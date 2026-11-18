أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الثلاثاء، أن الشرطة الفرنسية أوقفت أو احتجزت نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والتظاهرات الطلابية في المدارس الثانوية.

وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)

وقال دارمانان أمام البرلمان إن 7184 شخصا أوقفوا أو احتجزوا منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) خلال احتجاجات على التضخم والأجور، تحوّل بعضها إلى أعمال شغب. وأضاف أن 8000 شخص آخرين احتُجزوا خلال الاحتجاجات الطلابية.

وأوضح الوزير أن 3053 قضية مرتبطة باحتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة أفضت إلى توجيه اتهامات، فيما صدرت أحكام بالسجن في 466 قضية، بينها 195 حكما بالسجن النافذ، مقابل أحكام مع وقف التنفيذ في قضايا أخرى.

متظاهرون يواجهون الشرطة وسط استخدام خراطيم المياه في تولوز بجنوب غربي فرنسا يوم 5 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وأضاف أن 4523 من الموقوفين بالغون و2661 قاصرا، فيما أبقي على خمسة قاصرين رهن الاحتجاز.

ولفت إلى أن احتجاجات 17 أكتوبر، التي شهدت أعمال شغب، شكّلت نحو ثلثي حالات التوقيف والاحتجاز.

وعن الاحتجاجات الطلابية، قال دارمانان إن نحو 8000 شخص أوقفوا منذ سبتمبر (أيلول)، لكن ثلاثة فقط أُبقوا قيد الاحتجاز، وجميعهم بالغون متهمون بالاعتداء على عناصر شرطة أو معلمين.