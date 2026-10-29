أميركا تقيل مسؤولاً عسكرياً رفيعاً وسط ترقّب لضربات جديدة على إيران

أقالت الولايات المتحدة أحد كبار مسؤولي التخطيط العسكري لديها، وفق ما أفادت مجلة «ذي أتلانتيك»، الأربعاء، في تغيير مفاجئ يبدو أنّه يتزامن مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستئناف ضربات واسعة النطاق على إيران.

وأفادت المجلة، نقلاً عن مسؤولين بوزارة الدفاع لم تكشف هوياتهم، بأنّ اللفتنانت جنرال بريت سيلفيا أُقيل، هذا الأسبوع، من منصبه مديراً للاستراتيجية والخطط والسياسات في هيئة الأركان المشتركة.

وأصدر متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة؛ وهي هيئة عليا في «البنتاغون» تتولى التخطيط ومسائل أخرى، بياناً بدا، في البداية، أنه يؤكد رحيل سيلفيا، لكنه سحبه لاحقاً قائلاً: «احتراماً للعسكري المعنيّ وللإجراءات الإدارية القائمة، لن نُدلي بمزيد من التعليقات»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ عودته إلى السلطة، مطلع العام الماضي، أشرف ترمب على حملة إقالات طالت كبار القادة العسكريين.

وشملت الإقالات أيضاً قادة الجيش و«البحرية» وخفر السواحل الأميركيين، والجنرال الذي كان يرأس وكالة الأمن القومي، ونائب رئيس أركان سلاح الجو، وأميرالاً في «البحرية» مكلّفاً بمهامّ لدى حلف شمال الأطلسي، وثلاثة من كبار المستشارين القانونيين العسكريين.

وأكد وزير الدفاع بيت هيغسيث أن الرئيس يختار ببساطةٍ القادة الذين يريدهم، لكن نواباً ديمقراطيين أعربوا عن مخاوف من احتمال تسييس الجيش الأميركي الذي يلتزم تقليدياً الحياد السياسي.

وقال هيغسيث، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة خفّضت عدد جنرالاتها وأميرالاتها بنسبة 20 في المائة، في خطوة عَدَّها تهدف إلى «المساءلة».

وألمح إلى أن التخفيضات استهدفت ضباطاً لم ينخرطوا في جهوده لضمان تركيز الجيش على خوض الحروب، بدلاً من سياسات «آيديولوجيا الووك» للإدارات السابقة، في إشارة إلى السياسات القائمة على التنوع والمساواة، وعدَّ خفض الأعداد «إنجازاً».

ولم يُذكر أي سبب لإقالة سيلفيا، التي أوردتها تقارير إعلامية. وتأتي هذه التقارير مع تقديرات واسعة بأنّ ترمب يدرس شنّ ضربات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال ترمب، الأسبوع الماضي: «قد ننفّذ عملية الغضب الملحمي (إبيك فيوري) صغيرة أخرى»، في إشارة إلى الهجمات الأميركية الإسرائيلية على طهران في فبراير (شباط) الماضي التي أشعلت الحرب، لكنه لم يُدلِ بأي مؤشر بشأن التوقيت.

ولم تشنّ الولايات المتحدة أو إيران هجمات كبرى على أهداف برية منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ باتتا تتبادلان الضربات على السفن التجارية.

وسبق أن تولّى سيلفيا قيادة الفرقة 101 المجوقلة (المحمولة جواً)، وهي فرقة الهجوم الجوي في الجيش الأميركي، فضلاً عن قيادته وحدة في العراق.