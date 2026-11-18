انتقل تعامل الحكومة اليمنية مع الجماعة الحوثية من إعلان تصنيفها منظمة إرهابية إلى إقرار إطار قانوني واسع يستهدف تجريم أنشطتها وملاحقة قياداتها ومموليها والكيانات المرتبطة بها، في خطوة تضع شبكات التمويل والتجنيد والتسليح، إلى جانب الاعتداءات على المدنيين والملاحة الدولية، ضمن دائرة المساءلة الجنائية، وتمنح السلطات أدوات لتعقُّب الأصول والأموال داخل البلاد وخارجها.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، ليضع تصنيف الجماعة بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية موضع التنفيذ، ويرتب عليه سلسلة من التدابير الجنائية والمالية والإدارية، إلى جانب آليات للتعاون القضائي الدولي.

ولا يقتصر القانون على تجريم الأفعال العسكرية المباشرة، بل يتوسع ليشمل البنية التنظيمية والاقتصادية والإعلامية التي تعمل لمصلحة الجماعة، ويحدد مسؤولية الأشخاص والكيانات بناءً على طبيعة أدوارهم وصلاتهم الفعلية، مع وضع ضوابط قانونية تمنع تحويل التصنيف إلى مسؤولية جماعية تطول المدنيين أو الأنشطة المشروعة في مناطق سيطرة الحوثيين.

عنصر حوثي خلال مهاجمة مواقع تابعة للقوات الحكومية اليمنية (إ.ب.أ)

وبموجب المادة الرابعة، يصنف القانون جماعة الحوثيين، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات، ويمتد التصنيف إلى الكيانات التابعة لها، بما في ذلك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبت ارتباطها التنظيمي بالجماعة.

ويمنح القانون هذا التصنيف نطاقاً يتجاوز المسميات الرسمية والواجهات التي يمكن أن تستخدمها الجماعة لممارسة أنشطتها أو إعادة تنظيم نفسها، إذ يعد الكيان تابعاً لها إذا ثبت أنها أنشأته أو تديره أو تسيطر عليه تنظيمياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أنه يعمل باسمها أو لحسابها بوصفه جزءاً من بنيتها التنظيمية.

لكن النص يضع في المقابل قيداً مهماً على توسيع دائرة المسؤولية، إذ يؤكد أن التصنيف لا يعد حكماً بإدانة شخص بعينه، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه، كما لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص أو كيان لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة أو بأحد أفرادها، أو الإقامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويعني ذلك أن القانون يميِّز بين الارتباط التنظيمي المثبت وبين التعاملات المدنية والاقتصادية المشروعة، ويُخضع قرارات إدراج الكيانات التابعة والتدابير المتخذة بحقها للتظلم والطعن أمام القضاء المختص.

عقوبات مشددة

يضع القانون طيفاً واسعاً من الأفعال في نطاق الجرائم الإرهابية، وفي مقدمتها استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.

وتصل العقوبات المقررة لهذه الجرائم إلى الإعدام أو السجن بين 20 و30 عاماً، فيما يكون الحكم بالإعدام إذا ترتبت على الجرائم المحددة في المواد من الخامسة إلى العاشرة وفاة أو عاهة مستدامة، وفقاً لأحكام القانون.

مجسمات صواريخ ومسيَّرات وهمية نصبها الحوثيون في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ولا تتوقف الملاحقة عند الأفعال الميدانية، إذ يجرّم القانون الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها، ويحدد العقوبة بالسجن من 10 إلى 15 سنة، مع الحكم بالإعدام على من يمارس قيادة فعلية داخلها، سواء حمل صفة قيادية معلنة أم مارس سلطة مؤثرة في إصدار الأوامر وإدارة الموارد والإشراف على الأفراد واتخاذ القرارات التنظيمية.

كما يحظر تقديم الأموال والموارد الاقتصادية أو جمعها أو توفيرها مع العلم باستخدامها في تمويل الجماعة، ويعاقِب مرتكبي ذلك بالإعدام أو السجن من 15 إلى 25 سنة. ويشمل التجريم تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج أو تهريبها أو تسهيل الحصول عليها، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية، وتصل العقوبة في هذه الأفعال إلى الإعدام.

وفي ملف التجنيد، يجرّم القانون استقطاب الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم وإلحاقهم بالتشكيلات المسلحة والأمنية التابعة للحوثيين، ويقرر عقوبة الإعدام، مع تشديدها في حالات تجنيد الأطفال أو استخدام الإكراه والتهديد والخداع، أو استغلال المدارس والمؤسسات التعليمية والدينية والمراكز الصيفية ودور الرعاية لأغراض التجنيد والتدريب العسكري والأمني.

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ويُفرد النص للأطفال حماية خاصة، إذ يُعرِّف الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عاماً، ويكفل حمايته من التجنيد والتدريب والتسليح والاستخدام في الأنشطة العسكرية والأمنية، مع إعطاء الأولوية لتأهيل الأطفال الذين جرى استغلالهم وإعادة إدماجهم، وعدم مساواتهم بالبالغين في المسؤولية الجنائية.

تجفيف الموارد وإبطال المصادرات

يمثل تجفيف مصادر التمويل أحد المحاور الرئيسية للقانون، الذي لا يكتفي بتجريم تقديم الأموال للجماعة، بل يستهدف أيضاً الكيانات التي تنشأ أو يعاد إنشاؤها لتمثيلها أو توفير غطاء قانوني أو سياسي أو مالي أو إعلامي لاستمرار نشاطها التنظيمي.

ويشمل ذلك تجريم تقديم المقرات والمنشآت والوسائل والخدمات للجماعة وكياناتها التابعة، فضلاً عن التحايل على قرارات الحجز والتجميد من خلال نقل الأصول أو بيعها أو إخفائها أو تغيير ملكيتها أو تمكين الغير من الانتفاع بها بقصد تعطيل تنفيذ التدابير القانونية.

ولتنفيذ هذه الإجراءات، ينص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى متابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، وتضم ممثلين عن النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية والصناعة والتجارة، والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي لأمن الدولة ووحدة جمع المعلومات المالية.

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وتتمثل مهمتها في تجميع المعلومات والتحقق من مصادرها، وفحص الصلات التنظيمية وعلاقات القيادة والسيطرة، وإعداد الملفات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المقترح إدراجها في القوائم الإرهابية، ورفع التوصيات إلى النائب العام.

ويُصدر النائب العام قرارات الإدراج المسبَّبة بعد فحص الملفات، بينما تتولى الجهات المختصة تنفيذ التدابير المالية، بما فيها تجميد الأموال والأصول التي يثبت ارتباطها بالأشخاص والكيانات المدرجة. ويشمل ذلك الأموال المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الخاضعة لسيطرة المستفيد منها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

ويفرِّق القانون بوضوح بين التجميد والمصادرة؛ فالأخيرة لا تتم بصورة نهائية إلا بموجب حكم قضائي باتٍّ، ولا يؤدي إدراج شخص أو كيان في القائمة الإرهابية بمفرده إلى مصادرة أمواله.

وفي موازاة ذلك، يقرر القانون انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري لما أصدرته الجماعة من أحكام ضد قيادات الدولة والأحزاب والشخصيات المعارضة والناشطين والإعلاميين والحقوقيين، وما ترتب عليها من مصادرة للأموال والممتلكات. كما يشمل ذلك التعديلات التي أدخلتها الجماعة على القوانين والمناهج والمؤسسات، وقرارات المصادرة التي صدرت تحت سلطة ما يسمى «الحارس القضائي».

وينص على إعادة الأموال والممتلكات والحقوق إلى الدولة أو أصحابها الذين تثبت ملكيتهم، مع إتاحة المطالبة بالتعويض أمام القضاء المختص.

حماية التجارة والإغاثة

في بلد يعتمد ملايين السكان فيه على حركة السلع والمساعدات، خصص القانون باباً مستقلاً لحماية الاقتصاد والعمل الإنساني، واضعاً قيوداً على تطبيق التدابير التي يمكن أن تؤثر في حياة المدنيين أو تعطل وصول الاحتياجات الأساسية.

وينص على أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المشروعة، بما فيها نقل الغذاء والدواء والوقود، لا تشكل جريمة بذاتها ولا تعد دليلاً على تمويل الجماعة أو التعاون معها، حتى إذا جرت في مناطق سيطرتها.

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ويُلزم الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وتيسير حركة المساعدات الإنسانية، ومنع استخدام الإجراءات القانونية للإضرار بالسكان أو الأنشطة الاقتصادية المشروعة.

كما يستثني الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المرخص لها، ويؤكد أن تقديم الغذاء والعلاج والإغاثة للمحتاجين لا يعد تمويلاً للجماعة لمجرد أن المستفيد يقيم في مناطق سيطرتها.

غير أن هذه الاستثناءات لا تمنح حصانة للأنشطة التي تستخدم غطاءً لتمويل الجماعة أو تقديم الدعم المحظور لها، إذ تبقى المساءلة قائمة متى ثبتت أركان الجريمة.

ملاحقة خارجية

ويفتح القانون مجالاً أوسع للتعاون مع الجهات القضائية والأمنية والمالية خارج اليمن، إذ يكلف النيابة العامة والجهات المختصة، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم الموجودين خارج البلاد، وطلب ضبطهم وتسليمهم وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية المتعلقة بهم.

ويشمل التعاون تبادل المعلومات والأدلة وطلبات المساعدة القانونية والقضائية، والتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وأجهزة إنفاذ القانون والجهات القضائية الأجنبية، إلى جانب طلب تعقب الأموال والأصول الموجودة خارج اليمن وحجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو استردادها وفقاً للإجراءات القانونية.

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كما يُلزم الحكومة بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات الدولية ذات الصلة بتجفيف منابع تمويل الجماعة وحظر تسليحها.

وفي الجانب السياسي، ينص القانون على عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، لكنه يستثني المفاوضات والاتصالات الرسمية المفوضة لأغراض السلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين ومعالجة القضايا الإنسانية من التجريم.