تصاعد الدخان فوق كييف عقب ضربات صاروخية روسية استهدفت المدينة خلال الليل في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)
قال مصدر مطلع، الخميس، إن روسيا سلّمت أوكرانيا جثامين 250 جندياً قُتلوا خلال المعارك، مقابل تسلمها جثامين 22 جندياً روسياً. وأضاف المصدر: «اكتملت للتو عملية تبادل الجثامين، إذ سلّمنا أوكرانيا جثامين 250 جندياً أوكرانياً، واستعدنا 22 من أبطالنا إلى أرض الوطن»، وفقاً لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
وأوضح المصدر أن عملية التبادل جرت بمساعدة بيلاروسيا، عند معبر «نوفايا جوتا» الحدودي.
وكانت الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية قد عُقدت في أبو ظبي يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني) الماضي، بمشاركة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي عن الجانب الروسي، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية رستم أوميروف عن الجانب الأوكراني، إلى جانب المبعوثين الأميركيين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
كما عُقدت الجولة الثانية في أبو ظبي يومي 4 و5 فبراير (شباط) الماضي، بمشاركة الأطراف نفسها، فيما استضافت جنيف جولة أخرى يومي 17 و18 فبراير، قبل أن تُعقد الجولة الأخيرة يومي 10 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وفقاً لما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني، في وقت سابق الخميس، ارتفاع إجمالي خسائر القوات الروسية منذ بدء الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022 إلى نحو مليون و645 ألفاً و899 عسكرياً، بينهم 2319 قُتلوا أو أُصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، الخميس.
ووفق البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12512 دبابة، و25992 مركبة قتالية مدرعة، و52825 نظام مدفعية، و2284 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1771 من أنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 456 طائرة حربية، و356 مروحية، و621002 طائرة مسيَّرة، و5278 صاروخ «كروز»، و36 سفينة حربية، وغواصتين، و180094 مركبة وخزان وقود، و4943 من وحدات المعدات الخاصة.
حذّر المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، الأربعاء، من أي تصعيد إضافي للنزاع في أوكرانيا، واصفاً إياه بأنه «حرب بالوكالة تموّل فيها أوروبا أوكرانيا…
«الشرق الأوسط» (برلين)
انتخابات كبرى تنذر بتغيير ملامح الاتحاد الأوروبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5345980-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
ألبرتو نونيز فيخو زعيم «الحزب الشعبي» - وهو حزب معارض ينتمي إلى اليمين في إسبانيا - خلال تجمع انتخابي في مدريد يوم 25 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
قد تؤدي عمليات انتخابية غير مسبوقة، تتصدرها فرنسا، إلى تغيير عميق في ملامح الاتحاد الأوروبي، حتى إنّها قد تعطّل آليات عمله وتربك مؤسساته، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
لم يشهد الاتحاد الأوروبي مرحلة سياسية مماثلة من قبل، فخلال الأشهر المقبلة، ستخوض أربع من الدول الخمس الكبرى في التكتل عمليات لتغيير أو تجديد قياداتها عبر انتخابات تتسم بتصاعد نفوذ القوى المشككة في المشروع الأوروبي، التي تنظر بريبة إلى بروكسل وتدعو إلى منح الدول الأعضاء صلاحيات أوسع على حساب المؤسسات الأوروبية المشتركة.
وسيكون الاستحقاق الأكثر حسماً في فرنسا، حيث تتصدر زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي بفارق مريح عن منافسيها.
ويلخص دبلوماسي في بروكسل الأمر بالقول: «ما نخاطر به هو عرقلة عمل الآلة الأوروبية».
حقبة سانشيز
تبدأ سلسلة الانتخابات في إسبانيا الأحد. وقد تُشكل هذه الانتخابات، التي اتسمت بنقاشات حادة بشأن الهجرة والسكن، نهاية حقبة بيدرو سانشيز.
وبعد أكثر من ثماني سنوات في السلطة، أصبح رئيس الوزراء الإسباني واحداً من آخر القادة الاشتراكيين في التكتل الأوروبي، وهو يخالف توجّهات معظم قادة الاتحاد، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الهجرة أو الدفاع.
وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى خسارته أمام منافسه المحافظ ألبرتو نونييز فيخو. ولأول مرة منذ عهد فرانكو، قد يشارك حزب «فوكس» اليميني المتطرف في الحكومة.
وفي سنة 2027، ستجري انتخابات في إستونيا، الدولة المطلة على البلطيق التي هزّتها محاولات تخريب متكررة تُنسب إلى روسيا.
كما ستنظم انتخابات في اليونان وفنلندا وسلوفاكيا، حيث يحافظ رئيس الوزراء روبرت فيكو على علاقات مع الكرملين.
بعد ذلك، ستتجه الأنظار إلى إيطاليا، حيث تواجه رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني منافسة من جناح أكثر تشدداً داخل معسكرها، يتمثل في روبرتو فانّاتشي، الجنرال السابق المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة ومعارضته تقديم المساعدة لأوكرانيا.
وتحظى الانتخابات التشريعية في بولندا أيضاً باهتمام كبير، إذ ستشكّل ساحة مواجهة جديدة بين معسكر الليبرالي دونالد توسك ومعسكر القومي كارول نافروتسكي، في جولة جديدة من شد الحبال السياسية بين الطرفين.
وفي هذا البلد، تُطرح رؤيتان متعارضتان لا يمكن التوفيق بينهما لأوروبا، وهو ما تجسّد بوضوح في التوترات الحادة التي أحاطت بالمحكمة الدستورية البولندية خلال الخريف الماضي.
تغيير جذري
لكن لا يوجد أي استحقاق انتخابي يثير قلق بروكسل بقدر الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
تعدّ المرشحة الأوفر حظاً للوصول إلى قصر الإليزيه مارين لوبن، بالنسبة لأوروبا النقيض التام للرؤية التي دافع عنها إيمانويل ماكرون على مدى عقد من الزمن، وهو الذي احتفل بفوزه في الانتخابات الرئاسية مرتين على أنغام «نشيد الفرح»، النشيد الرمزي للاتحاد الأوروبي.
وتسعى لوبن لوضع حد لتوسيع الاتحاد الأوروبي، ووقف المساعدات المالية المقدمة لكييف.
وتوجهت مرشحة حزب «التجمع الوطني» إلى العاصمة البلجيكية قبل أسابيع قليلة حاملة هذه الرسالة، متعهدة حصر دور المفوضية الأوروبية في إطار «أمانة عامة تخدم الدول»، فضلاً عن خفض المساهمة الفرنسية في ميزانية الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.
وترى سيليا بيلان الخبيرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن «مقترحاتها من شأنها أن تشكل تحولاً جذرياً في المسار، وقد تدفع فرنسا إلى مواجهة مفتوحة مع المؤسسات الأوروبية».
قلق
في أعلى هرم المؤسسات الأوروبية، لا يكاد المسؤولون يجرؤون على تصوّر شكل التكتل إذا ما وصل اليمين المتطرف إلى السلطة في باريس، لا سيما أن قنوات التواصل مع مارين لوبن لم تُبنَ يوما على نحو فعّال أو منتظم.
لكن السؤال الذي يشغل بروكسل هو: كيف ستجري المناقشات التي تسبق القمم الأوروبية؟
هل ينبغي توقّع قمم أوروبية تصعب إدارتها، أو حتى شلل في عمل الآلة الأوروبية؟ وما مصير المحور الفرنسي - الألماني، الركيزة التاريخية للبناء الأوروبي، في ظل وجود فريدريش ميرتس في برلين وهو يعاني أساساً من تراجع نفوذه السياسي؟
وهل يمكن أن تدفع أورسولا فون دير لاين نفسها ثمن هذه التحولات؟
في بروكسل، هناك من بدأ يتخيّل السيناريو الأسوأ.
في المقابل، يقلّل آخرون من أهمية تصريحات مارين لوبن، معتبرين أن المرشحة، إذا وصلت إلى السلطة، لن يكون أمامها خيار سوى الالتزام بقواعد اللعبة الأوروبية.
ويقول دبلوماسي أوروبي: «ليس بالضرورة أن يُنظر إلى كل شيء على أنه كارثة»، مضيفاً: «إذا حدث فراغ، ستسارع دول أخرى إلى ملئه».
كذلك، يدعو بعض المسؤولين إلى توخي الحذر الشديد في التعامل مع استطلاعات الرأي، في زمن تتوالى فيه الأزمات والتقلّبات. فماذا لو أخفقت القوى المشككة في الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف في ترجمة زخمها السياسي إلى انتصارات انتخابية؟
قلقون أم متحفظون، مستسلمون للأمر الواقع أم متوجسّون بشأن احتمالاته، يتفق الجميع على أمر واحد: ضرورة جعل الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على الصمود في وجه الهزات الانتخابية المقبلة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويظهر ذلك من خلال المفاوضات المكثفة الجارية لإقرار الميزانية الأوروبية المقبلة، أو عبر السعي إلى تأمين تمويل لأوكرانيا يغطي كامل عام 2027.
لأسباب أمنية... ألمانيا والنمسا تتحركان لانتزاع أغلبية ملكية «تيك توك» في أوروبا
شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)
ترى ألمانيا والنمسا أن هناك فرصاً جيدة لنقل ملكية الأنشطة الأوروبية لمنصة الفيديو «تيك توك» إلى جهات أوروبية.
وقال وزير الدولة الألماني لشؤون الثقافة والإعلام، فولفرام فايمر، في فيينا، اليوم (الخميس) إنه لمس، بعد أيام قليلة من إطلاق المبادرة المشتركة، ردود فعل إيجابية على الصعيدَين السياسي ومن جانب المستثمرين المحتملين.
وأضاف السياسي المستقل: «هناك عدد كبير من الدول الأوروبية تؤيد هذه المبادرة». وأعلن فايمر ووزير الدولة النمساوي لشؤون الرقمنة، ألكسندر برول، رسمياً توجيه دعوة إلى الشركة الصينية لإجراء مفاوضات، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال فايمر إن الهدف هو تأسيس مشروع مشترك يمتلك فيه المستثمرون الأوروبيون ما لا يقل عن 51 في المائة من الأنشطة الأوروبية للمنصة. وأضاف موضحاً: «الهدف هو منع تسرب البيانات الأوروبية الأكثر حساسية إلى أجهزة الاستخبارات الصينية، سواء كانت بيانات خاصة وشخصية للغاية، أو بيانات ذات صلة بالأمن». وتابع فايمر أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، مشيراً إلى أن المسألة لا تقتصر على الجانب التجاري، بل تتعلق أيضاً بالمساس بالسيادة على البيانات.
وتُعدُّ الولايات المتحدة نموذجاً يحتذى به في هذا الإجراء؛ إذ أبرمت الشركة الأم لمنصة «تيك توك»، (بايت دانس)، اتفاقاً لتأسيس مشروع مشترك يمتلك الجانب الأميركي الحصة الأكبر فيه، ويتولى إدارة أنشطة المنصة في السوق الأميركية.
وقال فايمر إن منصة «تيك توك» نفسها ستبدي اهتماماً بإجراء محادثات بمجرد أن تدرك الشركة المالكة لها أن الحكومات الأوروبية جادة في مساعيها. وأشار إلى أن العام المقبل سيكون حاسماً في هذا الشأن، مضيفاً: «نرغب في أن نكون قد وصلنا، بحلول نهاية عام 2027، إلى مرحلة نكون فيها قد أنجزنا المشروع بنجاح». وتقدر مصادر مطلعة أن قيمة الاستثمار اللازم للدخول في هذا المشروع ستبلغ عشرات المليارات من اليوروات.
ووفقاً للبيانات، يصل عدد مستخدمي «تيك توك» في أوروبا إلى نحو 200 مليون شخص. ويستخدم المنصة نحو ثلث سكان الجارتين الناطقتين بالألمانية، ألمانيا والنمسا. وقال برول: «مَن يسيطر على المنصة يسيطر على ما يشاهده ملايين الأوروبيين والأوروبيات ويفكرون فيه ويتداولونه».
بريطانيا: انخفاض الهجرة إلى أدنى مستوى في نحو 30 عاماً باستثناء فترة الجائحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5345964-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
بريطانيا: انخفاض الهجرة إلى أدنى مستوى في نحو 30 عاماً باستثناء فترة الجائحة
وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود تغادر مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت (إ.ب.أ)
أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم (الخميس)، أن بريطانيا سجلت أدنى مستوى لصافي الهجرة السنوي منذ نحو 30 عاماً، باستثناء فترة جائحة «كوفيد - 19»، وهو ما يخفف الضغط السياسي على الحكومة، لكنه قد يعيق الاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن صافي الهجرة انخفض إلى 77 ألفاً خلال 12 شهراً، حتى نهاية يونيو (حزيران)، مقارنة مع 204 آلاف في العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997، باستثناء فترة الجائحة، وهو مستوى سعت الحكومات السابقة إلى تحقيقه، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتعهَّد رئيس الوزراء المحافظ السابق ديفيد كاميرون، للمرة الأولى في عام 2010، بخفض صافي الهجرة إلى «عشرات الآلاف»، لكنه لم يفلح في تحقيق هذا الهدف.
وتراجع صافي الهجرة السنوي إلى بريطانيا بنحو 90 في المائة عن أعلى مستوى بلغه في عام 2023، حين اقترب من مليون شخص.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود إن الحكومة استعادت السيطرة على الوضع.
This Government has restored control. We have brought net migration to 77,000, down 92% from its peak under the previous Government. Where they failed, we have delivered for the British people.This didn’t happen by accident. It happened because this government took action.But...