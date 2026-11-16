«يونيكريديت» يحصل على موافقة أوروبية وأميركية للاستحواذ على «كومرتس بنك»

حصل بنك «يونيكريديت» الإيطالي على موافقة الاتحاد الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على استحواذه على بنك «كومرتس بنك» الألماني، في خطوة جديدة نحو إتمام الصفقة التي تُعد من أبرز محاولات الاندماج المصرفي العابر للحدود في أوروبا.

وتأتي الموافقتان بعد الضوء الأخضر الذي منحه البنك المركزي الأوروبي للصفقة الشهر الماضي، وفق «رويترز».

وكان «يونيكريديت» قد بدأ قبل عامين مساعيه للاستحواذ على ثاني أكبر بنك في ألمانيا، من خلال عرض استحواذ عدائي بقيمة 45 مليار يورو. ومن شأن إتمام الصفقة أن يمثل خطوة مهمة في مسار توحيد القطاع المصرفي الأوروبي عبر الحدود.

وتعكس موافقة المفوضية الأوروبية غير المشروطة توجه الجهات التنظيمية نحو تشجيع عمليات الاندماج المالي العابرة للحدود، بهدف إنشاء مؤسسات مصرفية أوروبية قادرة على المنافسة عالمياً.

وكانت «رويترز» قد أفادت في وقت سابق من الشهر الحالي بأن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى منح الموافقة على الصفقة.

وقالت تيريزا ريبيرا، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن شؤون المنافسة: «تحتاج أوروبا إلى بنوك أقوى تستطيع المنافسة والنمو ودعم شركاتنا وأسرنا. ويمكن لعمليات الاندماج العابرة للحدود أن تسهم في تحقيق ذلك، من خلال تمكين البنوك من العمل بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية».

وأضافت: «لكن النمو يجب ألا يأتي على حساب العملاء. وتُظهر موافقتنا على استحواذ (يونيكريديت) على (كومرتس بنك) إمكانية دعم قطاع مصرفي أوروبي أقوى، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المنافسة وحرية الاختيار».

من جهتها، قالت بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لـ«كومرتس بنك»، إن موافقة الاتحاد الأوروبي «لم تكن مفاجئة».

ورحب «يونيكريديت» بموافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقال البنك الإيطالي في بيان: «تمثل هذه الموافقة محطة مهمة أخرى في مسار الصفقة، وتعكس التقييم الإيجابي الذي أجرته الجهة التنظيمية بشأنها».

وامتنعت الحكومة الألمانية عن التعليق على موافقة الاتحاد الأوروبي على الصفقة.