط مدعوم من دولة أجنبية.
وعاد كلايتون ليؤكد هذا التقييم أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، الأربعاء، خلال جلسة استماع بشأن التهديدات العالمية للأمن الداخلي. وقال: «أدرك أن توقيت هذه الحوادث قد يثير تساؤلات، وهذا أمر طبيعي. ومن حق الشعب الأميركي أن يطرح علينا هذه الأسئلة». لكنه أضاف أنه «استناداً إلى ما نعرفه اليوم، وبعد تدقيق مكثف، فإن هذه الأعطال حوادث منفصلة تتعلق بأعمال صيانة وتغييرات تقنية»، مشدداً على أنها «ليست هجوماً منسقاً أو مدعوماً من دولة أجنبية».
وفي الجلسة نفسها، حذّر كلايتون من أن التهديدات الإيرانية ضد الأميركيين «ازدادت بشكل كبير»، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. وأكد أن أجهزة الاستخبارات تواصل جهودها لكشف المخططات الإيرانية لتنفيذ عمليات اغتيال وإحباطها والتصدي لها، قائلاً إن الأميركيين العاملين في الخارج، وكذلك الموجودين داخل البلاد، «يواجهون تهديدات أكبر».
تفسيرات حكومية
تولّى وزير الخارجية ماركو روبيو، المرافق لترمب في جولته الآسيوية، تقديم تفسيرات للأعطال المتكرّرة. وأقرّ بأن «الناس متوترون وقلقون». لكنه أكد أن الحكومة «لا تملك أي دليل» على أن الأعطال من فعل قوة أجنبية أو مجرمي إنترنت، أو على أنها مرتبطة ببعضها. وقال: «لا علاقة لحادثة مايكروسوفت بما رأيناه مع إدارة الطيران الفيدرالية، ولا علاقة لإدارة الطيران بما رأيناه مع المصارف».
وقدم روبيو تفسيراً يتفق معه كثير من الخبراء، ومفاده أن هناك سباقاً محموماً لسدّ الثغرات الأمنية قبل أن تستغلها قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة. وقال إن الوكالات والشركات تُحدّث أنظمتها بسرعة كبيرة، إلى درجة أن التحديثات نفسها قد تُثقل الشبكات.
وأيّده في ذلك كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر، الذي قال إن الثغرات التي يكشف عنها الذكاء الاصطناعي تضع «ضغطاً هائلاً» على أنظمة «لم تُصمَّم للتعامل مع هذا التسارع في التغيير»، مضيفاً أن الأدلة حتى الآن «تشير إلى جهود مشروعة لتأمين أنظمتنا، وليس إلى نشاط خبيث».
وتأتي الأزمة بعد ما بات يُعرف في أوساط الأمن السيبراني بـ«أكتوبر الأسود»، حين وقع عدد لا سابق له من الاختراقات، عبر أدوات اختراق جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تُدعى «أرتكس»، سبق أن حذّر منها مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي».
وأكدت كل الجهات المتضررة من سلسلة المشاكل التقنية الأخيرة أن السبب لم يكن اختراقاً، بل خللاً في ترقية الأنظمة في معظم الحالات. فقد أوضحت «مايكروسوفت» أنها فعّلت خوادم جديدة قبل انقطاع «آوتلوك»، وأرجعت «آبل» العطل إلى تحديث داخلي. وعزا مسؤولو الطيران توقف الرحلات إلى استبدال جهاز توجيه أسلاك نحاسية قديمة في موقع بعيد بولاية أركنساس. وكان ذلك الاستبدال مخططاً له منذ فترة طويلة، ما يجعل صلته بسباق الإصلاحات غير واضحة.
وشرحت المستشارة السابقة للأمن السيبراني في البيت الأبيض آن نيوبرغر أن أميركا تواجه مشكلتين معاً، هما: أنظمة قديمة بحاجة ماسة إلى التحديث مثل أنظمة إدارة الطيران، ومهاجمون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات. وقالت إن «التحديثات هي في الأساس تغييرات في الشيفرة البرمجية، وقد تترتب عليها نتائج غير متوقعة».
ودعا الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس إلى التريث، وقال: «اهدأوا قليلاً».