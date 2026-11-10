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العالم الولايات المتحدة​

والد ميغان دوقة ساسيكس قطع جهاز المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه

صورة خارجية لمبنى محكمة «شون إم جيبونز» الفيدرالية في 6 نوفمبر 2026 في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية حيث يواجه توماس ماركل والد ميغان ماركل تهماً تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال (أ.ف.ب)
صورة خارجية لمبنى محكمة «شون إم جيبونز» الفيدرالية في 6 نوفمبر 2026 في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية حيث يواجه توماس ماركل والد ميغان ماركل تهماً تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال (أ.ف.ب)
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والد ميغان دوقة ساسيكس قطع جهاز المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه

صورة خارجية لمبنى محكمة «شون إم جيبونز» الفيدرالية في 6 نوفمبر 2026 في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية حيث يواجه توماس ماركل والد ميغان ماركل تهماً تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال (أ.ف.ب)
صورة خارجية لمبنى محكمة «شون إم جيبونز» الفيدرالية في 6 نوفمبر 2026 في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية حيث يواجه توماس ماركل والد ميغان ماركل تهماً تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن توماس ماركل، والد ميغان دوقة زوجة الأمير البريطاني هاري، قام بقطع جهاز المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه بعد اعتقاله بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وألقت قوات إنفاذ القانون الأميركية القبض على توماس ماركل في فلوريدا، الجمعة الماضي، بسبب حيازته لصور اعتداء جنسي على أطفال.

وقالت ميغان ماركل، الشهر الماضي، إنها «شديدة التألم» بسبب اتهامات بأن والدها يقتني صوراً لاعتداء جنسي على أطفال. وأضافت أنها قطعت الاتصال بينه وبين أطفالها بسبب اتهامات سابقة «مقلقة ومزعجة».

وكان هاري، الابن الثاني للملك تشارلز الثالث وشقيق ولي العهد الأمير ويليام، قد تزوج ميغان، الممثلة الأميركية السابقة، في قلعة وندسور في مايو (أيار) 2018.

وغادر الزوجان بريطانيا وتخليا عن واجباتهما الملكية في 2020، لكنهما عادا بشكل غير متوقع مع طفليهما للعيش في المملكة المتحدة في أغسطس (آب).

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العالم الولايات المتحدة​

والد ميغان دوقة ساسيكس قطع جهاز المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه

صورة خارجية لمبنى محكمة «شون إم جيبونز» الفيدرالية في 6 نوفمبر 2026 في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية حيث يواجه توماس ماركل والد ميغان ماركل تهماً تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال (أ.ف.ب)
صورة خارجية لمبنى محكمة «شون إم جيبونز» الفيدرالية في 6 نوفمبر 2026 في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية حيث يواجه توماس ماركل والد ميغان ماركل تهماً تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال (أ.ف.ب)
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والد ميغان دوقة ساسيكس قطع جهاز المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه

صورة خارجية لمبنى محكمة «شون إم جيبونز» الفيدرالية في 6 نوفمبر 2026 في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية حيث يواجه توماس ماركل والد ميغان ماركل تهماً تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال (أ.ف.ب)
صورة خارجية لمبنى محكمة «شون إم جيبونز» الفيدرالية في 6 نوفمبر 2026 في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية حيث يواجه توماس ماركل والد ميغان ماركل تهماً تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن توماس ماركل، والد ميغان دوقة زوجة الأمير البريطاني هاري، قام بقطع جهاز المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه بعد اعتقاله بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وألقت قوات إنفاذ القانون الأميركية القبض على توماس ماركل في فلوريدا، الجمعة الماضي، بسبب حيازته لصور اعتداء جنسي على أطفال.

وقالت ميغان ماركل، الشهر الماضي، إنها «شديدة التألم» بسبب اتهامات بأن والدها يقتني صوراً لاعتداء جنسي على أطفال. وأضافت أنها قطعت الاتصال بينه وبين أطفالها بسبب اتهامات سابقة «مقلقة ومزعجة».

وكان هاري، الابن الثاني للملك تشارلز الثالث وشقيق ولي العهد الأمير ويليام، قد تزوج ميغان، الممثلة الأميركية السابقة، في قلعة وندسور في مايو (أيار) 2018.

وغادر الزوجان بريطانيا وتخليا عن واجباتهما الملكية في 2020، لكنهما عادا بشكل غير متوقع مع طفليهما للعيش في المملكة المتحدة في أغسطس (آب).

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أخبار العالم أميركا بريطانيا
العالم الولايات المتحدة​

ما مضمون بنود المساءلة للعزل التي يواجهها وزير الدفاع الأميركي؟

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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TT

ما مضمون بنود المساءلة للعزل التي يواجهها وزير الدفاع الأميركي؟

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

قدَّم النائب عن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي توماس ماسي 8 بنود لمساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث بغرض عزله، تتعلق بالحرب على إيران وإجراءات الرئيس دونالد ترمب في فنزويلا، فضلاً عن إجراءات أخرى اتخذتها الإدارة في واشنطن، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

ونفى هيغسيث ارتكاب أي مخالفات، في حين انتقد ترمب ماسي وتعهد بالوقوف إلى جانب وزير الدفاع.

وفيما يلي ما تعدُّه المساءلة ثماني «جرائم وجنح خطيرة» تشكل أساس هذه الخطوة غير المعتادة التي يقودها نائب عن الحزب الجمهوري ضد مسؤول حكومي ينتمي للحزب نفسه.

4 اتهامات متعلِّقة بإيران

تتعلق ثلاثة من الاتهامات بالحرب على إيران. وهيغسيث متهم بتوجيه عمليات عسكرية ضد إيران، والمصادقة عليها، والاستمرار فيها لما يتجاوز مهلة 60 يوماً، من دون إعلان حرب رسمي، ولا الحصول على تفويض من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية.

وهناك تهمة رابعة أيضاً متعلِّقة بإيران تتمثل في تجاهل وزير الدفاع قوانين تلزم القوات الأميركية بتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد، وذلك فيما يتعلق بغارة استهدفت مدرسة للبنات في ميناب بإيران، يوم 28 فبراير (شباط)، وهو أول أيام الحرب، ما أسفر عن مقتل عشرات الأطفال.

إطاحة مادورو في فنزويلا

وهناك تهمتان تتعلَّقان بفنزويلا التي أطيح برئيسها نيكولاس مادورو على يد قوات أميركية في يناير (كانون الثاني) 2026.

وهيغسيث متَّهم بتوجيه عملية خطف زعيم دولة أجنبية تتمتع بالسيادة، وبالموافقة على شن غارات قاتلة خارج نطاق القضاء في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً.

عمليات عسكرية في اليمن

ويواجه هيغسيث تهمة توجيه وتنفيذ غارات وعمليات عسكرية غير قانونية في اليمن، وتحديداً عملية «راف رايدر» أو «الفارس الخشن»، وهي حملة جوية وبحرية أميركية وبريطانية.

حرية التعبير

ويواجه هيغسيث اتهاماً بالسعي إلى معاقبة السيناتور الديمقراطي مارك كيلي من ولاية أريزونا، رغم ما تكفله القوانين من حماية لحقِّه في التعبير.

وسعى هيغسيث في العام الماضي إلى ملاحقة كيلي قضائياً، وتجريده من رتبة كابتن بحرية متقاعد، بعدما حثَّ ومعه 5 آخرون من المشرِّعين الديمقراطيين ممن لهم خبرات عسكرية ومخابراتية، أفراد القوات الأميركية، على رفض أي أوامر تصدر إليهم من قياداتهم وتخالف القانون.

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العالم الولايات المتحدة​

ناخبو كاليفورنيا يرفضون الضرائب على أصحاب المليارات

ممثلو منظمات من المجتمع المحلي وناخبون يحتفلون بقوة أصواتهم بعد الانتخابات النصفية للكونغرس في سان دييغو بكاليفورنيا (رويترز)
ممثلو منظمات من المجتمع المحلي وناخبون يحتفلون بقوة أصواتهم بعد الانتخابات النصفية للكونغرس في سان دييغو بكاليفورنيا (رويترز)
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ناخبو كاليفورنيا يرفضون الضرائب على أصحاب المليارات

ممثلو منظمات من المجتمع المحلي وناخبون يحتفلون بقوة أصواتهم بعد الانتخابات النصفية للكونغرس في سان دييغو بكاليفورنيا (رويترز)
ممثلو منظمات من المجتمع المحلي وناخبون يحتفلون بقوة أصواتهم بعد الانتخابات النصفية للكونغرس في سان دييغو بكاليفورنيا (رويترز)

رفض ناخبو كاليفورنيا اقتراحاً قدَّمته نقابة عمالية وأثار سجالاً واسع النطاق لفرض ضريبة لا سابق لها ولمرة واحدة على صافي ثروة أصحاب المليارات.

وأُجري التصويت على هذه الضريبة المسماة «المقترح 40» في سياق الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي. يُدلي معظم سكان كاليفورنيا بأصواتهم عبر البريد، وتُحتَسب أي بطاقة اقتراع مختومة بختم بريدي بتاريخ يوم الانتخابات وتصل في غضون أسبوع، مما يعني أن حسم السباقات الانتخابية المتقاربة قد يستمرُّ أياماً أو حتى أسابيع. وأكدت وكالة «أسوشييتد برس» أن غالبية سكان الولاية صوَّتوا بـ«لا» على المقترح.

وجمع مؤيدو «لا» نحو 10 أضعاف ما جمعه مؤيدو «نعم».

ويُعدُّ فشل هذا الإجراء انتصاراً لقادة الحزب الديمقراطي الذين عارضوه، وبينهم الحاكم غافين نيوسوم، الذي قد يترشَّح للرئاسة عام 2028. وقال منتقدو الضريبة إنها كانت ستدفع فاحشي الثراء إلى مغادرة الولاية.

وجاء هذا الرفض بعد معركة انتخابية حامية الوطيس دفعت بعض قادة التكنولوجيا البارزين، الساعين جاهدين لمنع ارتفاع ضرائبهم، إلى إنفاق مبالغ طائلة ضد الاقتراح، الذي قدَّمته نقابة عمالية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، يهدف إلى فرض ضريبة نسبتها 5 في المائة على ثروة أصحاب المليارات في كاليفورنيا.

وأنفق ائتلاف ممول من مؤسس «غوغل» سيرغي برين، والملياردير إريك شميدت، وآخرين أكثر من 148 مليون دولار لإسقاط الاقتراح. وجمع المعارضون أكثر من 379 مليون دولار لإسقاط هذا المقترح، ما جعله أحد أغلى المعارك الانتخابية في تاريخ الولاية.

وكان من المقرر استخدام معظم هذه الأموال لتعويض النقص في التمويل الفيدرالي المخصَّص للرعاية الصحية، بينما كان سيتم تخصيص 10 في المائة منها لبرامج التعليم والمساعدة الغذائية. وصرَّحت نقابة عمال الرعاية الصحية المتحدة في غرب الولايات المتحدة، التي أيَّدت الضريبة، بأنَّها ضرورية لتعويض ما يُقدَّر بنحو 100 مليار دولار ستخسرها الولاية من التمويل الفيدرالي للرعاية الصحية على مدى 5 سنوات.

كما عارض بعض المعلمين والنقابات العمالية هذا الإجراء، خشية أن تُخصَّص عائدات الضريبة في معظمها للرعاية الصحية، ما يترك قليلاً منها للأولويات الأخرى.

وخشي كثير من النقاد من أن يُلحق هذا الإجراء ضرراً بميزانية الولاية على المدى البعيد، إذ سيدفع أصحاب المليارات إلى الفرار. وبحسب الباحثين، كان يعيش في الولاية نحو 240 مليارديراً في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، بثروة إجمالية قدرها 2.05 تريليون دولار.

ولو أُقرَّ هذا الإجراء، لكانت الضريبة ستُطبَّق على المقيمين في كاليفورنيا في ذلك التاريخ ممَّن تزيد ثروتهم على مليار دولار، بما في ذلك استثماراتهم وأسهمهم وشركاتهم. واستثنى ذلك العقارات، ومعظم المعاشات التقاعدية وحسابات التقاعد، باستثناء حسابات التقاعد الفردية وغيرها من الترتيبات المشابهة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار.

وغادر بعض المليارديرات الولاية بالفعل، وبينهم المستثمر في مجال التكنولوجيا والمسؤول في البيت الأبيض ديفيد ساكس، الذي وصف الإجراء بأنه «مصادرة للأصول».

أما مارك زوكربيرغ، الذي أبلغ مجلس إدارة شركة «ميتا» أنه يدرس الانتقال إلى ولاية أخرى، فوقَّع صفقةً تسمح له ببيع أسهم لدفع الضريبة في حال إقرارها، مع احتفاظه بالسيطرة الكاملة على الشركة.

يقول مؤيِّدو الاقتراح إن بإمكانهم إعادة طرح الاقتراح للتصويت عام 2028. وقد حظي الاقتراح بدعم من قادة ليبراليِّين خارج الولاية، بينهم السيناتور بيرني ساندرز، الذي حشد الناخبين في مدن مختلفة في كاليفورنيا خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية لحضهم على إقراره.

وقال مؤيدو الإجراء في بيان: «إن شراء الانتخابات لا يعني كسب النقاش. ربما يكون المليارديرات حقَّقوا نصراً مؤقتاً في صناديق الاقتراع، لكنهم لم يضمنوا نهاية لهذا النقاش، وهذه مجرد الجولة الأولى».

وأظهر استطلاع أجرته «أسوشييتد برس» أن غالبية الناخبين الشباب في كاليفورنيا - ممَّن تقل أعمارهم عن 30 عاماً - صوَّتوا بـ«نعم» على الاقتراح. أما الناخبون الأكبر سناً فكانوا أقل تأييداً بكثير، إذ قال نحو 7 من كل 10 ناخبين ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر إنهم صوَّتوا بـ«لا» على الاقتراح.

وبدأ مؤيِّدو الضريبة في كاليفورنيا أخيراً بثَّ إعلانات في نيوهامشير ونيو مكسيكو وفيرجينيا تنتقد نيوسوم لمعارضته هذا الإجراء.

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