أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن المفوضية ستقترح على الدول الأعضاء السبع والعشرين منح أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 45 مليار يورو، لتغطية عجز ميزانيتها في عام 2027.

وقالت، للصحافيين: «نرى أن هذه الطريقة المثلى لمنح أوكرانيا موقعاً قوياً على طاولة المفاوضات»، وعلى كييف «أن تُسدد مستحقاتها بعد أن تدفع روسيا تعويضات عن الضرر الذي ألحقته في أوكرانيا»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي مطلع الشهر الحالي، تلقت أوكرانيا دفعة جديدة من المساعدات المالية بقيمة 4.36 مليار يورو (4.9 مليار دولار)، في إطار قرض الدعم الأوروبي البالغ 90 مليار يورو، والمخصص لعاميْ 2026 و2027.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، تقريراً يفيد بأن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا تُقدّر بـ588 مليون دولار على مدى العقد المقبل.