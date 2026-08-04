مقتل ⁠14 وإصابة ‌27 بهجمات للجيش الروسي على كييف

​ذكرت خدمة الطوارئ الأوكرانية في ‌منشور ‌على تطبيق تلغرام ​أن ‌غارات ⁠روسية ​أسفرت ⁠عن مقتل ⁠14 ‌شخصا وإصابة ‌27 ​آخرين وإلحاق ‌أضرار بعدد ‌من المستودعات ‌في المنطقة التي ⁠تضم ⁠العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل.

وذكرت الإدارة العسكرية للمدينة، في بيان عبر تطبيق تلغرام، أن النيران اندلعت في مبان تُستخدم كمستودعات في منطقتين بالعاصمة. وجاء في منشور الإدارة أن «مستوى الخطر لا يزال مرتفعا». كما أفاد رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، عبر تلغرام بأنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع إحدى الضربات في واحدة من الضواحي الشمالية، مشيرا إلى أن وحدات الدفاع الجوي تتصدى للهجوم.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الصواريخ أُطلقت باتجاه المدينة -التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة- من اتجاهين مختلفين على الأقل.

وأسفرت هجمات روسية على كييف وضواحيها السبت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، فيما أغرقت مسيّرات أوكرانية سفينة حاويات روسية ضخمة في البحر الأسود.