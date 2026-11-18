حاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمسؤولون الكبار في إدارته طمأنة الأميركيين وتبديد القلق العام والتكهنات المتزايدة بشأن احتمال أن تكون جهات خارجية أو خبيثة وراء الأعطال المتتالية التي ضربت مؤسسات مختلفة في الولايات المتحدة، من تعطل البريد الإلكتروني لمئات ملايين المستخدمين وتوقف حركة الطيران في كل أنحاء البلاد، إلى اختلال شبكة الاتصالات السرية الخاصة بوكالة الأمن القومي، مروراً بتعثر خدمات مصرفية وأنظمة بعض شركات التكنولوجيا.

وأكد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون، الأربعاء، أن هذه الأعطال لا تشكّل هجوماً إلكترونياً منسقاً أو مدعوماً من دولة أجنبية، موضحاً أنها حوادث منفصلة مرتبطة بأعمال صيانة وتغييرات تقنية. لكنه حذّر، في المقابل، من ارتفاع كبير في التهديدات الإيرانية التي تستهدف الأميركيين داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وبدأت سلسلة المشاكل، الخميس الماضي، بعطل عالمي في خدمات شركة «مايكروسوفت»، مما حرم أكثر من 450 مليون مستخدم من إرسال الرسائل الإلكترونية واستقبالها. وفي اليوم التالي، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية «إف إيه إيه» وقف الرحلات على مستوى البلاد لأكثر من أربع ساعات، في ثالث توقف من نوعه في هذا القرن. وأدى ذلك إلى إلغاء نحو 20 ألف رحلة حتى يوم الاثنين. وفي اليوم نفسه تعطلت أنظمة شركة «وارك داي» لتكنولوجيا الموارد البشرية.

كذلك، أبلغت أربعة مصارف أميركية كبرى، ومنها «جي بي مورغان تشايس»، الاثنين عن مشكلات تقنية أعاقت معاملاتها. وتعطلت في اليوم ذاته أدوات تستخدمها شركة «يونايتد إيرلاينز» للتواصل مع الطيارين، ما أخّر رحلاتها. والثلاثاء، تعطلت مؤقتاً شبكة الاتصالات الداخلية السرية لوكالة الأمن القومي، ثم واجهت «آبل» مشكلات في متجر التطبيقات وتسجيل الدخول إلى «آي كلاود».

«هذه هي الحياة»

وقلل ترمب، خلال جولته الآسيوية من شأن الأزمة. وقال: «هذه هي الحياة. عندما تكون قوياً وذا نفوذ وتملك كل المال، تحدث مثل هذه الأمور. لا بأس». وعندما سُئل خلال مؤتمر صحافي مع قادة اليابان والهند وأستراليا عما إذا كان قد تحدث مع المصارف المتضررة، اكتفى بأن «الأمور ستكون تحت السيطرة تماماً».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى قمة «أبيك» في شينغن بالصين يوم 18 نوفمبر (إ.ب.أ)

غير أن هذا التخفيف من حجم المشكلة لم يلقَ صدى حتى داخل معسكره. وتساءلت الناطقة السابقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عما يحدث، وقالت عبر شبكة «فوكس نيوز» للتلفزيون إنها تراجع حسابها المصرفي «بقلق طفيف». وأضافت: «أقول للبيت الأبيض إن الشفافية أساسية».

وعبّرت ليفيت بذلك عن رأي يردده كثير من حلفاء الرئيس ترمب في مجالسهم. وكتبت الناطقة السابقة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين إن «الأميركيين ليسوا أغبياء. نريد ونستحق أن نعرف ما يجري حقاً».

وانتقل القلق إلى الكونغرس، حيث طالب السيناتور الجمهوري جوش هاولي بإطلاع المشرعين بشكل كامل على ما يحدث. وقال: «إذا كان كل هذا مجرد صدفة، فهي أشبه بأعظم صدفة في تاريخ العالم». وكتب زميله ريك سكوت أن الأميركيين يشعرون بأنهم لا يحصلون على الصورة الكاملة.

نظريات المؤامرة

وغذّى الغموض موجة من النظريات على مواقع التواصل الاجتماعي. فعلى «تيك توك»، حصدت آلاف الفيديوهات التي تحمل وسم «هجوم سيبراني» أكثر من 14 مليون مشاهدة خلال أسبوع، وفق شركة التحليلات «إكسوليت». وذهب بعضها إلى الحديث عن كارثة وشيكة، دون الاستناد إلى أي دلائل.

ولم تُسهم تصريحات المسؤولين في تبديد هذه المخاوف. وألقى وزيرا النقل شون دافي والأمن الداخلي ماركواين مولين باللوم على نظام مراقبة الحركة الجوية القديم، من دون تحديد سبب دقيق. وقال مولين: «حتى الآن، لا يوجد هجوم إلكتروني»، لكنه نقل لاحقاً عن خبير تقني لم يسمّه أن الأمر «يتعلق بالذكاء الاصطناعي».

وزاد الطين بِلّة حين سافر مولين على متن طائرة حكومية لحضور مباراة كرة قدم جامعية في لويزيانا، بعد يوم من وقف الرحلات، فيما كان المسافرون لا يزالون عالقين. وأثارت هذه الخطوة غضب مسؤولين في البيت الأبيض. ودافع مولين عن نفسه قائلاً إن حظر الطيران كان قد رُفع، وإن «علينا أن نعيش حياتنا بشكل طبيعي».

وحاول نائب الرئيس جي دي فانس طمأنة الأميركيين بطريقته. فقال إن أصدقاء سألوه عما إذا كان عليهم بناء ملاجئ لتخزين الطعام والمياه. وأضاف أن «جوابي هو لا. لا نتوقع حدوث أزمة وشيكة. لكن يجب أن نكون مستعدين لكل شيء».

وبحلول الثلاثاء، أدرك مستشارو ترمب ضرورة التصدي بحزم لنظريات الهجوم المنسق. وظهر مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون عبر شبكات تلفزيونية، مؤكداً عدم وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني منسق أو نشاط مدعوم من دولة أجنبية.

وعاد كلايتون ليؤكد هذا التقييم أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، الأربعاء، خلال جلسة استماع بشأن التهديدات العالمية للأمن الداخلي. وقال: «أدرك أن توقيت هذه الحوادث قد يثير تساؤلات، وهذا أمر طبيعي. ومن حق الشعب الأميركي أن يطرح علينا هذه الأسئلة». لكنه أضاف أنه «استناداً إلى ما نعرفه اليوم، وبعد تدقيق مكثف، فإن هذه الأعطال حوادث منفصلة تتعلق بأعمال صيانة وتغييرات تقنية»، مشدداً على أنها «ليست هجوماً منسقاً أو مدعوماً من دولة أجنبية».

وفي الجلسة نفسها، حذّر كلايتون من أن التهديدات الإيرانية ضد الأميركيين «ازدادت بشكل كبير»، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. وأكد أن أجهزة الاستخبارات تواصل جهودها لكشف المخططات الإيرانية لتنفيذ عمليات اغتيال وإحباطها والتصدي لها، قائلاً إن الأميركيين العاملين في الخارج، وكذلك الموجودين داخل البلاد، «يواجهون تهديدات أكبر».

تفسيرات حكومية

تولّى وزير الخارجية ماركو روبيو، المرافق لترمب في جولته الآسيوية، تقديم تفسيرات للأعطال المتكرّرة. وأقرّ بأن «الناس متوترون وقلقون». لكنه أكد أن الحكومة «لا تملك أي دليل» على أن الأعطال من فعل قوة أجنبية أو مجرمي إنترنت، أو على أنها مرتبطة ببعضها. وقال: «لا علاقة لحادثة مايكروسوفت بما رأيناه مع إدارة الطيران الفيدرالية، ولا علاقة لإدارة الطيران بما رأيناه مع المصارف».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافة في مانيلا بالفلبين (أ.ب)

وقدم روبيو تفسيراً يتفق معه كثير من الخبراء، ومفاده أن هناك سباقاً محموماً لسدّ الثغرات الأمنية قبل أن تستغلها قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة. وقال إن الوكالات والشركات تُحدّث أنظمتها بسرعة كبيرة، إلى درجة أن التحديثات نفسها قد تُثقل الشبكات.

وأيّده في ذلك كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر، الذي قال إن الثغرات التي يكشف عنها الذكاء الاصطناعي تضع «ضغطاً هائلاً» على أنظمة «لم تُصمَّم للتعامل مع هذا التسارع في التغيير»، مضيفاً أن الأدلة حتى الآن «تشير إلى جهود مشروعة لتأمين أنظمتنا، وليس إلى نشاط خبيث».

وتأتي الأزمة بعد ما بات يُعرف في أوساط الأمن السيبراني بـ«أكتوبر الأسود»، حين وقع عدد لا سابق له من الاختراقات، عبر أدوات اختراق جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تُدعى «أرتكس»، سبق أن حذّر منها مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي».

وأكدت كل الجهات المتضررة من سلسلة المشاكل التقنية الأخيرة أن السبب لم يكن اختراقاً، بل خللاً في ترقية الأنظمة في معظم الحالات. فقد أوضحت «مايكروسوفت» أنها فعّلت خوادم جديدة قبل انقطاع «آوتلوك»، وأرجعت «آبل» العطل إلى تحديث داخلي. وعزا مسؤولو الطيران توقف الرحلات إلى استبدال جهاز توجيه أسلاك نحاسية قديمة في موقع بعيد بولاية أركنساس. وكان ذلك الاستبدال مخططاً له منذ فترة طويلة، ما يجعل صلته بسباق الإصلاحات غير واضحة.

وزير النقل الأميركي شون دافي يجيب عن أسئلة الصحافيين إلى جانب مدير إدارة الطيران الفيدرالية براين بيدفورد في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

وشرحت المستشارة السابقة للأمن السيبراني في البيت الأبيض آن نيوبرغر أن أميركا تواجه مشكلتين معاً، هما: أنظمة قديمة بحاجة ماسة إلى التحديث مثل أنظمة إدارة الطيران، ومهاجمون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات. وقالت إن «التحديثات هي في الأساس تغييرات في الشيفرة البرمجية، وقد تترتب عليها نتائج غير متوقعة».

ودعا الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس إلى التريث، وقال: «اهدأوا قليلاً».