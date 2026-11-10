بوداوي أحدث الغائبين عن الجزائر في مواجهة توغو

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء غياب لاعب الوسط هشام بوداوي عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة قبل مواجهتَي توغو يومَي 14 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال الاتحاد الجزائري في حسابه على منصة «إكس» عن لاعب نيس الفرنسي: «يعاني اللاعب من آلام على مستوى الظهر، خضع على أثرها لفحص بالرنين المغناطيسي، مساء الثلاثاء، حيث أثبتت نتائجه عدم قدرته على الالتحاق بالمباراتين».

وأضاف: «على أثر ذلك، قرر الناخب الوطني، إبراهيم حمادي، تسريحه من التربص (المعسكر) واستدعاء آدم زرقان (لاعب رويال شارلروا البلجيكي)، على أن يلتحق الأخير بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى خلال السهرة».

وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن الاثنين غياب محمد البشير بلومي وجوان حجام عن تشكيلة المنتخب بسبب الإصابة أيضاً، لينضما إلى الحارس عبد اللطيف رمضان الذي أُعفي من الوجود في المعسكر بسبب وفاة والده.

وجلس حجام مدافع برايتون على مقاعد البدلاء في فوز فريقه 2-صفر على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، وغاب المهاجم بلومي عن خسارة فريقه هال سيتي 1-صفر من مضيّفه آرسنال حامل اللقب السبت.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان إن المدرب حمداني قرر استدعاء المدافع فاهم بن عيسى يحيى لاعب مونتوفا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، لتعويض غياب حجام.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق أن الحارس ريان يسلي لاعب أولمبيك أقبو سيحل محل عبد اللطيف رمضان.

وتتصدر الجزائر المجموعة التاسعة بأربع نقاط من مباراتين، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن زامبيا وتوغو، في حين تتذيل بوروندي الترتيب بنقطة واحدة.