ترمب ربما يسحب ترشيح بلانش لمنصب المدعي العام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الخميس)، إنه قد يسحب ترشيح تود بلانش، المدعي العام بالإنابة، لشغل المنصب بشكل دائم، وذلك لتجنب تقديم تنازلات لعدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يريدون منه تقليص الحماية الممنوحة لشركته العائلية، والحد من المدفوعات المحتملة لحلفائه، وهي ترتيبات تفاوض عليها الرئيس مع وزارة العدل.

وازداد تمسك ترمب، اليوم (الخميس)، باختيار محاميه الشخصي السابق لتولي منصب المدعي العام، واصفاً إياه بأنه «نجم»، وقال إنه سيبقيه في منصب المدعي العام بالإنابة إلى حين مغادرة عضوَي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون كورنين عن ولاية تكساس، وثوم تيليس عن ولاية نورث كارولاينا، منصبَيهما.

تود بلانش (رويترز)

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «ليس لديّ اعتراض على سحب اسم تود مؤقتاً، إذا لم يقوموا بالأمر الصحيح، ثم أعيده مجدداً بعد ترك كورنين وتيليس منصبَيهما».

وطلب كورنين وتيليس، اللذان تنتهي ولايتهما العام المقبل، تقديم ضمانات إضافية مكتوبة تؤكد الإلغاء النهائي لما يُعرف بـ«صندوق مكافحة التسييس»، وذلك في إطار الدعوى القضائية التي أقامها ترمب ضد مصلحة الضرائب.