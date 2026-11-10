«دورة استوكهولم»: الإيطالي موزيتي يبدأ مشواره بفوز سهل

بدأ الإيطالي لورينزو موزيتي، المصنف الثالث في بطولة استوكهولم المفتوحة للتنس «فئة 250 نقطة»، مشواره في المسابقة بفوز سهل على البريطاني توبي صامويل، ليتأهل لدور الثمانية من البطولة التي تقام على ملاعب صلبة داخل صالة مغطاة.

واحتاج موزيتي إلى ساعة و11 دقيقة فقط ليفوز على منافسه البريطاني بنتيجة 6 / 1 و6 / 4.

وفي دور الثمانية، ينتظر النجم الإيطالي مواجهة الفائز من مباراة الفرنسي أوغو أومبير ضد الكرواتي بورنا جويو، التي ستقام مساء الأربعاء.

ويأمل موزيتي الذي صعد لدور الثمانية للمرة السابعة في مختلف مشاركاته في بطولات هذا العام 2026 مواصلة مشواره في استوكهولم، لتحسين تصنيفه الحالي بنهاية الموسم، حيث يحتل حاليا المركز الـ25 عالمياً.

ويتسلح اللاعب الإيطالي بنتائجه الجيدة مؤخرا، حيث فاز في 9 من آخر 11 مباراة خاضها في جميع البطولات.

وفي مواجهة أخرى بدور الـ16، صعد الأرجنتيني تياغو أوغستين تيرانتي مستفيداً من انسحاب مواطنه توماس مارتن إتشفيري، المصنف الخامس في هذه البطولة.

وفي مواجهة ثالثة، فاز الروسي ألكسندر شيفشينكو على الفرنسي أدريان مانارينو بنتيجة 6 / 1 و6 / 3 ضمن منافسات دور الـ32.

وسيلعب شيفشينكو في دور الـ16 ضد النرويجي كاسبر رود، المصنف الثاني في البطولة.

وفاز الإيطالي لورينزو سونيغو على الفرنسي كينتين آليس بنتيجة 6 / 4 و7 / 6، ليتأهل لمواجهة التشيلي أليخاندرو تابيلو، المصنف الرابع في هذه البطولة.

وبصعوبة بالغة، فاز الصربي ميومير كيكمانوفيتش على الفرنسي آرثر ريندركنيش بعد مباراة من ثلاث مجموعات، انتهت بنتيجة 7 / 6 (7 / 4) و4 / 6 و6 / 4.

وسيلعب كيكمانوفيتش في دور الـ16 ضد الدنماركي هولغر رون الذي تأهل بالفوز على البلجيكي زيزو بيرغيس بنتيجة 6 / 3 و6 / 4.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة استوكهولم للتنس 723 ألفاً و435 يورو.