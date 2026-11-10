القضاء الأميركي يتهم 3 رجال بالتخطيط لهجمات ضد جاليات يهودية وقاعدة بريطانية

وجّهت الولايات المتحدة اتهامات لثلاثة «عملاء إيرانيين» بالتخطيط لـ«حملة إرهابية» تضم ما يقرب من 20 هجوماً تستهدف الجاليات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية البريطانية «قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد».

وقد تم توضيح التهم الموجهة إلى محمد باقر سعد داود السعدي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، ومحسن مهاجري، الإيراني الجنسية، ومحمد علي الحسني، العراقي الجنسية، في لائحة اتهام بديلة تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الاتحادية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المدعي العام الأميركي جيمي ماكدونالد في نيويورك، في بيان صحافي، إن «السعدي الذي ألقي القبض عليه في الربيع، واصل التنسيق مع المتهمين الآخرين في الأيام التي سبقت محاولة تنفيذ المؤامرة الإرهابية في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، بالمملكة المتحدة، حيث كانت تتمركز قاذفات القنابل والقوات الأميركية.