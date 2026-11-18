لقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب استقبالاً حاراً نادراً من نظيره الصيني شي جينبينغ على مدرج مطار مدينة شنجن الصينية، التي تستضيف زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، فيما بدا أنه مسعى لتوفير أجواء دافئة عشية اجتماع الخميس الذي يجمعهما أيضاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة هي الأولى من نوعها بين أكبر ثلاث قوى نووية في العالم.

وأوردت وسائل الإعلام الأميركية أن اللفتة بدت مدروسة بعناية؛ إذ استقبل شي ترمب بعناق خارج طائرة «إير فورس وان» الرئاسية، في إظهار المودة والعلاقة الشخصية المميزة بين الزعيمين. وفي مساء اليوم ذاته، صافح ترمب بوتين بينما كان شي يقف بجانبهما قبل مأدبة عشاء. وبوقوف شي بين ضيفيه، أظهرت الصورة الصين في المركز.

غير أن المشهد الاحتفالي الذي جمع الزعماء الثلاثة لا يعكس بالضرورة تقارباً سياسياً أو توافقاً على الملفات الخلافية التي تثقل علاقاتهم. فخلف المصافحات والابتسامات، تتنافس مصالح استراتيجية متباينة، تتعلق بمستقبل النظام الدولي، وحرب إيران، والحرب في أوكرانيا، والتجارة العالمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والحد من التسلح النووي. ولذلك، فإن أهمية الاجتماع لا تكمن في انعقاده فقط، بل في طبيعة الرسائل التي سيوجهها كل زعيم إلى الزعيمين الآخرين، وفي ما إذا كانت الدبلوماسية الشخصية قادرة على إنتاج تفاهمات تتجاوز الصور الرمزية.

ووصفت شبكة «سي إن إن» الاجتماع بأنه لقاء استثنائي بين ثلاثة قادة تجاوزوا السبعين من العمر، يمتلكون نحو 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية حربين وأزمات متشابكة، ومن دون جدول أعمال محدد بصورة نهائية.

مصالح متعارضة

رؤساء الوزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي ونيوزيلندا كريستوفر لوكسون وكندا مارك كارني وأستراليا أنتوني ألبانيز وماليزيا أنور إبراهيم وتايلاند أنوتين تشارنفيراكول وزوجته ساسيثورن شانتاراسومبون وسنغافورة لورانس وونغ وزوجته لو تزي لوي واليابان ساناي تاكايتشي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو والسيدة الأولى لكوريا الجنوبية كيم هي كيونغ ورؤساء كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ وأميركا دونالد ترمب والصين شي جينبينغ وزوجته بنغ لي يوان وروسيا فلاديمير بوتين وفيتنام تو لام وزوجته نغو فونغ لي وسلطان بروناي حسن البلقية، خلال صورة جماعية قبل حفل عشاء الترحيب باجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مركز شنجن الدولي للاتصالات بالصين (إ.ب.أ)

ولا يدخل القادة الثلاثة الاجتماع بالأولويات نفسها؛ فالرئيس بوتين يسعى، قبل أي شيء، إلى تكريس مكانة بلاده لاعباً دولياً لا يمكن تجاوزه، وإظهار أن روسيا لا تزال قادرة على الجلوس إلى طاولة واحدة مع الولايات المتحدة والصين، على رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وكان بوتين صاحب المبادرة إلى طرح فكرة الاجتماع على هامش منتدى «أبيك». وبعد سنوات من العزلة النسبية والضغوط الاقتصادية والسياسية، يمثل ظهوره إلى جانب الرئيسين الأميركي والصيني مكسباً سياسياً ورمزياً، حتى قبل التوصل إلى أي اتفاق.

أما ترمب فيدخل القمة مدفوعاً برغبة في تحقيق اختراق دبلوماسي يستطيع تقديمه بوصفه إنجازاً دولياً، خصوصاً في ظل التحديات السياسية الداخلية التي تواجه إدارته. ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، يتوقع مسؤولون أميركيون وأجانب أن يكون ترمب أكثر استعداداً للمخاطرة خارجياً بعد الانتخابات النصفية، في محاولة لإبراز قدرته على تحقيق نتائج ملموسة على المستوى الدولي. وتصف «واشنطن بوست» الزيارة بأنها رهان على الدبلوماسية الشخصية وغير الرسمية مع شي وبوتين.

في المقابل، يبدو الرئيس شي الأكثر حرصاً على إدارة المشهد وتحديد إيقاعه. واستثمرت بكين المناسبة للترويج لمدينة شنجن بوصفها مركزاً تكنولوجياً عالمياً قادراً على منافسة وادي السيليكون، فيما حرص شي وبوتين على إبراز متانة الشراكة بين بلديهما. ويكشف ذلك عن تفاوت مهم في طبيعة العلاقات بين القادة الثلاثة؛ إذ التقى ترمب وبوتين وجهاً لوجه سبع مرات، فيما عقد ترمب وشي ثماني لقاءات مباشرة، لكن العلاقة بين الرئيسين الصيني والروسي أكثر رسوخاً، بعدما التقيا أكثر من 40 مرة منذ وصول شي إلى السلطة عام 2013.

وبذلك، سيكون ترمب الطرف الوحيد على الطاولة الذي لا يحظى بشريك مقرب بالقدر نفسه، وهو ما قد يؤثر في توازن المفاوضات وطبيعة التفاهمات المحتملة.

ويظل ملف الحرب الروسية - الأوكرانية التحدي الأبرز أمام أي محاولة للتوصل إلى تفاهم ثلاثي. وأرسلت إدارة ترمب إشارات متضاربة بشأن إدراج الحرب على جدول الأعمال. ففي البداية، تحدث مسؤول أميركي رفيع عن أن الرئيس لن يناقش الملف، قبل أن يعلن ترمب، الاثنين، أنه يتوقع التطرق إلى الحرب مع نظيريه الروسي والصيني.

ويثير الاجتماع مخاوف أوروبية من احتمال أن تتوصل القوى الكبرى إلى تفاهمات حيال أوكرانيا من دون إشراكها في صياغتها، وهو ما أعاد إلى الأذهان قمة يالطا عام 1945، عندما ناقشت القوى المنتصرة ترتيبات أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية من دون تمثيل متكافئ للدول الأصغر.

حرب الرقائق

ورغم الاستقبال الصيني الحافل، فإن ترمب لا يدخل القمة من موقع قوة مطلقة؛ فالتنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين يكشف عن انقسامات داخل الإدارة الأميركية، ويضع الرئيس ترمب أمام معادلة صعبة بين حماية التفوق التكنولوجي الأميركي والحفاظ على علاقات مستقرة مع الصين.

وقبل أيام من وصوله إلى شنجن، شددت وزارة التجارة الأميركية القيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، من خلال إلزام مراكز البيانات الخارجية بالحصول على تراخيص قبل بيع كميات كبيرة من القدرة الحاسوبية إلى شركات في الصين وروسيا وإيران.

لكن القرار كشف عن خلافات داخل الإدارة نفسها، بعدما أشارت مذكرة الإعلان عنه إلى دور وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي في صياغته، في حين عارضه وزير التجارة هوارد لوتنيك.

وردّت بكين بلهجة حادة؛ إذ أعربت وزارة التجارة الصينية عن «استياء شديد»، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت واشنطن على مواصلة هذه القيود.

وزادت قضية شركة «إنفيديا» المشهد تعقيداً، بعدما أثارت تقارير عن علاقة رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ بامرأة صنفها مسؤولون أميركيون عميلةَ استخبارات صينية، جدلاً واسعاً.

وفي ظل هذه التطورات، تبدو فرص تحقيق اتفاق تجاري شامل محدودة. فهدنة التجارة بين البلدين، التي تم التوصل إليها في قمة «أبيك» السابقة، تنتهي في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما تشير واشنطن إلى أن بكين لم تفِ بالكامل بتعهداتها المتعلقة بشراء المنتجات الزراعية الأميركية وزيادة صادرات المعادن الأرضية النادرة.

ومن المرجح أن يفضل شي الانتظار ومراقبة ما سيقدمه ترمب في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع توقع لقاء جديد بينهما خلال قمة مجموعة العشرين في فلوريدا، الشهر المقبل.

الرئيس الصيني شي جينبينغ متوسطاً الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين قبيل مأدبة عشاء لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنجن بالصين (أ.ب)

كوريا الشمالية

ولا يقتصر الغموض على أوكرانيا والتجارة؛ إذ يظل الملف الكوري الشمالي احتمالاً مفتوحاً. فقد لمح ترمب إلى إمكانية لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال وجوده في الصين، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الرئيس لا يعتبر مثل هذا اللقاء تنازلاً سياسياً.

وفي ضوء هذه الملفات، خفض البيت الأبيض سقف التوقعات؛ إذ لا ينتظر مسؤولوه اتفاقاً نووياً شاملاً خلال الاجتماع. وقد تقتصر النتائج الواقعية على إعلان نية بدء محادثات ثلاثية للحد من التسلح، والتنسيق بشأن بعض الأزمات الدولية، ومواصلة اللقاءات بين الزعماء الثلاثة. كما قد يشكل الاتفاق على استمرار الحوار، بحد ذاته، نتيجة مهمة في ظل التوترات الحالية، خصوصاً إذا نجح القادة في منع الخلافات التجارية والعسكرية من التحول إلى مواجهة أوسع.