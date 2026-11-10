عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
العالم الولايات المتحدة​

القضاء الأميركي يتهم 3 رجال بالتخطيط لهجمات ضد جاليات يهودية وقاعدة بريطانية

قاذفة من طراز «بي - 1» تستعد للإقلاع بينما يقوم ضباط شرطة بحراسة نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في فيرفورد بإنجلترا يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)
قاذفة من طراز «بي - 1» تستعد للإقلاع بينما يقوم ضباط شرطة بحراسة نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في فيرفورد بإنجلترا يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)
TT
TT

القضاء الأميركي يتهم 3 رجال بالتخطيط لهجمات ضد جاليات يهودية وقاعدة بريطانية

قاذفة من طراز «بي - 1» تستعد للإقلاع بينما يقوم ضباط شرطة بحراسة نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في فيرفورد بإنجلترا يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)
قاذفة من طراز «بي - 1» تستعد للإقلاع بينما يقوم ضباط شرطة بحراسة نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في فيرفورد بإنجلترا يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)

وجّهت الولايات المتحدة اتهامات لثلاثة «عملاء إيرانيين» بالتخطيط لـ«حملة إرهابية» تضم ما يقرب من 20 هجوماً تستهدف الجاليات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية البريطانية «قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد».

وقد تم توضيح التهم الموجهة إلى محمد باقر سعد داود السعدي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، ومحسن مهاجري، الإيراني الجنسية، ومحمد علي الحسني، العراقي الجنسية، في لائحة اتهام بديلة تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الاتحادية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المدعي العام الأميركي جيمي ماكدونالد في نيويورك، في بيان صحافي، إن «السعدي الذي ألقي القبض عليه في الربيع، واصل التنسيق مع المتهمين الآخرين في الأيام التي سبقت محاولة تنفيذ المؤامرة الإرهابية في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، بالمملكة المتحدة، حيث كانت تتمركز قاذفات القنابل والقوات الأميركية.

مواضيع
الجيش الأميركي قاعدة عسكرية القضاء أميركا بريطانيا إيران العراق

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يسحب طائرات من قاعدة جوية بريطانية جراء التهديد الإيراني

الولايات المتحدة​ عسكريون يقفون بجوار طائرة تزوُّد بالوقود تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز «كيه سي-135» في قاعدة ميلدنهال البريطانية بمقاطعة سوفولك ببريطانيا يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)

الجيش الأميركي يسحب طائرات من قاعدة جوية بريطانية جراء التهديد الإيراني

أعلن الجيش الأميركي أنه يتخذ تدابير أمنية «منسقة ومناسبة»، بعد أن أظهرت بيانات تتبُّع الرحلات الجوية سحبه ما لا يقل عن اثنتي عشرة طائرة من قاعدة جوية بريطانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ميناء بندر أنزلي الإيراني على بحر قزوين يوم 23 يوليو 2025 (رويترز)
شؤون إقليمية

واشنطن تستهدف إمدادات إيران عبر بحر قزوين... ما التحديات؟

توسّع واشنطن جهودها لتعطيل إمدادات إيران عبر بحر قزوين، مستندةً إلى التنسيق بين مؤسساتها الحكومية، وسط تحديات جغرافية وحسابات إقليمية معقّدة.

شادي عبد الساتر (بيروت)
شمال افريقيا الزوبي وصدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» خلال بدء «فلينتلوك 2026» في سرت الليبية منتصف أبريل الماضي (أفريكوم)
شمال افريقيا

«أفريكوم» تؤكد دعم توحيد الجيش الليبي للحفاظ على «أمن المنطقة»

تتزايد المساعي الأميركية لحث القيادات العسكرية في شرق ليبيا وغربها على اتخاذ خطوات ملموسة لتوحيد الجيش، بالتوازي مع تفاهمات سياسية تستهدف تثبيت الاستقرار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية لقطة أرشيفية لوزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر مصافحاً نظيره العراقي طارق عزيز في جنيف يناير 1991 (أرشيفية)
شؤون إقليمية

رسالة فانس إلى رضائي تستحضر إنذارات سبقت حروباً أميركية

قد تكون رسالة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي جزءاً من نمط رسائل سبقت حروباً كبرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث (د.ب.أ)
الولايات المتحدة​

أميركا تقيل مسؤولاً عسكرياً رفيعاً وسط ترقّب لضربات جديدة على إيران

أقالت الولايات المتحدة أحد كبار مسؤولي التخطيط العسكري لديها، في تغيير مفاجئ يبدو أنّه يتزامن مع استعداد ترمب لاستئناف ضربات واسعة النطاق على إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الولايات المتحدة​

القضاء الأميركي يتهم 3 رجال بالتخطيط لهجمات ضد جاليات يهودية وقاعدة بريطانية

قاذفة من طراز «بي - 1» تستعد للإقلاع بينما يقوم ضباط شرطة بحراسة نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في فيرفورد بإنجلترا يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)
قاذفة من طراز «بي - 1» تستعد للإقلاع بينما يقوم ضباط شرطة بحراسة نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في فيرفورد بإنجلترا يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)
TT
TT

القضاء الأميركي يتهم 3 رجال بالتخطيط لهجمات ضد جاليات يهودية وقاعدة بريطانية

قاذفة من طراز «بي - 1» تستعد للإقلاع بينما يقوم ضباط شرطة بحراسة نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في فيرفورد بإنجلترا يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)
قاذفة من طراز «بي - 1» تستعد للإقلاع بينما يقوم ضباط شرطة بحراسة نقطة تفتيش بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في فيرفورد بإنجلترا يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)

وجّهت الولايات المتحدة اتهامات لثلاثة «عملاء إيرانيين» بالتخطيط لـ«حملة إرهابية» تضم ما يقرب من 20 هجوماً تستهدف الجاليات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية البريطانية «قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد».

وقد تم توضيح التهم الموجهة إلى محمد باقر سعد داود السعدي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، ومحسن مهاجري، الإيراني الجنسية، ومحمد علي الحسني، العراقي الجنسية، في لائحة اتهام بديلة تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الاتحادية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المدعي العام الأميركي جيمي ماكدونالد في نيويورك، في بيان صحافي، إن «السعدي الذي ألقي القبض عليه في الربيع، واصل التنسيق مع المتهمين الآخرين في الأيام التي سبقت محاولة تنفيذ المؤامرة الإرهابية في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، بالمملكة المتحدة، حيث كانت تتمركز قاذفات القنابل والقوات الأميركية.

مواضيع
الجيش الأميركي قاعدة عسكرية القضاء أميركا بريطانيا إيران العراق
العالم الولايات المتحدة​

والد ميغان دوقة ساسيكس قطع جهاز المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه

صورة خارجية لمبنى محكمة «شون إم جيبونز» الفيدرالية في 6 نوفمبر 2026 في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية حيث يواجه توماس ماركل والد ميغان ماركل تهماً تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال (أ.ف.ب)
صورة خارجية لمبنى محكمة «شون إم جيبونز» الفيدرالية في 6 نوفمبر 2026 في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية حيث يواجه توماس ماركل والد ميغان ماركل تهماً تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال (أ.ف.ب)
TT
TT

والد ميغان دوقة ساسيكس قطع جهاز المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه

صورة خارجية لمبنى محكمة «شون إم جيبونز» الفيدرالية في 6 نوفمبر 2026 في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية حيث يواجه توماس ماركل والد ميغان ماركل تهماً تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال (أ.ف.ب)
صورة خارجية لمبنى محكمة «شون إم جيبونز» الفيدرالية في 6 نوفمبر 2026 في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية حيث يواجه توماس ماركل والد ميغان ماركل تهماً تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن توماس ماركل، والد ميغان دوقة زوجة الأمير البريطاني هاري، قام بقطع جهاز المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه بعد اعتقاله بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وألقت قوات إنفاذ القانون الأميركية القبض على توماس ماركل في فلوريدا، الجمعة الماضي، بسبب حيازته لصور اعتداء جنسي على أطفال.

وقالت ميغان ماركل، الشهر الماضي، إنها «شديدة التألم» بسبب اتهامات بأن والدها يقتني صوراً لاعتداء جنسي على أطفال. وأضافت أنها قطعت الاتصال بينه وبين أطفالها بسبب اتهامات سابقة «مقلقة ومزعجة».

وكان هاري، الابن الثاني للملك تشارلز الثالث وشقيق ولي العهد الأمير ويليام، قد تزوج ميغان، الممثلة الأميركية السابقة، في قلعة وندسور في مايو (أيار) 2018.

وغادر الزوجان بريطانيا وتخليا عن واجباتهما الملكية في 2020، لكنهما عادا بشكل غير متوقع مع طفليهما للعيش في المملكة المتحدة في أغسطس (آب).

مواضيع
أخبار العالم أميركا بريطانيا
العالم الولايات المتحدة​

ما مضمون بنود المساءلة للعزل التي يواجهها وزير الدفاع الأميركي؟

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT
TT

ما مضمون بنود المساءلة للعزل التي يواجهها وزير الدفاع الأميركي؟

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

قدَّم النائب عن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي توماس ماسي 8 بنود لمساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث بغرض عزله، تتعلق بالحرب على إيران وإجراءات الرئيس دونالد ترمب في فنزويلا، فضلاً عن إجراءات أخرى اتخذتها الإدارة في واشنطن، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

ونفى هيغسيث ارتكاب أي مخالفات، في حين انتقد ترمب ماسي وتعهد بالوقوف إلى جانب وزير الدفاع.

وفيما يلي ما تعدُّه المساءلة ثماني «جرائم وجنح خطيرة» تشكل أساس هذه الخطوة غير المعتادة التي يقودها نائب عن الحزب الجمهوري ضد مسؤول حكومي ينتمي للحزب نفسه.

4 اتهامات متعلِّقة بإيران

تتعلق ثلاثة من الاتهامات بالحرب على إيران. وهيغسيث متهم بتوجيه عمليات عسكرية ضد إيران، والمصادقة عليها، والاستمرار فيها لما يتجاوز مهلة 60 يوماً، من دون إعلان حرب رسمي، ولا الحصول على تفويض من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية.

وهناك تهمة رابعة أيضاً متعلِّقة بإيران تتمثل في تجاهل وزير الدفاع قوانين تلزم القوات الأميركية بتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد، وذلك فيما يتعلق بغارة استهدفت مدرسة للبنات في ميناب بإيران، يوم 28 فبراير (شباط)، وهو أول أيام الحرب، ما أسفر عن مقتل عشرات الأطفال.

إطاحة مادورو في فنزويلا

وهناك تهمتان تتعلَّقان بفنزويلا التي أطيح برئيسها نيكولاس مادورو على يد قوات أميركية في يناير (كانون الثاني) 2026.

وهيغسيث متَّهم بتوجيه عملية خطف زعيم دولة أجنبية تتمتع بالسيادة، وبالموافقة على شن غارات قاتلة خارج نطاق القضاء في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً.

عمليات عسكرية في اليمن

ويواجه هيغسيث تهمة توجيه وتنفيذ غارات وعمليات عسكرية غير قانونية في اليمن، وتحديداً عملية «راف رايدر» أو «الفارس الخشن»، وهي حملة جوية وبحرية أميركية وبريطانية.

حرية التعبير

ويواجه هيغسيث اتهاماً بالسعي إلى معاقبة السيناتور الديمقراطي مارك كيلي من ولاية أريزونا، رغم ما تكفله القوانين من حماية لحقِّه في التعبير.

وسعى هيغسيث في العام الماضي إلى ملاحقة كيلي قضائياً، وتجريده من رتبة كابتن بحرية متقاعد، بعدما حثَّ ومعه 5 آخرون من المشرِّعين الديمقراطيين ممن لهم خبرات عسكرية ومخابراتية، أفراد القوات الأميركية، على رفض أي أوامر تصدر إليهم من قياداتهم وتخالف القانون.

مواضيع
أخبار أميركا الكونغرس مجلس النواب الأميركي حرب إيران البنتاغون أميركا إيران فنزويلا اليمن