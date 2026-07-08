ترمب «مستاء جداً» من «الناتو» بسبب إيران وغرينلاند

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استياء كبير من حلف شمال الأطلسي، خلال لقائه الأمين العام للحلف مارك روته في مستهل قمة للناتو في أنقرة.

وقال «أنا مستاء جدا من الناتو»، مضيفا «أنا غير راض عن الحلف بسبب ما فعله مع غرينلاند، ولأنّه لم يرغب في مساعدتنا في مواجهة الدولة الأولى الراعية للإرهاب، وهي إيران. لقد كان غير مستعد لمساعدتنا»، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي ‌كلمة ألقاها ‌خلال قمة ​قادة ‌حلف ⁠شمال ​الأطلسي في ⁠أنقرة، قال ترمب أيضا إنه أمر وزير الخزانة سكوت بيسنت بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، واصفا مدريد بأنها «شريك سيء» ⁠في حلف شمال الأطلسي.

وقال ترمب في أنقرة «إسبانيا قضية خاسرة. لم نعد نرغب في إجراء أي تعاملات تجارية مع إسبانيا».

من جانبه، دافع الأمين العام للحلف مارك روته عن إسبانيا، متحدثاً عن «الخطوة المهمة التي اتخذتها العام الماضي» في ما يتعلق بإنفاقها العسكري، وذلك قبيل الافتتاح الرسمي لقمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة.

وقد انتقد ترامب مرارا مدريد لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية لتنفيذ هجمات جوية خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ نهاية فبراير (شباط).

وشنت الولايات ‌المتحدة ‌فجر الأربعاء، ضربات عسكرية جديدة ​على ‌إيران وألغت إعفاء يسمح لطهران ‌ببيع النفط وذلك ردا على هجمات استهدفت ثلاث ناقلات. وتمثل هذه أحدث ضربة لاتفاق ‌وقف إطلاق النار الهش في حرب لا ⁠تحظى بشعبية ⁠كبيرة في أوروبا.

وقال ترمب عندما سئل عما إذا كانت المذكرة قد انهارت «إنه سؤال مثير جدا للاهتمام. بالنسبة لي، أعتقد أنها انتهت. لا أريد التعامل معهم». وأضاف «إنهم حثالة. إنهم مرضى. ويقودهم ​مرضى». وتابع «بالنسبة لي، ​فإن التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت»، وفقاً لما نقلته «رويترز».