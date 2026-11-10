والد ميغان دوقة ساسيكس قطع جهاز المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن توماس ماركل، والد ميغان دوقة زوجة الأمير البريطاني هاري، قام بقطع جهاز المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه بعد اعتقاله بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وألقت قوات إنفاذ القانون الأميركية القبض على توماس ماركل في فلوريدا، الجمعة الماضي، بسبب حيازته لصور اعتداء جنسي على أطفال.

وقالت ميغان ماركل، الشهر الماضي، إنها «شديدة التألم» بسبب اتهامات بأن والدها يقتني صوراً لاعتداء جنسي على أطفال. وأضافت أنها قطعت الاتصال بينه وبين أطفالها بسبب اتهامات سابقة «مقلقة ومزعجة».

وكان هاري، الابن الثاني للملك تشارلز الثالث وشقيق ولي العهد الأمير ويليام، قد تزوج ميغان، الممثلة الأميركية السابقة، في قلعة وندسور في مايو (أيار) 2018.

وغادر الزوجان بريطانيا وتخليا عن واجباتهما الملكية في 2020، لكنهما عادا بشكل غير متوقع مع طفليهما للعيش في المملكة المتحدة في أغسطس (آب).